Setter svenskene sjakk matt på Färjestad

Magnus Teien Gundersen og Valle Mattis. Fredag kommer de ut på Färjestad. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Hovedfokuset langfredag er rettet mot den gnistrende V75-omgangen på Färjestad, og dette er en omgang med et stort potensial. Vi lanserer to bankere, og garderer opp de øvrige løpene. Valle Mattis (V75-4) er den mest spennende bankeren da den faktisk blir veldig undervurdert av spillerne... 6 Soutwind Feji (V75-3) står også alene på våre flate bonger. Vil du ha et forsprang på den store sal, ja, da er det bare å ta rygg på følgende:



V75-1 : 4 Explosive Merlot – Ble matchet mot de beste i årgangen i fjor, og den gjorde flere meget gode løp, men var også veldig variabel. Nå velger Robert Bergh å ta den rett ut i V75 etter at vintertreningen er gjort unna, og det forteller oss at den har trent meget bra. Dette er et dårlig stayerløp, og leverer Explosive Merlot på sitt beste har den en flott mulighet. 5 Dizzy River – Var veldig uheldig nest sist, mens den nå sist vant sprettlett fra dødens, og lyste virkelig opp i banen. Har funnet storformen, og den er tidlig aktuell. 3 Wir Ideal – Avsluttet sterkt sist (13 s 400m), mens den var enorm til seier nest sist. Kan muligens komme seg tidlig foran nå, og i et løp det ikke trenger å bli noe tempo på kan den fakta renne unna… 8 Narold Vox – Er ikke like tøff lengre, men den var god i nederlaget sist. En Narold Vox på sitt beste hadde vært klink i et løp som dette, men nå nøyer vi oss å ta den med på gardering. 9 Mister JP – Vi skal ikke ryke på Björn Goop i stayerløp i Sverige, og Mister JP blir med på bongen. Var helt «gal» før bilen slapp feltet sist, og den reiste i galopp. Gikk 11/1000m bak feltet, og formen er nok ikke så verst.

V75-2 : 12 Enzo AM – Helskummelt løp for lærlingene, og her skal ingen bli overrasket om det skreller til. Hesten vi prøver oss med blir neppe noe mer enn et 8/9-valg, og den vil bli veldig lite spilt. Vær dog klar over at dette er en meget grunnkapabel traver som er på vei mot storformen. Den spurtet fint nest sist, og den kom i overlydsfart tilslutt sist. Per Nilsson er en av de bedre kuskene her, og blir det bare litt tempo i førsterunden så må vår helfrekke ide ha en fin sjanse. SKAL MED PÅ ALT! 9 Herzog Greenwood – Gjør et godt stykke arbeid hver gang den er i banen, og det er en god hest i grunnlaget. Hanna Helme er en ganske fersk kusk, men hun gjør det bra, og har vunnet 3 av de siste 5 løpene hun har kjørt. Skal tidlig på bongen. 3 Adiago Trot – Holdt OK sist, mens den ikke var tom over mål nest sist. Ligger i skorpen, og med Oskar J er den selvskreven. 5 Hierro Boko – Likte vi skarpt nest sist, men sist skuffet den. Er god nok, og får stå som en klar outsider. 4 Ten Times – Sandra Eriksson er en utrolig flink kusk, og i lærlingsløp er hun nesten alltid aktuell. Her får hun sjansen bak en hest som holdt OK på en tung bane sist. Er en av mange som kan vinne dette løpet. 2 Västerbo Tristan – Tapte kun for gode Jamie Oliver sist, mens den vant enkelt nest sist. Kan åpne bak bilen, og fra dette sporet vil nok Peter Synnerfeldt ladde mot tet. Duger på sitt beste, og skal med om løpet garderes. Videre så er 1 Andy Pandy One noe bedre enn raden, står interessant til, og kan vinne med flyt.

V75-3 : 6 Southwind Feji – Har vært et eneste eventyr, og det virker nesten som ikke noe biter på denne vinnermaskinen. Har vunnet 16 av 18 løp, og den har imponert noe kolossalt. Bare blåste inn til en overlegen seier sist, og da viste den 12,0 s 800m med alt igjen. Var brenngod etter en tøff innledning nest sist, og da jogget den altså 11,8 med krefter igjen. Er kjapp i vei, og det skal bli spennende å se om noen tør å svare den. Taper ikke fra tet, men med svar kan den tape da den her er betydelig tøffere ute. 3 Double Exposure – Løste kun middels bak bilen fjerde sist, og vi er usikker på hvor kjapp den er fra start. Imponerte veldig i de to siste løpene før den fikk en pause, og det er en ordentlig god hoppe. Duger på sitt beste, og fra et fint spor er det den som skal først med om favoritten garderes. 11 Schatzi Fayline – Var den moralske vinneren av Stochampionatet i fjor, og du verden hvor bra den var da. Gikk altså 13,0/2640ma fra spor 12, og den så ut som en klink vinner til kort før mål. Er best skoløs, og det skal bli spennende å se hva Veijo planlegger i årsdebuten. Outsideren. 7 Caddie Lisieux – Er ikke dårligere enn noen i dette feltet på ren kapasitet, men den må ofte gjøre all jobb selv, og da blir det naturligvis tungt i omgivelser som dette. Slet bitvis med aksjonen i fjor, men henger den sammen hele veien er den en av flere som kan vinne. 1 Unique Juni – Var klart bra i årsdebuten, og vi hadde 10,8 s 800m på klokken. Femte sist ble den treer i Derbystoet, og det er ingen dum hoppe dette. Står spennende til for å smyge med, den er kuskeplusset, og den kan sjokke med luker.

