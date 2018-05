Strålende V75-omgang med gulljackpot

Alle fire beina i lufta på Highland Breeze, som her dundrer inn til V75-seier på Forus for tre uker siden. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Hvilken strålende travhelg vi har foran oss. Bjerke står naturligvis for det klare høydepunktet lørdag. Det er nemlig GULLJACKPOT i V75, og du kan vinne mye penger i hovedstaden. Ikke nok med dette, på søndag er det V75 på Charlottenlund med blant annet Copenhagen Cup der Ferrari B.R. er det store norske håpet. Det er bare å glede seg!



Strålende torsdag på begge fronter

Da skal vi kun ha fokus på Bjerke, og dette er analysene vi kan by dere på:



Odin tar dette

Jeg har kjempetro på at 7 Rofstad Odin og Bjørn Garberg vinner V75-3. Det blir dagens beste banker fra meg.



Sist den flotte Moe Odin-sønnen startet på Bjerke var det snakk om kvallik til norsk travderby. Der var Rofstad Odin veldig god til femteplassen. Hun var rett bak svært gode Järvsöodin i mål, og slo Tyri Loke for dagen. Rofstad Odin gikk i underkant av en 25-tid den siste runden. Etter det løpet har vallaken rukket å gjøre syv løp. Det har endt med syv seire og en andreplass. Dagens form virker til å være helt på topp. Hun var veldig god sist på Leangen, da hun bare blåste forbi Fantom ned siste bortre. 26,0 siste 500 meteren var sterkt på et meget krevende Leangen-bane for dagen. Nest sist forsvarte han seg mesterlig ned oppløpet. 10 Røyns Stjernen maktet ikke å hente han inn, og det tror jeg ikke sistnevnte gjør i dag heller.

I dagens løp ser jeg for meg at Bjørn Garberg kjører til bak startbilen. Jeg kan ikke tenke meg at verken 1 Il Sokken eller 4 Lex Odin vil svare Garberg-traveren når den kommer etter 2-300 meter. Hvem skal så sette noe tempo utvendig for Rofstad Odin underveis? Jeg finner ikke den hesten, og når hovedopponenten 10 Røyns Stjernen står i bakspor, mener jeg at dette bør være en meget god vinnersjanse. 7 Rofstad Odin vinner dette løpet fra tet. Dagens beste banker i både V5- og V75 spillet er servert.

Rangering V75-3: A: 7 B: 10 B/C: 9-8-12 C: 4-6-11-5-1-3-2



V75-1/ V5-3 - Kaldblodshester. Hoppecupen. 2120 meter voltestart.

Startside: 1 Thale står alene på strek i volten, og tar natuligvis teten. 6 Hammerstjerna står i et fint spor og er rask i volten. Er trolig tidlig oppe i ryggen til Thale. Jeg tror 1 Thale blir kjørt i tet underveis.



V75-omgangen innledes med finale i hoppecupen. I disse løpene er det veldig ofte hestene på det lengste tillegget som trekker det lengste strået.



Jeg tror 12 Lykkje Borka vinner dette løpet feilfritt. Dette er feltets beste hest. Hoppa til Steinseth imponerte voldsomt på Bjerke tredje sist. Hun galopperte fra start i volten, og tapte ytterligere tyve meter. Etter å ha travet en sisterunde på rundt 24,0 vant hun altså løpet. Hun var enorm, og viste hvor mye bedre hun var enn hoppene for dagen. 13 Tao Elda ble også slått av Steinseth-traveren. Lykkje Borka var ute mot tøff motstand på Åby sist. Hun måtte trave i dødens underveis, men fullførte mesterlig til femteplassen bak gode hester. At hun ikke svarer Myhreng Jerker ned oppløpet er fullt forståelig. Jeg håper og tror hoppa går i trav fra start her. Hun kan og vinne med en liten galopp. Klart førstevalg.



Det er dog en hest til jeg vil spille i dette løpet, og det er 13 Tao Elda. Trønder-hesten har vært meget god den siste tiden. Hun har, i likhet med Lykkje Borka, en helt annen innstilling enn dagens motstand. Hun galopperte etter 500 meter sist. Det hindret ikke Tao Elda i å vinne løpet etter behag. Hun har en sluttspurt kun Lykkje Borka kan svare. Oppfører hun seg i dagens løp er hun aktuell rett bak vår favoritt. 13 Tao Elda må med på alt.



