Stor V75-kveld med forsøk til Svenskt Travderby

Erik Adielsson er aktuell i dagens V75-omgang på Jägersro. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

En av årets mest spennende uker er kommet godt i gang, og her er det bare å spenne fast beltet! Det blir nemlig SOMMER BONANZA med V75 fra onsdag-lørdag. I omgangen på lørdag er det SUPERPOTT med minimum 24 137 557 ekstra i sjuerpotten. Ukens V75-omganger er som følger:

22. august: Jägersro - V75-1 starter kl.19.30.

23. august: Bjerke - V75-1 starter kl.19.30.

24. august: Bergsåker - V75-1 starter kl.19.30.

25. august: Bergsåker - V75-1 starter kl.16.20

26. august er det i tillegg en EKSTRA V75-OMGANG med Dansk Derby på Charlottenlund, men denne omgangen inngår ikke i SOMMER BONANZAEN.

Vi har en særdeles spennende onsdag foran oss, og noe spesielt bedre enn hva vi får servert her, ja, det skjer ikke mange ganger i året. Først ut denne onsdagen skal det dreie seg om galopp til lunsj, og her blir det både V4 + V5. Løpene på Bro Park begynner kl.12.20.

Klosterskogen står for kveldens V76-omgang da Bjerke kjører V75 i morgen torsdag. Løpene på Klosterskogen er i gang kl.19.00.



Jägersro står for høydepunktet denne onsdagen, og kl.19.30 er det duket for en praktfull V75-omgang. Her skal det kjøres forsøk til Svenskt Travderby/Derbystoet, og det er et trangt nåløye å komme med i selve Derby. Vi kan love mye dramatikk, og tette oppløpskamper.



Dagens beste V75-banker kommer ut i V75-7, og her går vi ALL IN på en av de virkelig store outsiderne til å vinne årets Derby, nemlig 10 Who's Who.

Her er vår V75-tekst til løpene på Jägersro:

V75-1 : 1 Villiam – Fjorårets kriterie vinner har et gaveløp foran seg i innledningen, og normalt er dette en klink banker, men… Feilet dumt flere ganger sist, og det er klart at slikt sprer usikkerhet. Var fullt godkjent første gangen ut, og da travet den trossalt 11,7/2140ma. Viste femte sist at den er veldig kjapp ut, og selv om den skulle bli overflydd så vil den få overta gratis på første bortre. Rapportene på den etter vel en mnd pause er oppløftene, og normalt vinner den dette. Dog ble vi såpass usikker etter løpet sist at vi ikke tør å banke den. 3 Malroy – Har vært god de siste gangene, og utviklet seg fint. Fullførte solid bak kanonen Zidane Grif sist, og den bør ha en fin sjanse å kvale om den går slik igjen.



9 Ontrack He’s Black – Var ikke tom i mål sist, og også denne utvikler seg fint. Onsdag blir det skorykk (aldri gått skoløs på alle fire før), og det vil trolig være et stort pluss. Mulig skrell for de som vil dekke Villiam. 5 Leader Brodde – Har fått fire løp i kroppen etter en lengre pause, og nå er superformen der. Gikk et voldsomt løp etter en grov galopp sist (12,2/1900m), og det var den faktisk ikke tom på. Er aktuell om man ønsker å gardere løpet.

V75-2 : 11 Coin Perdu – Hadde et strålende fjorår, og den ble altså toer bak Villiam i Svenskt Travkriterium. Årsdebuterte som 4-åring sist, den var tung i kroppen, men fungerte fint, og vi hadde 10 s 800m på klokken. Har garantert gått MYE frem med det løpet i kroppen, nå blir det muligens på med en yankervogn, og den er naturligvis helaktuell. 10 Lass Revenue – Har fått fire løp i kroppen etter en lengre pause, og den har bare sett bedre og bedre ut. Nå sist gikk den HELPIGG i mål uten å få sjansen, og den hadde vunnet det løpet med fritt frem tilslutt. Glem ikke at denne fakta så ganske PIGG ut ned mot siste sving i fjorårets Svenske Travkriterium, men mistet så aksjonen og feilet. Hadde ikke vært veldig langt bak Villiam i mål om den hadde holdt aksjonen sammen helt hjem… STORSKRELLER?



8 Output Pressure – Var ikke på topp sist, og den passet ikke helt på banen da. Gangen før lekte den med 11 Coin Perdu, og var meget bra. Til denne starten blir det skorykk (er knallgod på den balansen), og drapropper for første gang i karrieren. Distansen er dessuten et pluss, og den skal regnes. 7 Martin De Bos – Er en tøffing som er matchet perfekt mot Derby. Den har kun levert fine løp i år, og den kommer til start med flott form. Er en av flere «oppkomlinger» som har ambisjoner om å kvalifisere til Derby.

V75-3 : 2 Very Kronos – Er 100% sikkert en av de tre beste i årgangen, og kanskje den beste av de alle. Er dog etter Ready Cash, og det betyr at den er litt varm i hodet sitt. Det kostet den dyrt i Svenskt Travkriterium i fjor hvor den feilet seg bort som en av favorittene. I år har den skikket seg bedre, den har vært knallgod på slutten, men fjerde sist feilet den seg altså håpløst bort. Vinner trolig dette om den bare skikker seg. Dog vil vi varsle skarpt for 8 Da Pepperboy, og den tar vi med på alt. Den var det store skriket i Svenskt Travkriterium i fjor, og den var altså trykket ned til 6x flesket da. Fungerte da ikke som best, og den feilet i angrep på siste bortre. I årsdebuten sist var den med på knallhard kjøring tidlig i løpet (10/400m), men fant etter hvert rygg leder. Avgjorde lekende lett via siste indre, og var bunnsolid. Den så rett og slett SMELLFIN ut for dagen, og vi har vel aldri sett denne fungere såpass bra. Er normalt ytterligere forbedret med et løp i kroppen, og den må virkelig passes!



