Strålende V75-kveld fra Sverige

Björn Goop og Dreammoko. Fredag kommer de ut i V75-3. Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Kurt Leirvåg kom ikke til mål på bongene med banker på Moe Tyr (V75-2), men på flere av siste info bongene ble det SUPERTREFF! På tre siste info bonger hvor 4 Troja Face ble banket i finalen ble det spilt inn voldsomt med penger! To siste info bonger a Kr.2 000 (fire andeler a Kr.500) betalte ut enorme Kr.165 710,-. Mens en siste info bong a Kr.3 576 (fire andeler a Kr.899) betalte ut Kr.172 414,-.

Den største V75-uken i historien går mot sin slutt, og her er det bare å sette av morgendagen først som sist. Multijackpot på helt elleville 63 886 596, og her spilles det altså om helt voldsomme kroner. Vi snakker altså om TIDENES V75-POTT den 24. august!

Bergsåker byr på en mildt sagt knallfin V75-omgang denne kvelden, og igjen har vi en V75-omgang som kan gi meget godt betalt. Det vrimler av mulige godbiter, og dagens beste banker må vi bare tro hardt på. 1 Power (V75-6) er en særdeles talentfull traver som bare imponerer oss mer og mer. I kveld er vi veldig inne på at den tauer sitt løp fra start til mål, og vi kan ikke spekulere mot den. ALL IN! Ta rygg på følgende:



V75-1 : 2 Lolee Trizzofrock – Har vunnet begge løpene som den har gjort etter den kom inn på stallen til Per Linderoth, og den har levert et meget bra inntrykk. Har slitt med en bitteliten skade siden det siste løpet, og har fått ganske god tid på seg. Er satt opp for oppgaven på fredag, og rapportene går i dur. Har tidligere gått med JERN på alle fire, mens på fredag går rapportene ut på at det blir skoløs rundt om. Det er en stor endring i balansen, og noe som kan gjøre den MYE forbedret. Kommer også ut med BIKE for første gang, og her må vi bare kjenne vår besøkelsestid. Legg også merke til at den får opp Jepson som kusk… MÅ MED PÅ ALT! 12 Imagine Boko – Har et for lavt grunnlag i forhold til kapasitet, og sist jogget den altså 14,2 fra dødens. Har enormt mye inne, og den blir livsfarlig med tempo! SE OPP! 5 Le Crack Sox – Var bunnsolid i nederlaget nest sist, mens den sist var knallgod til en overlegen seier. Skulle den greie å komme seg foran er den HELAKTUELL!

V75-2 : 1 Sindy Löper – Hadde vi litt tro på som en 50-oddser sist, og det spørs fakta om den ikke feilet fra seg seieren på siste bortre? Kom nemlig bra tilbake igjen i kulissene. Funksjonelt er den ikke optimal, men den er på vei mot superformen, og husk på at den var strålende på samme tid i fjor. Offensive Ove A. Lindqvist er god på disse litt vriene kaldingene, og her skal man være på vakt. Vær også OBS på at streken har 40m forsprang, og ikke 20m… Har startet fire ganger over denne distansen før og vunnet en gang. ER VERDT ET FORSØK! Bak vårt helfrekke drag er dette løpet skummelt, og alt annet enn lettløst. En bred gardering trenger derfor ikke å være helt feil.

V75-3 : 9 Dreammoko – Var et lekkert skue i debuten for Goop sist, og selv om det var veldig overkommelig i mot så likte vi det vi fikk se. La inn en siste 800m etter 09,3, og den virket ubrukt på det. Husk på at denne ble fjerde i fjorårets Elitlopp, og det er en veldig bra hest i omgivelser som dette. Blir det bare litt kjøring underveis i dette løpet, ja, da er vi altså veldig inne på at speedige Dreammoko kommer på lette bein tilslutt. Vi elsker når hingster skifter miljø (tenner for eksempel mye oftere til enn vallaker), og plutselig kan Goop ha en hest han kan ha det MYE moro med i årene som kommer. MÅ BARE PRØVES! 5 Elian Web – Gjorde jobben sin fra tet sist, men imponerte ikke. Distansen passer bedre i kveld, og det er den vi frykter mest. 6 Caid Griff – Var solid uten å fungere i comebacket. Kommer ut etter en ny pause, og den får stå som en outsider. Minuset er at den trolig må vinne dette fra dødens. 8 Diamanten – Har vært LENGE borte, og den har blant annet blitt fikset i knærne. Stig H ligger lavt, og fra dette sporet skal det ikke bli enkelt selv om det er en knallgod hest.

V75-4 : 10 Derby D’Estino – Småskummelt løp for amatører, og her kan det være smart å gardere bredt. Vi prøver oss med en fra dypet, og klaffer det bare litt fra baksporet så kan fakta dette gå veien for Derby D’Estino. Har fått fire løp i kroppen etter pause, og sist ble den sittende fast på 12,4. Er normalt svært spurtsterk, den står fint inne i dette løpet, og skal passes. 1 Global Thunder – Spurtet fint på en dårlig bane sist, mens den var heroisk etter et tøft opplegg nest sist. Holder altså veldig bra form, og fra dette sporet blir det dårligst rygg leder. MÅ MED PÅ ALT!

V75-5 : 1 Trilly Of Nando – Har smellfine betingelser foran seg nå, og vi er klart inne på at dette kan dreie seg om tet og slutt. Den vant enkelt på 14,2/2080m i Åmål sist, og det er kjapt på en 800m bane. Distansen fredag passer dessuten bedre, og den kommer til å trave fort på denne sprinten. MÅ BARE PRØVES! 2 A Nice Gift S.H. – Blir hardt betrodd her, men for oss er det kun en i mengden. Vær OBS på at den har tjent pengene sine kjapt nå, og i sitt siste løp mer enn doblet den grunnlaget… Har en bra innstilling/skalle, men dette blir uansett ikke enkelt, og spesielt ikke når den trolig må vinne fra dødens.

V75-6 : 1 Power – Er en av de beste 3-åringene i årgangen, og vi blir bare mer og mer imponert av denne. Vant veldig enkelt på 13,1/2140 fra dødens sist, og da viste klokken 10,5 s 800m. Gangen før var den helt spinnvill fra dødens, og gikk altså 12,3/2140ma fra den posisjonen. Her burde den få gratis tet, og hvem skal da plukke ned denne hesten om den leverer som den har gjort på slutten? Det kan umulig bli enkelt, og Power er en hest vi tror MYE på denne fredagen.

V75-7 : 6 Frida Zonett – Er MYE forbedret i regi Daniel Wäjersten, og den imponerte noe kolossalt når den smadret alt fra dødens på 12,6 sist. WOW, hvor bra den var. Har blitt strøket inn et spor, og leverer den som sist må sjansene være store. ER VERDT ET FORSØK MOT DEN KLARE FAVORITTEN! 9 Hankypanky Peyton – Har vunnet 7 av 7, og blir normalt knallhardt betrodd. Vær dog litt OBS på at den ikke var noe fin sist, og den var ytterst nære galoppen i siste sving. Skal naturligvis med på gardering, men den er i trøbbel om den ikke fungerer bedre enn sist.