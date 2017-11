Stor V75-jackpot med Ferrari B.R. i hovedrollen

Ferrari B.R. og kusk Per Oleg Midtfjeld dukker opp på Sørlandet lørdag. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Ingen løste V75-rebusen på Biri sist lørdag, og det betyr at vi har en saftig V75-jackpotomgang å glede oss til på lørdag. Hele 3 056 455 ligger ekstra i lørdagens sjuerpott. Løpene går på undertegnedes hjemmebane Sørlandet, og her er det bare å ta rygg på ideene som kan gjøre deg til mangemillionær.

Våre fyldige tips blir lagt ut mellom 13-14 på fredag, men allerede nå kan du kjøpe deg inn i våre bonger/system som er lagt ut på Eksperten. Her finnes det alt fra Kr.50 per andel, og helt opp til Kr.2 000 per andel. Kjøpene gjør du i spillboksen under.

* V75-omgangen sparkes i gang med DNT’s Høstfinale, og 2 Ferrari BR får naturligvis mye oppmerksomhet. Var enorm etter galopp sist, men går det å stole fullt ut på stjernen til Per Oleg Midtfjeld?

* I V75-2 blir det nok mye spill på 6 Ra Tore, og hjemmehesten 11 Wellek. Venter en ren duell, eller har vi en ordentlig jackpotsmell i ermet?

* Gematria blir hardt betrodd i V75-3, men kan man stole på hestene fra Stall Hamre for tiden? Der har man nemlig slitt med sykdom, og hestene presterer variabelt…

* Kaldblodscupen venter i V75-4, og her blir det jevnt spill på flere. I slike løp er det aldri feil å klemme til med en banker som gjør at man får et forsprang på den store sal… Byr vi kanskje på en ellevill banker her?

* Eventyrhesten 7 Always So Easy jakter sin tiende strake seier for Morten Ottersen i V75-5, og salen tar bølgen. Nå møter den dog betydelig tøffere motstand enn tidligere, men er det likevel slik at dette bare er en vinner?

* Slitne 3-åringer med mye talent dukker opp i V75-6. Hvem har best form på lørdag, og hvem vinner egentlig dette? PS. Vi har en godbit pågang… Den får du gratis av oss når tipsene blir lagt ut på fredag.

* Jackpotmillionene skal fordeles i finalen, og det er flotte kaldblodshester på farten. Vi har en klar feeling… Er det kanskje her dagens deilige banker blir avduket?

