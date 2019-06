Praktfull V75-omgang med Gulljackpot

Kjetil Djøseland og Professor Ø.K. Lørdag kommer den ut med Magnus Teien Gundersen. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Sportspills øvrige fredagsmeny:

V65 Årjäng: Spennende V65-banker til lunsj

V65 Biri: Jackpotkveld med Magnus

V64 Romme: Flott V64-omgang med Østre i hovedrollen

Tippetips: Midtukekupong med England som storfavoritt

Oddssingel VM: Japan tar seg sammen

Overgangsvinduet: Nettavisen følger sommervinduet 2019

Premier League: Alle overgangene sommeren 2019

Fotball-VM kvinner: Her er sendeplanen for fotball-VM på TV

Vi har en rent ut praktfull weekend foran oss, og her finnes det en rekke høydepunkter å glede seg til. I denne saken skal det dreie seg om V75-omgangen på Forus, men glem heller ikke at det på lørdag venter en EKSTRA V75-OMGANG fra Boden med topp sport og stor omsetning. V75-1 fra Boden begynner så sent som kl.20.30.

Når det gjelder lørdagens V75-omgang på Forus så er det altså DOBBEL SJUERPOTT, og skal man først dra litt ordentlig til i V75-spillet så er det naturligvis i slike omganger som dette hvor man får veldig godt betalt.

Vi skal prøve å felle flere av favorittene, og her bør man sjekke ut vår info nøye rundt samtlige løp. Dagens beste banker kommer ut i V75-3, og her spekulerer vi ikke i mot vinnerhesten Professor Ø.K. som er satt opp for oppgaven på hjemmebanen. Alt om lørdagens omgang finner du litt lengre ned på siden.



Strålende OGP-søndag for våre kunder!

Kurt Leirvåg serverte meget sterke tips 9. juni, og det ble en solid opptur i flere av spillformene. Vårt største V75-system med en innleveringspris på Kr.6 000 (fire andeler a Kr.1 500) satt som spikret og betalte ut knallfine Kr.80 139,-.

I V4-spillet så ble det fullklaff for Leirvågs mellomste bong på Kr.480, og den betalte ut Kr.2 119,-.

I V5-spillet ble det også fullklaff for Leirvågs mellomste bong på Kr.480, og den betalte ut knallfine Kr.9 023,-.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Her er lørdagens tekst til både V75 + V5 på Forus:



V75-1 : 13 Trø Hera – Tror vi bestemt er best på form i innledningen, og dette må dreie seg om en TOPP MULIGHET om den leverer som på slutten. Den var bedre enn 11 Brenne Blissi i nederlaget fjerde sist, mens den sist i Bergen var helt fantastisk etter en helsvett sisterunde i 22-fart. Kommer ut i et hoppeløp uten veldig mange tøffe konkurrenter, og dette ser fakta veldig fint ut på forhånd. Lar seg rett og slett ikke stoppe? 11 Brenne Blissi – Er nok den beste hoppen på ren kapasitet, men hvordan er egentlig formen? I Sverige sist fikk den store problemer med aksjonen allerede 300-400m fra mål, og på oppløpet falt den helt sammen. I målgangen var den rett og slett tvers av. Vi blir usikker når hester får slike opplevelser, og vil gjerne se den i banen igjen før vi ranker den til topps. Er god nok, men…



5 Irma H.R. – Går en 26-tid på strek, og det kan rekke til en plass på trippelen. Formen er stigende, og den skal med om man garderer løpet med flere enn to hester. 7 Troll Ronja – Var møkk dårlig sist, eller er det slik at dette er en hoppe som er klart best på sprint? Har nemlig hatt litt problemer over mellomdistanse tidligere også. Er kun en liten outsider etter innsatsen sist.

