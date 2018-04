Stor V75-jackpot med 3,5 millioner ekstra

Morten A Pedersen og Magic In Mind. Søndag kommer de ut i Årjäng. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Årjäng klemmer til med en PRAKTFULL V75-JACKPOTOMGANG søndag, og det ligger altså knappe 3,5 millioner ekstra i dagens sjuerpott! Omgangen liker vi skarpt, og er veldig inne på at det faktisk kan bli flere norske seire. Dagens beste banker kommer ut i V75-3, og vi kan ikke spekulere mot formbomben 10 Bjørnemyr Texa. Sjekk ut følgende:

V75-1 : 4 Bear Hope – Er en fersk hest som kun har gjort fire løp. Den har dog avslørt talent, og den fullførte solid til seier sist. Viste i debuten at den kan åpne bak bilen, og dette kan fort dreie seg om tidlig tet og slutt. Er dog såpass fersk at vi ikke tør å banke. PS. 5 Magic In Mind – Er ekstremt grunnkapabel, og den ble matchet mot de beste i årgangen i fjor. Har nå fått to løp i kroppen etter kastrasjon, og den fikk vinne sist. Står ikke tilbake for noen på ren kapasitet, og den kan skrelle om den leverer på sitt beste.

V75-2 : 3 Zoot Va Bene – Har fått to løp i kroppen etter pause, og den var gnistrende opplagt fra tet sist. Vant da på 13,4, og den fikk et stort pluss i kanten av oss. Følger bilen fra start, og dette ser utrolig riktig ut på forhånd. Taper ikke dette fra tet? Vi tror hardt!

V75-3 : 10 Bjørnemyr Texa – Er dagens beste banker. Den så smellfin ut etter pause sist, og den vant svært enkelt på en god tid da. Var nede på 25,9 med tilsvarende betingelser fjerde sist, og går den en 26-tid her, ja, da er den helt klink. Springsporet passer perfekt for den er LYNRASK ut. Må ha en stor sjanse, og vi kan ikke spekulere. ALL IN!

V75-4 : 3 Mr Lindy – Var brenngod etter pause sist, og den vant enkelt fra tet etter å ha åpnet første 500m på 07,5... Er nok noe bedre på sprint, men den takler også mellomdistanse. Motivert favoritt, men vi tør ikke å banke den over dagens distanse. PS. 6 Red Team Rex – Er ENORM de dagene den er som best, og den var altså knallgod til seier sist. Kommer nå ut etter en ny pause, men vi tror ALDRI at den hadde blitt sendt til Sverige uten at den var i en meget bra form. PASSES!

V75-5 : 11 Enzo AM – Har gjort tre løp i år, og den er VELDIG pågang. Avsluttet som en vind på Momarken nest sist, men kom akkurat for sent da. Nå sist kom den helt bort i et taktikkløp, men på klokken stod det 10,2 s 800m… Står ikke tilbake for noen av disse, og blir det bare litt tempo MÅ den være HET! PS. 8 Ghandi BR – Har løftet seg i vinter, og vi har likt den etter pause. Sist spurtet den solid mot GODE hester, og den var ikke tom over mål. Pisk for første gang ser vi på som et stort pluss, og havner den bare sånn noenlunde riktig på det så duger den godt i omgivelser som dette. OBS!

V75-6 : 9 Skyfall – Er MILEVIS bedre enn raden, og den blir meget spennende å følge om det bare skulle klaffe litt bedre her. Den spurtet strålende nest sist, mens den nå sist gikk PIGG i mål, og det var godt med krefter igjen på tanken. Står i et perfekt smygspor, og med tempo er den GIFTIG PÅ SPEED! OBS!

V75-7 : 11 Exit Light – Gikk flere fine løp i fjor, og den viste et helt OK talent da. I årsdebuten sist virket den dog mye bedre, og den imponerte stort direkte. Bare blåste rundt feltet, og vant på en god tid. Skulle den være ytterligere forbedret nå, ja, da skal de andre få kjørt seg. OBS! PS. 6 Kim Klipp – Kom tilbake etter et lengre avbrekk sist, og den så fryktelig bra ut. Taktet voldsomt om etter sene luker, og den gikk helpigg i mål. Gjør seg ikke bort her om den kanskje er enda bedre med løp i kroppen. OBS!