Strålende V75-omgang fra Sverige

Kristian Malmin og Floris Baldwin. Søndag kommer de ut i Halmstad. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Jägersro åpner denne søndagen med GALOPP til lunsj. Her blir det både V4 + V5, og løpene starter kl.12.45. Deretter skal vi til Halmstad hvor det blir V75 med start kl.15.50. Momarken er sist ut denne søndagen med en INTERNASJONAL V65-OMGANG. Løpene begynner som vanlig kl.18.15. Her skal det dreie seg om en UTFORDRENDE V75-omgang til Halmstad, og vi skal til lukene med følgende snadder:



V75-1 : 8 Ambon Degato – Det er ganske stor forskjell på hestene i innledningsløpet, og går alt riktig for seg så vinner trolig vår tipsener. Feilet på en oppjaget sprint sist, mens den var god i nederlaget nest sist. Kan ikke få et finere løp når det gjelder motstand, og når rapportene fra stallen dessuten går i dur, ja, da kan ikke vi gjøre annet enn å tro en hel del på denne.

V75-2 : 12 Dali Pagadi – Er veldig bra, og den så ordentlig fin ut etter pause sist. Avgjorde direkte når den fikk sjansen, og kom til mål med MASSE krefter igjen. Sporet denne søndagen trekker naturligvis ned, men med flyt er den uansett HELAKTUELL i et løp som dette. TAS MED PÅ ALT! PS. 2 Cody – Er best, men vær OBS på at den har feilet 2 av 3 ganger i Sverige. Vant riktignok sist, men vi kjøper den uansett ikke helt som STORFAVORITT.

V75-3 : 1 Silent Victory – Er Veijo veldig opp på før dette løpet, og nå ønsker han å kjøre i tet. Sist ble 7 Navy Blue sluppet til tet, og siden ble Silent Victory sittende fast. Har svært fine betingelser foran seg her, og får bare vår ide ikke et for hardt trykk på seg underveis, ja, da må mulighetene være fine. PRØVES SOM EN FREKKIS!

V75-4 : 1 Bellflower Wine – Er ikke så verst, og den er spillbar fra nydelige betingelser. Spurtet fint i kulissene sist, mens den vant veldig enkelt nest sist. Er kjapp ut på volte, og fra tet skal det en ordentlig god hest til for å plukke den ned. Fra stallen melder man også om SKORYKK for første gang i karrieren, og da pleier disse hestene til Peter Untersteiner å eksplodere. Leder rundt om til OK odds i lukene?

Dagens beste banker:

V75-5 : 2 Una Blessed – Har fått to løp i kroppen etter pause, og nå er vel vinnerformen der? Den holdt klart bra fra tet sist, og den gikk altså en 11-tid. Kan ikke få et finere løp når det gjelder motstand, og vi er veldig inne på at nå kommer seieren. Begynner man først å gardere dette løpet så er det veldig jevnt, og da trenger man flere hester med. 4 Global Tendency (bom fast sist), og 9 Cool Bella (formtoppet) er de vi da frykter mest.

V75-6 : 12 Casterly Rock – Er en svært grunnkapabel hest, og det er nesten utrolig at en slik traver som dette har tjent under 300 000 hittil i karrieren. Den har fått tre løp i kroppen etter pause, og formen virker å være på riktig vei. Er god nok til å sjokke med tempo. Løpet ellers er SVÆRT åpent, og en bred gardering kan være smart.

V75-7 : 4 Floris Baldwin – Har Malmin ambisjoner med, og den er spennende i en flott finale. Var syk i sitt siste løp, men har ellers radet opp med sterke prestasjoner, og dette er en knallgod hest i grunnlaget. Nå går rapportene i dur, og den blir optimalt utstyrt med YANKERVOGN + SKOLØS. Er veldig kjapp i vei, og her kommer Malmin til å prøve seg direkte. Settes frekt først.