Superomgang i V75 fra Sørlandet - du kan vinne 13 millioner

Øystein Tjomsland og Lesja Odin. Lørdag kommer de ut på Sørlandet i V75-5. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Sørlandet står for lørdagens HERLIGE V75-omgang, og det er ikke ofte man kan vise til slike løp som venter på lørdag fra det blide Sørlandet. En rent ut praktfull V75-omgang er i vente, og dette gleder vi oss MYE til. Når det gjelder lørdagens beste banker så har den fakta enda ikke tapt, og jakter sin 23 strake seier! Vi snakker naturligvis om vinnermaskinen 7 Lesja Odin (V75-5) som kommer ut igjen, og er behandlet i oppholdet. Lar seg rett og slett ikke stoppe? Ellers finnes dagens beste objekter i V75-6 og V75-7, og her bør man sjekke ut vår info nøye.

Her er lørdagens V75 og V5-tekst til løpene på Sørlandet:



V75-1 : 7 Katie Mae – Har spennende betingelser foran seg i innledningsløpet, og er spillbar. Har møtt favoritten 10 SMK Silvousplait tidligere, og da fra likestart… Er 20m billigere ute nå, og var dessuten fin etter pause sist. Er trolig ytterligere forbedret til lørdagens oppgave, og denne kan umulig bli enkel å hente tillegg på. SKAL MED PÅ ALT! 10 SMK Silvousplait – Virker omtrent uslagbar blant hoppene for tiden, og den jager stolpe i programmet. Var igjen brenngod sist, og er i det hele tatt betydelig bedre enn det grunnlaget den har på konto. Nå venter et trangt spor i volten, det kan gå, men trenger ikke å gå… Motbudet!



12 Come Vacation – Fikk det kjørt opp i halsen sist, og avgjorde sikkert tilslutt. Er SYLVASS når den får lifte med i rygger, og den gjør seg ikke bort her om den igjen er på topp. Outsideren. 3 Cici Moseby – Har det blitt VELDIG FEIL for over en lengre periode nå, og den fortjener virkelig en seier. Har «bodd» i dødens de siste mnd, mens den ble grovt sjenert fra en plass helt der fremme nest sist. Trenger ikke å bli enkel å fange om den skulle komme seg foran.



5 Delight Classic – Er en av de unge hoppene i feltet, og som dessuten har vært ute i årgangsløp. Kom ut etter en liten pause sist, og fikk seg et løp i kroppen. Hestene til Malmin/Anderssen virker å være litt pågang igjen, og Delight Classic kan overraske med flyt. 8 Towanda’s Classic – Var klart bra etter et passivt opplegg sist, og virker å være på vei mot formen igjen. Settes ganske likt med den andre stallhesten.

Vår rangering : A : 7 B : 10-12-3-5-8 C : 9-4-11-6-2-1

V75-2 : 8 Troja Face – Gjør nesten ikke dårlige løp, og den har en herlig innstilling i banen. I Sverige sist var den ikke helt kjørbar tilslutt, men spurtet likevel kolossalt bra, og tapte ikke med mye. Er feltes beste hest, den tåler å bli brukt underveis, og den er en veldig motivert favoritt.



6 Dan Mølgård – Imponerte ingen etter pause sist, men hadde nok uansett godt av det løpet, og den forventes å opptre forbedret lørdag. Er den som er verst i mot favoritten. 7 J.T.’S Moneypenny – Er en veldig undervurdert hoppe, men fakta er at denne ikke er så verst, og skulle favoritten først ha en dårlig dag, ja, da er J.T.’S Moneypenney mer enn god nok til å skrelle. Har fått to løp i kroppen etter pause, og den spurtet klart bra sist (15,1 s 300m). Outsideren. 10 Beenthere Donethat – Har fått tre løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og den fullførte godkjent etter et tøft opplegg sist. Er ikke så verst på sitt beste, og også dette er en av flere som kan overraske om favoritten først skulle være under pari.



4 Exploitmyday – Har aldri imponert, men blir likevel alltid en del spilt. Nå varsler Frode Hamre noen endringer på utstyret, men vi er uansett skeptisk til denne, og ranker den derfor litt ut. 3 Black Voice – Gikk fullt godkjent på en kjapp sprint sist, og kommer mer til sin rett på lørdagens distanse. Har skrellet på Sørlandet i V75’en før (20.07), og da slo den 6 Dan Mølgård. Er en gardering for de som spekulerer litt. Det samme er 9 Gringo Boko som var OK etter startgalopp sist.

Vår rangering : A : 8 B : 6-7-10-4-3-9 C : 1-5-2-11

V75-3 : 13 Tomeld ØK – Suser fort rundt et felt som dette om den finner harmonien sammen med Svein Ove Wassberg. Vi liker dette kuskeplusset SKARPT, og må bare prøve oss nå. Feilet som helt klink mot Magnums Othello sist, tapte mye, men kom voldsomt tilbake (22,8 s 300m). Virker å være i en fryktinngytende form, og når den ikke blir favoritt i et løp som dette så kan ikke vi gjøre annet enn å varsle skarpt. SPILLES!