Konklusjon: Jeg kommer til å stå på to hester på samtlige bonger i dette løpet.

Rangering V75-1: A: 12-13 B: 14-3-2-15-10-1-8-11 C: 9-6-4-5-7

V75-2/ V5-4 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Startside: 6 Golden`s Pride hentet enkelt en lengde på 1 Bongo på Jarlsberg for tre måneder siden. Jeg tror førstnevnte har gode sjanser til å blåse til tet her. Golden`s Pride vil trolig ikke sitte foran i dag, og dermed skal 3 Dupont ha fine sjanser for å få overta teten. 2 Lakeside Cassie er rask den og, men skal vel trolig ikke sitte foran i dagens løp. 3 Dupont er min tetfavoritt.



5 Kasper T.T. Jeg var en stund inne på å bankerspille denne, men det ble ikke slik. Grunnen for det er at hesten kan galoppere når som helst. Det blir dog mitt klare førstevalg i løpet. Hesten til Kim Pedersen er meget god på sitt beste. Nest sist på Leangen kom han seg til tet tidlig, men 10 Master De Pan klinket til og overtok teten. Da det gjenstod 500 meter av løpet satte Per Oleg Midtfjeld fart på den lekkre 4-åringen. Det var ikke snakk om saken, Kasper T.T var dønn overlegen og reiste i fra en sliten Master De Pan. Uten galopp tror jeg dette faktisk er en vinner. Han har dog opptrådt usikkert, og det gjør at jeg ikke bankerspiller.



3 Dupont imponerte meg på Forus i sin siste start. Hesten til Hamre var med på mye kjøring, men da han fikk beskjed om å ta i ned oppløpet av nevnte Hamre pilte han bare unna konkurrentene. Dupont kommer ikke til å bli så veldig mye spilt, men jeg mener hesten er veldig spillbar i dette løpet. Med på alt av forslag. 9 Red Bar vant med stor margin sist, men det var mot svak motstand. Hesten har utviklet seg voldsomt mye i år, og kan vinne dagens løp. Hesten får plass, men min mening er at 3 og 5 er bedre hester. 10 Master De Pan var god mot enkel motstand i Sverige sist. Ulf Ohlsson styrte rett til tet og seieren var aldri i fare. Denne hesten har store fartsressurser, og med et løp på vent i det lengste kan Brækken-traveren blåse alle.



Konklusjon: Jeg synes disse fire hestene skiller seg ut. De som har lyst å kjøre en frekk løsning, kan låse løpet på 3 og 5.

Rangering V75-2: A: 5-3 B: 9-10 B/C: 1-4 C: 2-8-11-7-12-6



V75-4/ V4-1 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Startside: 2 Rapide Frecel er veldig rask bak bilen. Han blåste forbi A Winner på Bjerke femte sist. Jeg tror Hamre-traveren tar seg tidlig til tet i dette løpet. Han har dog ikke vært veldig tøff på dagens distanse tidligere, og formen er ikke helt på topp for tiden. Jeg tror derfor Hamre slipper til 5 Highland Breeze, som er veldig rask fra start. Dette skal være en meget god rygg i løpet.



5 Highland Breeze har jeg god tro på i dette løpet. Mikkelsen-traveren var ute i kvalik til hoppederby i fjor, men ble femte, rett bak en finaleplass. Da hesten ikke nådde hoppederby-finalen, kom han ut i en finale i grunndivisjonen istedet. Der overrasket Highland Breeze de fleste med å spurte inn til seier (56 i vinnerodds). En så god hest som Kick Off Classic maktet ikke svare hesten ned oppløpet. 6 Rainbow Bonanza var og slått av hoppa.

Hoppa til Mikkelsen har i år rukket å gjøre tre løp. Første gang ut på Sørlandet ble det galopp bak bilen. Etterpå ble hun kjørt meget defensivt, men hun så smellfin ut bak i feltet, der hun satt fast. Nest sist på Forus var hun å finne i tet etter å ha åpnet første 500 meteren på 12-tallet. Siste 500 meteren gikk like raskt, og hoppa var dønn overlegen. Inntrykket var mektig. Det var derfor lite overraskende at hun var en klink vinner i V75-løpet på Forus for tre uker siden. 5 Highland Breeze er i mine øyne et kjempespill. Jeg håper og tror hun får teten, for da lar hun seg ikke lett slå mot dagens motstand.



