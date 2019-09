Supersøndag på Bjerke

Lionel og kusk Gøran Antonsen tok en imponerende seier i Yarrah Bokos æresløp på Bjerke for drøye to uker siden. Søndag blir hesten vår V75-banker på Bjerke. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Det er klart for norsk travsports aller største dag når Bjerke byr på Klasseløpsdagen søndag. Det skal kjøres om voldsomme penger. I Kriteriet er det både åpen klasse og hoppeavdelinger for begge raser og i Derby er det likedan. En million kroner venter vinneren i både den åpne klassen og hoppeavdelingen for varmblods, mens kaldblodshestene kjemper om 750 000 kr i førstepremie i sitt Derby. Det er internasjonal V75 og det er i tillegg en internasjonal V4-omgang med alle fire Kriterieløpene før V75 starter kl 15.00. V4-løpene analyseres i en egen artikkel.

Når det gjelder søndagens V75 , så er det altså internasjonalt spill og 15 millioner kroner i premiepotten. 10 mill ekstra til en norsk alenevinner gjør at du kan vinne hele 16 millioner kroner. Sportslig er det en pangdag og jeg spiller med kun en banker.

Verdensstjernen tilbake

Den bankeren dukker opp i Karstens Buers æresløp som er V75-6/V5-4/DD-1 og det handler om 5 Lionel og Gøran Antonsen. Formidable 16 141 042 kr har denne supertraveren til Gøran sprunget inn gjennom sin enestående karriere. De to siste sesongene har ikke vært på det tidligere nivået, men Lionel duger fortsatt. Til tross for et veldig vrient tolvtespor, vant han Yarrak Bokos æresløp på Bjerke for drøye to uker siden. Søndag er spor tolv byttet ut med spor fem, og motstanden er mye den samme. Det er skal være topp sjanse for Lionel dette og jeg bankerspiller 5 Lionel i V75, V5 og DD.

Rangering V75-5/V5-4/DD-1: A: 5 B: 1-11-4 C: 2-6-7-8-12-3-9-10

V75-1 - Per Ulvens æresløp. 3100 meter voltestart.

Som vanlig innledes V75-omgangen på denne søndagen, med dette langløpet og det er alt annet enn lettløst.

Det kan smelle til her og jeg prøver meg med en frekkis som førstevalg. 1 Gentle Design skifter kusk fra eier Jane Helen Stareng til Bjørn Goop og det er en formidabel kuskeforsterkning. Hesten står alene på strek, langløp har han vist mange ganger at han elsker. Til tross for noe usikker form og kvalifisert motstand, setter jeg 1 Gentle Design først.

14 Captain Morgan vant et tilsvarende løp under OGP-søndagen, men da stod hesten på strek og ble kjørt innvendig. Har radet opp med sterke prestasjoner etter det, men var en liten besvikelse under V75-løpet på Bjerke for drøye to uker siden, som ble vunnet av Madelen L.T.C. Må heve seg fra det løpet for å vinne dette. 2 Noble Tile har altfor lite penger på seg i forhold til kapasiteten. Galopperte fra seg en trolig Derbyplass sist og viste formoppgang. Står meget interessant til her. 11 N.Y. Couer De Soleil imponerte stort i to seiersløp i Sverige tidligere i sommer, men var ikke som best sist. Har fått en treningsperiode etter det løpet og er normalt med i toppen her.

4 Easy To Win liker langløp og står spennende til på 20 meter tillegg her. Var sterk fra dødens i Bergen sist, og er en av mange seierskandidater her. 8 C Nu Gilbak kunne ikke svare for vårt strålende objekt Troja Face på Bjerke sist, men holdt farten flott til andre. Fått litt hvile etter det løpet og kan vinne dette. 6 Harley D.E. holder strålende form, men voltestart er et stort minus og galopprisikoen er mer enn middels. Skulle Hamre-traveren gå feilfritt er han seiersaktuell.