5 The Bucket List F. – Vi skulle gjerne hatt en annen kusk på denne, for Tobias Eriksson har hatt mange spesielle styringer bak en hest vi liker svært godt. Var enorm i forsøket til Svenskt Travkriterium i fjor, og den fullførte fantastisk sterkt fra dødens på Coin Perdu da. I finalen ble det et nytt tøft opplegg, og da kom syren på siste bortre. Nå sist var den URTAPPER etter et ekstremt tøft opplegg, og det er nok grunnen til at den fikk en liten pause etter det løpet. Klaffer det bare bedre for kusken så er fakta denne såpass bra at den kan overraske. 6 Chianti – Ble testet skoløs sist, og den så veldig fin ut som fastlåst da. Er kjapp i vei, og her ladder Goop mot tet? Er en OK hest, men vi er usikker på om den er hard nok i kroppen til å matche de beste.

V75-4 : 11 Global Upper Style – Fullførte sterkt i StoChampionatet sist, og var da hakk i hel på bedre hester enn hva den møter nå. Nest sist var den helt rå til en overlegen seier fra dødens. Er en av de bedre 4-åringene blant hoppene, og selv fra et nitrist spor kan den runde alt. 9 Tahiti Journey – Vil vi varsle litt ekstra for. Denne kommer nemlig til start med toppform i kroppen, og den spurtet knallsterkt via femtesporet mot oppløpet sist (11,4 s 800m). Står i et perfekt smygspor nå, og den kan fort få løpet. OBS!



3 Maharani De Baroda – Var ikke som best sist, men da gikk den med sko. Var veldig fin til seier nest sist (uten sko), og da viste den 09 s 800m. Er en av de mest speedige hestene blant hoppene, og får den løpet er den SYLVASS. Outsideren. Andre aktuelle er 4 Odessa Celeber som er bra på sitt beste samt 5 Rose Mary som dog har vært skadet siden sist.

V75-5 : 2 Västerbo Pokerface – Lyser det STOR klasse av, og dette er en av årets store outsidere til å vinne Svenskt Travderby. Den var enormt tapper i nederlaget sist, og innsatsen var helt strålende. Var dog litt svett for dagen, og det er fakta mulig at den ikke var helt på topp. Var utrolig fin til overlegne seire både nest + tredje sist. Det virker som om Nurmos har matchet den mot årets Derby, den har trukket et bra spor, og vi tror på en SOLID MULIGHET. Tidlig tet og slutt?



10 Born Unicorn – Fikk aldri sjansen i tøffe omgivelser sist, og den passerte mål med krefter igjen. Til denne starten kan det bli skorykk på alle fire, og det gir den fort et ytterligere kick. Motbudet. 12 Lucifer Lane – Gjør nesten bare bra løp, men sist var den under pari. Vi er dog litt inne på at den kan ha blitt felt av en elendig bane. Er billigere ute enn på lenge nå, og tilbake på sitt beste runder den normalt de fleste. 1 Bo C. – Liker vi skarpt, og det kan være en skrell for de som velger å spekulere. Var smellfin etter pause sist, og kom helt alene til mål etter 13 s 1000m da. Med en innvendig smyger, og en favoritt som skulle være litt under pari = da kan denne overraske med Kim Eriksson.

V75-6 : 7 Short In Cash – Har vi blitt mektig imponert av, og denne er fakta såpass bra at den kan vinne årets Derby. Den gikk et helt enormt løp etter galopp nest sist (09,3 s 800m / 08,3 s 400m), og den kom til mål med krefter igjen da. Nå sist blåste den forbi Coin Perdu oppunder mål, hadde mye krefter igjen, og på klokken stod det 09,5 s 800m. Dette er en utrolig flott hest som kun har gjort åtte løp i karrieren, og den vil trolig kun bli bedre og bedre med løp i kroppen. SKAL MED PÅ ALT! 3 Alcoy – Var 20-30m dårligere enn de beste i fjor, så får vi se hvordan den står mot de i år, i en eventuell finale. Avgjorde lekende lett nedover oppløpet i tøffe omgivelser sist, og den hadde mye krefter igjen over mål. Distansen er kun et pluss, og mulighetene må være fine. Disse to skiller seg klart ut. Bak de ranker vi 4 Eelis som kan få tet nå, og som dessuten varslet form ved å bli sittende fast med krefter igjen sist.

V75-7 : 10 Who’s Who – Er dagens i særklasse beste banker, og faktisk en av de store favorittene i årets Derby. Den har gjort flere knallsterke løp i år, og den så dessuten LEKKER ut etter ca tre mnd pause sist. Ble aldri kjørt med, den ble hindret underveis, men avsluttet som en vind nedover oppløpet, og vi hadde 10,3 s 700m på klokken. Var helt ubrukt over mål, og den lyste virkelig opp i banen. Distansen passer normalt enda bedre nå, motstanden er ikke veldig hard, og vi blir fakta veldig overrasket om den ikke runder enkelt til seier. ALL IN! 3 Peakadilly, og 5 Harrington ranker vi bak der.