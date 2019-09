Saftig V75-jackpot med over 2,4 millioner ekstra

Åsbjørn Tengsareid og Coktail Gun M.E. Lørdag kommer de ut på Sørlandet. foto_Roger svalsrød_hesteguiden.com

Sportspills øvrige fredagsmeny:

V65 Årjäng: Topplunsj med godbiter på menyen

V65 Jarlsberg: Vi spekulerer mot dagens tyngste V65-favoritter

V64 Östersund: Sjoner har V64-bankeren i Sverige

Tippetips: Derby og Cocu tåler ikke flere tap

Oddstips: Athletico Bilbao får seg en smekk



V75 er ikke et enkelt spill, og de siste tre lørdagene har det vært ekstremt vrient! 24. august stoppet utbetalingen på 1,8 millioner, mens det 31. august ble betalt ut 12,2 millioner! Nå sist var verdien 12,4 millioner etter seks avdelinger, men etter at 4-valget kom i finalen så var det ingen som greide å løse V75-rebusen på Bjerke.

Det betyr at vi på lørdag har en SAFTIG V75-JACKPOT med hele 2 450 067 ekstra i sjuerpotten. Løpene går også på undertegnedes hjemmebane Sørlandet, og det er ikke helt uten grunn å være litt ekstra tagget da!

Når det gjelder lørdagens beste banker så sparte vi den til finalen hvor vi bare må tro HARDT på 4 Coktail Gun M.E. Den har sett helt fantastisk ut i regi Anders Wolden, og på lørdag tror vi mye på at det dreier seg om tet og slutt!

Ellers vrimler det av outsidere, og frekke objekter i denne omgangen. All info rundt V75 og V5 finner du litt lengre ned i artikkelen.

Lerum med supertips på Färjestad 9. september - kr 960 ble til kr 16 879!

Undertegnede var på hugget under V64-omgangen på Färjestad, og det meste satt som det skulle. Odds Indicator innfridde som en banker av STÅL, og Global Skipper (2-valg) samt Neslands Trine (5-valg) stod først på ranken. V64-forslaget på Nettavisen med innl.pris på kr 960 satt som den skulle, og betalte ut knallfine 16 879 kr.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Her er lørdagens tekst til Sørlandet:



V75-1 : 8 Oriola – Skulle denne være i toppform direkte etter pausen, ja, da skal de andre få kjørt seg skikkelig her. Er 20m billigere ute kontra 9 Tangen Elvira/11 Trø Hera fra tidligere oppgjør, og den er dessuten 40m billigere ute kontra 13 Åsrud Vilja som den har møtt i NM de to siste årene. Supersjokket når den vant finalen på Bjerke fjerde sist, og den er mer enn god nok på sitt beste. Står sjeldent fint inne i løpet denne lørdagen, og da må vi bare varsle! 13 Åsrud Vilja – Er den helt overlegent beste hesten i V75-innledningen, men lange tillegg er ikke akkurat melodien for en hest som dette. Kommer ut etter en liten pause, og formen rapporteres å være veldig bra. Er selvskreven på bongen, og vi dobler opp a-gruppen.



9 Tangen Elvira – Er i en helt spinnvill form, og sist kontret den til seier på et mesterlig sett. Kom da ut i BIKE, men det er vi usikker på om Tjoms bruker fra et trangt spor i volten. Løpets outsider. 11 Trø Hera – Er enormt god på sitt beste, men den har altså hatt pause, og dukker opp i en nybehandlet utgave. Vi liker kuskeplusset med Adrian Solberg Akselsen opp her, og motstandsmessig er dessuten dette en riktig oppgave for Trø Hera. Skal med om løpet garderes! 6 Sundby Søss – Var litt rund rundt magen sin etter en lengre pause sist, men den ble uansett sittende bom fast med krefter igjen over mål. Er slett ikke verst på sitt beste, og den er helt klart aktuell om man velger å spekulere litt.

