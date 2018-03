Saftig V75-jackpot med over 3,2 millioner ekstra

Björn Goop er aktuell i dagens V75-omgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Lerum disket opp med lunsjfest på Färjestad 14. mars!

Det ble servert VELDIG STERKE V4-TIPS i lunsjen på Färjestad, og Nettavisen sin bong på Kr.324 betalte ut meget fine Kr.2 434,-. På Eksperten ble det fullklaff for samtlige bonger. Nøkkelen til suksess denne dagen var Othello Brodde (2-valg). Den ble servert som DD-banker, og også en banker på bongen til Kr.324. Du tar vel rygg på tipsene våre til svenskelunsjen?

V64-sjokk - vår lekkerbisken!

Solvalla sine løp ble flyttet til Mantorp 13. mars, men det forhindret ikke undertegnede å servere en ENORM IDE i V64/DD-spillet! 12,59 oddseren The Bucket List F. (6,5% i V64) stod først på ranken, og følgende info ble gitt:

V64-6 : 1 The Bucket List F. – Vi er fullt klar over at det dreier seg om en årsdebut, og vi er også fullt klar over at den ikke har vært som raskest fra start tidligere. Dog må vi bare prøve oss med denne direkte da det er snakk om en ordentlig KANON! I et forsøk til Svenskt Travkriterium nest sist gjør den et helt spinnvilt løp etter tredjespor/dødens på Coin Perdu, og du verden hvor bra den var. Denne har stoff i seg til å bli en av de beste i årgangen, og som veldig lite spilt (hadde 4,1% av innsatsene på seg når vi la ut tipset) er den superspennende i en fantastisk finale! MÅ MED PÅ ALT!

Lerum med supertips på V75 i Sverige 4. mars!

Undertegnede serverte knallsterke V75-tips til løpene på Umåker søndag 4. mars! Tzarina (2-valg / dobbelt a-valg), Tangen Haap (2-valg), Dusktodawn Sisu (vår V75-banker), Rorri Bris (3-valg), og Rally Funny (4-valg / vår DD-banker) stod alle først på ranken! Vårt mellomste V75-forslag på Kr.864 satt som et skudd, og betalte ut meget solide Kr.30 705,-.

Når kommer V64-suksessen i mars?

Untertegnede har startet V64-året på en bra måte. I januar kom høydepunktet den 23. januar på Solvalla hvor V64-bongen på Kr.960 betalte ut solide Kr.23 024,-. På Jägersro 13. februar var det duket for en ny opptur, og det var systemene våre det klaffet for her. Vårt største system (fire andeler a Kr.1 500) betalte ut Kr.18 259, mens vårt litt mindre system (fire andeler a Kr.1 000) betalte ut Kr.17 554,-.

V75-forslaget til Kurt Leirvåg med en innl.pris på Kr.960 satt som et skudd på Momarken, og betalte tilbake Kr.4 794. Omgangens største overraskelse Will Prinsen i V75-4 (7. valg i spillet) var ranket som et tredjevalg, mens nestfavoritten Pastore Bob i V75-7/DD-2 var vår klare tipsener. Den ble også banket i DD-spillet. Totalt ble det fullklaff for 80 andelslag, og drøye 400 000 innspilt av en V75-omsetning på ca 240 000.

Nå jakter vi NY V75-SUKSESS, og til dagens jackpotomgang byr vi på følgende:

V75-1 : 5 Mellby Free – Björn Goop kammet med seg FIRE V75 SEIRE i går, og han kjører i en enorm flyt. Vi går hardt ut denne søndagen, og anbefaler et bankerspill på nettopp Bjørn Goop og 5 Mellby Free. Dette er et løfte, den vet ikke hvordan det er å tape, og den vant lett i årsdebuten. Her møter den en overkommelig gjeng, og kommer den seg bare greit avgårde, ja, da skal mulighetene være STORE. ALL IN!

V75-2 : 2 Kick My Dream – Har løftet seg etter pause, og den virker dessuten mer stabil enn før denne pausen. Var fullt godkjent sist, mens den leverte en positiv avslutning nest sist. Har nå trukket det beste sporet bak bilen, og leverer den som de siste gangene, ja, da skal mulighetene være fine. SPILLES!

V75-3 : 11 Rubus – Er en hest vi har vært litt etter, og nå er det duket? Vi liker det at Kontio sitter seg opp, og spesielt når han gjør det på en hest som ligger veldig i skorpen… Er nå 20m billigere ute enn mye spilte 6 Järvsö Jomar, og Rubus må være superspennende her. Er verdt et forsøk som altfor lite spilt. OBS!

V75-4 : 2 Cool Keeper – Er egentlig en veldig bra hest, og med to løp i kroppen er den nok enda bedre her. Leif Witasp lå lavt foran løpet sist, men Cool Keeper spurtet strålende, og knep seieren. Har her trukket vinnerloddet i sporlottoen, den er sikret et bra opplegg, og den må være spillbar. SE OPP!

V75-5 : 10 Mr Golden Quick – Er en fersk traver, og den utvikler seg helt strålende! Nå sist holdt den på å fly ut når kusken trakk proppene i den siste svingen, og den bare blåste inn til en svært enkel seier. På klokken stod det 10 s 800m, og den kom helt ukjørt til mål. Kontio opp er naturligvis et pluss, og henger den bare sammen i aksjonen, ja, da må mulighetene være gode. SPILLES!

V75-6 : 10 Etosha Boko – Har fått to løp i kroppen etter pause, og den er ordentlig på gang. Har spurtet bra ved begge anledninger, og sist viste altså klokken 11,6/1640ma. I dette løpet tror vi på et høyt oppdrevet tempo, og da er det aldri feil å komme bakfra med sparte krefter… Draget vårt er såpass spennende at vi velger å anbefale et bankerspill på DD.

V75-7 : 15 Guinea Boko – Er bedre enn raden, og den er verdt et forsøk i en veldig åpen finale. Spurtet fint nest sist, og da gikk det fort i sisterunden. Nå sist feilet den ca 800m fra mål. Er helt riktig ute i grunnlaget nå, og får bare kusken til styringen så må den være aktuell. SETTES FREKT FØRST!