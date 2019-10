Stor V75-jackpot fra Hamburg

Generaal Bianco og kusk Peter Untersteiner vant Rikstotos Europamatch på Bjerke i fjor høst. Søndag blir hesten hardt betrodd i V75-1 i Hamburg. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En herlig trav- og galoppsøndag står foran oss, og denne søndagen skal vi faktisk spille V75 til Tyskland og Hamburg når tradisjonsrike Grosser Preis von Deutschland går av stabelen. Det er samtidig jackpot i V75 med hele 2 692 800 SEK ekstra i sjuerpotten. I tillegg til V75-løpene fra Hamburg, byr søndagen også på V64-omgang fra Jägersro galopp og søndag kveld er det dags for internasjonal V65 på Klosterskogen.

Rolf Lerum er på en velfortjent weekendtur, og således er det Nettavisens svenske samarbeidspartner som byr på V75-tipsene til Hamburg denne søndagen. Snoken lanserer to bankere i omgangen.

Storfavoritten innfrir

Den første bankeren kommer ut i V75-3 og det handler om tyske 7 Goldy Stardust. Hoppa skiller seg klart ut i dette løpet og trolig kjører Michael Nimczyk seg tidlig til tet. Mot klart overkommelig motstand, er normalt dette løpet da kjørt og 7 Goldy Stardust blir den ene av våre to V75-bankere.

Kan bli en hit for Nurmos

Den andre bankeren kommer ut i hovedløpet Grosser Preis von Deutschland. Den fireårige USA-vallaken 13 Seismic Wave debuterte for Timo Nurmos med en femstjerners-prestasjon på Ørebro og la inn 10.5 siste 800 da og imponerte voldsomt. Avsluttet sin karriere med å sette verdensrekord for treårige vallaker i oktober i fjor høst på 08.5/1609 meter. Har minst penger på konto i feltet, men Timo Nurmos hadde jo aldri meldt til dette storløpet om ikke han trodde han kunne vinne. Vi trår til og bruker 13 Seismic Wave som vår andre V75-banker og hester blir også vår DD-banker.



Flotte sjanser for Peter Untersteiner

Peter Untersteiner har ikke med hest i hovedløpet, men han har med stallhester i tre av de øvrige V75-løpene. Velkjente 6 Generaal Bianco vant i Hamburg på samme helg i fjor og har en passende oppgave foran seg i V75-1. Har vist solid form i det siste, men ikke fått vinne. Vårt førstevalg, men han kan måtte gå den tunge veien igjen og er således ingen banker.

I V75-4 har samme Untersteiner også bra vinnersjanse med 5 That's Art. Fireårsvallaken vant på flott vis på Åby i sin siste start og står bra til spormessig bak bilen. Fungerer denne som best, skal han være en klar seierskandidat i V75-4.