10 Noir Noir er en topphest. Bakspor er dog et minus. Hun er ikke glad i sprut. Her må nok Stensen nok en gang sende Trønder-hesten frem til dødens. Hingsten kan helt klart vinne igjen, men det er aldri enkelt å vinne en finale fra bakspor. Selv med toppform.



Konklusjon: På de to minste forslagene tar jeg sjansen, og bankerspiller 5 Highland Breeze. Jeg dobler de store forslagene med Noir Noir. Jeg kjører samme løsning i V4-spillet.

Rangering V75-4: A: 5 B: 10 C: 7-6-2-9-8-4-3 D: 1-11-12

V76-5/ V4-2 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Startside: 1 Millminx har veldig fine startferdigheter. I raden har hesten startet to ganger fra dagens førstespor. På Bjerke femte sist forsvarte han sporet sitt veldig enkelt. Nest sist på Momarken ble han kun overflydd av svært raske I`m On Fire. 5 Nad Al Sheba er lynrask og kommer til å satse alt for å nå teten. Sistnevnte klarte ikke forsvare sporet nest sist på Jarlsberg, men da var ikke hesten på topp for dagen, så glem det. Interessant er det at hesten møtte på nettopp nevnte I`m On Fire i oktober i fjor, og fulgte sistnevnte meget flott på startsiden. Er 5 Nad Al Sheba på hugget tror jeg faktisk hun overflyr innersporets 1 Millminx.



9 Balaine. Hoho! Hvilken innsats vi fikk se av denne traveren sist på Forus. Midtfjeld, som kusket, satt sist utvendig underveis. Da Balaine fikk marsjordre fra kusken med 500 meter igjen gikk hun gjennom lydmuren. Hun så lekker ut rundt den siste svingen og vant til slutt ekstremt enkelt. Det jeg likte mest av alt var egentlig inntrykket over oppløpet. Hoppa virket nærmest ukjørt. Hun hadde krefter spart, og en slik innsats rekker meget langt, selv i dagens finale.

Jeg hadde sjekket opp Balaine før den ankom Norge, og snakket med trener Kim Pedersen om hesten. Han mente 4-åringen kom til å få en solid sesong. Jeg gikk all in på hesten tredje sist på Bjerke. Da ble hoppa altfor hissig underveis, og derfor var prestasjonen blek for dagen. Nå virker det ut som Pedersen har funnet ut av hesten, og fått henne roligere underveis. Det gjorde underverker sist, og jeg tror på en ny meget god innsats fra hoppa i dag. Min personlig mening er at 9 Balaine er bedre enn 1 Millminx på kapasitet. (Sistnevnte som forøvrig ble kjørt rett inn i Balaine på Bjerke nest sist, og førte til at Pedersen-traveren fikk spolert sin dag) Balaine er en motivert tipsener!



10 Normandie Royal gikk et mesterlig løp på Biri sist til tredjeplass. Da hun vant på Forus fjerde sist fikk jeg gåsehud ned oppløpet. Hun så svært lekker ut. Orlando Vici-datteren er helt klart en av de beste hestene i dette feltet, og blir et klart andrevalg for meg. 1 Millminx og 5 Nad Al Sheba er og to hester som skal regnes, men jeg frykter de kommer til å kjøre litt mot hverandre her. Finner de ut av tetkampen tidlig, kan en av de holde unna for 9 og 10.



Konklusjon: På de minste forslagene står jeg på 9 og 10, men både 1 og 5 får plass på de fleste forslag. Resten sliter jeg med å se vinne. 3 In Håleryd er i form og er neste hest på ranken, men hun har ikke samme styrke som de beste i dette feltet. 12 Quite Cool Classic var elendig sist, og står meget vanskelig til denne gangen. Vinner neppe. Trippelaktuell om hun er tilbake i form.

Rangering V75-5: A: 9-10 B: 5-1 C: 3-12-4-6 D: 7-11

V75-6/ V4-3/ DD-1 - Varmlodshester. 2100 meter autostart.

Startside: Jeg tror 1 Thai Profit har meget gode sjanser til å forsvaret sporet sitt. Da tror jeg Dag Sveinung Dalen svarer og sitter i tet. Det er ingen grunn for å slippe med Thai Profit, med den formen hesten er i. 2 Netherlees Dream kan klare rygg leder.



