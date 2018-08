Stor V75-jackpot med over tre millioner ekstra

Veijo Heiskanen er aktuell i dagens V75-omgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Tingsryd står for dagens V75-jackpotomgang, og det ligger altså over tre millioner ekstra i sjuerpotten. Tingsryd er 1609m, og det betyr at alle løpene i dagens V75-omgang er en runde rundt banen. Det er ikke noen spesielt enkel omgang dette, og vi tror på flotte kroner til de med riktig rekke. Vi skal til lukene med følgende:



V75-1 : 12 Apollo Damgård – Er et ordentlig langskudd, og når vi la ut tipset hadde den 0,7% av innsatsene på seg. Vær dog klar over at dette er en ekstremt formtoppet traver som virkelig har sett bra ut på slutten. Den spurtet strålende bak kanonen Bandit Brick nest sist, og den møter ikke en hest av et slikt kaliber her. Sist satt den bom fast som helpigg, og så igjen knallbra ut. Får den bare et høyt oppdrevet tempo, ja, da kan bomben smelle direkte. OBS! PS. 4 Una Blessed – Er bedre enn raden, og sist feilet den trolig fra seg en 10-tid ned mot siste sving. Passes fra et fint spor.

V75-2 : 1 Chuck Camto – Er betydelig bedre enn raden, og nå kommer seieren? Gikk en meget sterk sisterunde sist, men feilet fra seg en andreplass litt inn på oppløpet. Gangen før feiler den i stengt posisjon med krefter igjen på oppløpet, og uten den galoppen hadde den vært hakk i hel på en såpass god hest som Zahra Mil… Er kjapp i vei, den har trukket et bra spor, og den må ha en flott mulighet.

Dagens banker:

V75-3 : 3 Love No Limit – Er BETYDELIG bedre enn raden, og den har rett og slett hatt litt utur på slutten. Nå sist feiler den i brekken da kusken flyttet den utover i banen i stengt posisjon. Hadde kjempet om seieren uten den galoppen. Nest sist blir den grovt sjenert til galopp mot oppløpet. Hadde vært med helt der fremme uten den sjeneringen. Er veldig kjapp i vei, her står den nydelig til, og vi er inne på at det kan dreie seg om tet og slutt.

V75-4 : 7 Chapter N.Deo – Kan være litt spennende her, og den er verdt et forsøk mot den store favoritten. Nå sist gikk Chapter N.Deo pigg i mål etter ganske sene luker, og da var den ute mot gode hester som Roofparty/Einstein Sisu. Er blitt behandlet etter det siste løpet, rapportene på den er meget gode, og vi roper et varsko når den her dukker opp mot en overkommelig gjeng.

V75-5 : 1 Playboy Face – Har fått to løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og nå skal vinnerformen være på plass. Den holdt godkjent fra tet nest sist, mens den fullførte forbedret fra dødens sist. Nå blir det normalt tet, distansen burde passe ypperlig, og vi er veldig inne på at dette dreie seg om tet og slutt. SPILLES!

V75-6 : 1 Poet Broline – Vant enkelt på 10,5 nest sist, mens den sist trakk seg etter å ha blitt utsatt for et voldsomt press underveis. Nå blir det gratis tet, vi ser ikke helt hvem som skal trykke noe hardt på utvendig, og sjansene for at Peter Untersteiner får bløffe dette løpet hjem er store. Motivert favoritt som også vi tror på.

V75-7 : 11 Bella Mont – Er SYLVASS når den får går med i rygger, og nå sist bare blåste den rundt feltet på et imponerende sett. Gikk 10,0 s 800m, og var overlegen. Trenger naturligvis litt flyt fra et elendig spor, men med tempo er denne altså svært giftig. Vår knepne tipsener i en spennende finale.