Vår rangering : A : 13 B : 11 C : 5-7-6-1-8-12-9-10-4-2-15-3-14

V75-2 : 11 Delight Classic – Er på vei mot superformen, og i billigere omgivelser nå er den klart spillbar. Fullførte sterkt i tøffere omgivelser enn dette sist, og da hadde vi 13,3 s 800m på klokken. Gangen før satt den fast i det lengste, og så veldig fin ut i kulissene med krefter igjen i et løp som Cathrine’s Chevy vant. Er altså betydelig billigere ute nå, og med tempo er den HET! Nå kommer seieren? 6 Galaxy W. – Spurtet inn til en enkel seier nest sist, mens den var urtapper i nederlaget sist. Knakk da ganske enkelt ned 3 Norma B., men ble selv spurtet ned. Risikerer å måtte gjøre jobben selv, og det er grunnen til at vi tror mer på hesten til Malmin.



9 Masserati G.T. – Har gjort jevne OK løp i 2019, men kanskje uten å sprudle på for fullt? Så helt grei ut i kulissene etter sene luker sist, og Buer er opp på sin springer før denne oppgaven. Løpets klare outsider, og skummel om den leverer på topp. 3 Norma B. – Er best på sprint, og skal smyge over denne distansen. Holder en uforandret bra form, og den var flink i nederlaget sist. Er dog trolig mer trippel enn ekstremt seiersaktuell. 4 Exciting Chip – Spurtet sterkt nest sist, mens den var helt heroisk sist. Har funnet toppformen, og kan være en artig skrell å plukke med på bongen om man spekulerer litt utover de vi tror mest på.

Vår rangering : A : 11-6 B : 9-3-4-2-5-8 C : 10-1-7-12

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V75-3 : 8 Professor Ø.K. – Har sett helt utrolig fin ut de siste gangene, og den har kommet til mål som ensom etter kjappe sisterunder. Har ikke noe minus av distansen, og på fart er denne ekstremt vrien å stoppe når den kommer for fullt. Magnus Teien Gundersen opp er naturligvis spennende, og mot en overkommelig gjeng så er vi inne på at dette dreier seg om en veldig stor mulighet. VI TROR HARDT!



7 Brenne Banker – Har løftet seg, og kom til mål som PIGG etter sene luker sist. Distansen nå er neppe noe pluss, men den takler den om den får et OK opplegg. Er normalt hakket dårligere enn vår soleklare tipsener, men bør ha en fin sjanse å bli nummer to. 1 Komnes Bork – Ble banket over i galopp som sluttkjørt sist, og det kan muligens sette sine spor. Dette er fakta en bra hest, og på sitt beste vil den lede lenge. Kan helt klart bli nummer to bak Professor ØK om den leverer som den skal, og den får stå som en outsider som skal med om man velger å spekulere.

Vår rangering : A : 8 B : 7-1 C : 5-9-6-2-3

V75-4 : 9 Calina – Feilet når det gikk for fullt inn på den første svingen sist, og det løpet setter vi bare en tykk strek over. Gangen før avsluttet den altså noe så spinnvilt, og inntrykket var helt rått! Klokken viste faktisk 06,7 s 300m i det nevnte løpet… Blir det bare litt tempo her så er feelingen at den blåser alt! Tar revansj? 4 Madelen LTC – Feilet i en trang situasjon sist, og havnet langt bak feltet. Kom sterkt tilbake, og var trossalt positiv. Har skreddersydde betingelser foran seg nå, og skulle Høitomt greie å komme seg foran, ja, da sitter han med meget solide kort på hånden. Disse to tror vi klart mest på.

