Praktfull V75-omgang med Gulljackpot

Magnums Othello og kusk Øystein Tjomsland. Lørdag kommer de ut på Leangen. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Nesten SUPERGEVINST og bra V75-tips fra Lerum på Färjestad 21. september!

Dexter Brick (2-valg) innfridde, og den ble banket på flere bonger. Bossy Alley (6-valg) ble det servert SUPERINFO på, og den var undertegnedes 2-valg. Odd Herakles (1-valg) innfridde naturligvis som dagens beste banker. På slike stordager som dette har vi alltid flere typer systemer, og det ble veldig fine penger på flere av disse systemene.

Spesielt på FOLKESYSTEMET (20 andeler a Kr.300) kunne det blitt det helt store denne lørdagen. Usain Henna (7-valg) så nemlig helt klink ut i finalen mot oppløpet, men ble dessverre plukket ned av en smygkjørt tilslutt. Hadde Usain Henna tatt seg av finalen (ble altså nummer to), ja, da kunne tyve stykker ha delt VOLDSOMME ca syv millioner (med seksere og femmere). Nå ble det kun en trøstegevinst, men den var likevel på meget fine Kr.154 068,-.



Sjekk ut følgende fra lørdagen på Färjestad:

Folkesystem (20 andeler a Kr.300) betalte ut storfine Kr.154 068,-.

Folkesystem (20 andeler a Kr.200) betalte ut Kr.18 112,-.

To store systemer (4 andeler a Kr.1 995) betalte ut Kr.18 112 hver seg.

Tre av våre systemer (4 andeler a Kr.1 000) betalte ut Kr.18 112 hver seg.

Et av våre siste info systemer (4 andeler a Kr.1 250) betalte ut Kr.33 960.



Vi var altså å snuste på gevinster opp mot SYV MILLIONER I V75 sist lørdag, og var slett ikke langt unna det helt store da. På lørdag gir vi gass på Leangen, og husk på at det er GULLJACKPOT i lørdagens omgang. Det betyr enkelt og greit at det er DOBBEL SJUERPOTT til dem med riktig V75-rekke. Dagens beste banker kommer ut i V75-3, og her står 9 Magnums Othello alene på våre bonger. Er på vei mot en ny superform, og den var bunnsolid på Sørlandet sist. Må ha en stor sjanse i dønn riktige omgivelser. Ellers er denne omgangen spekket med godbiter, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V75-1 : 5 Voje Piril – Spinner til tet, og siden er dette over? Løste enormt fra tillegget sist, men så kom galoppen mot den første svingen. Fulgte deretter med som femtehest, fikk full marsjordre på siste bortre, og avgjorde enkelt tilslutt. Vi hadde faktisk 27,5/1900m på klokken etter galoppen, og det var ikke bunn. Tar sin femte strake? Ja, vi er fakta veldig inne på det.



2 Sylv Odin – Blir et av dagens store skrik, for den er 40m billigere ute kontra 7 Havglimt/8 Arkan samt at den er kuskeplusset med Høitomt. Er en ordentlig lovende 3-åring, den er bedre enn hva de siste resultatene viser, og er dessuten omgitt av sterke rapporter. Er tidlig aktuell, men vi ranker den uansett ut som et 2-valg. 7 Havglimt – Spurtet helsvett etter galopp i finalen av Norsk Travkriterium sist, og den er under en rivende utvikling. 40m tillegg er dog alt annet enn enkelt, og man skal heller ikke undervurdere den lange reisen denne skal ut på. Er kun en outsider for oss. 6 Vestpol Lodin – Liker vi skarpt, og også dette er en lovende 3-åring. Var klink overlegen sist, og har MYE inne. Er fakta såpass god at den kan vinne innledningsløpet med litt flyt, og den skal med om man bruker noen hester.

8 Arkan – Gikk et bunnsolid løp etter galopp sist, og utvikler seg fint. Vi holder den dog for å være kneppet dårligere enn Havglimt, og er nok noe mer trippel enn veldig seiersaktuell.

