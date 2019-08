Saftig V75-jackpot med over 2,4 millioner ekstra

Stian Pettersen er sentral i Harstad lørdag. foto_Marion Klette_hesteguiden.com

Ingen greide å løse V75-rebusen på Biri sist helg, og det er dermed JACKPOT i lørdagens omgang. Hele 2 466 078 ligger ekstra i sjuerpotten, og de skal vi virkelig være med å kjempe om. Feltene på lørdag er fulle, og ingen skal bli overrasket om det igjen går mot flotte V75-kroner. Når vi la ut vårt tips fredag ettermiddag så var ingen av våre tipsenere rangert først på "folkeranken"...

Her jaktes det altså STORCASH med herlige ideer, og en banker som vi ikke tror taper. Hjemmehesten 6 Quadro Bonanza er en vinnermaskin utover det vanlige, og på lørdag er vi veldig inne på at dette dreier seg om tet og slutt. Det kan bli endel hjemmeseire i denne V75-omgangen, og vi anbefaler deg på det varmeste å sjekke ut våre fyldige V75-tips litt lengre ned på siden.

V75-systemfullklaff på Jägersro 30. juli - tok du rygg?

Tipsene var SOLIDE på Jägersro denne tirsdagskvelden. Det begynte bra med TOPPBONGER til den innledende V4-omgangen, og V4-bongen til Kr.975 betalte ut knallfine Kr.7 710,-. I V75-spillet kom vi ikke helt til mål på de flate, men på våre to systemer (fire andeler a Kr.1000 / 20 andeler a Kr.200) ble det en deilig opptur. Disse betalte ut Kr.22 062 hver seg. Dog var det veldig surt i finalen hvor Illuminati feilet i mål som vinner. Da hadde nemlig våre systemer betalt ut rundt 50 000 hver seg.



Lerum med knallsterke V65-tips til Kalmar 27. juli - Kr.1 920 ble til Kr.11 414!

Under nattravet til Kalmar serverte undertegnede meget solide vurderinger, og det ble en ordentlig opptur for dem som "rygget" den store bongen til Kr.1 920,-. Her kunne man nemlig hente ut meget fine Kr.11 414,-. Reddington innfridde som dagens beste banker, og godbiter som Virgin Maiden (2-valg) og Tengil Face (2-valg) ble servert som herlige tipsenere.

Her er lørdagens V75-tekst til løpene i Harstad:



V75-1 : 15 Bartender In – Innledningsløpet holder ikke veldig høy klasse, men det er en del OK hester med, og det kan skrelle direkte. Vår ide virker å gå under radaren, og i «fagbladene» var den ute som et 7/9-valg. Det mener vi er 100% feil. Dette er en hest som har vært med på mye, og møtt en betydelig tøffere motstand enn hva den møter nå. Har fått to løp i kroppen etter pause, og den spurtet knallbra via femtesporet mot oppløpet sist. Da var den også ute mot MYE bedre hester enn dette. Distansen er ikke noe problem, og klaffer det bare litt på veien så skal de andre få kjørt seg. 12 Perfect King – Burde passe perfekt for Norges kuske-«KING». Feilet fra seg seieren sist, og den er ikke noe enkel. Flyter på styrken, og på ren kapasitet er den knallgod. Stor OBS, og dobbelt a-valg!



9 Onboard Broline – Fullførte meget fint sist, og tapte ikke med veldig mye. Her er det flott form, og den er vass når den får smygløpene sine. Burde passe som hånd i hanske for Dalen. Outsideren. 11 Toutre – Er sterk, og tåler normalt å bli brukt litt underveis i løpene. Formen er dog noe usikker, men på sitt beste duger den. 3 Netanica – Har blitt satt opp for denne oppgaven, og den kan muligens skrelle. Spurtet voldsomt etter galopp nest sist, mens den aldri ble kjørt med i Sverige sist, og satt bom fast over mål som fulltanket. Hvorfor ble den så ikke kjørt med? For med en liten premie der hadde den vippet over på 20m tillegg her…



10 Kabanoss – Er ikke så verst, men vi er ikke glad i hester som har blitt flyttet fra Stall Reden. De hestene er alt annet enn enkel å forbedre, og den er derfor kun en bitteliten outsider for oss. 14 Falcon WF – Floppet i dette løpet i fjor (stod da mye billigere inne enn nå), og har dessuten vært halt siden sitt siste løp. Står også hardt inne, og vi ranker den derfor langt ut. 2 Alpha Estate – Fullførte bra sist, og den tåler å bli brukt litt. Kan være en skrell om man spekulere utover de vi tror mest på.

