Strålende Bjerkekveld med to V75-bankere

Josefine Eilertsen tok en overraskende seier med Lars O. Romtveit-trente Faks Blæsen på Jarlsberg for en måned siden. I kveld kusker hun Lars O. Romtveit-trente Tom Odin i V75-4 og blir får bankertillit av Nettavisen. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Her ser du onsdagens V75-omgang fra Bjerke gratis. Sendingen starter kl 17.45:



Onsdagens byr som vanlig på galopp til lunsj og V75 Bonus på Bjerke til kvelden. Denne onsdagen er det Bro Park som er vertskap for galoppen, og det er både V4 og V5 på menyen. V4 starter først med spillestopp kl 12.20, mens V5 innledes i V4-4 og har spillestopp kl 13.38. På Bjerke er det som vanlig spillestopp i V75 Bonus kl 19.00.

Det er en flott omgang som venter i V75 Bonus på Bjerke i kveld og det ligger garantert flotte penger i luften til de som klarer sju rette. Jeg lanserer to bankere i kveld, begge blir klare favoritter i sine løp.

Ny tillit til Hamre

Også forrige onsdag lanserte jeg to bankere på Bjerke. Den ene av dem var 7 Pantani og Frode Hamre i V75-3. Treåringen gjorde et flott løp, men måtte nøye seg med tredje etter en sterk avslutning. Også i kveld kusker Frode Hamre den ene av mine to V75-bankere og igjen er det i V75-3. Det handler om treårige 10 Best Of All som gjorde sin første start i Hamre-regi på Solvalla under den store V75-omgangen der for fire uker siden. Bjørn Goop kusket den kvelden og fra tet holdt hoppa strålende til andre på sterke 15.2/2640 meter. Det var mot gode konkurrenter. I kveld er motstanden enklere. Bakspor trekker som kjent alltid ned i travløp, men det skal være en meget stor vinnersjanse likevel. 10 Best Of All i V75-3 blir den ene av mine to V75-bankere i kveld.

Rangering V75-3: A: 10 B: 4-2 C: 6-9-1-5-8-3-7

Josefine innfrir?

Velkjørende Josefine Eilertsen ble norgesmester for stallansatte i 2018 og tok tredjeplassen i år. Hun har vunnet ni løp i år, sju i travløp og to i monte. Så sent som fredag innfridde hun med favoritten 1 Babycat i V65-1 på Bjerke. I kveld er hun betrodd Lars O. Romtveit trente 5 Tom Odin i V75-4 som er et løp for stallansatte. Tom Odin var med i Derbykval nest sist, men klarte ikke å følge Derbyvinneren Nordsjø Odin de siste 500 metrene da og endte uplassert på sterke 25.9/2640 meter. Kom så ut i sitt vanlige grunnlag i et V65-løp på Momarken forrige tirsdag. Var stor favoritt i det løpet og tok seg lett forbi gode Løv Teddy mot mål da. Har et noenlunde likt løp i kveld og det skal være solid vinnersjanse igjen. Jeg tror på seier og lanserer 5 Tom Odin som min andre V75-banker på Bjerke i kveld.

Rangering V75-4: A: 5 B: 9-2-11 C: 3-1-7-6-4-8-10-12

V75-1 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Et lavgrunnlagsløp innleder kveldens V75, der jeg synes fire hester skiller seg klart ut og lanserer 1 Icarus B.R. som min favoritt. Treåringen imponerte i seiersløpet nest sist og var veldig flink fjerde i en Kriteriekvalifisering sist. Det løpet ble vunnet av Photo Fighter (som ble nummer tre i søndagens finale). Fikk forsåvidt maks i kvalløpet, men møter noe enklere motstand i kveld og førstesporet betyr en fin reise underveis.