Vår rangering : A : 5 B : 2-7-6-8 C : 1-4-3

V75-2 : 5 Golden Dream M.E. – Her er nok Brækken ordentlig sugen på å vise frem sin meget talentfulle 3-åring på hjemmebane, og vi er inne på at den også har en STOR sjanse om den bare skikker seg. Ble kjørt svært offensivt etter pause sist, så veldig bra ut, men brøt ut og feilet i den siste svingen når Brækken dro hetten av hesten. Den feilen gjør nok ikke Brækken her. Gangen før ble den grovt sjenert til galopp på startsiden, og tapte enormt mye. Kom storveis tilbake, men rullet over i galopp like før mål. Har rett og slett ikke hatt noe tur på slutten, vi får ikke sjokk om den går under 14 på distansen, og iler til med tipsnikken!



8 Custom Colt – Har fått en akilleshæl i startøyeblikket bak bilen, og den er alt annet enn stabil i startøyeblikket. Greide dog å reparere galoppen til en mildt sagt fortjent storløpsseier sist, og var brenngod for dagen. Er den like bra nå i en feilfri utgave så kjemper den naturligvis om seieren. 7 Te Amo Corazon – Auksjonsdyringen er på vei til å slå gjennom for fullt, og tapte altså hårfint får Custom Colt sist. Hestene til Stall Hamre går som toget for tiden, og vi blir heller ikke overrasket om denne er ytterligere forbedret på lørdag. Får stå som en stor outsider, og den kan vinne om den takler svingene.



6 Strong Pepper – Er kanskje årets skuffelse av de 3-åringene vi trodde mye på tidligere. Har ikke levd opp til de forventningene vi hadde, og kanskje er det slik at de tøffe løpene tidlig på året gjorde noe med psyken? Er mer trippel enn veldig seiersaktuell. Trønderne 4 Gliding Sun og 3 R.M.G. Lady In Red er begge lovende, og begge er aktuell for en plass blant de tre.

Vår rangering : A : 5 B : 8-7-6 C : 4-3-1-2-9

V75-3 : 9 Magnums Othello – Har en nydelig oppgave foran seg her, og denne kommer til Leangen med storform i kroppen sin. Avgjorde mer enn sikkert sist, og på klokken stod det faktisk 21,3 s 1000m / 20,6 s 500m med krefter igjen. Har utviklet en veldig hardhet i kroppen sin, og den tåler å bli brukt underveis i løpene. Er dessuten travsikker, og akkurat det er aldri feil. Hvem tør egentlig å svare her når Tjomsland tidlig kommer «trommende»? Uansett om det skulle bli tidlig tet eller ikke så skal sjansene for seier være store. VI TROR HARDT!



8 Horgen Lynet – Feilet sist, og var ikke like bra som nest sist. Har et meget høyt maksnivå, men den sliter med en gang banene blir for harde. Hvordan Leangen blir presentert er helt bingo, og man bør ikke bli overrasket om banen for eksempel er knallhard. Horgen Lynet er motbudet, men i førsteomgang må den altså skikke seg/gå feilfritt. Bak disse er dette veldig jevnt, og velger man å spekulere videre så er det bare å strø på samt å følge ranken vår.

Vår rangering : A : 9 B : 8 C : 4-10-2-7-1-3-6-5-11

V75-4 : 6 Hickothepooh – Fungerte finere etter pausen sist kontra før pausen, og var knallgod til en enkel seier fra dødens. Er trolig ytterligere forbedret til denne starten, den får normalt overta teten, og siden skal dette dreie seg om en stor sjanse. Vi vil dog advare litt for at den neppe har noen fordel av Leangen sin baneprofil, og det er også grunnen til at vi ikke går ALL IN. Motivert, men…



4 Always On Time – Trakk seg som ventet når den ble testet foran over mellomdistanse sist, mens den kom til mål med krefter igjen når den ble kjørt i rygg over samme distanse nest sist. Formen tror vi er meget bra, og fra for eksempel ryggen til storfavoritten kan dette bli spennende. En annen artig ting er at Always On Time «ELSKER» Leangen, og den har vunnet tre av tre mulige V75-løp på nettopp den banen. Motbudet! 11 Patent Leather – Vant enkelt fra dødens, og den er på vei mot superformen nå. Dette er en hest man hadde SKYHØYE forventninger til tidligere i år, men har altså ikke innfridd, enda. Har stor fart i kroppen sin, og fungerer den på svingene så er den ikke borte. 12 Cash Okay – Avgjorde sprettlett nedover oppløpet sist, og var bunnsolid til en enkel seier. Drar stor fordel av det lange oppløpet på Leangen, og med tempo dukker den opp helt der fremme om den leverer som sist.