På videre gardering tar jeg med 9 U. Bergs Svante (bom fast sist og ikke ueffen her), 13 Bålsta Palema (ny i Jenne Thygesen-regi - har hevdet seg bra i Sverige), 7 Uni Lest (bedre enn raden og får smygkusk Dalen opp søndag), samt 5 Bleeding Heart (tøff motstand, men liker distansen og får Kihlstrøm opp som kusk). Det betyr at jeg tar med 11 hester på de største V75-forslagene i V75-1.

V75-1: A: 1 B: 14-2-11-4-8 C: 6-9-13-7-5-3-10-12-15

V75-2 - Kriteriet. Kaldblods. 2100 meter autostart.

Øystein Tjomsland har en meget spennende søndag foran seg og kusker favorittene i bortimot alle fire kaldblodsløpene i Kriteriet og Derby.

I Kriteriet blir han stor favoritt med 2 Grisle Odin G.L. som imponerte stort i sin kvalifisering. Sviktet som storfavoritt i det svenske Kriteriet og tapte regelrett for to svenske konkurrenter da. Ingen av dem er med i søndagens finale. Det er ingen tvil om at 2 Grisle Odin G.L. er en motivert favoritt i kaldblodskriteriet, men jeg velger likevel å gardere.

Først og fremst med stallkompisen 1 Havglimt. Denne har kun startet tre ganger og vunnet samtlige. Vant uforskammende enkelt fra dødens i sin kvalifisering, og selv om hesten er fersk mot de beste, tror jeg han kan utfordre storfavoritten fra et perfekt innerspor.

Jeg velger også å betale for to hester til på det største V75-forslaget. 6 Sylv Odin stod veldig vanskelig til i sin kvalifisering, men holdt farten til Grisle Odin G.L. de siste 500 metrene. Har stått hos Anders Lundstrøm Wolden etter det løpet og er uten tvil feltets outsider. 3 Eldborken var sjanseløs mot nettopp grisle Odin G.L. i kvalifiseringen, men holdt farten flott til andre. Skulle storfavoritten være litt under pari søndag, er Persson-traveren en av de som kan vinne.

Rangering V75-2: A: 2 B: 1-6-3 C: 5-9-10-4-7-12-11-8

V75-3/V5-1 - Trygve Diskeruds minneløp. Kaldblods. 2140 meter voltestart.

100 000 kr til vinneren i dette tradisjonsrike løpet og min klare favoritt heter 13 Roli Eld. Frode Hamre har gjort en flott trenerjobb med denne og han har levert en strålende sesong. Kanongod på Bergsåker sist og selv fra tillegg, må dette være en flott vinnersjanse.

Det er kaldblodsdronninga 12 Ulsrud Tea imot slik jeg leser dette løpet. Tea klarte aldri å fange en meget opplagt Horgen Lynet sist, men stod vanskelig til i det løpet på langt tillegg. Jeg synes disse to hestene skiller seg klart ut, all den tid strekhesten 2 G Jerken fortsatt ikke finner tilbake til toppnivået han hadde tidligere i år.

Rangering V75-3/V5-1: A: 13-12 B: 2-7 C: 6-11-8-9-1-10-4-3-14-5

V75-4/V5-2 - Kriteriet. Varmblods. 2100 meter autostart.

Øystein Tjomsland sitter med en bråte seierskandidater på kaldblodsfronten og hos varmblodshestene er det stall Gundersen det meste kommer til å handle om.

I Kriteriet taler det meste for at vinneren enten heter 2 Iggy B.R. eller 3 Ivan B.R. Begge imponerte med vanntette seire i sine kvalifiseringsløp og de skiller seg ganske klart ut i finalen. Pappa Geir Vegard Gundersen mener at 2 Iggy B.R. (kuskes av magnus) har det høyeste toppnivået, mens 3 Ivan B.R. som han selv kusker er den mest stabile. Jeg spiller uansett to hester på samtlige V75-forslag og tror på seier til stall Gundersen.

