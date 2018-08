Superhelgen sparkes i gang med en herlig V75-omgang

Robert Bergh er veldig aktuell i dagens V75-omgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige fredagsmeny:

V65 Romme: Spennende V65-omgang til lunsj

V65 Biri: Tet og slutt for V65-bankeren på Biri

Oddstips 1: Middlesbrough elsker fredagskamper

Oddstips 2: Vi dobler pengene med hjemmeseier i La Liga

En GEDIGEN trav og galopp-weekend venter, og det blir ikke så mye bedre enn dette. Allerede i dag smeller det med en EKSTRA V75-OMGANG til Sverige og Bergsåker. Lørdag avsluttes SOMMER BONANZAEN med multijackpot. Voldsomme 24 millioner ligger ekstra i sjuerpotten, og skal fordeles til alle med riktig V75-rekke. Løpene blir kjørt på Bergsåker, og begynner kl.16.20. Søndag er hovedfokuset rettet mot Øvrevoll hvor det er duket for Norsk Derby. Som om ikke dette var nok så er det også denne dagen en EKSTRA V75-OMGANG med Dansk Derby på Charlottenlund.

Når det gjelder dagen i dag så sparkes den i gang med en ÅPEN V65-lunsj på Romme. Løpene begynner kl.12.45. Biri står for den norske V65-omgangen, og her er man i gang kl.18.55. Høydepunktet er altså V75-omgangen på Bergsåker, og her starter V75-1 kl.19.30.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Bergsåker innleder sin dobbeltkjøring denne fredagen med en feiende flott V75-omgang som det virkelig er et gedigent potensial i. Vi spiller småfrekt i jakten på storcashen denne fredagen, og på våre bonger står 2 Alfred Zonett (V75-3) alene. Dette er stort løfte som imponerte i debuten for formtrener Robert Bergh. Gå ikke glipp av følgende:



V75-1 : 3 Global Undecided – Er MYE bedre enn raden, og fortjener snart å få vinne. Gikk et sterkt løp etter galopp sist, og da viste klokken 11,6/1000m. Er litt tøft ute på pengene nå, men den duger på kapasitet, og den settes knepent først i et ikke helt lettløst løp. 7 Heading Reference – Var SOLID i fjor, men har ikke innfridd på fem starter i år. Har dog levert jevnt bra, og den var også OK sist. Nå blir det skorykk (et stort pluss), og det blir også på med et helstengt hodelag for første gang. Duger normalt godt her, og den tas med på alt. Disse to skiller seg klart ut. 2 Rally Funny (usikker form), 6 Soutwind Hydro (svak sist), 8 Earl Variera (floppet hittil), og 9 Tasteofchocolatier (alt flyr for Robert Bergh) tas også med på bongen.

V75-2 : 2 Minnestads El Paso – Er dagens folkebanker i V75’en, og leverer den på sitt beste så vinner den normalt. Dette er nemlig en kanon i grunnlaget, kusken kjenner den utmerket, og det er aldri feil i amatørløp. Var strålende i nederlaget i finalen sist, og også sensasjonelt god når den gikk 11,9/2140mv nest sist. I løpet sist var den fakta ikke helt frisk, og da travet den altså 12,1/2140ma…. Nå har den fått en liten pause, det er gode rapporter på den, og fra et perfekt spor kan ikke vi gjøre annet enn å tro hardt! Velger man å gardere så er det 10 Ma Running (toppform), 6 Salong (har funnet storformen, og går til mål), 3 Titan Arrow (skummel fra eventuelt tet) som er aktuelle motbud.

