Strålende V75-omgang med E3

Örjan Kihlström er aktuell i dagens V75-omgang. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

På Forus i går var ikke undertegnede god nok, men tok kraftig igjen i både V4/V5/DD-spillet til Boden! Samtlige V4-bonger på Eksperten betalte ut Kr.3 662,-. Den billigste kostet Kr.450, mens den dyreste kostet Kr.1 180,-. I V5-spillet suste undertegnedes store bong på Kr.1 176 inn, og den betalte ut meget fine Kr.6 390,-. DD ble ranket ut på kun FIRE REKKER, og superdype Little Red Corvette var ikke glemt! Undertegnedes store DD-forslag på Kr.400 betalte ut Kr.3 876,-.

Nå tar vi nye tak mot Sverige, og til Gävle venter en HØYINTERESSANT V75-OMGANG med de beste unghestene i Sverige. Bankeren som vi landet på var ingen favoritt når dette tipset ble lagt ut, men vi spekulerer ikke mot 4 Award Kronos (V75-3). Dette er nemlig et STORT LØFTE fra Reden som vi tror hardt på!

Gå ikke glipp av følgende:

V75-1 : 8 Grande Diva Sisu – Småskummelt innledningsløp hvor en bred gardering kan vise seg å være smart. Vår ide holder treneren SKYHØYT, og den har også vært ordentlig bra i begge løpene etter pause. Den var veldig tapper etter et tøft opplegg nest sist (14,2 s 800m), mens den også sist var tapper mot gode Zolly. Er brennkvikk fra start når den blir laddet med, og nå er vel det dags for å gasse igjen? Taper ikke dette løpet om den skulle komme seg foran, men den må uansett passes. SKAL MED PÅ ALT!

V75-2 : 1 Aetos Kronos – Vant med krefter igjen på 11,9/2140ma sist, og er en skikkelig blåser. Vi likte dog ikke at den blødde fra sitt høyre nesebor etter løpet, og håper ikke at dette kan sette seg i psyken på hesten. Er over middels fra start, den er klart best på kapasitet, og den skal stå først på ranken. For de som leter en skrell her, ja, de skal passe 9 Joseph Boko. Dette er nemlig en svært lovende hest fra Finland, og den så helt strålende ut i sitt siste løp. Kan garantert senke rekorden sin mye, og den skal med om løpet garderes.

V75-3 : 4 Award Kronos – Banker vi frekt denne søndagen, og tror på en topp mulighet selv om den skulle havne utvendig leder. Stod med to strake seire før det ble galopp fra et trangt spor i volten sist. Tapte enormt mye, men kom helsvett tilbake, og satt bom fast over mål med krefter igjen. Da viste vår klokke 13,0/1900m… Denne er rett og slett VELDIG Bra, og når den dukker opp i et av de billigste forsøkene så må vi bare prøve oss. ALL IN!

V75-4 : 3 Bythebook – Selv om denne travet 13,1/2140ma sist så var fakta vi litt skuffet over den. Var sløv det meste av veien, og hadde nok ikke sin beste dag. I dag blir det på med en YANKERVOGN for første gang, og tilbake på sitt beste kan denne umulig bli enkel å plukke ned på en bane som Gävle. Vår ide!

V75-5 : 1 Mascate Match / 2 Global Avenue – Mascate Match er en utrolig bra hoppe som har imponert i alle starter minus sist, men da ble vel den felt av en elendig bane? Det så nemlig slik ut… Fra tet er dette løpet over, og den er motivert. Skulle favoritten igjen være under pari, ja, da er det en hest i mot, og det er 2 Global Avenue som også den har imponert veldig. Tapte riktignok sist, men var stor i nederlaget. Nå skal man rykke skoene bak for første gang, og det gir ofte en meget bra effekt. DOBBELTBANKER!

V75-6 : 1 Belker – Har vist seg å være en av årgangenes beste, og den var meget god etter pause sist. Skulle Jansson greie å forsvare innersporet, ja, da er dette løpet over, og favoritten er motivert. Vi stoler dog ikke 100% på at det blir tet her, og velger derfor å plukke med oss noen hester. Storskrellen i løpet kan 9 Criterion være. Har ikke den beste raden, men fakta er at denne er ordentlig bra. Stod kaldt til i spor 12 sist, men leverte en knallsterk sisterunde, og på klokken vår stod det 11,9 s 1000m / 10,1 s 500m med krefter igjen. Kan få det sydd opp her, og med tempo blir den skummel for noen og enhver. OBS!

V75-7 : 11 Dictionary – Svært spennende finale, og her kommer den store sal til å plukke med seg mange hester, men plukker de med seg vår sjokkerende ide? Neppe… Hesten vi lanserer i finalen er det veldig fin grunnkapasitet i, og feilfritt er den ordentlig god. Ble sjenert til galopp som helpigg sist, tapte mye, men kom strålende tilbake i kulissene, og på klokken vår stod det 10,2 s 600m med krefter igjen. Blir livsfarlig med den minste klaff nå! 13 Patricia Zaz – Er en annen tenkbar skrell. Den satt bom fast mellom hester på oppløpet sist, og er i det hele tatt MYE bedre enn raden. Har nå fått tre løp i kroppen etter sitt opphold, og normalt skal den bare bli bedre og bedre fremover. MÅ IKKE UNDERVURDERES!