Stor V75-omgang i Kalmar søndag

Shadow Gar har gode muligheter om han tar seg til tet i V75-7. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sverige har som kjent en stor midtsommerfeiring og det betyr at den ordinære V75-omgangen på lørdag, alltid finner sted i Kalmar på søndag i midtsommerhelgen. Det betyr voldsom omsetning og V75-løpene på Kalmar starter søndag kl 16.20. Forut for denne er det en helt egen V4-omgang som starter kl 14.45. Men det skjer selvsagt andre ting på søndagen også. På Gøteborg galoppbane arrangeres Åbydagen der det blant annet er en flott V5-omgang. Her er det spillestopp kl 13.50. Søndag kveld er det så klart for internasjonal V65-omgang på Klosterskogen. Her er det spillestopp først kl 19.25.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen







Gulldivisjon, sølvdivisjon og bronsjedivisjon skal alt kjøres på Kalmar denne søndagen. Men, før den tid så skal vi gjennom et V4-spill. Det starter nemlig med fire V4-løp før V75-spillet. Vi var aldri i tvil om hvem V4-bankeren var. Det er 6 Gulfstream Am i V4-3. Conrad Lugauer har fin form på stallen og denne har vunnet sine to første løp i karrieren. Det har sett meget bra ut, og vi blir overrasket om det ikke blir seier nummer tre på Lugauer-traveren. All In!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen





En helt strålende V75-omgang venter oss. Vi sier det igjen: Det er midtsommer i Sverige, noe som betyr at dagens V75-omgang er den ordinære svenskene vanligvis kjører hver lørdag. Omsetningen vil bli skyhøy og vi gleder oss stort!

Vi spiller med to bankere. Den første kommer allerede ut i V75-innnledningen, mens dagens andre banker kommer ut i V75-7.

Sjekk ut følgende vurderinger:

V75-1: 4 Cobbys Olifant mener vi er en banker. 5-åringen har sett fin ut i alle årets fire starter. I årsdebuten gikk han et strålende løp med galopp. Tredje sist på Jägersro sitter vallaken bom fast ned oppløpet. Nest sist på Åby gjør han det kruttsterkt til andreplass bak en Gucciadoro-kanon. Nå sist på Solvalla står det bare en smultring i raden. Thomas Uhrberg, som er fast kusk og som trener hesten, kjørte for trang og ble disket av dommerne. Inntrykket var voldsomt over mål. Full fart og masse krefter spart. Vi føler oss ganske sikre på at hesten ender opp i tet her, og hvorfor skal denne formhesten da tape dagens løp? Motstanden er passelig og formen er på topp. I tillegg har han tre av tre seire fra tetposisjon! Må spilles med dagens betingelser. All in!

Rank: A: 4 B: 7-1-2-10-5 C: 3-12-6-11-8-9

V75-2: 6 Beyblade tror vi er en motivert tipsener i det her løpet. Når Flemming Jensen kommer til start med sine hester pleier det å være skikk på dem. Beyblade er hvertfall i veldig fin form, og så faktisk svært fin ut på Bjerke senest. Underveis satt ismannen Flemming som en av de siste med Beyblade. Det gikk fryktelig fort den siste 500-meteren Zalie Gar og det var umulig å hente noe. Beyblade kom i mål som fjerdehest og det var mer krefter spart. Det er vi helt sikre på, for han så nemlig veldig pigg ut. Det virket rett og slett ut som Flemming hadde gitt opp litt på forhånd, og hadde kanskje dagens løp i tankene? Det er hvertfall mye finere og vi tror Beyblade er mer enn god nok. I tillegg ryktes det om at hesten kommer ut uten sko! Det gjør hesten bare til et enda mer førstevalg for oss.

10 Blue Mustache synes vi og skal få oppmerksomhet her. Hesten var ute, også den, på Bjerke i sitt siste løp. Ikke i samme løp som Beyblade. Blue Mustache galopperte på vei til tet. Derfra hadde ikke hesten tapt det løpet. Belladore vant foran Viveur Bi. Dette er to gode hester. Blue Mustache så faktisk seiersfarlig ut en liten periode i den siste svingen, men ble noe sliten. Vallaken fullførte uansett klart positivt etter galoppen. Inntrykket var flott og hesten er faktisk bedre enn vi først trodde. Må med på alt.