10 Jet Voice – Skuffet fra tet sist, men trengte nok løpet etter pause. Kan ventes MYE forbedret, er veldig spurtsterk, og sier ikke nei takk til et langt oppløp. 9 Rapido Va Bene – Feilet med MYE krefter igjen nest sist, mens den sist ble sittende bom fast. Har superform i kroppen, og kan være noe for dem som fisker på dypet. 8 Pebbe Simoni – Er en hest som er vrien å regne på, men er spurtsterk når den er på humør. Fungerte ikke optimalt sist, og har derfor fått seg en liten pause. Kan være supersjokket med Dalen opp som gjestekusk.

Vår rangering : A : 6 B : 4-11-12-10-9-8 C : 2-3-7-5

V75-5 : 4 B.B. Viking – Har vært i en egen klasse de siste gangene, og den har altså vunnet seks av seks mulige løp. Om den holder aksjonen sin sammen hele veien, ja, da kommer det høyst trolig en ny seier her. Har dog hatt noen små problemer aksjonsmessig i løpene, og spesielt på startsiden bruker den tid på å legge seg til. Innersporet på tillegget trenger derfor ikke å være optimalt. Motivert, men…



1 Stensvik Lars – Er VELDIG bra, og under en rivende utvikling. Var knallgod i nederlaget sist, og gjorde nok karrierens beste løp da. Leder dette veldig lenge, og kan lure favoritten om den skulle være ytterligere forbedret. 5 Gryttings Blesen – Er 20m billigere ute kontra 11 Vill Jerven/13 Il Jerven, og den står helt riktig inne i dette løpet. Var dessuten meget god etter pause sist, og man har virkelig prikket storformen til dette V75-løpet. Blir den bare ikke for hissig underveis så dukker nok den opp i fremste rekke. OBS!



13 Il Jerven – Gjorde jobben sin etter pause sist, og knep seieren. Blir kuskeplusset med Erlend Rennesvik nå, og er en av flere som skal med om løpet garderes. 11 Vill Jerven – Så ikke som best ut sist, men gikk da med sko, og lørdag skal skoene av. Er egentlig god nok, men da må den vise litt skikkelig form igjen. 10 Minifaks – Rader opp med jevne fine løp, og har vist form på slutten. Er en av mange aktuelle om man først begynner å gardere dette løpet. 9 Lauvås Emma – Er det fin fart i, og sist ble den sittende bom fast med krefter igjen. Kan storskrelle med flyt og om favorittene skulle være under pari.

Vår rangering : A : 4 B : 1-5-13-11-10-9 C : 3-8-7-12-6-2-15-14

V75-6 : 2 Cathrine’s Chevy – På ren grunnkapasitet er dette feltes i særklasse beste hest. Har dog hatt sine problemer på slutten, og det betyr nok at den blir undervurdert på lørdag. Vær dog OBS på at den er alternativt behandlet før denne oppgaven, og Rorgemoen pleier ikke å behandle hestene sine for ofte… Vi er veldig inne på at Cathrine’s Chevy har hatt veldig godt av dette, den har trukket det beste sporet bak bilen, og er KJAPP i vei når den blir laddet med. Må bare prøves til FLOTT odds denne lørdagen!



5 M.S. Triple J. – Er veldig formsterk, og spurtet igjen sylvasst sist. Er normalt kjapp i vei, og skulle Frode Hamre lykkes med å ta seg til tet, ja, da skal det en svært god hest til for å plukke den ned. Motbudet. 7 Park View – Var vel omtrent feilmeldt sist, for så bra er ikke denne, enda. Møtte rett og slett altfor tøff motstand. Har nesten ikke gjort feil i Norge, og har radet opp med imponerende innsatser. Er veldig kjapp i vei, og skulle Tom Erik Solberg greie å hente lengder på dem innvendig og komme seg til tet, ja, da er det plutselig han som har de beste kortene på hånden. Det kan dog koste en god del, og vi ranker den derfor ut på outsiderplassen.



