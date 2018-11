Superomgang i V75 på Sørlandet

Tom Erik Solberg og Garli Moe Garlin. Lørdag kommer de ut på Sørlandet. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Lørdag er det duket for en EKSTREMT SPENNNENDE V75-OMGANG på undertegnedes hjemmebane Sørlandet, og vi håper på en FLYING V75-START i november! Omgangen som venter er spekket med flere superobjekter, og her skal vi virkelig være med å kjempe om de helt store kronene! HUSK : Du kan faktisk vinne 13 millioner!

Dagens i særklasse beste banker kommer ut i V75-7, og der må vi bare tro hardt på 8 Garli Moe Garlin. Har vunnet 4 av 4 løp på Sørlandet, den kommer med toppform, og vi banker!

Dagens beste objekt kan overraskelsen 9 Expensive Hangover (V75-3) vise seg å være. Er perfekt matchet inn mot lørdagens oppgave, den avslørte toppform sist, og fra et nydelig smygspor kan dette bli veldig riktig... Hadde under 2% av innsatsen på seg når vi la ut våre tips fredag ettermiddag.



Alt om løpene på Sørlandet finner du litt lengre ned på siden.



Her er dagens tekst til Sørlandet:



V75-1 : 8 Windy Ammik – Er den beste i feltet, og det kunne dreid seg om en banker for de frekke, men da fra et bedre spor. Takler normalt sporet, men starten trenger ikke å bli veldig bra. Feilet på volte sist, tapte mye, men gikk helt morskt i kulissene etter denne galoppen. I NM gangen før ble den speedet ned av 10 Calina, men husk da på at det var Windy Ammik som gjorde hele grovjobben… Må bare prøves nå, og vi setter varsellampene på full styrke! 7 Umaticaya – Har gjort tre løp for stall Hamre, og den har vært god hver gang. Gikk et svett løp i kulissene etter galopp sist, og da var den heller ikke helt tom over mål. Motbudet. 10 Calina – Blir mye betrodd, og det føler også vi er riktig. Dog har den fått det billigere i trening etter at den vant Hoppe Derby sist, og formen er ikke så «makset» foran dette løpet. Vi nøyer oss med å sette den på outsiderplassen.



1 Royal Baby – Gikk et sterkt løp etter pause sist, og den fullførte angrepet sitt fantastisk bra. Hentet mye på for eksempel 2 Quite Cool Classic da. Sporet kan bli en felle, men skulle Royal Baby få tet, ja, da blir den ikke enkel å fange. 2 Quite Cool Classic – Er en KJAPP hoppe som stortsett alltid gjør fine løp. Er veldig rask fra start, og kommer den seg foran/får dempe, så kan den lede lenge. Tåler normalt ikke mye press på seg… Vant sikkert fra tet sist, og formen er altså bra. 11 Let’s Take A Selfie – Fikk seg en ordentlig TØMMER tredje sist, og den har ikke levert etter det løpet. Kan ha fått seg en knekk, og vi er fakta noe usikker på den. Tilbake på sitt beste er den ikke ueffen, og er en aktuell hest å ha på bongen om man går utover de vi tror mest på.

Vår rangering : A : 8 B : 7-10-1-2-11 C : 3-5-12-4-9-6

V75-2 : 6 Tenk Nå Dina – Har fått tre løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og dette er en ordentlig formbombe! Spurtet bra fra en beskjeden posisjon sist, og den var ikke tom over mål. Har en EKSTREMT fin oppgave foran seg her, og går alt riktig for seg så dukker den opp på foto. OBS! 11 Vertigo Lotta – Har vi vært litt etter på slutten, og vi skal ikke gi oss helt enda. Den er nemlig pågang i «nygammel» regi, og sist gikk den ganske pigg i mål uten helt å få sjansen. Er dønn riktig ute når det gjelder motstand her, og fortsetter den der den slapp sist, ja, da har fakta denne kapasitet til å skrelle i et løp som dette. 1 Ruskeli Svarta – Gikk helt strålende etter galopp sist, og den hadde nok vunnet uten det feiltrinnet. Nå har den fått det løpet i kroppen etter pause, den er solid kuskeplusset med Malmin, og står spennende til på strek. Dette er løpets outsider.