1 Copaca Banana er i form og står i et fint spor, men vi tror ikke hesten svarer førstesporet. Sjanseartet som mye spilt. 3 Red Rock Canyon, 4 Maple Hill's Eto'o, 5 Alicia Bore og 8 Ritz Guiness er klare garderinger i dette løpet.

Rank: A: 6-10 B: 1-4-5-3-8-2 C: 9-7-11-12

V75-3: 3 Coktail Fortuna. Kalmarsundpokalen - gulldivisjonen. Det skal kjøres om 200.000 kroner i dette løpet, og det er virkelig flotte dyr vi skal få se. Cocktail Fortuna blir vårt uttak. Robert Bergh sin springer står, når dette tipset skrives, på seks prosent. Vi mener det er veldig feil. Coktail Fortuna har gjort to løp i år og sett virkelig fin ut. I den første på Axevalla ble hesten kjørt veldig passivt, men går en rå siste 400-meter. Denne var faktisk klokket til 07,9. Det var full fart på 10-åringen inn i kassa. Nå sist var det dags for løp i Frankrike på Vincennes. Hesten bekreftet inntrykket på Axevalla og gikk veldig sterkt til fjerdeplassen mot gode hester. Vi vet at denne hesten kan åpne voldsomt bak bilen på sine aller beste dager. I dag setter solide Carl Johan Jepson seg opp som kusk. Tenk om hesten tar seg til tet her - da er vi inne på at Coktail Fortuna kan trave voldsomt fort på dages sprint. Prøves!

9 Dante Boko. Det er klart det blir tempo i dette løpet. Går det voldsomt unna så tror vi at Dante Boko blir livsfarlig. Innsatsen på Ørebro tredje sist var voldsom. Tok enkelt end Charrua Forlan fra dødens da. Var så ute i Sweden Cup sist. Vant da kvalifiseringen på en rå måte, men ble noe sliten i finalen. Kolgjini-traveren er i toppform og må med på alt av seriøse bonger. 1 Policy Of Truth liker vi også. Har sett veldig fin ut i år og er virkelig i toppslag. Vallaken må ha ryggløp i dag og fra førstesporet kan det bli helt perfekt. Må med. 4 Pastore Bob og 5 Disco Valante er farlig å ta vekk fra bongen i et løp som dette. Vi tror begge skal slite med å ta seg forbi vår tipsener, men ender en av disse i tet har dem plutselig fine muligheter.

Rank: A: 3-9 B: 1-4-5-2-6-7 C: 8

V75-4: 9 Velten Versailles blir den klare favoritten her. Den ferske verdensmesteren for kusker, Rick Ebbinge, tar med seg nok en finfin traver til skandinavia. Dette har Ebbinge gjort tidligere. Velten Versailles var på Jägersro og Åby i fjor. Det endte i to relativt kontrollerte seire. Hesten, til tross for at han vant, så ikke voldsomt fin ut ved målgang på Åby i desember i fjor. Det er det siste løpet 4-åringen har gjort. Over seks måneder er det siden Velten Versailles har vært ute i løp, og det meldes om at hesten har vært tung i trening. Kapasitet er det masse av, men som 40-prosenter kan ikke hesten spilles banker.

5 Gambit Brodde er rask ut og har tre seire på fire forsøk fra tet. Hesten var god sist og er i veldig fin form. Conrad Lugaer sin stall går veldig bra for tiden og Gambit Brodde må regnes veldig tidlig. 6 Royal T.N fikk på seg en amerikanervogn i sin siste start. Det så rett og slett veldig bra ut, og det ble en helenkel seier. 11 Carotene debuterte for Conrad Lugauer sist og gjorde det bra til andreplass bak kanonen Equire D. Må regnes i et løp som dette. 2 Jesper Trot blir det snakket mye om. Et hjemmehåp på Kalmar som det skal gjøres flere utstyrsforandringer på foran dagens start. Vi er usikre på om denne er god nok etter å ha studert hesten. Kan dog være lurt å ta hesten med da det trolig skal rigges til med ny vogn og ny balanse. 7 Loveexplosion H.C kommer ut uten sko for første gang i karrieren her. Er en bra hest og skal gis oppmerksomhet.

