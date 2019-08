Superomgang på Bjerke med 1,1 millioner ekstra i potten

Harbour EEightysix har gode sjanser i løpet for damekuskene. Foto: Morten Skifjeld/ Hesteguiden.com.

Det meste av fokuset denne onsdagen er naturligvis rettet mot Bjerke og deres V75-omgang, men før vi kommer så langt skal vi også en tur på Bro Park hvor en strålende lunsj venter på galoppen. Her blir det både et V4 + V5-spill, og da med start kl.12.20. Når det gjelder V75-omgangen på Bjerke så begynne den til fast tid kl.19.00. HUSK AT DET ER JACKPOT PÅ BJERKE MED 1,1 millioner ekstra!

Det ligger som nevnt hele 1,1 millioner kroner ekstra i syverpotten. V75-omgangen er meget spennende, og vi byr på to bankere. Sjekk ut følgende vurderinger:





Det ligger som nevnt hele 1,1 millioner kroner ekstra i syverpotten. V75-omgangen er meget spennende, og vi byr på to bankere. Sjekk ut følgende vurderinger:

V75-2: 7 Irwin B.R. Ja, dette er dagens beste banker fra oss. Det kommer kanskje ikke som noe bombe? Det gjør ikke det. For dette er en traver av den riktige sorten. For et fantastisk inntrykk det har vært på Gundersen-traveren de to siste gangene. Nå sist går han en 15-tid helt ukjørt i lunsjen på Bjerke. Han la inn en siste 500-meter på 11,4. Gundersen skal ha masse skryt for det han får frem av unghester. Det skal resten av hans team og. Irwin B.R var strålende opplagt nå sist og kan nok gå en lav 14-tid om nødvendig i dag. Normalt sett, uten galopp og tull, kjører han seg rett til tet. Derfra er sjansene for seier meget store. All in!

Rangering V75-2: A: 7 B: 2-9-10-3-1-8 C: 5-6-11-12

V75-4: 3 Harbour Eightysix setter vi opp som dagens nest beste banker. Sigbjørn Kolnes har funnet et meget fint løp til sin springer her. Dette er et dameløp, der det kun er kvinnelig kusker. Maren Øyo er vår utvalgte. Vi tror hun vinner med Harbour Eightysix. Øyo har enda ikke vunnet i år, men er egentlig en velkjørende kusk. Vi håper hun virkelig tar for seg i morgen, og sender Harbour rett til tet. Normalt sett er det solide tetsjanser her. Hvem skal så presse opp tempo? Det er veldig få som makter å lage noe tempo i dette løpet. 6 Bandit A.P er en av dem, men vi tviler på at denne slår vår banker fra dødens.

Kolnes-traveren er i toppform for tiden. Nå sist må han åpne 09,5 den første 500-meteren på en klissvåt Jarlsberg-bane. Holder meget fint til fjerdeplassen og gir seg på ingen måte over oppløpet. Står på det han makter helt inn. Nest sist gjør 5-åringen det også fint. Det gikk 11,5 den siste 500-meteren og det var vrient å hente noe særlig, men over mål har han fin fart. Før disse to innsatsene tok hesten fire seire på sine fem første forsøk i Norge. En hest som Paulino ble frakjørt på Forus fjerde sist. Vi tror på en topp mulighet. All in!

Rangering V75-4: A: 3 B: 6-10-9-11 C: 2-8-7-12-1-5

V75-1 - Varmblodshester. Eliten. 1609 meter autostart.

Det har blitt diskutert litt i om 1 Donatello Sisu kan holde ute hyperraske 3 Always On Time. Vi tror ikke det. Vi så uten tvil Donatello Sisu nå sist fra det samme sporet. Hesten åpnet meget fort, men Always On Time er en av de raskeste hesten vi har sett bak bilen, og fra spor litt ute bør det gå.

Vi kommer derfor til å spille tre hester i dette løpet, og det er 2 Kick Off Classic, 3 Always On Time og 6 Floris Baldwin. Vi var lenge inne på å bankerspille 2 Kick Off Classic, men valgte å gå i mot da det er sprint. Hesten er nemlig i en helt vill forfatning for tiden. NM-løpet hesten leverte nå sist til tredjeplassen, fra dødens, bak Ferrari B.R og Viking va Bene var rått. Kick Off Classic har vært i toppform veldig lenge, og tar steg for steg. God vinnersjanse, men det lukter litt dødens her og da er han sårbar. Selv derfra har han hyggelig sjanser.