2 Kick Off Classic – Er en annen hest det sprudler av, og den rader opp med toppløp. Står i et perfekt spor nå, den er sikret et bra opplegg, og skal naturligvis med om man bruker mer enn to hester. 3 Tip Esterel – Var steingod i nederlaget nest sist, men det kostet også litt mer enn det smakte? Mistet nemlig aksjonen sist, og da kom galoppen på den siste svingen. Tilbake på sitt beste duger den, men inntil videre får den kun stå som en liten outsider…

Vår rangering : A : 9-4 B : 2-3 C : 7-6-10-5-8-1

V75-5 : 1 Kleppe Elfina – Har kanskje ikke vært som best de siste gangene, men man skal være litt OBS på at disse hoppene svinger mye i prestasjonene. Femte sist måtte Lesja Odin helt ned i kjelleren fra 40m tillegg for å hente igjen Kleppe Elfina, og leverer den slik igjen, ja, da kan dette bli meget interessant. 2 Komnes Anna – Er egentlig ingen dum hoppe, og kan ikke få noe bedre oppgave enn dette. Var helt OK etter pause sist, og er nok matchet mot denne oppgaven. Kan skrelle om den leverer på sitt beste! 5 Førlands Tor – Skal «ALLE» spille på lørdag, men vær litt forsiktig å gå hardt til på denne selv om Tom Erik Solberg kjører. På ren kapasitet jogger den rundt et felt som dette, men den er DUM i nøtten, og sjansene for en galopp eller to er skyhøy. Spesielt på startsiden er det veldig kritisk. Var enorm etter galopp nest sist, mens den var «umulig» sist. Sjansene for nye galopper er langt over 50%, og vi kjøper rett og slett ikke denne som storfavoritt. 9 Vertigo Dominant – Går enormt bra for Bjørn Steine, og den var bunnsolid i nederlaget sist. Har fått to løp i kroppen etter pause, den er lynrask, og dessuten sikker på beina. OBS!



7 Njølstad Jela – Er billig ute her, men er uansett ingen hest man sveiver inn på bestilling. Er den som nest sist så er dog sjansene gode. 6 Idu Bork – Har kapasitet til å bli ekstremt god, men den er altså ikke helt til å stole på. Viste 26/1850m etter en grov galopp/hjulhekt sist, og den kom morskt tilbake i kulissene. Er en naturlig gardering. 3 Tom Odin – Er en fin kalding fra Bergen, men helst skulle vi ha sett Eirik Høitomt opp på denne, for da hadde sjansene vært meget gode. Med Ronny Halvorsen er de betydelig mindre, men en fin hest er det. 4 Elvin – Var forbedret sist, og trenger ikke å være helt ueffen. 8 Ros Son – Har man gjort om treningen på. Er egentlig god nok, og nå er det opp med Magnus Teien Gundersen. Samtlige kan vinne dette helskumle løpet hvor vi plukker med alle på de store bongene.

Vår rangering : A : 1-2-5-9 B : 7-6-3-4-8 C : -

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V75-6 : 5 Noble Superb – Var tung i årsdebuten, og ble kun tredje etter en sisterunde i 13-fart. Fungerte fint, og den ventes MYE forbedret til lørdagens løp. Har fått et skarpt jobb på bane i kroppen etter årsdebuten, og rapportene går i dur. Var ikke mye dårligere enn Catherine’s Chevy i fjor, og vi blir alt annet enn overrasket om den blir bedre enn nevnte hest i år. Tet og slutt?



6 Catherine’s Chevy – Var veldig dårlig på en elendig bane sist, men da kan den umulig ha vært helt frisk. Var årgangseneren i fjor, så får vi se hvor bra den egentlig er i år. Her skal den få kjørt seg, og spesielt fra dødens på vår favoritt. Blir tungt betrodd, men vi ranker den ut som et 2-valg. 11 Royal Muscle – Radet opp, og innledet særdeles lovende som 3-åring. Greide ikke å følge helt opp på tampen av fjoråret, og den har nå fått seg en god treningsperiode. Dette er en hest vi holder veldig høyt, og den får stå som en STOR outsider direkte.



10 Max Brady – Var hyggelig i fjor, men et hakk bak de beste. Kommer nå ut etter en lengre treningspause, og med gode rapporter i ryggen kan den være trippelaktuell. 1 Thankful – Er i superform, og den spurtet strålende i 08-fart tilslutt sist. Kan få et fint innvendig smygløp her, og da er den fort blant de fire fremste om det løser seg. Vi blir dog overrasket om den vinner når den nå møter noen veldig gode hingster.

