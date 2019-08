Stor V75-jackpot på Bjerke i kveld

Princess Corner og kusk Eirik Høitomt har en flott oppgave foran seg i V75-5 i kveld og blir den ene av Nettavisens to V75-bankere. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Onsdag er det duket for storløpet Jubileumspokalen på Solvalla og EM for hopper og en vidunderlig V75-omgang. Det har gjort at Rikstoto har valgt å flytte den normale V75-kjøringen på Bjerke til i kveld, slik at det blir spill til V75 på Solvalla onsdag. I kveld er det også stor jackpot på Bjerke og hele 1 174 293 kr ekstra i sjuerpotten. Tirsdagen byr ellers på V4-lunsj fra Bollnäs.

Men i denne artikkelen skal det heretter handle om kveldens V75 Bonus på Bjerke. Sportslig er det en løpsdag på det jevne, men spillemessig er det høyinteressant. I tillegg er det altså deilige jackpotkroner å spille om og hele 1 174 293 kr ekstra i sjuerpotten. Jeg lanserer to bankere og begge blir klare favoritter i sine respektive løp.

Topp sjanse for Princess

5 Princess Corner måtte fire fra tet på Åby tredje sist og var nok litt under pari den dagen. Nest sist stod Helgestad-hoppa vanskelig til i sjuendespor bak bilen i et V75-løp på Bjerke og Eirik Høitomt valgte å bakke fra start. Via en flott sisterunde endte Princess Corner som fjerde i mål. I sin siste start tok så Kjetil Helgestad turen til Leangen og et hoppeløp med hele 75 000 kr i førstepremie. I det løpet måtte Princess Corner gå utvendig for storfavoritten Park View store deler av løpet, men likevel var hun med storfavoritten helt inn og gjorde et kanonløp. I kveld har Princess Corner en flott oppgave foran seg i V75-5/V5-1 og jeg spiller hesten banker både i V75 og V5.

Rangering V75-5/V5-1: A: 5 B: 9-4-1 C: 7-3-6-8-2

Benzon reiser ikke forgjeves

I V75-4 tar Lillian Björling igjen turen til Norge med sin meget flotte femårshoppe 5 Lullaby S.I.R. Og også denne gang er det den dyktige amatørkusken Niclas Benzon som får kuskeopppdraget. Slik han også gjorde med bravur under V75-løpet på Momarken nest sist (29. juni). Da ble Lullaby S.I.R. et voldsomt skrik og leverte også en kanonprestasjon til seier etter dødens stort sett hele løpet. Etter det har hoppa vært ute i et V75-løp på Axevalla og gjorde en bra prestasjon til fjerde der. Møter gode 8 L'Amour Bonanza i kveld, men har vunnet sportrekningen kontra denne. Det ser veldig rett ut på forhånd og det skal være meget bra sjanse for at 5 Lullaby S.I.R. tar hjem seieren i dette kvalifiseringsløpet til KG Bertmarks minneløp for amatører. Jeg spekulerer ikke og bruker 5 Lullaby S.I.R som min andre V75-banker på Bjerke i kveld.

Rangering V75-4: A: 5 B: 8-10-2 C: 1-4-9-7-6

V75-1 - Kaldblodshester. 2100 meter autostart. Amatørløp.

Det er to amatørløp innenfor V75-rammen på Bjerke i kveld og kveldens første V75-løp er et kvalifiseringsløp til PA Enholms minneløp. Løpet holder ikke veldig høy klasse og det er skrellpotensiale i V75-1. Jeg står på fem hester på samtlige V75-forslag.

4 Lørdagsgodt blir min frekke favoritt. Frode Mjølnerøds åtteårige vallak er ikke den som rader opp med seire, men i kveld har hesten en flott oppgave på papiret. Holder også hyggelig form og står bra til spormessig. 8 Myklejenta Karin er nok hesten med best kapasitet i løpet, men denne er fryktelig usikker. Skulle kusk Benjamin Andreassen lykkes med å få denne feilfritt rundt, må det være bra vinnersjanse.

2 Sikvelands Bork gjorde flere fine løp som treåring i fjor, men har ikke helt klart å følge opp. Har en bra kusk i disse omgivelsene og dessuten et fordelaktig spor. Tredjevalget. 3 Stian har kapasitet til å legge dette feltet på rygg og viste fremgang sist. 5 Jetalatotning har kanskje mistet litt av formen han viste tidligere i år, men på gamle meritter skal han duge veldig bra mot kveldens motstand. Jeg står på disse fem i et uoversiktlig løp.

Rangering V75-1: A: 4 B: 8-2-3-5 C: 9-1-6-7-10

V75-2 - DNT's 4-årsserie. Varmblodshopper. 2100 meter autostart.