4 Lome Perla – Er en annen hest som ligger litt i skorpen. Ble sittende bom fast i tøffe omgivelser sist, og den var alt annet enn tom over mål. Er billigere ute nå, og den trenger ikke å være borte med litt flyt på veien. 3 Brødsjø Spika – Ble passivt kjørt sist, og akkurat det kan ha gjort godt før denne oppgaven. Passerte nemlig mål med krefter igjen, og vi likte det vi fikk se. Er en av flere som kan vinne, og den skal med om løpet garderes. 13 Ruskeli Blesa – Var veldig tung etter en pause sist, og møtte dessuten for hard motstand. Nå er den billigere ute, den har normalt hatt godt av et løp i kroppen, og fra et flott spor på tillegget er den aktuell. 8 Troll Ronja – Var tapper i nederlaget sist, og den fullførte meget solid. Det løpet kan dog ha kostet litt mer enn det smakte, og vi er spent på den før denne oppgaven. En liten outsider, men ikke mer.

Vår rangering : A : 6-11 B : 1-4-3-13-8 C : 12-2-5-14-15-7-9-10

V75-3 : 9 Expensive Hangover – Er et av dagens beste spill, og en hest vi tror MYE på. Kom ut etter vel en mnd pause på Klosterskogen sist, og den var solid i nederlaget. Ble rett og slett speedet ned oppunder mål, men innsatsen likte vi. Femte sist jogget den altså 15,6/2100ma på Klosterskogen, og det tilsvarer ned minst 14,5 på Sørlandet… Står i en startrask rygg, den er sikret et bra opplegg, og med tempo blir den ikke enkel å stå i mot. KLART FØRSTEVALG! 11 Tears In Heaven – Er en lillesøster til kanonen Born In The USA, og en hest som Rune Wiig trodde en hel del på når han trente den. Var da veldig variabel, men avslørte bitvis sin fine kapasitet. Kommer nå ut etter pause, Marius Høitomt har behandlet den i dette oppholdet, og man må være litt på vakt nå. Er nemlig kapabel nok til å ligge alle på rygg… 1 Goodman B.R. – Følger bilen fra start, og den tar tet. Simen Jessen forteller om en hest som ikke passet helt på baneprofilen sist, og da må innsatsen være klart bra. Gikk trossalt 15,0/2140ma fra tet. Her er det billigere i mot, og den kommer til å lede lenge.

3 Emmet Bonanza – Er veldig bra, og den presterer stortsett hver gang. Kommer til Sørlandet med flott form, den kan åpne, og unngår bare Ingvild Tonholm dødens, ja, da kan den vinne et løp som dette. 7 Wanda Classic – Feilet seg bort i OAKS-finalen sist, mens den nest sist var en svært oppløftende toer bak «umulige» Hillary B.R. Sporet trekker ned, men på ren kapasitet er denne god nok, og den skal med om løpet garderes. 5 Van Der Meulen (denne ble strøket lørdag formiddag) – Radet opp en periode, og var bra i billige omgivelser på Forus. Nå er den tøffere ute, og vi er dessuten usikker på formen etter pause. Får normalt heller ikke tet med blant annet Goodman B.R. på innsiden. Blir MYE spilt, men er ikke veldig HET for oss…

Vår rangering : A : 9 B : 11-1-3-7 C : 10-2-8-4-12-6

V75-4 : 5 Goldstile – Ble en dyr hest for mange i Sverige sist, og den ble altså plukket ned på streken. Var dog BRENNGOD etter å ha blitt brukt knallhardt i sporene første 700-800m. Ble speedet ned på streken av en hest som smøg med, og vi gav Goldstile to klare pluss i kanten. Oppvarmingen før løpet var også strålende. Kan ikke svare 6 Miracle Tile, men får vår ide bare en god rygg, ja, da har den også en ordentlig bra sjanse. SPILLES! 10 Spiderman T.G. – GV Gundersen mente at han kunne ha vunnet årets Derby med luker tilslutt, og Spiderman T.G. fulgte opp sist med å levere en bunnsolid sisterunde som toer bak meget gode Weekend Fun. Bakspor her trenger ikke å bety så mye, for det er nødt til å bli litt kjøring underveis. Spiderman T.G. kan da komme med sparte krefter, og det er den vi frykter mest mot vår tipsener.