V75-4 : 10 Valle Mattis – Årets kaldblodsløp på Färjestad holder ikke en veldig hard klasse, og vi er veldig inne på at Valle Mattis bare vinner dette. Hadde det vært 2100ma hadde vi meldt helt grønt, men nå nøyer vi oss med å si at vi tror knallhardt. Den har gjort to løp for Heidi Moen, og den har sett helt fantastisk ut. Nå sist ble den brukt litt underveis, men la likevel inn 23,1 s 600m, og kom alene til mål. Oi, Oi, Oi, hvilket inntrykk. Vi blir alt annet enn overrasket om den går 23 på distansen, og blir det bare ikke helt feil på veien så må dette dreie seg om en stor mulighet! 2 Björnmyr Texa – Fyker nok til tet, og leder dette veldig lenge. Radet opp med mange flotte løp i fjor, og når den blir meldt rett i V75 så vitner det om ambisjoner. Det opplagte motbudet. 4 Guli Rubin – Strålte det av sist, og etter 25,4 s 800m vant den veldig enkelt. Utvikler seg fint for tiden, og den kjemper normalt helt der fremme med flyt. 7 Vestpol Gladiator – Skuffet sist, men var bra gangen før. Er bra på sitt beste, og det er en av flere som kan vinne om man først begynner å gardere. 3 Vollanfaks – Er enormt grunnkapabel, men en oppjaget sprint på denne må være et stort minus. Vi blir fakta litt overrasket om den går feilfritt, og for oss er den ikke het.

V75-5 : 11 Vikens High Yield – Er den klart beste hesten i feltet på ren kapasitet, og nå som formen også begynner å komme så kan vi ikke annet enn å tro mye på denne favoritten. Den hadde et gaveløp sist, og det ble tilslutt veldig enkelt. Nå venter en tøffere oppgave, men motstandsmessig er det likevel ikke så veldig hardt, og sjansene for at den runder til seier skal være god. Motivert. 7 Bo C. – Liker vi bedre og bedre. Den var OK i nederlaget nest sist, mens den var brenngod til seier fra dødens sist. Er en stor/fin hingst etter Maharajah, og feelingen sier at det er en hest som vil utvikle seg MYE utover i 2018. Står spennende til på strek, og den skal passes. 3 Viscount – Viste ganske bra talent i fjor, og fjerde sist var den altså nede på 14,1/2640ma… Kommer nå ut med fine rapporter i ryggen, og når man melder rett i V75 så har den naturligvis trent bra. Outsideren. Bak disse så vrimler det av aktuelle kandidater om man først begynner å gardere…

V75-6 : 5 Wordfeud – Er en ganske bra hoppe som kun startet tre ganger i fjor, men den gjorde fine løp, og den vant altså årsdebuten da. Nå er det igjen duket for årsdebut, rapportene på den er fine, og vi ser ikke bort fra at det kan dreie seg om tidlig tet og slutt. 2 Day Composite – Avgjorde enkelt nest sist, mens den aldri fikk sjansen sist. Er under en klar utvikling, den er bedre enn grunnlaget sitt, og fra et nydelig spor er den tidlig på vår bong. 14 Mellby Euphoria – Avgjorde enkelt når den fikk sjansen sist, og den så ordentlig bra ut for dagen. Var noe under pari fra tet gangen før, og det er nok en hest som er best med et ryggløp. Nå blir det muligens skorykk, og det gir fort et ekstra kick. Er en opplagt gardering. 6 Keycard – Er best med rygger, og Veijo ønsker nok å kjøre den slik. Har gjort fine løp de siste gangene, og det skal bli ekstra spennende å se den når man nå skal rykke skoene. Outsideren. 7 Jejje Palema – Gikk PIGG i mål etter sene luker sist, og den er på riktig vei. Er brennkvikk fra start, og løser det seg bare på startsiden så er den en av flere som kan vinne. 4 Just Stunning – Ble det helt feil for sist, men avslutningen nedover oppløpet likte vi skarpt. Er ordentlig pågang, og trenger ikke å være borte med klaff. OBS!

V75-7 : 4 Mindyourvalue W.F. – Har tatt enorme kliv, og sist imponerte den oss noe veldig på Vincennes. Ble bøttet med fra start til mål i dødens, koblet grepet, var slått, men kontret til seier. I Sverige har den vist seg å være veldig rask fra start når den har blitt laddet med, og spor fire bak bilen på Färjestad er helt perfekt. Skulle den løse ut som best kan det bli tet, og fra den posisjonen er dette løpet over. Har dog rotet litt bak bilen tidligere, og vi stoler ikke helt på den. 1 Justice Ås – Kommer ut etter en liten pause, og den er fikset på før dette løpet. Nå skal man rykke skoene fremme, og det blir full bøtt fra start. Innersporet på Färjestad er dog ikke enkelt å forsvare, og den skal løse brennkvikt om det skal gå. Vi ranker derfor den store favoritten ut som et 2-valg. 10 Disco Volante – Har slitt med at den har vært veldig hissig, og den har feilet fra seg en del penger pga den oppførselen. Var kastrert før årsdebuten, og den så fakta veldig bra ut når den bare lenset unna fra tet. Står ikke tilbake for noen i dette feltet på ren kapasitet, og det trenger heller ikke å bli feil å komme bakfra med sparte krefter i et løp som dette… OBS! 2 Evil Enok M.E. – Var dårlig første gangen ut, men MYE forbedret sist. Leverte da en bunnsolid sisterunde, og den fikk et stort pluss i kanten av oss. Til denne starten forsvinner skoene av, og normalt gjør det den ytterligere forbedret. Trippelaktuell, og kan overraske med flyt.