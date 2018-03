Rålekker V75-omgang fra Gävle

Jorma Kontio er aktuell i dagens V75-omgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Det ble servert SVÆRT STERKE tips til Forus denne tirsdagen, og det ble en herlig opptur i både V65 + V5-spillet! På vår store V65-bong med en innleveringspris på Kr.960 var storskrellene You Love (4,3%) + Vestpol Il (2,1%) begge med. Utbetalingen på denne bongen ble storfine Kr.14 750,-.



I V5-spillet ble det også fullklaff for vår store bong. Den kostet Kr.1 170, og betalte ut Kr.9 260,-.

Kr.432 ble til Kr.7 153 i V64-spillet 26. mars!

Vår samarbeidspartner, SNOKEN, leverte meget sterke V64-tips til Örebro denne kvelden, og den minste bongen på Kr.432 suste inn. Den betalte ut fine Kr.7 153,-. På Eksperten gikk SAMTLIGE bonger fra Snoken inn. Samme dag ble det også fullklaff for undertegnedes system (fire andeler a Kr.1 500), og det betalte ut Kr.12 328,-.

Nå venter det V75 fire dager på rad, og moroa starter i dag. Søndag 1. april venter rosinen i pølsen, og da blir det altså en MULTIJACKPOT i V75-spillet med over 32 millioner ekstra i sjuerpotten! Når det gjelder dagens V75-omgang er den svært spennende, og dette er en omgang vi gleder oss MYE til. Vi har jobbet frem flere frekke objekter, og en banker som neppe blir en veldig klar favoritt. 7 Volocity De Vie i innledningen er dagens beste banker for oss, og vi tror ikke den taper om den leverer som nest sist. Gå ikke glipp av følgende:



V75-1 : 7 Volocity De Vie – Imponerte veldig i debuten for Nurmos, og da kom den alene til mål etter 12,3 s 800m fra dødens. Nå sist ble det galopp når Adielsson skulle ta litt skikkelig i den. Er normalt ikke noe veldig usikker, og den er betydelig bedre enn det grunnlaget den har på konto. Dette er et dårlig stayerløp, og feelingen er at hesten til Kontio/Nurmos har en enormt bra sjanse, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro hardt. Det naturlige motbudet er 9 Obi Degato. Gjør dog årsdebut, og den trenger nok noen løp før storformen fra i fjor er tilbake. Skulle den komme ut skoløs er den helaktuell på bongen, men i fjor årsdebuterte den med sko. Vant, men imponerte ingen. Er BETYDELIG bedre skoløs… Bak disse er det ikke mye å henge på knaggen, og vi blir fakta veldig overrasket om det kommer noen utover favorittene.

V75-2 : 8 Moe Tjalve – Var en av outsiderne i fjorårets Derby, og det er i det hele tatt en traver med flott grunnkapasitet. Slet med aksjonen i sine siste løp av 2017, men det skal bli utrolig spennende å se den i regi Geir Vegard Gundersen. Vi tviler på om GV hadde dradd denne til Sverige uten at han var fornøyd med den i jobbene, og på ren kapasitet er den mer enn god nok i omgivelser som dette. Settes helfrekt først! Hadde kun 5% av innsatsene på seg når vi la ut tipset. 9 BW Sture – Banket vi sist, og skammer oss ikke over det. Den så helt rå ut i målgangen med krefter igjen, men feilet seg altså bort fra start. Kan ta revansje nå. 6 Fender – Er kjapp ut, og den vant årsdebuten i fjor. Er nok blitt satt opp for denne oppgaven, og fra et fint spor kjører nok Ohlsson til direkte. 7 Björlifant – Var bedre enn raden, før den fikk vinne sist. Vant da på en imponerende måte, og med krefter igjen. Står spennende til, og den er aktuell på gardering. 13 Torwall – Spurtet bra sist, og den hentet mange lengder på blant annet Lannem Silje. Var også fullt godkjent på Solvalla gangen før. Er ikke 100% i stilen, men med flyt er den ikke ueffen. 15 Art Nøkkve – Har fått tre løp i kroppen etter pause, og den er på riktig vei. Fullførte godkjent sist, og var forbedret på sin skoløse balanse. Kan fort være enda bedre nå, og fra et nydelig spor på tillegget er den aktuell på gardering. 5 Brenne Brakar – Ble passivt kjørt sist, men spurtet fint, og varslet form. Er utrolig vrien, men god nok på kapasitet. 1 Spydo ØK – Har ikke vært like villig, og den liker ikke å bli brukt i løpene lengre. Leverte dog en herlig spenstavslutning etter et spareløp sist, og den trenger ikke å være helt borte om det skulle løse seg tilslutt nå.

V75-3 : 2 Feed Your Head – Har vært ute mot de beste hoppene i USA, og det skal bli utrolig spennende å se den måle krefter mot noen av de beste svenske. Var ute i Hambeltonian Oaks femte sist, og etter en tøff åpning (08,5 f 400m) ble det etter hvert rygg på Ariana G. Fullførte godkjent til maks da. Kommer nå ut i regi Björn Goop, og løser den ut som i USA så dreier dette seg fort om tet. Da er vi fakta usikker på om noen vil gå på den utvendig, og det kan dreie seg om tet og slutt. Prøves direkte! 3 Dibaba – Er en lekker hoppe etter Ready Cash, og den løp altså inn 2,7 millioner uten å lykkes ordentlig i de viktige løpene i fjor. Viste heller ikke noe spesielt starthurtighet i fjor, og vi tviler vel på om Kihlström ønsker å kjøre i dødens første gangen ut… Selv med gode rapporter i ryggen ranker vi den ned som et 2-valg. Disse to løfter seg klart over de andre, og skal man garderer videre trenger man fakta en del hester for å være helt trygg.