Rangering V75-4/V5-2: A: 2-3 B: 1-12-11 C: 4-5-6-8-9-10-7

V75-4/V5-3 - Norsk Travderby. Kaldblodshester. 2600 meter autostart.

Øystein Tjomsland blir stor favoritt med Grisle Odin G.L. i Kriteriet, men han blir trolig enda større favoritt med 2 Nordsjø Odin i Derby. Hesten så helt rå ut i kvalifiseringen og var også kanongod når han vant det svenske Derbyet. Det er topp sjanse også søndag, men jeg velger likevel å ta med to andre hester fra stall Tjomsland.

1 Rappstjernen var den store stjernen i treårssesongen, men har ikke vært på det nivået hittil i år. Imponerte dog i sin kvalifisering og viste moral når han tok ned gode Tangen Trygg til tross for dødens deler av løpet. Kaldblodsspesialist Åsbjørn Tengsareid får sjansen som kusk søndag og fra førstespor er hesten sikret et optimalt løp. 9 Vestpol Kongen varslet jeg for foran kvalifiseringen og vallaken imponerte med en sterk seier da. Er ekstremt speedig og fra et nydelig niendespor, er det ikke utenkelig at denne kan stelle de til for favorittduoen søndag. 2 Nordsjø Odin er naturligvis en motivert favoritt i Derby, men han kan få mer kamp av "sine egne" enn han setter pris på.

Rangering V75-5/V5-3: A: 2 B: 1-9 C: 3-4-5-6-10-12-11-8-7

V75-7/V5-5/DD-2 - Norsk Travderby. Varmblodshester. 2600 meter autostart.

1 million kroner ventet vinneren i varmblodsderby og det er blitt en herlig finale der jeg streker for sju hester på de to største V75-forslagene.

Geir Vegard Gundersen er godt forspent med to av de mest betrodde. han velger selv å kuske 4 Max Brady og han tror denne får tet. I fjorårets Derby ledet Gretzky B.R. hele veien for Magnus Teien Gundersen. I år er det slett ikke utenkelig at pappa Geir Vegard gjør det samme med Max Brady. Min favoritt. 3 Stoletheshow vant Kriteriet i fjor og kan utmerket godt også vinne Derby. Vant sin kvalifisering tilsynelatende ukjørt etter at Ulf Ohlsson kjørte seg tidlig til tet. Tet blir det neppe nå, men denne er tøff og ikke avhengig av noe spesielt løpsopplegg for å vinne.

1 Noble Superb imponerte også i sin kvalifisering. Måtte gå utvendig for Cry Wolf de siste 1500 metrene, men var likevel sterk nok til å vinne. Kan muligens forsvare sitt innerspor dersom Magnus Teien Gundersen skulle ønske det, men tar neppe mot stallkompisen Max Brady. Dermed kan det bli tet/lederrryg på Gundersen-duoen og det kan borge for dobbeltseier til stall Gundersen.

10 Sam The Man er finalefeltets dark horse. Magnus Teien Gundersen kusket denne i kvalen og valgte godvillig å slippe til storfavoritten Stoletheshow da. Det ble deretter et lureløp. Søndag er det bakspor, men det kan bli tempo underveis og da kan hesten kanskje vinne. 6 Cry Wolf var tappet fra tet mot Noble Superb i sin kvalifisering og klarte nesten å kontre denne ut. Mye skal klaffe om denne skal gå til topps søndag, men det har skjedd større overraskelser i Derby før.

På de to største V75-forslagene betaler jeg for ytterligere to hester. 2 Eye Of The Tiger slugget seg inn til seier i sin kvalifisering, men må trolig heve seg ytterligere for å vinne finalen. 5 S.K.'s Mystic Titan burde vel strengt tatt vunnet sin kvalifisering (samløp med Eye Of The Tiger), slik den kvalen ble underveis. Roe-hesten må heve seg ett hakk fra det løpet, men har vist at han kan ha det nivået inne. Det er duket for et herlig derby.

Rangering V75-7/V5-5/DD-2: A: 4 B: 3-1-10-6 C: 2-5-11-7-8-12-9