3 Always On Time fyker til tet og leder lenge. Dagens forutsetninger er ypperlige. Han er en klar vinnerkandidat, men må være på sitt absolutt beste for å stå i mot 2 og 6. 6 Floris Baldwin er i ferd med å finne toppformen igjen. 7-åringen leverte et solid løp på Axevalla nå sist. Får han mer klaff enn stallkameraten Kick Off Classic underveis, så blir nederlenderen veldig seiersfarlig.

Rangering V75-1: A: 2 B: 7-3 C: 1-4-5-7

V75-3 - Kaldblodshester. 2140 meter voltestart.

9 Rive Ruska er uten tvil den hesten vi tror mest på her. For en kapasitet denne innehar. Dessverre blir dette ofte ødelagt av galopper. Nest sist debuterte hesten i ny regi, og gikk et kjempeløp. Med stor galopp tidlig i løpet var det veldig sterkt å bli tredje. Vi hadde en sisterunde på 29-tallet den siste 1000-meteren. Rive Ruska var derfor et hett objekt for mange på Klosterskogen sist, men to galopper ødela den dagen. Masse fart viste hun dog imellom galoppene. Nå er rapportene gode, og går hun feilfritt i dag så tror vi det bare er en vinner.

1 Hauan Mina. Det er klart, skulle denne fungere i dag så er sjansene for seier stor. Forutsetningene er nemlig helt nydelig. Hauan Mina har møtt mye spilte Å.M Luna både nest sist og nå sist. Kontra begge disse startene står nå Haua Mina tyve bedre inne. Nest sist slo jo Hauan Mina nevnte Å.M Luna fra likestart. Nå må dog Romtveit-traveren gå feilfritt, men gjør hoppa det så tror vi på god sjanse.

5 Å.M Luna er også i kraftig utvikling. Innsatsen nå sist på Biri var storartet. Bare reiste fra konkurrentene. Aksjonen var veldig fin og vi må ha med henne på alle forslag.

Tre hester skal rekke i den tredje avdelingen.

Rangering V75-3: A: 9-5-1 B: 7-8-3-10-2 C: 11-6-4

V75-5/ V5-1 - Kaldblodshester. 1609 meter autostart.

3 Aasvind imponerte oss stort sist på Bjerke. Fra strek travet Tom Odin et sterkt løp på 1.26,4, og da skulle det normalt sett bli tøft for Flåten-traveren. Han fikk dog en meget god start og var tidlig i god posisjon. Måten hesten avgjorde på ned oppløpet, viser at ting er på stell. Amerikanervognen passet hesten perfekt, og det blir samme vogn i kveld. Det vi er noe usikre på er hvordan hesten kommer til å takle den korte distansen. Det er nemlig første gang på sprint for 4-åringen. I tillegg, selv om det var fint sist, har hesten hatt noe aksjonsproblemer tidligere. Ingen banker for oss, men vi forstår hvorfor det blir salen sin favoritt.

2 Ros Son har utvikling i seg, og det blir spennende å se hesten gjøre sin andre start for Kjetil Helgestad i dag. Nå sist tok han en knapp seier fra dødens på Biri. Den dagen var banen svært tungsprunget, så tiden er ikke noe vits å se på. Ros Son har en rask tid inne på en kjapp sprint, det er vi sikre på. Fungerer han på topp så tror vi helt klart denne kan utfordre favoritten.

9 Sølv Gutt er og en hest å se opp for. Er i toppform, og har en meget god kusk i Teien Gundersen. Klaffer det herfra kan hesten helt klart vinne. 12 Tysvær Odin gikk en 24-tid nå sist. Tiden er ikke det vi bryr oss om aller mest, men det var måten det ble gjort på. Henter på selveste Lesja Odin ned oppløpet, og holder ute Frøyu Petter i kampen om andreplassen. Dagens utgangsposisjon er iskald, men hesten er i toppform. Kan få noen få kroner. 6 Krovar gjorde det veldig sterkt nest sist og fungerer bedre i regi Trond Anderssen/ Kristian Malmin. Nå sist ble det galopp, og på en rask sprint frykter vi det blir ny galopp. Feilfritt er hesten god nok, og han blir for lite spilt.