8 Gretzky B.R. – Fikk bløffe hjem årets Derby, men tok uansett en fortjent seier. Var også helt OK sist uten at den kanskje var helt på topp. Kan ikke komme foran med egen kraft, og den må eventuelt bli sluppet til tet om det er der Magnus Teien Gundersen vil med sin springer. Fra dette sporet kan vi ikke ranke den trolige favoritten høyere enn som en outsider. 7 Robin G.T. – Er egentlig en knallgod hest, og den burde fakta hatt et høyere grunnlag enn hva den har. Nå sist var den riktignok under pari, mens den i Derby nest sist var bunnsolid. Er god nok i massevis når den er som best, og den skal med om man bruker noen hester. 9 A Brave Heart – Var rålekker i Derby-kval nest sist, mens den var syk i selve Derby sist. Skal være frisk igjen nå, og da pleier denne å være på foto. Får stå som en stor outsider fra et spennende smygspor.



1 Frankel – Er grunnkapabel, og den var stor i nederlaget mot Gretzky B.R. nest sist. Sporet kan fort bli en felle på lørdag, for vi tviler sterkt på at den kan svare 6 Miracle Tile som normalt spinner til tet. Da blir dette sjansebetont, men på sitt beste er den trippelskrell.

Vår rangering : A : 5 B : 10-8-7-9 C : 1-6-2-3-4

V75-5 : 4 Langelands Odin – Her volter dem tre + to, og vår ide har dermed andre omvendt. Er normalt kjapp i vei, og skulle Vidar Tjomsland komme seg foran med denne, ja, da burde fakta dette løpet være over… Var ikke optimal aksjonsmessig sist, men den feilet uansett fra seg en 25-tid/2100ma i den siste svingen. Er garantert fikset litt på før denne starten, og den kan nesten ikke få bedre betingelser enn dette. SPILLES! 8 Emil Mollyn – Er i en hysterisk form, og den var morsk etter en grov galopp nest sist. Nå sist kom den for tidlig foran, og bremset bort seieren. Dalen opp på en hest som dette passer perfekt, og sjansene for at den runder til seier burde være fine. DOBBELT A-VALG, og vi tror MYE på denne duoen.

6 Maks Mollyn – Vant sikkert fra tet sist, og holder uforandret fin form. En kjapp sprint passer normalt bedre, og med klaff på veien kan det gå. Outsideren. 3 Havblikk – Feilet seg bort sist, og selv om den siste galoppen kom med krefter igjen på oppløpet så syntes vi ikke den fungerte optimalt. Er en brennkvikk sprinter, og på sitt beste er den ikke ueffen fra for eksempel ryggen til Langelands Odin. Da må den dog fungere på sitt beste igjen. 9 Myhreng Brage – Satt bom fast sist, og den holder en ordentlig bra form for tiden. Er ikke den tøffeste gutten i klassen, og den trenger derfor litt hjelp på veien. Er en aktuell garderingshest for de som bruker noen hester.



5 Kringeland Enok – Gikk greit i kulissene på Bjerke for noen dager siden, og holder OK form. Kan muligens komme seg foran om kusken prikker starten, og fra den posisjonen er den trippelaktuell. 10 Tysvær Loke – Er god nok i massevis, men formen er vi veldig usikker på. På sitt beste duger den, og da er den plutselig HELAKTUELL… Dog har den vært såpass under pari på slutten at vi ranker den litt ut. 7 Oriola – Er på vei mot formen igjen, og den spurtet ordentlig bra sist (21,1 s 300m). Er ikke så verst på sitt beste, og den er trippelaktuell på en maks dag.

Vår rangering : A : 4-8 B : 6-3-9-5-10-7 C : 1-2

V75-6 : 5 S.K.’s Mystic Titan – Gir et SOLID inntrykk i banen, og dette er en uslipt hest som kan rekke veldig langt. Den har sett enorm ut to ganger på rappen, og den er nok moden for å senke rekorden sin på mellomdistanse om det skulle bli OK forhold. Kan åpne bak bilen, og Tom Erik Solberg kjører nok til direkte. Motivert. 3 Matchplay S.S. – Er en annen hest vi har god tro på om man ser litt frem i tid. Er nemlig veldig talentfull, og den spurtet ordentlig bra mot mye bedre hester enn dette sist. Er ikke helt til å stole på, men feilfritt dukker den fort opp langt fremme i et løp som dette. 6 Gogo Hall – Er vi veldig usikker på. Den reiste i galopp bak bilen både tredje + fjerde sist. Var fin nest sist, mens den ikke var noe fin sist. Er behandlet før dette løpet, og den får stå som en STOR outsider.