1 Lykkje May – Er en meget formsterk hoppe som har gjort knallfine løp fra tillegg de siste gangene. Står svært spennende til på strek nå, og fra tet/rygg leder så dukker normalt denne opp helt der fremme. 7 Tante Ragnhild – Varslet vi for i Sverige sist, men da presterte den ikke på topp. Var knallgod både nest + tredjesist, den står riktig inne i dette løpet, og tilbake på sitt beste er den helt klart skrellaktuell. 9 Stumne Fyr – Var ikke på topp sist, men er alternativt behandlet etter det løpet, og man forventer at den er tilbake på sitt beste igjen. Er en av flere som kan vinne, og den skal med på gardering.



4 Mine – Er i en fryktinngytende form, og den blir HARDT betrodd her. Vær dog litt OBS på at den ikke er veldig glad å gjøre mye selv i løpene, og klaffer det ikke underveis så er den i stortrøbbel. Vi ranker den derfor litt ut. 10 Trø Hera – Fikk løpet spolert av dårlige rygger sist, men den så uansett bra ut i kulissene, og gikk pigg i mål etter sene luker. Er god på sitt beste, og den skal med om man bruker noen hester utover de vi tror mest på. Bak disse er løpet meget jevnt/åpent.

Vår rangering : A : 13 B : 1-7-9-4-10 C : 2-3-11-8-12-5-6

V75-4 : 5 Shankly Lane – Er en hest som har hatt sine helseproblemer, og er derfor veldig sparsomt startet. Er inne i sitt beste år i karrieren, og dette er altså en hest som har vunnet 11 av 13 løp. Vant sprettlett etter pause sist, og kom til mål med krefter igjen. Usikkerhetsmomentet på lørdag er at den risikerer svar fra 2 Le Rapide, og dermed må den trolig vinne dette løpet fra dødens. Det kan gå, men det kan bli noe tøffere enn hva de fleste tror. Er dog motivert.



9 Skylander Hill – Har et spennende løp foran seg, den er klart bedre enn raden, og feilet med krefter igjen i angrep sist. Står i et optimalt smygspor her, den møter dønn riktig motstand, og er soleklart skrellaktuell med Tom Erik Solberg. 11 Aida Mae – Ble det feil for sist, og vi setter bare en tykk strek over det løpet. Har ellers radet opp med bra innsatser, og den kan ikke få et bedre løp grunnlagsmessig enn på lørdag. Blir det kjøring her så kan denne komme på lette bein tilslutt, og det til bra odds i lukene.



2 Le Rapide – Er sprutredd, og man ønsker derfor å kjøre den foran. Er kjapp fra start, og den kan lede et løp som dette lenge. Nå er det dog klart tøffere i mot, og får den favoritten over seg så skal den få kjørt seg. 6 Graceland EP – Spurtet fint i kulissene etter pause sist, og var forbedret etter oppholdet. Var steingod i sommer, og viser den slike takter nå, ja, da er den fakta alt annet enn ueffen. Skal med om man velger å spekulere litt utover de vi tror mest på. 1 Rock’n Rolling – Er det egentlig ganske så fin kapasitet i, og den er trippelaktuell fra et bra spor.

Vår rangering : A : 5 B : 9-11-2-6 C : 1-8-4-10-7-3-12

V75-5 : 7 Lesja Odin – Har aldri tapt, og den jakter altså sin 23 strake seier. Tjomsland hadde garantert ikke tatt denne ut etter pause om han ikke var trygg på sin springer før denne oppgaven, og rapportene er også fine etter at den har blitt behandlet i oppholdet. Er fullstendig overlegen på fart, og blir dette bare ikke helt feil underveis så ser vi ikke helt hvordan den skal tape. Dette er lørdagens beste banker.



10 Neslands Faksen – Er på ren kapasitet den som er nærmest vår banker. Vant enkelt på en god tid sist, og er altså veldig bra når den først traver. Er dog ikke travsikker, og går ikke mange løpene mellom hver gang den blir behandlet. Velger man å spekulere, ja, da er dette første hesten som skal med. 5 Trø Yr – Er i bra form, og den fullførte fint sist (24,3 s 300m). Kan muligens komme seg foran nå, og da er nok ryggen til Lesja Odin noe man ønsker. Burde havne på trippelen med et slikt opplegg.

8 Arnspik – Er veldig riktig ute når det gjelder motstand, men går i sin «egen verden», og har ikke den store toppfarten i kroppen sin. Er uansett trippelaktuell i et løp som dette. 1 Høvåg Ask – Sliter med kroppen sin, og er ikke alltid like fin å se på. Vant sist, og holder TOPPFORM. Smyger med til en god premie?