1 Thai Profit blir mitt soleklare førstevalget i dette løpet. Formen til 6-åringen er meget god for tiden. Nå sist på Jarlsberg forsvarte han førstesporet ganske enkelt mot hester som Photo Lavec, Ronato og Winmecredit. Han måtte dog slippe da Tom Erik Solberg og Photo Lavec dundret på og ga seg ikke før de var i tet. Dermed var Thai Profit med på en 09-åpning. Dette er meget fort. At Marius Høitomt sin Thai Profit allikevel hadde krefter igjen til slutt var meget imponerende. Han gikk frem og avgjorde lett ned oppløpet. Når denne hesten er i slik orden som den er nå, er den utrolig god. Vi husker i fjor på Sørlandet da hesten galopperte grovt fra start i sin debut i sølvdivisjonen. Kom da tilbake og vant det løpet. Hickothepooh og Gematria var for dagen ikke i nærheten av Thai Profit. Hesten har ikke vært all verden fra tet tidligere, men nå er Cantab Hall-sønnen i sitt livs form. Jeg håper derfor Dalen, som i dag kusker hesten, svarer opp alt og alle og tørr å kjøre foran. Fra tet blir nemlig 1 Thai Profit svært vrien å rå på. Motivert tipsener!



4 Merles Simone er i kjempeform for tiden, men det blir neppe tet underveis i dag, og motstanden er veldig tøff. Hoppa skal dog regnes veldig tidlig. 12 Code Bon skal det samme. Gundersen-traveren er kanongod på sitt beste, men dagens spor er nitrist og motstanden er tøff. Det er uansett en klar vinnerkandidat. 11 American Cheque galopperte seg bort sist, men var enorm nest sist. Jeg tror ikke Hamre-traveren er dårligere enn dagens motstand. Må regnes i dette løpet. 7 Looking Superb er meget god på sitt beste, og får plass på alt av forslag her.



Konklusjon: Jeg tror fem hester i dette feltet rekker langt. Utgangen i løpet på et system er 1 Thai Profit.

Rangering V75-6: A: 1 B: 12-4-11-7 C: 3-5-9-2-6-8 D: 10



V75-7/ V4-4/ DD-2 - Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

Startside: 1 Solbakken Jerv viste solid starthurtihet i Drammen fjerde sist, og holdt raske hester ute fra start. 3 Emil Mollyn kan og flytte seg fort, men kusken vil neppe bruke hesten sin ene speed på startsiden. 5 Eikfaksen er rask, men tar ikke lengde på 1. 6 Horgen Lynet viste stor fart på Bjerke sist, men galopperte inn i den første svingen. I dag kusker Tengsareid hesten, og han har maktet å kjøre hesten med full fart gjennom den første svingen. Feilfritt tror jeg sistnevnte overtar teten fra 1 tidlig.



6 Horgen Lynet har jeg tro på i den siste avdelingen av V75-spillet. 5-åringen er noe vanskelig inn i den første svingen, men Tengsareid har et meget godt tak på hesten til Heidi Moen. Kommer de seg til tet er vinnersjansene gode, men han kan og vinne dette løpet uten å nå tet.

Sist på Bjerke slet Horgen Lynet med travet gjennom den første sving, og slo på et par galoppsteg. Det var nok til å havne i tredje innvendig underveis. Der ble Järvsöfaks-sønnen sittende bom fast over mållinjen med alt av krefter spart. Han så meget fin ut, og hadde ikke tapt det løpet fra tet. Det kan dog ha gjort godt, med tankte på dagens start, at hesten satt fast sist. Nest sist gikk han strålende etter galopp på en oppjaget sprint. Han hadde full fart i mål og bekreftet storform. I form har egentlig Moen-traveren vært lenge. Han står ikke tilbake for noen av dagens konkurrenter på kapasitet. 6 Horgen Lynet blir et førstevalg for meg, og jeg prøver hesten alene i DD-spillet.

10 G. Jerken setter jeg høyt i et slikt løp som dagens. Han har det meste denne traveren, og formen virker til å være fin for tiden. Han må med på alt. Det samme må kapasitethesten 4 Bråtnesfaks, formhesten 11 Sordo og panservognen 12 B.B Terje T. Jeg er spesielt spent på 11 Sordo, som virkelig er i form for tiden. Jeg tror han kan gjøre det godt i dagens løp.



Konklusjon: Man kommer langt med disse fem hestene i løpet. Jeg putter dog på 3 Emil Mollyn, 7 Kjempen og 8 Troll Solen på de aller største bongene.

Rangering V75-7: A: 6 B: 10-11-12-4 B/C: 8-7-3 C: 2-5-1-9