5 Cashless er kanskje den beste hesten. Vant overbevisende både tredje sist og nest sist, men kunne ikke rå på en opplagt Djarpur Dry sist. I følge eier og trener Halvor Øyen var fireåringen litt tung i det siste hurtigarbeidet, men den klare spillefavoritten i V75-1 skal selvsagt med på alle V75-forslag. Det skal også 6 Esperanza Trunoise. Denne har innledet norgeskarrieren med to strake seire i regi Lars Magne Søvik og sett solid ut. 4 Ajax Miguan er også en plussvariant i V75-1. Tåler å gjøre mye selv og skal være med i seierskampen her i en feilfri utgave. De fire hestene blir mine utvalgte i V75-1.

Rangering V75-1: A: 1 B: 5-6-4 C: 2-9-7-3-12-11-10-8

V75-2 - Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

Kun ni hester til start i dette kaldblodsløpet, men lettløst er det ikke. Jeg betaler for fem og seks hester på de større forslagene.

2 Dæmro Kjempen gjorde comeback etter drøye to måneders pause sist onsdag. Hang flott med lenge da, men falt ut av taktene de siste 300 metrene og galopperte da. Har et fint løp på papiret i kveld og er garantert forbedret med det løpet i kroppen. Min knepne favoritt.

9 Ros Son er overraskende stor favoritt i morgentimene onsdag. Fireåringen hang greit med i forsøket til Derby, men sjanseløs til å utfordre Aasvind nest sist. Møter forsåvidt overkommelig lag, men fra bakspor blir Helgestad-hesten kun en gardering for meg. 7 Gyldenlinn sendte de fleste spillerne ut av matchen da hun holdt unna for storfavoritten Brenne Blissi i V75-1 på Bjerke lørdag. Fikk 110 000 kr for den seieren og kan vinne igjen i kveld.

1 Jo Blessen klarte ikke å svare sensasjonelt forbedrede Jillborka på Biri sist, men bekreftet nok en gang storform. Helt klart aktuell feilfri i kveld. 6 Komnes Omer tar turen fra Trøndelag. Har vist flott form i det siste og selv om hesten trolig er aller best på sprint, skal han kunne duge her.

På det aller største V75-forslaget betaler jeg også for kapable 4 Sirikit. Er tilbake etter noen måneders pause og feilfritt er hun ikke helt sjanseløs.

Rangering V75-2: A: 2 B: 9-7-1-6 C: 4-5-3-8

V75-5/V5-1 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Et av kveldens beste løp venter i V75-5/V5-1 og her står jeg på fem hester på de fleste V75-forslagene.

Høykapable 9 Djarpur Dry blir min favoritt. Stod med tre strake seire før Biri-løpet sist. Knakk da ledende Remana enkelt og hadde tilsynelatende full kontroll på seieren i det den feilet kort på oppløpet. Det er neppe noen fare med formen og jeg synes hesten skal stå som et klart førstevalg her. I tillegg spiller jeg 9 Djarpur Dry banker i V5-spillet.



6 Indus Dragon var sjanseløs mot nettopp Djarpur Dry i norgesdebuten på Jarlsberg 4. august. Kolnes valgte deretter å sende hesten ut på Åby i den neste starten. Der ble det enkel tetseier. Startsiden er uviss i V75-5, men 6 Indus Dragon skal uansett tidlig på. Det skal også 8 Dansken. Overbeviste som storfavoritt i seiersløpet på Sørlandet sist og kapasiteten på Gottling-traveren er høy. Fra et sjanseartet åttendespor er det outsideren i løpet.

Gunnar Austevoll var meldt på både 9 Djarpur Dry og 4 Red Love Vici. Han valgte førstnevnte, men det betyr ikke at 4 Red Love Vici er sjanseløs. Langt derifra. Fireårshoppa hang flott med til femte i sitt forsøksheat til Hoppederby og holder uforandret fin form. Er bra fra start og kan være tethesten her. Garderingskryss. Så er det 11 Jetske Beemd. Den Frode Hamre-trente treårshoppa har fått dårlig betalt i Norge. Alt ble feil på Charlottenlund sist, men hun er bra denne og får plass på de fleste V75-forslagene. De fem hestene blir mine utvalgte i V75-5.

