Superpott i lørdagens V75

Lionel og Gøran Antonsen vinner NM for varmblods på Biri i overlegen stil. Foto. Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Lørdag er det klart for en herlig internasjonal V75 på Bjerke. Det er fantastisk fine løp med både Lionel og Ferrari B.R. på startstreken i hhv V75-3 og V75-6 . Axel Jensens Minneløp er hovedoppslaget og nevnte ferrari B.R. blir nok spillefavoritten i det løpet. Spillemessig er det superpott med 60 millioner i den totale premiepotten og hele 34 millioner til eventuell norsk alenebong! Og husk at det er svenske V75-tider som gjelder denne lørdagen med V75 innlevering først kl 16:20.

Spillemessig ser det ganske oversiktlig ut med flere løp der noen hester skiller seg klart ut. Bankeren den kommer ut i gulldivisjonsløpet i V75-3 og det handler naturligvis om Lionel.

Gøran er optimist

Når det gjelder 5 Lionel så gjorde den sitt første løp (etter den imponerende NM-seieren på Biri 29. juli), i anerike C.L. Müllers Memorial på Jägersro 28. oktober. Lionel ble firer i det løpet som utviklet seg til et lureløp med Dante Boko som vinner fra tet. Nå har Lionel fått løp i kroppen, det er hjemmebane og Gøran Antonsen varsler offensiv kjøring. Motstandsmessig er det klart overkommelig, selv om 2 Zenit Brick er en svært kapabel hest. 5 Lionel i V75-3 blir min V75-banker på Bjerke lørdag og hesten blir også min banker i V5-spillet

Rangering V75-3/V5-1: A: 5 B: 2-10-12 C: 3-7-11-4-6-9-8

V75-6/V5-4/DD-1 - Axel Jensens minneløp. 1609 meter autostart.

Per Oleg Midtfjeld og 2 Ferrari B.R. blir den klare favoritten i Axel Jensens minneløp der 300 000 kr venter vinneren. Han har vært strålende i to strake seiersløp etter galopputskeielsen i Derby, men møter klart skjerpet motstand lørdag. Jeg velger å bankerspille 2 Ferrari B.R. i DD-spillet, men ikke i V75.



Det er fordi jeg har den største respekt for 3 Love Matters. Reden-traveren er en kanon og har nok kapasitet til å utfordre om seieren i et løp der startsiden kan avgjøre det meste. Jeg synes uansett disse to skiller seg litt ut og låser V75-6 på disse to.

Rangering V75-6/V5-4/DD-1: A 2 B: 3 C: 5-10-1-8-9-4-6

V75-1 - Varmblodshester. 3120 meter voltestart.

Et stayerløp uten de store kanonene på plass innleder lørdagens V75, og jeg står på seks hester på samtlige V75-forslag.

Bjørn Goop og spillefavoritten 7 Farouk B.R. står fint til på strek og sitter trolig tidlig i tet. Startet også på Bjerke nest sist i en Derbykvalifisering, men ble fjerde og kom seg ikke til finalen. Har vært ute en gang etter det på hjemmebanen Färjestad og tok der en overlegen seier.

Flere av tilleggshesten er tidlig aktuelle. 13 Making Love skal hente 40 meter på spillefavoritten og Bergh-traveren kommer til Bjerke med toppform i bagasjen. Sju seire på sytten starter i år forteller om hest med vinnerskalle. 15 Onceforall Face har fått en nytenning hos Jeppe Juel og selv om Juel ikke var helt fornøyd med hesten sist, skal han duge i disse omgivelsene.

Fra strek plukker jeg også med 1 Diablo Sisu selv om denne skuffet litt sist, 5 Perfect King selv om stall Reden er litt usikre på denne ettersom han har vært strøket siden den siste starten, og så tar jeg med 4 Darco selv om denne svek som min V75-banker på Biri for 14 dager siden. Tilbake på sitt beste så kan Darco overraske her. Bak denne sekstetten er åpent.

V75-1: A: 7 B: 13-15-1-5-4 C: 6-12-11-10-9-2-8

V75-2 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Robert Bergh har mange fine hester med seg til Bjerke lørdag, blant annet 1 Aileron i V75-2. Jeg tror det er bra sjanse for at hesten forsvarer sitt innerspor og da skal det være bra vinnersjanse mot overkommelig motstand. På det minste V75-forslaget velger jeg å bankerspille hesten.