2 Noble Tile – Er ganske bra på sitt beste, men den slet altså med aksjonen sin både nest + tredje sist. Har nå fått en pause, det er OK rapporter på den, og den er ikke borte om den leverer på sitt beste. 7 Cry Wolf – Har gjort tre solide løp fra dødens, men på sikt er vi usikker på om det er veldig klokt å kjøre en hest etter Pastor Stephen hver gang i en slik posisjon. De pleier nemlig ikke å være av de hardeste i skallen… Cry Wolf er uansett ordentlig bra, og den duger om den bare kommer inn i løpet fra et dårlig spor. 8 I.D. Ownersdestiny – Var god etter galopp sist, og den har fått dårlig betalt for flott form på slutten. Kommer til å bli ordentlig bra som 4-åring, og den trenger ikke å være ueffen her, men da må det klaffe veldig fra et helt iskaldt spor.

Vår rangering : A : 5 B : 3-6-2-7-8 C : 4-9-11-1-10

V75-7 : 8 Garli Moe Garlin – Banker vi i finalen. Fra et perfekt spor søker nok Tom Erik Solberg mot teten, og det vil være direkte dumt om noen prøver å svare han. Da vil den hesten neppe komme til mål. Garli Moe Garlin var meget bra etter å ha blitt brukt hardt midtveis sist, og formen skal være uforandret fin før denne oppgaven. Har startet fire ganger på Sørlandet, og den har til gode å tape et løp på nettopp den banen… Er dessuten blitt fikset litt på, og det meste ser veldig bra ut før dette løpet. VI BANKER!



13 Roli Eld – Er den hesten vi frykter, og kanskje den eneste hesten som på ren kapasitet kan utfordre vår banker. Er i en fryktinngytende form, og den var bunnsolid toer i Vintillatravet sist. Står veldig dumt til nå, og det kan fort bli 40m frem til vår banker før løpet er kommet skikkelig i gang… Det er også hovedgrunnen til at vi ikke tar med Roli Eld på bongen. 10 Valle Mattis – Var tilbake på sitt beste på Bjerke sist, og det ble veldig enkelt tilslutt. Her har Heidi Moen gjort en strålende jobb, og mer moro kan det bli på lørdag. Vi tviler dog på at den kan slå vår banker fra denne utgangsposisjonen, men den er en HET trippelkandidat.

Vår rangering : A : 8 B : 13-10 C : 3-12-2-1-9-11-6-5-4-7

Litt om V5-1 + V5-2:



V5-1 : 9 Belive La Marc – Innledet med et smell for Øystein Tjomsland, men greide ikke å følge opp. Har nå hatt et lengre avbrekk/treningspause, og vi tviler på at Tjomsland hadde tatt denne ut på en V75-dag uten at den har en viss form. Motstandsmessig er dette SVÆRT billig, og blir det bare litt tempo må sjansene være gode for at den speeder ned en gjeng som dette. Vår klare tipsener. 7 Pearl Street – Rader opp med fine prestasjoner, og den var også positiv sist (13,8 s 300m). Står ikke tilbake for noen av disse, og den er selvskreven på bongen. 3 Happy Dragon – Er fakta ikke så verst, og den er dessuten bedre enn raden. Spurtet OK i kulissene etter sene luker sist. Magnus Teien Gundersen opp er spennende, og for oss er dette løpets klare outsider.

Vår rangering : A : 9 B : 7-3-1-4-6-8 C : 5-2

V5-2 : 4 Vikingrappen – Gjorde sin plikt i debuten for Tjomsland, og det ble sikkert når den hardeste opponenten galopperte. Skal dog ha MYE å gå på i tiden fremover, for vi snakker her om en hest med en enormt bra grunnkapasitet. Har neppe noen problemer å gå under 29 på distansen, og det kan ingen i dette feltet straffe. Dagens i særklasse beste V5-banker, og vi kan ikke spekulere.

Vår rangering : A : 4 B : - C : 5-1-6-3-2