Spennende V75-omgang fra Sverige

Claes Sjöström er aktuell i dagens V75-omgang. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

En herlig søndag venter, og her blir det både trav og galopp. Bro Park er først ut denne søndagen, og da skal det naturligvis dreie seg om galopp. V4-omgangen starter kl.12.45. Deretter er det Eskilstuna sin tur, og her begynner V75-omgangen kl.15.50. Sørlandet avrunder uken med en INTERNASJONAL V65-omgang kl.18.15.



Nå fortsetter jakten på nye fremganger, og i en svært spennende V75-omgang skal vi til lukene med følgende:



Dagens beste banker:

V75-1 : 4 New Steel – Har en drømmeoppgave foran seg denne søndagen, og vi kan ikke gjøre annet enn å gå for et herlig bankerspill. Den har slitt med feile oppgaver de siste gangene, mens den tredje sist lekte hjem seieren fra tet (11 s 800m). Følger bilen fra start, og her fyker den normalt til tet. Claes Sjöström er superoptimist på forhånd, og tror på en toppsjanse! Det blir skoløs, bike, og et helstengt hodelag. ALL IN!

V75-2 : 11 Couteau Rapide – Blir garantert ikke mye spilt, men denne 4-åringen er ikke dårlig, og den er litt spennende i et svært overkommelig løp. Avsluttet klart godkjent sist (14,3 s 800m), og den var altså hakk i hel på en såpass god hest som Ivan Pavlov AT da. Møter ingen hest av et slikt kaliber her, distansen er kun et pluss, og klaffer det bare for kusken, ja, da har denne form til å skrelle. OBS!

V75-3 : 1 Mellby Glader – Har radet opp med sterke innsatser på slutten, og det har den gjort i vel så tøffe omgivelser som dette. Har nå en veldig riktig oppgave foran seg når det gjelder motstand, og blir bare ikke sporet en felle så må mulighetene være fine. Motivert favoritt. PS. 3 Vivacious Allie – Er en nykommer fra Stall Hamre, og det er snakk om en hoppe som har stor fart i kroppen sin. Rapportene på den er fine, og den tas med på alt direkte.

V75-4 : 2 Bottnas Commandeur – Er egentlig en superbra stayer, og den hadde et helt strålende fjorår. I år har den aldri kommet skikkelig i gang, og den har vært under pari gjennom året. Nå sist var den dog positiv, og den spurtet fint innvendig. Fikk aldri fritt frem, og det var krefter igjen på tanken. Her er den kuskeplusset med Kaj Widell, motstanden er den riktige, og skulle den være ytterligere forbedret fra sist, ja, da duger den i massevis i et løp som dette. OBS!

V75-5 : 5 Intake – Er egentlig en flink hoppe, og nå sist var den positiv etter sene luker. Vi liker at Kim Eriksson sitter seg opp på søndag, og det er et SOLID kuskepluss. Intake dessuten kjapp fra start, og her kommer nok Kim å ladde til direkte. Distansen er normalt et pluss, og mot en relativt overkommelig motstand er denne verdt et forsøk. Slår til som en frekkis?

V75-6 : 3 Scarlets Mirakel – Var smellfin i debuten for Nicklas Westerholm sist (ble kjørt av Ulf Eriksson), og den vant veldig enkelt etter et fint opplegg. Dette er en hest som er betydelig bedre enn det grunnlaget den har på konto, og vi er veldig inne på at den blir en HIT for Westerholm. Motstanden nå skremmer ikke, og fra et fint spor ser dette veldig bra ut på forhånd. MÅ BARE SPILLES! PS. 5 Digger Lord – Går fra å være storfavoritt til å bli veldig bortglemt? Det mener i hvertfall vi er helt feil, og dette er den vi frykter mest. Passet nok ikke helt på banen sist, men den var likevel ekstremt godtgående når den feilet fra seg en første eller andreplass på oppløpet. Ulf Stenströmer forteller om en hest som har trent knallbra før denne oppgaven, og han har klare ambisjoner. Vi dobler opp a-gruppen, og varsler også skarpt for denne!

V75-7 : 11 Equine AM – Blir helt merkelig lite spilt her, og den var faktisk ute som et 7-valg når vi la ut dette tipset… Vi snakker her om en sparsomt startende hoppe, men som er veldig grunnkapabel, og som duger GODT i et løp som dette. Vant et forsøk til Diamantstoet fjerde sist, og da var det også andre gang ut etter pause… Den gangen ble det lekestue. Kom ut etter pause sist, var med på en vill 08-åpning, men fullførte uansett knallbra til tredje. Om den er like mye forbedret nå som den var i dette løpet fjerde sist, ja, da snakker vi faktisk om en knallbra sjanse. VI BANKER HELFREKT PÅ DD!