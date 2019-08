Strålende V75-omgang fra Bergsåker

Det ligger an til at dyktige Erik Adielsson vil få en fin dag på Bergsåker i dag. Foto: Morten Skifjeld/ Hesteguiden.com.

En innholdsrik søndag er i vente, og her er det MYE å glede seg til. Vi skal først til Jägersro hvor V64-1 begynner kl.12.45. Deretter venter en fantastisk V75-omgang (en krone rekken) med E3-forsøk, og her er man i gang kl.15.00. Jarlsberg avrunder uken med en INTERNASJONAL V65-omgang, og det til fast tid kl.18.15.

En strålende GSV75-omgang venter oss fra Bergsåker denne søndagen (n krone i rekkepris). Seks av syv V75-løp er altså E3-forsøk. Hingster/ Vallaker og hoppene skal i aksjon. Vi gleder oss til å se flott travsport, og byr på to bankere.

Sjekk ut følgende vurderinger:

V75-1: 6 Global Adventure blir vrien å få vekk i den første V75-avdelingen og vi kommer til å spille denne banker på alle forslag. Hesten er fortsatt ubeseiret når den har gått feilfritt. To ganger har hesten galoppert, men det skal ikke være særlig stor sjanse for at det inntreffer i dag. Global Adventure viste sist at han er en av de beste i denne årgangen. Han vant på en sterk måte på en sterk 12-tid over 2100 meter. Inntrykket var virkelig strålende. I dagens løp kjører kusk Adielsson seg tidlig til tet og da er dette kjørt. All in!

V75-2: 7 Mascate Match. Vi kommer til å innlede dagens V75-omgang med to bankere. Dette er virkelig en flymaskin. Wow - for et inntrykk det har vært på denne i de to siste løpene. Etter en noe litt skuffende innsats under Eliteloppshelgen tredje sist, har hesten virkelig slått tilbake. Hoppa pilte til tet på Gävle nest sist og holdt lekestue med gode hester. Sisterunden gikk voldsomt fort. Nå sist var hun aldri truet og vant meget lett. Vi klokket hesten til 11,5 siste 800-meteren. I dagens kvallikløp har hoppa en flott oppgave, og uten galopp er sjansene svært store for at hun blåser til tet. All in!

V75-3: 2 Zola Key gjorde det strålende bak to meget gode hester i Aetos Kronos Bythebook senest på Eskilstuna. Hengte med fint og gikk sisterunden i underkant av 11,0. Zola Key er rask bak bilen og det er gode muligheter for at Goop tar seg til tet tidlig. Riktig favoritt.

1 Västerbo Crush vil få et veldig fint løp her. Trolig havner Jörgen Westholm sin springer i rygg leder. Derfra kan hesten sjokkere. Denne har enda ikke gått uten sko, og kan vi få se det i morgen da? Han har gjort hyggelig innsatser, og med maks klaff kan denne sjokkere salen litt. - 7 Belker har skuffet i sine to siste løp, men var jo strålende fra tet tredje sist. Dette er en topphest og vi gleder oss til å følge den her. Kan utfordre om han er tilbake på sitt beste.

V75-4: 7 MargaretaSjöhamma. Dette er et av de mer åpne E3-forsøkene som kjøres på Bergsåker i dag. Vi er inne på at denne MargaretaSjöhammar kan vinne. Om Erik Adielsson satser fra start er vi veldig inne på at hun kan blåse til tet herfra, for hoppa har vist tegn på høy startuhurtighet. Skulle Stig Johansson sin springer komme foran er sjansene plutselig veldig gode. Hun satt litt fast senest bak gode Diana Zet, og det er mer å gå på her - hun har enda ikke startet et løp uten sko på alle fire. Inntrykket ved seieren nest sist var og veldig fint. Spennende hest i et åpent løp!

V75-5: 8 Aetos Kronos kommer med to storløpsseiere i bagasjen og er fryktelig god rett og slett. I dag er det, som vi har nevnt, et forsøksløp. Fra åttendespor kan det være at Johan Untersteiner velger å ta det rolig bak bilen. Da finner vi kanskje favoritten i tredje eller fjerde utvendig. Derfra kan han bli nummer to eller tre. Klart vi kan og se for oss at hesten er tidlig i tet, da motstanderne har stor respekt for Aetos Kronos. Riktig favoritt, men vi tester noen motbud.

3 Alien Kronos er det første budet. Hesten har ikke vært i nærheten av å rå på favoritten ovenfor, men dog vært positiv. Står i et fint spor og gjør alltid gode løp. 5 Easy So Easy var strålende fra dødens sist og leverte et meget fint løp. Motstanden i dag er naturligvis enda bedre, men hesten duger et godt stykke. 4 Taxi Out er fort tethesten i feltet og vi vet denne innehar hyggelig kapasitet. Har han sin beste dag noensinne kan det gå.

V75-6: 5 Global Allegiance setter vi først i den sjette avdelingen. Hun viste tredje sist på Axevalla at hun er rask bak bilen, og vi ser for oss at det kan være snakk om tidlig tet og slippe til favoritten 6 Alaska Dany. Global Allegiance spurtet voldsomt ned Solvalla-oppløpet senest og så svært fin ut. Fjerde sist på Solvalla viste hun og opp en voldsom sluttspurt. Hun har store fartsressurser og med klaff blir hun vrien å stå i mot.

6 Alaska Dany kommer fra Gocciadoro-stallen. Hesten var meget vass senest på en fin tid. Her blir det fort tet og da skal denne regnes veldig tidlig. Vi forstår at denne blir mye spilt. 2 Les Elisabet er veldig rask og kan være tethesten. Fredrik Wallin sin hoppe er god og på sitt aller beste er hun en av de som kan vinne dette. 8 Diana Zet blir vel kjørt litt defensivt herfra, og en finale er målet? Offensive Jepson opp i sulkyen, så vi tør ikke helt å utelate henne på forslagene. Hoppa er i ferd med å bli ordentlig god.

V75-7: 5 Wilkas må bare testes med dagens forutsetninger. Guro Mogset, som står som trener for hesten, har sammen med kretsen rundt funnet et fantastisk løp til sin formtoppede 10-åring. Nå begynner det virkelig å bli fin stil på denne traveren. Tredje sist var han strålende til andreplass på Leangen, mens nest sist holdt han på å holde unna for sterke Ask Major. Nå sist spurtet hesten strålende til andreplass fra et vanskelig tiendespor på Bjerke i et V75-løp. Han er veldig rask bak bilen, teten er innen rekkevidde og motstanden er ikke avskrekkende. Spilles i DD!