Vår rangering : A : 5 B : 6-11-10-1 C : 9-2-4-8-3

V75-7 : 3 Mr. Malando – Strålende V75-finale hvor vi heiser en ordentlig formbombe til topps. Mr. Malando har fått fire løp i kroppen etter pause, og den har bare blitt bedre og bedre. Vant utrolig enkelt i Bergen sist etter en sisterunde i 13-fart. Har MYE å gå på, og feelingen vår er at den er betydelig bedre enn det grunnlaget den har på konto. Må ha en flott sjanse fra et nydelig spor.



4 Brage Hindø – Har fått tre løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og den har vært knallgod. Lekte for eksempel med nevnte Mr. Malando nest sist… Skulle Brage Hindø bli sluppet til tet blir den ikke enkel å ha med å gjøre. 5 Miracle Tile – Spinner trolig til tet om den løser som den kan, men ønsker dem virkelig å kjøre denne i tet mot en ganske tøff motstand? Er nemlig trolig best med rygg, og spesielt om det blir litt «trøkk» over forestillingen. At Anderssen/Malmin velger å årsdebutere med den i Stavanger betyr at den har trent knallgodt. Outsideren.



7 Royal Winner – Satt bom fast mot gode hester sist, og så bedre ut enn noen gang. Sporet trekker mye ned nå, og den må ha litt tur skal den rekke frem til seier fra et slikt spor. 1 Brotherman Nibs – Har funnet storformen, og den har løftet seg mye de siste gangene. Her får den rygg leder/tredje innvendig, og kan være en skrell om det løser seg tilslutt. 11 Maxundalex – Er en tysker med stor fart i kroppen sin, og den har virkelig levert varene etter den kom til Bergen. Nå er den langt tøffere ute, og er derfor kun en liten outsider der ute.

Vår rangering : A : 3 B : 4-5-7-1-11 C : 9-2-12-8-6-10

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Litt om V5-1 + V5-2:

V5-1 : 3 Ness Tjo Sif – Innledningsløpet er helskummelt, og her kan det skrelle til. Vår ide ble kastet til ulvene sist, og det ble for tøft. Fikk maks, og var rett og slett ikke god nok. Her er den MYE billigere ute, og dette er et løp hvor den absolutt har en flott sjanse. 2 Troll Sterk Solan – Er utrolig spesiell, og ikke en hest man kan stole på. Kunne fort ha blitt disket i Bergen nest sist, men nøyde seg da med to galopper. Får opp svært dyktige Magnus Teien Gundersen nå, og feilfritt er denne med garanti med på foto. 5 Erga Stjerna – Er grunnkapabel, men veldig usikker. Feilfritt er den med helt der foran, og får stå som en stor outsider.

Vår rangering : A : 3-2 B : 5-4-8-10-6-7-11 C : 1-9

V5-2 : 10 Shankly Lane – Er i en egen klasse når det gjelder kapasitet her, og hadde løpet vært over 2040ma, ja, da hadde vi banket. Vant veldig enkelt i comebacket sist, og på klokken stod det 13,2 s 300m med masse krefter igjen. En oppjaget sprint trekker ned, men sjansene er uansett gode med litt flyt på veien. 1 Ero’Kamano – Feilet som helt klink i debuten for Tjomsland sist, kom gnistrende tilbake, og tapte kun knepent. På klokken stod det 10,3 s 300m med krefter igjen. Er variabel fra start, men løser det seg så er det denne vi frykter mest. 6 Super Talisman – Er jevn/flink, og helt riktig ute nå. Trenger ikke å være ueffen om favorittene skulle røre det til for seg.

Vår rangering : A : 10 B : 1-6 C : 4-5-7-12-9-3-2-11-8