Vår rangering : A : 8-13 B : 9-11-6 C : 10-4-12-3-2-5-7

V75-2 : 10 Wishmaster – Med Høitomt eller Svein Ove Wassberg som kusk hadde vi gått ALL IN på denne. Vi er dog ikke veldig glad i å banke Mikkelborg som har det med å kjøre i galopp når man minst aner det. Når det gjelder Wishmaster så har trener Mikkelborg fått frem et nytt talent, og en hest som fakta er VELDIG bra. Gikk et bunnsolid løp etter tidlig galopp sist, og støtte da på hester av en helt annen verden kontra det den møter nå. Var dessuten knallgod etter tøffe opplegg i Sverige både nest og tredjesist. SPILLES!



9 Gigant Stephen – Spurtet voldsomt etter et passivt opplegg sist (13,0 s 800m), og kom til mål med krefter igjen. Kan fort være ytterligere forbedret med den blåseren i kroppen etter det lange oppholdet, og den skal helt klart med om løpet garderes. 7 Pantani – Elsker spillerne, men de har enda ikke fått betalt. Gikk en OK sisterunde i regnværet på Bjerke sist (14,2 s 800m), og formen virker å være bra. Dog er vi noe usikker på vinnerviljen til denne, og nøyer oss derfor med å plassere den på outsiderplassen. 3 Diesolo De La Lune – Var ekstremt god sist, og da skal man huske på at den løp som en banan i store deler av løpet. Gikk faktisk 11,9 s 300m. Skal fungere MYE finere i jobb etter at bittet er blitt byttet ut, og den er selvskreven på bongen fra et fint spor.



5 Emerick – Har fått to løp i kroppen etter pause, og var helt OK i tøffe omgivelser sist (14,0 s 800m). På sitt beste er den ikke borte, og også denne er aktuell om man velger å bruke noen hester. 8 Cecena Tomali – Det er muligens noe tidlig i omgivelser som dette, men dette er en veldig fin 3-åring som har MYE inne. Er behandlet før denne oppgaven, og den får stå som en aldri så liten outsider.

Vår rangering : A : 10 B : 9-7-3-5-8 C : 2-12-1-11-6-4

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V75-3 : 11 Egon – Må ha en STOR sjanse i dette løpet, og vi er veldig inne på at den bare vinner. Spurtet sterkt i kulissene i Derby sist, og kom til mål med krefter igjen. Har en voldsom toppfart i kroppen sin, det lukter tempo på forestillingen, og da er det aldri feil å komme bakfra med sparte krefter. MÅ BARE PRØVES!



7 Vestpol Kongen – Er det store hjemmehåpet, men hvor havner egentlig denne på startsiden? Her er det STOR vingelrisk, og dermed er den klare favoritten for mange i trøbbel. Var noe uheldig i Derby sist, men fikk uansett maks. Blir etter vår smak for hardt betrodd her, og vi ranker den ut som et 2-valg. 9 Møller Viktoria – Geir Gudmestad uttaler at den møter for tøff motstand her, men ser man bort fra favorittene så er fakta Møller Viktoria helt riktig ute. En kjapp sprint er dessuten kun et pluss, og spekulerer man videre så er Møller Viktoria aktuell. 8 Nattens Fyrste – Er LYNRASK ut, og selv fra spor åtte bak bilen vil nok Dag-Sveinung Dalen prøve seg litt direkte. Kan være noe variabel, men har den en av sine bedre dager så gjør den seg ikke bort i omgivelser som dette.



1 S.K.’S Karsk – Var av på midten nest sist, mens den heller ikke sist var helt optimal i aksjonen. Nå er den dessuten hardere ute enn tidligere, og den skal ha en maks dag om den skal vinne et løp som dette. Er kun en liten gardering der ute. 3 Høvåg Ask – Er en annen som sliter med aksjonen sin, men med fine betingelser er den likevel trippelaktuell.