V75-4 : 12 Monster Viking – Var kun et 6-valg når vi la ut tipset, og den blir glemt. Trolig er dette feltes beste hest, og spor 12 bak bilen kan vise seg å være et OK spor. Har nemlig rotet fra start med volte, men nå kommer vel den seg greit avgårde? Har gjort to løp etter at vintertreningen er gjort unna, og den har tatt store skritt i år. Den ble grovt sjenert til galopp på siste bortre i årsdebuten, mens den feilet like etter start sist. Gikk da et HELSVETT LØP etter galoppen, og på klokken stod det 25,8 s 1900m… Går 27,5/2140ma alle dager i uken, og hvem skal egentlig straffe det? 2 Månlykke AM – Er et løfte, og den var ordentlig fin i årsdebuten hvor den la inn 26,8 s 1000m med krefter igjen. Er nå BETYDELIG tøffere ute, og det er litt urettferdig mot hesten at den skal bli så enormt hardt betrodd. Kan vinne, men det er ikke snakk om noen «grønne lykter». 8 Sundbo Skipper – Er en annen med stor kapasitet, men som ikke har en helt flekkfri aksjon. Viste 27,4/2000m etter galopp sist, men da mistet den travet tilslutt. Rutinerte Torbjörn Jansson opp er litt spennende, og feilfritt gjør den seg ikke bort i omgivelser som dette. Outsideren!

V75-5 : 10 Garmin B.J. – Er egentlig en veldig bra hest for klassen, og den må ha en fin sjanse her om alt går riktig for seg. Nå sist feilet den med krefter igjen i den siste svingen, og den hadde travet en lav 12-tid uten galoppen. Gangen før var den brenngod etter en drøy reise, mens den tredje sist fullfører solid mot bedre hester enn dette. Har en stor sjanse om det bare blir litt riktig på veien. 5 Doris Palema – Klinket Kim Eriksson til med fra baksporet sist, og da kom galoppen på den første svingen. Gangen før spurtet den voldsomt sterkt nedover oppløpet, og kom til mål med litt krefter igjen. Tredje sist holdt den OK fra tet. Er nok best med rygger, og den er ikke ueffen i omgivelser som dette. 9 S.G. Charpentier – Blir MYE spilt på en fin rad, men har egentlig denne imponert noe veldig? Nei… Var riktignok uheldig sist, men var ikke noe spesielt bra hverken nest eller tredje sist. Kan vinne, men for oss er dette kun en liten outsider.

V75-6 : 4 Muscleman F.I. – På en bane som Gävle er teten gull verdt, og det skal en god hest til for å plukke ned Muscleman her. Den har gradvis blitt bedre, og det er en 4-åring under utvikling. Løste meget bra ut fra et trangere spor sist, men feilet etter et par hundre meter. Gikk helt strålende i etterkant, og på klokken stod det 14/1800m – 12,8 s 700m med krefter igjen. Går nok en 13-tid fra tet på en bra bane, og hvem skal egentlig plukke den ned da? 8 Minnestads El Paso – Var god i årsdebuten nest sist, og den ble kun tatt på speed tilslutt da. Nå sist var den veldig forbedret, den blåste rundt feltet, og etter 12,6 s 700m kom den alene til mål. Inntrykket var mektig bra. Kan feile fra start, men uten galopp er den normalt med helt der fremme. 6 So Gå Ikaros – Imponerte oss ved flere anledninger i fjor, og det er en traver som har en voldsom toppfart i kroppen. Nå velger man å ta hesten på hengeren, kjøre i ca 4-5 timer, og melder den altså rett i V75’en. Det betyr at den har trent oppløftende. Skal stå som en stor outsider direkte, og den er soleklar på bongen om man garderer.

V75-7 : 2 Order By Keeper – Har en smellfin oppgave foran seg i årsdebuten, og den burde være spennende direkte. Gikk flere knallgode løp i tøffe omgivelser i fjor, og er bare formen på plass direkte så dukker den normalt opp helt der fremme. Er klart best skoløs, og fra eventuelt tet med racerbalanse er den på foto. 9 Queer Fish – Har fått tre løp i kroppen etter pause, og den fullførte klart bra bak gode hester som On Track Piraten/Zenit Brick sist. Her er det billigere i mot, og med tempo blir den ikke enkel å stå i mot. 11 Fossens Bonus – Er en flyvemaskin når den er som best, og da går ingen klar. Har trent fint i vinter, men Magnus Jakobsson melder likevel at det trolig blir sko på alle fire. Har blitt strøket inn et spor, og den er en outsider som kan vinne. Bak disse er 7 Star Advisor Joli aktuell, spesielt om den skulle komme seg foran. Pleier å være god direkte. 3 Origo Tilly gav løpet bort til stallkompisen sist, men er pågang. 8 Mythology Bluechip satt bom fast sist, den kan MYE mer enn vist, men er helt avhengig av en god bane. Kan storskrelle om noen av de beste leverer under pari.