Nytente 6 Victory Lap blir første gardering. Etter en rad med sterke løp uten å få vinne, smalt hesten til med et sensasjonelt sterkt seiersløp på Bjerke 7. oktober og fulgte opp med ny sterk V75-seier på bergen travpark sist. Litt sjanseartet spor lørdag, men kan vinne igjen. 2 Havbergs Knight har også toppform og flott startspor. Tredjevalget. 9 Shelby Glide står spennende til i bakspor og har også solid form.

Helt ute på kanten betaler jeg også for 10 Great King Wine. Ingen dum fireåring dette og Kihlström opp som kusk lørdag, er aldri et minus.

Rangering V75-2: A: 1 B: 6-2-9-10 C: 4-5-8-3-12-7-11

V75-4/V5-2 - Varmblodshester. 1609 meter autostart.

Det kan se ut som et tohesters-oppgjør i V75-4 og det er vanskelig å komme utenom spillefavoritten 1 Global Takeover all den tid denne er den klare tetkandidaten. Fire seire på de fem siste startene og god kusk taler naturligvis til favorittens fordel.

10 Seal Kronos kommer til Bjerke med fire strake seire, men bakspor og sprint gir fordel Global Takeover. Er en tøffing, som likevel kan gi favoritten mer kamp enn den setter pris på. Jeg står på disse to på de tre minste V75-forslagene.

Dog tar jeg med formsterke 11 Santiago Kyu på det største V75-forslaget her på Nettavisen. Er en type som går til mål og Bjørn Goop disponerer som kjent sjelden feil fra bakspor.

Rangering V75-4/V5-2: 1 B: 10-11 C: 8-7-3-4-5-9-2-12-6

V75-5/V5-3 - Varmblodshester. 1609 meter autostart.

Robert Bergh har som nevnt tidligere i denne artikkelen flere fine sjanser på Bjerke lørdag og her i V75-6 sitter han opp bak det som trolig blir lørdagens nest største V75-favoritt.

1 Nobel Amok vant på Bjerke under OGP-helgen og formen er ikke noe dårligere nå. Falt riktignok litt ut av stilen i seiersløpet på Solvalla sist, men da var det 2100 meter. Sprint er normalt et pluss og det skal være bra vinnersjanse, men jeg velger likevel å spekulere, da Robert Bergh stadig brenner med storfavoritter.

2 Photo Lavec har vært knallbra i sine to første løp i regi Tom Erik Solberg. Lekte med konkurrentene i seiersløpet på Momarken nest sist og fulgte opp med et sterkt løp til andreplass på Åby sist. 6 Heartbreaker V.S. er sjelden å se i sprintløp, men når Bjørn Goop velger å melde, så må vi tro at han tror på seier. Tøffingen skal tidlig med på gardering.

Jeg tar også med 7 Nancy America til tross for et sjanseartet sjuendespor bak bilen. Hoppa til Flemming Jensen er rå når hun presterer som best og Flemming er optimist på forhånd. Disse fire blir de jeg betaler for i V75-5.

Rangering V75-5/V5-3: A: 1 B: 2-6-7 C: 10-12-11-5-8-4-3

V75-7/V5-5/DD-2 - Axel Jensens minneløp - Hoppeavdeling. 2100 m.

Hoppeavdelingen av Axel Jensens minneløp er blitt et veldig fint løp, både sportslig og spillemessig. Jeg står på fem hester på samtlige V75-forslag, uten at jeg føler meg helt overbevist om at vinneren er markert.

5 Bikini D.K. blir min knepne favoritt. Jeppe Juels hoppe har imponert i Danmark i hele år og tåler å gjøre jobben selv og er god i begge ender av løpene. 3 Unrestricted tok seg av Breeders Crown-finalen for fireårige hopper på Eskilstuna sist søndag og fikk 800 000 SEK for den seieren. Ledet hele veien da og kan ta en ny storløpsseier lørdag.

8 Bugatti Brick kom seg ikke til finalen av Breeders, da hun satt bom fast i semifinalen. Varmet opp til dette løpet, med å ta en helenkel seier fra tet i sin siste start på Solvalla. Er så startrask at det ikke er helt utenkelig at hun kan nå tet. 1 Madelen L.T.C. kan også flytte beina fra start, men det er ikke sikkert Eirik Høitomt vil velge tet om hun skulle forsvare sitt innerspor. Fjerdevalget. 10 Udessa Degli Dei kommer til Bjerke i toppform og var helt nede på 11.2 i sitt siste seiersløp. Blir min femte og siste hest på V75-forslagene i V75-7.

Rangering V75-7/V5-5/DD-2: A: 5 B: 3-8-1-10 C: 9-7-4-11-2-6-12