Vår rangering : A : 11 B : 7-9-8-1-3-2 C : 12-6-4-5

V75-4 : 6 Calina – Har vært veldig hardt matchet, men nå har hun endelig en VELDIG riktig oppgave foran seg. Var fullt godkjent i nederlaget sist, og formen er nok ikke så verst. Er blitt kjapp ut bak bilen, og når hun her står side/side med 7 Royal Baby så burde sjansene være gode for at den kan svare den ut. Innvendig så skriker ALLE etter en god rygg, og det er ryggen til Calina. VI TROR HARDT!



7 Royal Baby – Fikk maks bak umulige Madelen LTC sist, og bekreftet sin flotte form. Er kjapp fra start, men greier vel ikke å hente en lengde på Calina når de står til som dette? Skulle hun likevel gjøre det så er det fort hun som sitter i tet, og da er det hesten å slå. Disse to skiller seg SOLEKLART ut i dette hoppeløpet.

Vår rangering : A : 6 B : 7 C : 9-3-5-4-10-1-2

V75-5 : 2 Homme Alcor – Er en hest vi har hatt et godt øye til lenge, men det vil seg liksom ikke, og den må innom disse dumme galoppene. Gikk strålende etter galopp både tredje sist (30,0 s 1400m) samt nest sist. Lørdag får den opp Svein Ove Wassberg, og det synes vi er såpass spennende at vi velger å varsle. Blir neppe veldig mye spilt med en dårlig rad… 3 Torje – Fullførte meget bra sist, mens den leverte en helt strålende sisterunde på Forus nest sist (27,2 s 950m). Har vinnerform i kroppen, den kan senke rekorden sin, og den skal passes.



9 Etne Spretten – Er bra, men ikke veldig bra. Gikk solid etter galopp sist, og den er i toppform. 40m tillegg og et stort felt er ingen drømmeoppgave, og vi kjøper ikke fullt ut at denne skal være veldig hardt betrodd. 5 Rise Kongen – Kan være supersjokket i denne jackpotomgangen. Var riktignok tvers av sist, men man har justert balansen, og vært fornøyd med den i jobbene før denne oppgaven. Vær OBS på at den nest sist trolig hadde hentet 40m tillegg på Torje om ikke kusken hadde valgt feil fil. Gikk da ordentlig PIGG i mål, og vi gav den et stort pluss i kanten. Er 40m billigere ute enn Torje, og dessuten kuskeplusset med Martine Finsand. Er den som nest sist kan sjokket være et faktum.

11 Alvin Tyr – Er variabel, men god nok om den bare gjør som den skal. Tengsareid opp er naturligvis et stort pluss, og denne er selvskreven på gardering. 6 Åse Mai – Er 20m billigere ute kontra 12 Rive Raptus som den har møtt tidligere. Formen er dessuten veldig bra, og tirsdag ble den sittende bom fast som fulltanket.

Vår rangering : A : 2-3 B : 9-5-11-6-1-12-13 C : 4-10-14-7-8

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V75-6 : 7 Patent Leather – Har ikke fått ut sitt fulle potensial etter den kom inn på stallen til Hamre, men det skjer på lørdag? Gikk 12,5/2100ma fra tet på en subbete bane nest sist, og da var heller ikke hesten helt frisk. Nå sist etter pause ble den aldeles for hissig i dødens, men vi syntes uansett den var bra i nederlaget. Trakk seg først skikkelig siste 100m, og akkurat det var det ikke noe å si på. Her blir det normalt tidlig tet, og på en lynrask bane skal det en svært god hest til for å plukke den ned. VI TROR HARDT!