Vår rangering : A : 7 B : 10-5 C : 8-1-2-6-12-11-3-9-4

V75-6 : 6 Gogo Hall – Har utviklet seg enormt de siste mnd, og den skal ikke undervurderes her. I Derby nest sist spurtet den fortest av samtlige (11,4 s 300m), og viste da at den ikke er veldig langt bak de beste i årgangen. I Sverige sist ble det galopp direkte, og den havnet faktisk 20-30m bak en såpass god hest som Pinto Bob. Kom helt spinnvilt tilbake, og var ikke mange lengdene bak denne over mål. Vi hadde faktisk 13,3/3000m på klokken etter feiltrinnet. Lørdag blir det muligens på med en BIKE, og går den bare feilfritt fra start så duger den godt. OBS! 5 Cry Wolf – Er nok på tetjakt, og fra den posisjonen blir den ikke enkel å plukke ned. Er nemlig under en svært fin utvikling, og var bunnsolid til seier sist. Glem ikke at denne tapte på foto for 8 Noble Superb i Derby-kval femte sist, og er trolig enda bedre nå… OBS!

8 Noble Superb – Gikk GEDIGENT I UET-Derby sist, og da hadde vi 11,3 s 1000m / 07,5 s 500m. Da skal man også huske på at den ble grovt sjenert på siste bortre. Sporet trekker ned her, og en lang reise til Finland kan også sitte i beina. Outsideren. 9 S.K.’S Mystic Titan – Er en ordentlig tøffing med toppform. Står i et spennende smygspor, og med tempo blir den skummel. 11 Catherine’s Chevy – Gikk helt OK i tøffe omgivelser sist, men hvor er tøffheten/fighterviljen? Virker ikke like «modig» lengre, og må nok få dette sydd veldig opp om den skal være HET. Var den beste, men ikke nå lengre. Hoppene 7 Rebella Matters/10 Thankful er veldig bra, men i møte med guttene er de neppe mer enn trippelaktuelle?

Vår rangering : A : 6-5 B : 8-9-11 C : 7-10-1-2-3-4

V75-7 : 5 Forecast – Debuterer for Jeppe Juel, og her MÅ man virkelig være på vakt. Når den stod hos Roger Walmann i Sverige så var den en av de raskeste hestene fra start i vårt naboland. Har en helt ekstrem toppfart i kroppen sin, og dette er en hest som vil passe perfekt hos Jeppe Juel. I fjor på nøyaktig samme tid (29. oktober) så jogget den 11,2/1640ma, og var klink overlegen. Har blitt matchet i tøffere omgivelser enn dette, og vi er veldig inne på at det kan dreie seg om en sikker vinner i debuten for sin nye trener. MÅ BARE SPILLES PÅ LØRDAG, og vi banker den på DD!



10 N.Y. Coeur De Soleil – Fikk løpet sist i gave, og det ble også enkelt. Er normalt ytterligere forbedret til denne starten, og med tempo blir den ikke enkel å stå i mot. 6 M.S. Triple J. – Spurtet bra i tøffe omgivelser sist, og varslet form direkte etter oppholdet. Kan ikke hente en lengde på vår glassklare tipsener, og dermed blir dette veldig sjansebetont. Vi tror nemlig ikke den vinner fra dødens… Blir hardt betrodd, men er kun en outsider for oss.



9 Falcon Dragon – Har fått løp i kroppen etter pause, den er flink å henge med, og med luker fra sitt fine smygspor trenger den ikke å være helt ueffen om favorittene skulle være noe under pari.

Vår rangering : A : 5 B : 10-6 C : 9-8-4-11-2-1-7-3

Litt om V5-1 + V5-2:

V5-1 : 6 Grisle Odin G.L. – Årgangseneren har omtrent gjort alt riktig i sitt første år på travbanen, og den var igjen strålende til en overlegen seier på Biri sist. Leverer den på sitt beste så runder den til seier, og det er snakk om en veldig motivert storfavoritt. 2 Grisleprinsen G.L. – (samme eier som til storfavoritten) Har kommet sent i gang, men også dette er en veldig fin 3-åring som ikke har vist svakheter i sine to løp. Kan nok senke rekorden sin MYE, og den skal med om storfavoritten garderes. 7 Havglimt – Ble det feil for på Leangen sist, og den ble kjørt dønn ned i kjelleren da. Det kan ha satt sine spor, men skulle den likevel levere på sitt beste så er den naturligvis trippelaktuell.

Vår rangering : A : 6 B : 2-7 C : 5-4-3-1

V5-2 : 5 Pøylefanten – Lanserte vi som en ordentlig godbit mot den HARDT betrodde Vertigo Dominant sist, og det ble ikke helt uventet enkelt for hesten vi trodde på. Har virkelig funnet toppformen, den henger betydelig bedre sammen i kroppen sin, og den kommer å tjene flotte penger fremover om den holder seg skadefri. Her kommer vel det en ny seier? 4 Waxen – Ble muligens felt av banen på Momarken sist, og vi velger å se litt bort fra det løpet. Hjemme på Sørlandet pleier den å levere varene, og det er i første rekke den vi frykter mest mot vår tipsener.

Vår rangering : A : 5 B : 4 C : 8-9-7-3-2-6-1