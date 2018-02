Saftig V75-jackpot med 3,4 millioner ekstra

Hanna Olofsson er aktuell i dagens V75-omgang. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

Lerum med V5-fest i Bergen 1. februar!

Vi var veldig nærme å gjøre fullstendig storeslem i Bergen denne torsdagen, og hadde Vertigo Bjørn (16,01 i odds/vår vinner) slått til i innledningen (ble nummer 2), ja, da hadde absolutt ALT SATT. Nå ble det uansett FEST i V5-spillet, og undertegnedes MINSTE V5-bong på Kr.162 betalte ut meget fine Kr.3 551,-. Supersmellen, Sjeras (8-valg), var med på kun tre hester i V5-1.



Ny suksess på Bjerke 31. januar!

Det har svingt veldig bra av Kurt Leirvågs Bjerketips de siste månedene og det ble nye flotte gevinster på Bjerke onsdag. Det største V76-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 1 800) satt som spikret, og utbetalingen ble flotte Kr.11 349. På Eksperten ble det klaff for 10 andelslag og disse fordelte seg slik:

To systemspill med fire andeler a kr 1500 - utbetaling kr 11 772

Et systemspill med tjue andeler a kr 200 - utbetaling kr 10 664

Ett andelslag seks andeler a kr 336 - utbetaling kr 11 349

Ett andelslag fire andeler a kr 400 - utbetaling kr 11 349

Fire andelslag fire andeler a kr 500 - utbetaling kr 11 349

Ett andelslag fire andeler a kr 899 - utbetaling kr 11 772

Umåker byr på en knallfin V75-jackpotomgang denne søndagen, og det ligger altså vel 3,4 millioner ekstra i sjuerpotten. Det vil være rundt 15 minus når løpene går, og det er ventet en god vinterbane. Vi landet på to bankere i dagens omgang, og på våre bonger står både 1 Åstas Marcus + 4 Roger America alene. Sjekk ut følgende:



V75-1 : 2 Special Major – Er nesten uspilt i innledningen, og akkurat det skjønner vi lite av. Dette er nemlig en lovende 4-åring, den har møtt vel så gode hester som dette tidligere, og den skal bli spennende å se igjen etter en liten pause. Er mer enn god nok til å skrelle mot en svært overkommelig gjeng, og vi heiser den til topps som et mulig sjokk. SKAL MED PÅ ALT!

V75-2 : 6 Dwight Sisu – Virker å utvikle seg fint for tiden, og den er på vei mot storformen. Spurtet helt strålende sist, kom til mål med krefter igjen, og den fikk et klart pluss i kanten av oss. Skulle den kanskje være enda bedre på søndag, ja, da gjør den seg ikke bort, og som veldig lite spilt er den verdt et forsøk. OBS!

V75-3 : 1 Åstas Marcus – Er en traver som Björn Karlsson tror MYE på, og det er en traver med flott kapasitet. Var ute på en noe upassende distanse sist, men den vant likevel enkelt. Kommer nå ut etter en liten pause, den står riktig inne i dette løpet, og er dessuten kraftig kuskeplusset med Ulf Ohlsson. I et ellers VIDÅPENT løp velger vi å banke, og tror mye på tidlig tet og slutt. ALL IN!

V75-4 : 12 Favorite Boko – Kommer ut etter pause, og vi gleder oss til å se denne igjen i banen. I sitt siste løp før pausen gikk den et helsvett løp etter en grov startgalopp, og den fikk to pluss i kanten av oss. Med til historien hører det at den ikke fungerte 100%, og det gjør bare innsatsen enda sterkere. Her støter den på en veldig riktig motstand, og leverer den i nærheten av sitt beste, ja, da kjemper den om seieren. SPILLES!

V75-5 : 4 Roger America – Blir vår andre banker denne søndagen. Den var helt enorm i nederlaget nest sist, og 13,8 etter en slik reise på vinterbane, ja, det er kruttsterkt. Nå sist satt den i tet 700-800m fra mål, og den lekte hjem seieren. Står nå i et perfekt spor bak bilen, den får trolig gratis tet, og siden burde dette løpet være over. Hanna Olofsson trener, men i denne kuskematchen er det meget rutinerte John Östman som kjører. ALL IN!

V75-6 : 15 So Gå Imponera – VIDÅPENT HOPPELØP, og her kan det skrelle til. Hesten vi plasserer knepent først har funnet formen nå, og snart håper vi at den får litt marginer med seg. Var strålende i nederlaget sist, og da gjorde den altså all jobben selv. Her skremmer ikke motstanden, og får bare Mats Bucht til styringen så burde denne kjempe om seieren. OBS! PS. 9 Majet Af Djupmyra – Er litt vrien å vinne med, men den ligger stadig i skorpen, og med flyt kan den fort sitte der. Tas med som en mulig storskrell!

V75-7 : 9 Elit Håleryd – Har vært knallhardt matchet på slutten, men nå ser det straks mer overkommelig ut. Sist ble den sliten etter en altfor tøff førsterunde, mens den fullførte klart bra mot hester som Digital Inc, Zenit Brick osv nest sist. Her går den ned en klasse, smygsporet passer perfekt, og den elsker å gå løp på vinterbane. Fortjener en seier, og den kommer vel nå? SPILLES!