Det rekker fort langt med de tre første på ranken her, men det er et litt uggent løp der vi er noe usikre på favoritten. Det kan kommen en helskrell her, og på de største forslagene spiller vi de fleste, bortsett fra 1 og 10.

Rangering V75-5: A: 3-2 B: 9-7-6-12-4 C: 11-5-10-1

Merk: Her er det V5-oppstart. Her spiller vi banker på 7 Kleppe Nido i V5-4. Denne så veldig fin ut nå sist på Sørlandet og har masse utvikling.

Merk: Her er det V5-oppstart. Her spiller vi banker på 7 Kleppe Nido i V5-4. Denne så veldig fin ut nå sist på Sørlandet og har masse utvikling.





V75-6/ V5-2/ DD-1 - Varmlodshester. 2100 meter autostart.

3 Easy To Win har gjort det bra hos sin nåværende trener Vudduaune, men på slutten har 5-åringen blitt klart bedre. Revenue-sønnen vant enkelt fra dødens i Bergen nest sist. Det var ikke det tøffeste løpet akkurat, men måten hesten gjorde det på fortjener skryt. Han kom så i V75 på Sørlandet sist. Svein Ove Wassberg, som også kusker i dag, ga hesten et fint løp i andre par utvendig. Derfra gjorde hesten det strålende og var nære seieren. Dagens motstand er ikke avskrekkende, og Easy To Win er både formtoppet og sterk. I tillegg åpnet hesten fort bak bilen femte sist på Bjerke, så det er en viss tetsjanse. Treneren sier det kan bli amerikanervogn i dagens løp - det hadde vært meget spennende. Vi mener dette er det klare uttaket i løpet.

6 Jetske Beemd er favoritten til salen i løpet. Hoppa er bare tre år, og har gjort det veldig fint. Hun burde muligens holdt unna nest sist, men hun var flink på en fin tid. Timoko-datteren til Hamre skal regnes tidlig. 12 Key To Happen er overlatt til tilfeldighetene fra dagens spor. Innsatsen sist var dog meget skarp etter galopp. Han spurtet i stor stil til fjerde og vist toppform. Skal med på gardering. 5 Frick ble sittende fast for lenge i løpet Easy To Win ble tredje i sist. Frick spurtet hyggelig når åpningen kom. Det virker til å være en hest i form, og vi vet denne har finfin kapastet.

Rangering V75-6: A: 3 B: 6-5-2-12 C: 4-11-7-10-1-8-9

V75-7/ V5-4/ DD-2 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

6 S.M.K Silvousplait har naturligvis ikke hatt flyten med seg på slutten. Noe anti-vinner tror vi ikke hoppa er. Hun gjør det stadig vanskelig for seg selv med sine aksjonsproblemer mot slutten av løpene. Uten dette så hadde hesten vunnet masse flere løp. Når 5-åringen blir sliten, har hun veldig lett for å kaste seg i galopp. Derfor ble Revenue-datteren også kjørt såpass defensivt av Vidar Hop på Bjerke nå sist. Hesten ble ikke sendt i angrep på siste bortre, og da kusken som satt i dødens hadde mer fokus på hestene bak enn foran, ble S.M.K Silvousplait akkurat stengt inne. Det endte med en meget frisk hest over mållinjen. Dette hadde hun nok meget godt av, selv om spillerne gjerne kunne sett hoppa bli sendt avgårde 700 igjen.

Dagens motstand er igjen helt riktig. Formen til Silvousplait er fantastisk, og får hun det bare litt på sine premisser er han klart best. Vi tror mye på denne, og mener hesten må prøves alene i DD-spillet.

1 Aida Mae spurtet i stor stil nå sist, og er den store konkurrenten. Kan på en god dag holde teten, og da blir denne veldig aktuell. 8 Lady Lara er og en tetkandidat. Denne skal og regnes tidlig i V75-spillet.

Rangering V75-7: A: 6 B: 1-8-5-2-7 C: 10-9-12-3-11-4