Vår rangering : A : 15-12 B : 9-11-3-10-14-2 C : 13-7-4-1-5-8-6

V75-2 : 15 Søviktindra – Er et 9/14-valg i «fagbladene», og dermed burde den ikke bli veldig mye spilt. Raden er også råtten, men la det være sagt med en gang: Denne er god nok! Hadde et meget sterkt fjorår, og var 11 ganger blant de tre beste på 18 forsøk. Vant også 4 løp. Var småpositiv etter pause sist, og feilet da med litt krefter igjen i den siste svingen. Er god nok, og med flyt kan sjokket være et faktum. 3 Sjøvoll Anna – Er en hoppe med kapasitet litt utover det grunnlaget den har på konto. Var klink overlegen etter grov galopp sist, og tok en mildt sagt fortjent seier. Kan vinne igjen om den bare går feilfritt på startsiden.



14 Tyri Troll – Blir veldig tungt betrodd her, og den har gjort bra løp på slutten. Vær dog litt OBS på at dette ikke er en traver som rader opp, og den har kun vunnet 1 av 12 i år, mens den vant 1 av 16 i fjor. Er kun en garderingshest for oss. 5 Nordens Lys – Trodde HC det ble omstart med sist, og det løpet kan man bare glemme. Har ellers vært veldig positiv etter pause, og den er tidlig aktuell med Dalen. 11 Komnes Kristin – Er ikke så verst, og stadig noe bedre enn raden. Ove A. Lindqvist opp er et veldig spennende pluss. Plukkes med på gardering.



10 Hefti Maia – Kom ut etter et veldig langt avbrekk sist, og gikk fullt godkjent direkte. Kan ventes forbedret, og er også en som er aktuell om man garderer løpet. 4 Mille My – Feilet seg bort i Sverige sist, mens den var enormt god etter galopp i Harstad nest sist. Kan overraske feilfritt.

Vår rangering : A : 15-3 B : 14-5-11-10-4-12-13-8 C : 2-6-1-9-7

V75-3 : 10 Magic Allybis – Spennende løp! Klar ide for oss er Magic Allybis som vi holder høyest på ren kapasitet. Var dessuten bunnsolid i Sverige sist, og virker igjen å være på vei mot storformen. På lørdag rykkes skoene, og normalt gir det et ytterligere kick. Blir det bare litt tempo her så er vår feeling at denne senker alt. SPILLES! 5 Filippa B.R. – Har vært et eventyr etter den kom til Nord Norge, og den gjør ikke dårlige løp lengre. Er veldig kjapp i vei, og feelingen er at den kan bli sluppet til tet. Får den bare dempe noe underveis da, ja, da blir den ikke enkel å fange. Disse to skiller seg noe ut.



1 Medd – Fikk maks i Sverige sist, og denne har nok hatt godt av et par blåsere i kroppen etter pause. Dalen opp er naturligvis spennende, og fra for eksempel rygg leder er den ikke ueffen. 6 Atlas Eagra – Fikk alt sydd opp sist, og det ble rett og slett veldig riktig. Var da langt foran Medd, men det er vi alt annet enn sikker på at den er nå. Er en garderingshest, men heller ikke noe mer. 12 Reventon – Feilet med krefter igjen i stengt posisjon mot bedre hester enn dette sist, den blir kuskeplusset med Høitomt, og kan være en artig skrell å plukke med på bongen om man velger å spekulere.

Vår rangering : A : 10 B : 5-1-6-12 C : 11-9-7-4-2-3

V75-4 : 10 Polar Northug – Kommer tilbake til Harstad med superform i kroppen, og den må ha en bra sjanse i et løp som dette. Avgjorde enkelt sist, og da skal man huske på at den hadde vært med på en 21-åpning. Er 20m billigere ute kontra 12 Kringlers Viktor, og har også slått 13 Myr Faksen med slike betingelser før. SPILLES! 13 Myr Faksen – Var strålende i Bodø sist, og den bare forsvant inn til en klink overlegen seier. Er helt avhengig av å smyge med i rygger, og spare speeden i det lengste. Det er ikke alltid like enkelt i såpass store felt som dette. Vårt andrevalg. 5 Tarun Tykki – Var meget god i fjor, men har ikke vært like bra i år. Fikk maks sist, men da stod den kun 20m foran Myr Faksen, og er altså 20m billigere ute nå. At den skal ut på en ny bane kan være et pluss, og den får stå som en aldri så liten outsider. 12 Kringlers Viktor – Ble stum sist, og det har vært en del reising på denne på slutten. Første omvendt i volten passer bra, og det er en garderingshest selv om den er noe tøffere ute nå.