Rangering V75-5/V5-1: A: 9 B: 6-8-4-11 C: 10-5-3-1-7-2-12

V75-6/V5-2/DD-1 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Et herlig spilleløp venter også i V75-6 og her markerer jeg for åtte hester på det største V75-forslaget.

2 Kicking Classic har hatt pause siden mai, men likevel synes jeg Malmin-hesten har en fin oppgave på papiret. Har vært behandlet i pausen, men treningsrapportene er gode. I en herlig DD-omgang lanserer jeg 2 Kicking Classic i DD-1 som min banker.



6 Handsome Hank sviktet som min V65-banker på Jarlsberg nest sist til tross for tet. Satt også i tet nest sist, men ble igjen tatt ned oppunder mål da av In Håleryd. Sist ble det galopp direkte. Er trolig tethest også i kveld, men spillernes favoritt har altså tapt fra tet både tredje sist og nest sist. 8 Rapide Frecel er på vei mot storformen igjen. Fikk riktignok maks som femte i meget tøffe V75-omgivelser på Forus sist, men hadde høy fart over mål. Litt enklere motstand i kveld, men åttendesporet er sjanseartet. Disse tre får plass på de to minste V75-forslagene.

På de to største finner jeg også plass til allrounderen 12 Super Strong. Denne var god firer fra dødens sist på storfavoritten Park View, men har et veldig vrient tolvtespor å hanskes med i kveld. 9 Robin G.T. ligger Anders Lundstrøm Wolden lavt med slik han gjorde med Cash Okay søndag. Men det er bra kapasitet i Robin G.T. Fra innerspor er også svenskegjesten 1 Xanthis Amazing aktuell. Denne har vist flott form i Sverige på slutten.

På det allers største V75-forslaget betaler jeg også for 3 Avery (satt fast nest sist, men elendig i Bergen sist) og 11 Revenue Lavec (flink toer fra lederryggen forrige onsdag, men helt andre forutsetninger i kveld).

Rangering V75-6/V5-2/DD-1: A: 2 B: 6-8-12-9-1-3-11 C: 7-4-5-10

V75-7/V5-3/DD-2 - Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

Tre hester skal normalt rekke langt i V75-avslutningen og på de tre minste V75-forslagene står jeg på disse tre.

7 Horgen Lynet sørget for en kjempesmell når han vant V75-4 på Bjerke torsdag 22. august og for undertegnede ble det kjempeklaff for tre andelslag på Eksperten den kvelden ( to av dem var komponert med fire andeler a kr 500, mens ett var med fire andeler a kr 899. De to førstnevnte andelslagene betalte tilbake formidable 165 710 kr, mens andelslaget med fire andeler betalte tilbake voldsomme 172 414 k

Da var hesten markert på 2,6 prosent. I kveld blir Horgen Lynet markert på ca 40 prosent i V75-7, så fort snur det i travsporten. Fra sjuendespor bak bilen, øker galoppfaren. Uansett er Horgen Lynet en motivert favoritt. 11 Garli Moe Garlin gjorde årsdebut på Klosterskogen for en måned siden. Kom bra tilbake etter startgalopp da. Det er nok feltets mest kapable hest, mitt andrevalg. Så er det 3 Stensvik Martin som enkelt holdt unne fra tet i supersprinten på Biri (1100 meter) for snaue to uker siden. Det luktet tet i kveld også og vallaken er neppe dårligere med løp i kroppen. Jeg tror vinneren er blant disse tre.

Men skulle 10 Moe Tjalve være tilbake på sitt aller beste, er det kanskje Buer-traveren som blir ropt opp. Var langt under pari sist, men det er slik denne vallaken kan være. Toppnivået er høyt og han får plass på det aller største V75-forslaget.

Rangering V75-7/V5-3/DD-2: A: 7 B: 11-3-10 C: 12-5-2-6-4-1-8