1 Jet Voice – Leverte ikke som best før pausen, og kommer nå ut med en nybehandlet kropp. Innersporet kan bli en felle, men løser det seg så er dette hesten som på ren kapasitet er god nok til å utfordre favoritten til Hamre. 4 Rapido Va Bene – Feilet med krefter igjen i stengt posisjon på siste bortre sist, og formen er rett og slett veldig bra. Er en av flere som kan slå til om Patent Leather ikke går som vi forventer. 6 Faust Boko – Fullførte bra sist, men debuterer nå mot eliten. Når ikke teten med 3 Winmecredit på innsiden, og dermed er dette sjansebetont. Er mer trippel enn veldig seiersaktuell.

Vår rangering : A : 7 B : 1-4-6 C : 9-3-8-10-5-2

V75-7 : 4 Coktail Gun M.E. – Kjørte Tengsareid oppi med sist, dermed kom galoppen, og disken. Så imidlertid helt «spinnvill» ut for dagen, og den klatret over hester i stengt posisjon på oppløpet som fulltanket. WOW, hvilket inntrykk! Hadde gått ca 15,4/2600ma om den ikke hadde fått DG. Virker å være under en helt sensasjonell utvikling hos dyktige Wolden, den fyker til tet, og da er vel dette løpet kjørt? VI TROR HARDT!

6 Zlatan Classic – Er det beste objektet i løpet, og den skal med om favoritten garderes. Så smellfin ut sist, men igjen kom galoppen, og den gikk trolig glipp av en plass i årets Derby. Var nemlig et lekkert skue i kulissene etter galoppen. Distansen på lørdag er kun et pluss, og feilfritt dukker den opp langt fremme. 10 Armani Flamingo – Fullførte meget solid sist, og er igjen på vei mot storformen? Sliter bitvis litt med aksjonen, men henger den bare sammen som den skal så er den en klar outsider i et løp som dette.



9 Goodman B.R. – Har gjort fine løp i år, men da uten å vinne. Vi er noe usikker på hvordan den vil takle den lange distansen, men med et innvendig smygløp, og luker så er den i hvertfall trippelaktuell. 8 Expensive Hangover – Holdt unna fra tet sist, og er i toppform. Over denne distansen skal den kjøres i rygg, og den er ikke helt ueffen om man velger å spekulere litt utover de mest spilte.

Vår rangering : A : 4 B : 6-10-9-8-5-3 C : 12-1-7-11-2

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Litt om V5-1 og V5-2:



V5-1 : 6 Skylander Hill – Er feltes i særklasse beste hest, men den må fungere skal den vinne, og nettopp det gjør den ikke for ofte. Gikk noen fine løp før pausen, og den pleier å være i orden etter opphold. Settes frekt først mot en overkommelig gjeng. 3 Divine Salt – Var klart bra uten at det klaffet sist, og det var dessuten over en upassende distanse. Har smellfine betingelser foran seg nå, og den kommer å lede dette løpet svært lenge. Skal med på alt!



2 Matchplay S.S. – Var ute i et forsøk til Derby sist, og den var tapper til fjerde. En oppjaget sprint er normalt ikke et pluss, men denne er såpass god at den aldri må undervurderes i løp som dette. Har også trukket et bra spor, og blir det bare litt tempo så er den tung tilslutt. 4 Guccio Fortuna – Er en bra sprinter, og den trenger ikke å være ueffen etter pause. Har blitt flyttet ut på gården til Tjomsland, og det kan bidra til litt ekstra humør. Outsideren.

Vår rangering : A : 6-3 B : 2-4 C : 5-7-8-1

V5-2 : 3 Waxen – Var rapportene kun helt greie på etter et lengre avbrekk sist. Slet også med aksjonen, men tok imidlertid i mot hjelp, og tapte kun knepent. Tjomsland er en mester på disse «kaldingene», og Waxen skal ikke være mye forbedret før den er helt klink i et løp som dette. Soleklar tipsener. Bak der ranker vi 4 Kleppe Spødå som spurtet fint etter et passivt opplegg sist, og som er den vi frykter mest om Waxen skulle røre det til for seg.

Vår rangering : A : 3 B : 4-1 C : 2-5-6-7