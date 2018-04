Rålekker V75-omgang fra Sverige

Kenneth Haugstad er aktuell i dagens V75-omgang. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Lerum med spillfest i Harstad 21. april!

Det ble servert enormt sterke tips til Harstad denne kvelden, og lukene ble tømt! Nettavisens bong på Kr.1 920 satt som støpt, og den betalte ut hele Kr.17 518,-. I V5-spillet satt ALT, og vår minste V5-bong på Kr.192 betalte ut fantastisk fine Kr.5 741,-. Dagens storskrell Young Moon Hoss (5,6%) var med på kun tre hester i V65-6. På Eksperten ble det fullklaff for totalt 21 V65-bonger. Sjekk ut følgende:

* 8 bonger a Kr.500 (fire andeler a Kr.125) betalte ut Kr.16 278,-.

* 5 bonger a Kr.1 200 (fire andeler a Kr.300) betalte ut Kr.17 022,-.

* 6 bonger a Kr.2 000 (fire andeler a Kr.500/seks andeler a Kr.330) betalte ut Kr.17 518,-.

* 1 bong a Kr.3 000 (fire andeler a Kr.729) betalte ut Kr.18 014,-.

* 1 bong a Kr.4 000 (fire andeler a Kr.1 000) betalte ut Kr.18 510,-.

Luketømming i V4-spillet på Forus 21. april!

Undertegnede serverte sterke tips til Forus lørdag, og spesielt i V4-spillet tok vi for oss! Vår mellomste V4-bong på Kr.480 suste inn, og betalte tilbake fine Kr.6 382,-. SUPERSJOKKET, og 30,83 ODDSEREN Odins Høvding, advarte vi skarpt for. Den var faktisk en A-HEST for oss, og følgende info ble servert:

V75-5 : 12 Odins Høvding – Er en hest som Atle Erga har et solid tak på, og vi hadde tro på den sist. Så da ut som en klink vinner, men ble plukket ned på streken av en annen hest vi trodde på, Godtepåsen. Har fått tre NØDVENDIGE blåsere i kroppen etter pause, og normalt skal den bare bli bedre og bedre fremover. Fra tredje omvendt burde den havne fint på det, og den kommer i a-gruppen vår.

Örebro byr på dagens solide høydepunkt, og det skal altså dreie seg om en spennende V75-omgang. Flere av løpene kan det skrelle til i, og vi trengte derfor to bankere for å komme i mål med våre V75-bonger. 2 B.B.S. Canyankee (V75-3), og 10 Moni To Spare (V75-6) står begge alene på de flate bongene. Gå ikke glipp av følgende:



V75-1 : 9 Ritzo – Innledningsløpet denne søndagen er ÅPENT, og det er ikke mange sjanseløse hester. En av flere ideer er Ritzo som stadig ligger i skorpen, og nå sist ble den sittende bom fast med krefter igjen. Distansen er ikke noe problem, og med tempo kan den overraske. PS.1 Maintainability – Avsluttet strålende via sjettesporet mot oppløpet sist (10,6 s 800m), og den kom til mål med krefter igjen. Kan fort få smyge med innvendig nå, og med luker er den ikke ueffen. OBS!

V75-2 : 4 Global Unesco – Går mange på som banker denne søndagen, og den blir BLYTUNGT betrodd i årsdebuten. Er utvilsomt et talent, den kommer fra en dyktig trener, men vi liker ikke å banker hester som står i spor fire i volten, og spesielt ikke når de kommer ut etter pause. Hester som kommer ut etter pause pleier å være litt løpssugne direkte, og da er ikke et trangt spor noe man ønsker. Motivert, men… PS. 3 Claude Debussy – Dette er ingen dum traver, og den har altså vært nede på 16-tider over denne distansen. Debuterer for ny trener, og den er kuskeplusset med Jepson. Tas med på ALT!

V75-3 : 2 B.B.S. Canyankee – Må ha en solid mulighet her, og vi anbefaler et bankerspill. Var i ferd med å gjøre et strålende løp fra dødens sist når den feilet mot oppløpet. Hadde gått litt under 15 på distansen uten galoppen. Gangen før var den bunnsolid på en TUNG bane. Står endelig i et bra spor nå, rapportene på den er fine, og fra tidlig tet er vel dette over? ALL IN!

V75-4 : 4 Joyride Cane – Debuterer form Veijo Heiskanen denne søndagen, og vi går på den direkte. Hevdet seg solid mot vel så gode hester som dette i fjor, og det skal bli spennende å se den for Veijo. Er meget kjapp når den blir laddet med, og fra eventuelt tidlig tet skal det en knallgod hest for å knekke den ned. Lar seg ikke fange på en kjapp bane?

V75-5 : 8 Nacrous – Er ordentlig bra, og feilfritt dreier dette seg trolig om en vinner. Den satt bom fast i årsdebuten nest sist, mens den gikk enormt mellom to galopper sist. Ble da veldig stresset pga at starten ble utsatt. Nå er det opp med Oskar J, sporet passer perfekt for en småvarm Ready Cash-hoppe, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro MYE på den i et ellers småskummelt løp.

V75-6 : 10 Moni To Spare – Gikk 11,0 s 800m i årsdebuten, og den vant trossalt utrolig enkelt. Hadde nok uansett godt av den blåseren i kroppen etter pause, og vi forventer den fakta ytterligere forbedret nå. Er herdet i beintøffe omgivelser, og det er snakk om feltes klart beste hest. Blir den bare ikke tatt bort av et elendig tempo tror vi ingen greier å ta i mot tilslutt. DETTE ER DAGENS BESTE BANKER!

V75-7 : 1 Harley Zon – VIDÅPEN FINALE, og her kan det fort skrelle til. Vår ide hadde 7,4% av innsatsene på seg når vi la ut tipset, og det er i minste laget. Den avgjorde lekende lett sist, og den la inn en siste 800m i 12-fart da. Er veldig kjapp fra start, den står perfekt til for å smyge, og blir den bare ikke fast burde den dukke opp på foto. SKAL MED PÅ ALT!