V75-3 : 2 Alfred Zonett – Liker vi skarpt, og dette er dagens beste V75-banker. Kom sist ut etter vel 3mnd pause, og den var knallgod fra dødens i debuten for Robert Bergh. Vant enkelt, og på klokken stod det 12,3 s 800m. Viste nest sist at den er veldig kjapp ut, og vi er klart inne på at det kan bli gratis tet nå. Fra den posisjonen skal det en enormt god hest til for å knekke ned vår banker. Noen spesielt bedre stamme går det nesten ikke å få på en hest, og vi snakker altså om en 3-åring etter Muscle Hill / Hilda Zonett. Dette er en hest som Robert Bergh tror MYE på, og det er nå den skal spilles. Neste gang er den fort «oppbrukt». 10 Lewis Ale – Står med fire strake, og den matches mot Finsk Travkriterium. Var nede i kjelleren sist, og vi tviler litt på om Tuomas Korvenoja vil tømme den igjen ved å eventuelt kjøre i dødens såpass kort tid før forsøkene i Finland. Skal naturligvis på bongen om du ønsker å banke et annet sted.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V75-4 : 9 Qvarting – Småskummelt kaldblodsløp over 3140mv. Draget vårt er 20m billigere ute enn normalt, den har toppform, og var god etter galopp sist. Dette er et riktig løp for Qvarting, og den er verdt et forsøk som en frekkis! 3 Linda Kavat – Gikk flere fine stayerløp før i år, og distansen takler hun. Er denne gangen fra 20-40m billigere ute kontra en rekke hester, og den er altså 40m billigere ute enn 12 Art Nökkve. Er formen på plass etter pause er denne god nok til å skrelle. 1 Sindy Löper ( 1 av 1 på distansen, og i form), 10 Björs Frej (bedre enn raden), 11 Brenne Brakar (ELSKER distansen), 12 Art Nökkve (tøff oppgave, men god nok), samt 13 Pave Faks (kan alt på en god dag) ranker vi bak de to vi tror mest på. Normalt skal disse syv rekke for å komme seg videre.

V75-5 : 1 Juni Roadrunner – Har aldri vært bedre enn nå, og den skal passes fra drømmebetingelser. Var klin overlegen fra tet sist, og så fantastisk bra ut for dagen. Gangen før spurtet den som en vind etter sene luker, og den hadde slått Mrs Lindy med tidligere fritt frem. Er normalt veldig kjapp ut når den løser som best, og blir den bare ikke fast har den form til å overraske. 5 Mrs Lindy – Varmet ikke noe spesielt bra sist, men var bra i selve løpet. Holder toppform, og den er naturligvis aktuell. 11 Romance Amok – Ble matchet mot de beste i årgangen i fjor, og den er BETYDELIG billigere ute nå. Nurmos melder den rett i V75 etter en lengre pause, og det pleier å bety at den er klar for å levere direkte. Hadde 2,3% av innsatsene på seg når vi la ut tipset, og det er for lite. OBS! 6 Ula Mil – Fikk svar sist, og ble kjørt dønn ned i kjelleren. Vi er usikker på hvordan det slår ut på denne, men innsatsen var sterk, og formen virker å være bra. Er en gardering som skal med om man bruker noen hester.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V75-6 : 10 King City – Har vel aldri helt innfridd de tankene vi har hatt rundt hesten, men har blitt en nyttig hest som gjør et solid dagsverk når den dukker opp i banen. Nå virker dog formen veldig bra, og den var ikke helt tom i mål sist. Vi skjønner ikke helt hvorfor ikke Kihlström prøvde via siste indre, men det gjorde han altså ikke. Gangen før spurtet den sylvasst, satt fast, og da hadde vi 07,5 s 800m på klokken. Her er det ikke veldig hardt i mot, og med tempo har den form til å skrelle. 7 Muscle Hustle – Kan det være dags for nå. Stallen til Robert Bergh har funnet superformen, og også Muscle Hustle virker å være på riktig vei. Gikk godkjent i storløpet mot mye bedre hester sist, og det på en upassende distanse/bane. Nå er den billigere ute, den er brennkvikk i vei, og distansen passer bedre. SKAL MED PÅ ALT. Bak disse er det veldig åpent, og her er det bare å streke på med så mange du har råd å ha med på bongen.

V75-7 : 9 The Last Ticket – Er et veldig langskudd i finalen, men vi gir den likevel en mulighet. Var klink overlegen på 13,1/2140ma sist, og den gjorde sin plikt da. I NM mot Lionel/Evil Enok M.E. nest sist feiler den med ALT igjen i stengt posisjon på oppløpet når Solhus kjører oppi. Står riktig inne i dette løpet, og vi tror ikke de løper fra den. Superskrell med «dukke»? 11 Explosive Merlot – Var ikke mye dårligere enn 7 Antonio Trot over 4160mv nest sist, og den kan ta revansje om den leverer på sitt beste. Sporet burde passe perfekt. 7 Antonio Trot - rader opp med bra stayerløp, og er naturligvis igjen aktuell. Er nå 20m billigere ute kontra 14 Qahar Q.C fra løpet sist. 15 Coquin Bebe – Var uheldig sist, og ikke tom i kulissene etter hinder på veien. Ble fjerde i årets Harper Hanovers, og da la den inn 09,5 s 800m. Blir spennende å følge med Björn Goop.