8 Cry Wolf – Fikk bløffe hjem løpet sist, og den tok en pliktskyldig seier da. Var OK i selve Derby, og har i det hele tatt utviklet seg fint. At den bare skal gå rundt en slik gjeng som dette er vi uansett tvilende til, og for oss er den mer trippel enn veldig seiersaktuell.

Vår rangering : A : 2 B : 5-7 C : 8-9-11-6-10-4-3-1

V75-7 : 11 Storm Teddy – Er en hest vi liker utrolig godt, og den avgjorde enkelt i Sverige sist selv om den måtte gjøre litt jobb selv. Det var dessuten første gang ut i regi Arve Sjoner. Er normalt best når den får gå med i rygger, og spille ut speeden sin tilslutt. At den får opp en ny kusk for første gang i karrieren er garantert ikke et minus, og spesielt ikke når det er snakk om meget flinke Ragnhild Bjørnbeth. Blåser alt med litt rygghjelp på veien? Vi er veldig inne på akkurat det!



8 Ard – Er bra, men neppe helt i toppform. Fikk seg nemlig en reaksjon etter 22-løpet i Sverige fjerde sist. Her er den dog veldig riktig ute når det gjelder motstand, og på ren kapasitet er den av de beste i feltet. Motbudet. 4 Frøyu Birk – Er flink, men var vel ikke mer enn den måtte være fra tet sist? Burde nemlig holdt litt bedre. Har ikke vunnet de siste seks gangene den har startet i Norge, og hvor hard er egentlig denne i skallen? Blir kun en outsider for oss.



9 Alma Prins – Slo faktisk Storm Teddy fjerde sist, og den er ordentlig bra når den bare skikker seg. Det er det imidlertid ikke alltid den gjør. Nå er Jomar opp på sin springer før denne oppgaven, og den får stå som en outsider. 12 Gomnes Hans T. – Er normalt best når det blir litt sugne baner, men på Leangen lørdag blir det trolig en veldig kjapp bane. Er ikke i så verst form, og den var OK i kulissene sist. Skal med om man går utover de vi tror mest på.

Vår rangering : A : 11 B : 8-4-9-12 C : 10-5-3-7-6-2-1

Litt om V5-1 + V5-2:

V5-1 : 8 Derby D’Estino – Gikk HELPIGG i mål etter hinder/sene luker sist, og dette er en hest på vei mot superformen! Lørdag blir den ytterligere kuskeplusset med Høitomt, og sjansene for seier mot en svært overkommelig gjeng må være store. VI TROR HARDT! 6 Ippon Futura – Er MYE bedre enn raden, og på vei mot storformen. Spurtet voldsomt bra etter galopp i angrep på siste bortre sist, og kom til mål med krefter igjen. Er den vi frykter mest om ikke favoritten vinner.

Vår rangering : A : 8 B : 6-2-5 C : 10-3-4-1-9-7

V5-2 : 3 Prince Muscle L.L. – Virker å ha løftet seg skikkelig på slutten, og den skal helt klart passes nå. Ble delvis forstyrret til galopp som PIGG i angrep sist, og hadde vært med helt der fremme uten den sjeneringen. Gangen før fullførte den fint i Derby-kval, og møtte da hester av et helt annet kaliber enn hva den møter nå. Har trukket et bra spor bak bilen, og dette ser rett og slett veldig riktig ut. SE OPP! 10 Electron – Er nok muligens den beste hesten i feltet, men kommer ut etter pause, og det er ikke sikkert at formen er på topp direkte. Garberg er dog optimist, og også denne plasseres i a-gruppen. 1 Likeawalkinthepark – Har fått tre løp i kroppen etter pause, og er BETYDELIG bedre enn raden. Den ble sittende fast nest sist, mens den gikk et strålende løp etter en galopp på 20-30m sist. Ble sjenert til denne galoppen. Sporet er sjansebetont, men løser det seg så har altså denne varslet vinnerform de siste gangene. OBS!

Vår rangering : A : 3-10 B : 1-2-4-6-12 C : 8-11-7-5-9