Vår rangering : A : 10 B : 13-5-12 C : 11-3-7-15-14-6-9-8-2-4-1

V75-5 : 6 Quadro Bonanza – Er VELDIG bra, og har altså vunnet 7 av 10 løp i karrieren. Står med stolpe i programmet, og har vunnet enkelt to ganger i år. Følger bilen fra start, og normalt fyker den til tet inn på den første svingen. Fra den posisjonen skal det en utrolig god hest til for å knekke den ned, og vi må bare tro hardt på hjemmehesten. Gikk 15,6/2040ma i fjor høst på en regnvåt bane, og kan helt sikkert ned mot 14,0 på en perfekt bane… Lar seg ikke stoppe?



5 Staro Mary Lou – Fikk alt sydd opp i Sverige nest sist, og den vant utrolig enkelt som fulltanket da. Nå sist ble den bortkjørt, og deretter noe hardt disket fra seieren. Har vært noe variabel fra start i Sverige, og hvor mye tør egentlig HC å ladde med den når det er en viss galopprisiko? Veldig bra kapasitet, og vi ranker den som et 2-valg. Bak disse er dette løpet veldig jevnt, og klassen bak de vi tror mest på er ikke akkurat veldig høy.

Vår rangering : A : 6 B : 5 C : 10-7-3-4-2-12-11-9-8-1

V75-6 : 2 Marciano – Er VELDIG GRUNNKAPABEL, og en hest som er bedre enn grunnlaget sitt. Har ingen problemer med å gå ned mot 11,0 om banen skulle bli kjapp, og den kommer til Harstad med toppform i kroppen. Hadde vel nesten 100m frem sist, men via en formidabel avslutning rakk den frem. Vi hadde 09,4 s 800m på klokken med krefter igjen. Skulle helst stått i fire/fem, men fra dette sporet burde den uansett havne dårligst i tredje utvendig. Er «ungdommen» i feltet, den er veldig bra, og det er også kusken. MÅ MED PÅ ALT! 5 Little Red Corvette – Er helt ny i denne klassen, og har altså tjent raske kroner. Kan renne til tet, og får den bare ikke en for hard første 1000m kan det komme en ny seier.



3 Premier Kronos – Har vunnet dette løpet tre år på rad, og nå er faktisk formen igjen stigende. Var veldig tapper sist, og den falt med flagget til topps da. Har trukket et bra spor, og den fjerde seieren i dette løpet kan komme. 6 El Muro BR – Holdt knepent unna sist, men gjorde jobben sin. Høitomt opp er spennende, og med gode rapporter i ryggen er den aktuell for de som spekulerer. 7 Västerbo Fantast – Spurtet bra sist, og leverte sitt beste løp på lenge. Sporet trekker veldig ned, og faren er at den kun blir bakket ned i køen. Da tror vi det kan bli for langt frem. Dog var den såpass positiv sist at den ikke er helt sjanseløs.

Vår rangering : A : 2-5 B : 3-6-7-9-8-4 C : 1-10

V75-7 : 3 Stina Mi – Denne er vi svak for i finalen, og den må være veldig spillbar. Gikk en superbra sisterunde etter et avbrekk sist, og den fikk et klart pluss i kanten av oss. Hadde et fantastisk fjorår, og Dalen har dessuten et meget bra tak på den. Har litt skalle også, og i en oppløpsfight blir den ikke enkel å bryne seg på. MÅ BARE PRØVES PÅ LØRDAG! 5 Villdensky – Var god etter pause sist, og man har prikket storformen før dette V75-løpet. Er noe hardere i skallen enn 4 Kor Kosen, og vi ranker den derfor som et 2-valg. 4 Kor Kosen – Imponerte ingen etter pause sist, men den gjorde jobben sin, og var liksom helt OK. Renner kanskje til tet igjen, men denne er sårbar om den får litt trykk på seg, og vi er litt inne på at det vil den få i et løp som dette. Disse tre skiller seg soleklart ut i finalen. Velger man å gardere videre så er løpet vidåpent.

Vår rangering : A : 3 B : 5-4 C : 11-9-13-14-1-10-12-8-7-15-6-2