Kun sju hopper til start i dette hoppeløpet med 24 000 kr til vinneren. Jeg tror meget velkjørende Thomas Mjøen kan nå teten med forholdsvis lite spilte 6 Kiss Me og setter denne først. Tok sin første seier i karrieren i årsdebuten på Leangen for fire måneder siden, men har variert en del i prestasjonene etterpå. Er så rask fra start at hun kan nå tet i kveld og gjør sine beste løp derfra.

Trønderkollega 3 Tearsofthesun var meget bra til seier nest sist og vant fra dødens da. Ikke like bra sist, men på kapasitet er denne meget bra. 1 Amazing Surprise viste klar fremgang sist, etter flere løp på det jevne. Førstespor i kveld er spennende og denne skal tidlig på. 2 Dani's Princess blir trolig favoritt og fra et bra spor er det selvsagt seierssjanse. Det er det også for hardt betrodde 7 Champs Elysees, men denne har et sjanseartet spor. I likhet med V75-1 står jeg også på fem hester på samtlige V75-forslag i V75-2.

Rangering V75-2: A: 6 B: 3-1-2-7 C: 5-4

V75-3 - Kaldblodshester. 1640 meter voltestart.

Det er ingen tvil om at 9 Stjerne Kos er den klart beste hesten i V75-3. Tom Erik Solberg fikk sjansen bak denne vallaken for første gang sist på Sørlandet og det endte med en overlegen seier på sterke 28.6/2160 meter. I kveld er det sprint og bakspor, men holder denne seg på beina underveis, er det trolig ikke snakk om saken.

11 Vikingrappen ga seg ikke overraskende fra tet i debuten for Kjetil Helgestad nest sist. I andre starten for Helgestad ble det seier etter en flott avslutning. Bakspor betyr trolig ikke allverden for denne. På fart står han ikke tilbake for noen i dette løpet. 3 Kul Stilling står med to strake seire og har vært god. Skjerpet motstand i kveld, men startsporet er bra og den tredje strake kan komme i kveld.

På det aller største V75-forslaget betaler jeg også for 8 Onkel Ola (startsporet trekker mye ned, men formen er bra) og 2 Talomen Ø.K. (litt på det jevne sist, men sprint og bra startspor nå).

Rangering V75-3: A: 9 B: 11-3-8-2 C: 12-1-10-5-6-4-7

V75-6/V5-2/DD-1 - Kaldblodshester. Hoppeløp. 1640 meter voltestart.

Et veldig fint spilleløp venter i V75-6 og selv fra bakspor er 8 Troll Ronja en motivert favoritt. Gjorde et flott løp til fjerde i NM nest sist, men galoppert seg bort etter 100 meter som hardt betrodd i Rättvik sist. Løser det seg noenlunde underveis, skal det være bra vinnersjanse.

3 Alm Nagano har flotte forutsetninger i kveld. Trives utmerket på sprint og skal være blant de bedre her. 11 Tante Ragnhild står på 20 meter tillegg. Kristine Kvasnes må som kjent kjøre på sjanse med denne, men løser det seg noenlunde har denne en voldsom speed. 1 Lustra Loke viser stadig fremgang og kusk Vidar Hop er optimist. Tas også med tidlig. Jeg synes vel disse fire skiller seg litt ut her, men tar med 6 Blessomen på det største V75-forslaget.

Rangering V75-6/V5-2/DD-1: A: 8 B: 3-11-1-6 C: 10-7-4-2-5-9-12

V75-7/V5-3/DD-2 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Tre hester på de to minste V75-forslagene og seks hester på de to største forslagene, er mitt uttak i en flott V75-finale.

Fireårsvallaken 5 Abrakadabra blir ganske stor favoritt og også mitt førstevalg i løpet. Hesten har vært blant de to i ni av ti løp i karrieren hittil og vunnet seks av disse. Har vært strøket siden det siste løpet, men trener Anders Lundstrøm Wolden er ikke bekymret. Hesten er kvikk i vei og det klare tetbudet i løpet. I DD-spillet blir 5 Abrakadabra min banker.



Første gardering blir 2 Logical Mystic. Gunnar Austevoll har trua på sin hest, men i formiddagstimene tirsdag er denne overraskende lite spilt. Står fordelaktig til i spor to og skal kunne være med her. 10 Dream Creation hemmes av bakspor med tanke på begge seiersløpene er tatt fra tet. I kveld er det litt opp til bevis for treåringen, men han skal tidlig på.

På de to største V75-forslagene tar jeg med ytterligere tre hester. 8 Cry Wolf gjør sin første start i Hamre-regi, men har tapt sportrekningen. 6 Hardy B.R. står litt langt ute på vingen, men klaffer det underveis kan det gå. 9 Dan Mølgård har vært meget god i regi Marius Høitomt og skal kunne være med i kampen om seieren også i kveld.

Rangering V75-7/V5-3/DD-2: A: 5 B: 2-10-8-6-9 C: 1-3-4-11-7