Rank: A: 5-6 B: 9-11-7-2 C: 1-12-4-3-10-8

V75-5: 3 Just Wait And See kan virkelig være pottdraget her! Håkan Persson sin springer kom nemlig ut etter en lang pause for tyve dager siden. Det ble et perfekt løp i andre par utvendig, men det var ingenting å gjøre med gode Explosive Merlot den dagen. Just Wait And See fullførte strålende til andreplassen, og var virkelig positiv etter godt over fire måneders pause. Vi skal og huske på at hesten var i pangform på denne årstiden i fjor. Vant da blant annet en 3000 meter og holdt da unna for en såpass god hest som Call Me Keeper. Dette er en høykapabel traver, og inntrykket sist var så positivt at vi tror Persson-traveren kan skrelle!

12 Ragazzo Da Sopra er en hest vi liker godt i Nettavisen. Inntrykket sist på Solvalla var storveis. Selv fra tolvtespor i dag har hesten gode muligheter til å blande seg inn i seierskampen. Skal med på alle bonger. 4 Uppohoppa er en veldig fin traver som nå har fått to løp i kroppen. Triton Sund-traveren er på gang, men det voldsomme inntrykket har vi ikke fått sett av han enda. Toppformen er med andre ord ikke tilstede, men den kommer. Må med på bongene, men det var aldri noe banker.

Rank: A: 3 B: 12-4 C: 1-6-10-2-9-11-8-5-7

V75-6: Dagens stayerløp over 3140 meter skal kjøres. For oss er det to hester som skiller seg klart ut. Det er 1 New Life Wheels og 14 Platon Face. Vi var en stund inne på å bankerspille førstnevnte, men falt ned på at det var lurt å ha med Kolgjini fra de bakre rekker.

New Life Wheels har sett veldig fin ut i sine to siste seire i Finland. Nå sist svarer han ut en såpass god hest som Brett Boko ned oppløpet. Gangen før vinner han veldig enkelt over dagens distanse. Mika Forss, kusken til New Life Wheels, tar kun turen for å kjøre denne. Treneren er veldig optimistisk og alt ser bra ut på forhånd.

Platon Face er en enrom traver vi liker veldig godt. Vi tror faktisk at hesten kan hente 40 meter tillegg på finnen. Vi husker jo innsatsen til hesten under Eliteloppshelgen i fjor Lekte da hjem Harper Hanover. Med litt klaff tror vi Lufti Kolgjini kan vinne dette løpet. Sitter Platon i dødens runden igjen er han tøff å rå på.

Rank: A: 1-14 B: 12-13-8-3-6-9 C: 4-5-7-2-11-10-15

V75-7: 2 Shadow Gar blir dagens andre banker for dagen. Den åtte år gamle hoppa gjør ikke dårlig løp. Har ikke fått vunnet de to siste gangene, men har allikevel levert to strålende innsatser. Nest sist på Solvalla under Eliteloppshelgen. Hun var da veldig tapper fra dødens. Nå sist på Bjerke, under OGP-helgen, måtte 8-åringen igjen trave dødens. Derfra fullførte hun strålende til andreplassen. I dagens løp står hovedopponent 6 In Toto Sund utvendig. Vi synes det oser tet på Shadow Gar og dødens på In Toto Sund. Da skal ikke Shadow Gar tape for denne. Disse to har møttes flere ganger, og har begge en normal dag så vinner ikke In Toto Sund fra dødens. Resten av konkurrentene skremmer ikke nevneverdig. Christoffer Erikkson kusker i dag Shadow Gar, og dette er noe vi ser på som et pluss når løpet kjøres i Sverige. Vi tror det er tet og slutt på en formtoppet Shadow Gar. All in!

Rank: A: 2: B: 6-9-3 C: 1-8-5-4-7

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.