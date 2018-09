Supersøndag på Bro Park

Appelina og Jan Erik Neuroth er blant favorittene i V75-4 på Bro Park søndag. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Det er ikke så ofte galoppen spiller førstefiolin i hestesporten, men søndag er det uten tvil galoppen som står i fokus. Det er klart for en av Skandinavias største galoppdager, når Bro Park byr på V75 med en rekke storløp på menyen. Det er naturligvis også trav på menyen søndag. V4-lunsj fra Eskilstuna med start kl 12.45 og til kvelden er det internasjonal V65-omgang på Momarken med start kl 18.15.

Det er altså V75 med minimum rekkepris 1 krone på Bro Park søndag. Årets største galoppdag byr på flere utfordringer også spillemessig. Det bør være flere avdelinger hvor det skal være mulig å gå kraftig ned på antallet hester. Så helt enkelt er det ikke å finne en banker, og vi mener at vi har gode utfordrere til de største favorittene. Det ser ut som om det er mange løp med tre-fire vinnerkandidater, og vi håper at et par av favorittene faller mot våre motbud.

Starttider Bro Park søndag:

V75 - innleveringsfrist kl 15.15

V4 - innleveringsfrist kl 16.24

DD - innleveringsfrist kl 17.17

Dagens V75-banker:

V75-6: 2 Thundering Blue står med formtall 100, og hans prestasjoner har vært lysende. Har gått på alle underlag og distanser. Var kanongod treer i siste start mot hester i Europa-eliten. Vi bankerspiller 2 Thundering Blue i V75-spillet og bruker hesten naturligvis også som DD-banker.



Thundering Blue sitt løp også inngår i V4-spillet, men her tar vi også med10 Our Last Summer. Hesten har vært knallgod i hele år med seier i Oslo Cup og Marit Sveaas Minneløp. Vi tar med Niels Petersen's stjerne som gardering til favoritten på samtlige V4-forslag

V75-1: 1 Big Country gikk strålende til tredje i Marit Sveaas' Minneløp på Øvrevoll. Har startet tre ganger på sand og vunnet alle tre. To av seirene er kommet i veldig tøffe selskap. En klar utgang, vi bankerspiller hesten på de to minste V75-forslagene. 6 Wonnemond har aldri gått på sand, men 96 i formtall er sterkt, denne blir med på de to største V75-forslagene.

V75-2: 8 Buddy Bob vant sikkert sist han gikk på Bro Park. Ble straffet med fire kilo for seieren, hvilket gjør at han får en hardere oppgave. 7 Castillo og 3 Fort Bastion står veldig fint vektmessig og er spennende outsidere.

V75-3: 4 Icecapada er denne gang bare en av flere for oss. Har tapt regelrett for andre hopper de to siste gangene, og 1600 meter er ikke hennes beste distanse. 6 Appelina og 5 Seaside Song ser verst ut i mot. Sistnevnte var meget god i Polar Cup på den norske Derbydagen, nå er det 230 meter lenger, en klar fordel. High as a Kite og Vallance Road er bra, men vår trio er etter vår oppfatning hakket vassere.

V75-4/V4-1: Det har ofte kommet skreller over stayerdistansen 3200 meter. Vi tror mest på de toppvekterne 3 Summershine og 6 Eye in the Sky. Sistnevnte er knallgod og har vunnet over distansen i Tyskland. Men han har hatt problemer de to siste årene. 2 Baltic Eagle og 5 Tam O'Final har flott form, men 3200 meter er en ny øvelse.

V75-5/V4-2: Sprinteliten i Skandinavia har ikke vært dårligere på flerfoldige år. På den norske Derbydagen ble disse hestene slått av en engelsk hest som er mye dårligere enn de som kommer fra England og Frankrike nå. For oss ser det ut som en duell mellom 5 Bakoel Koffie og 7 Corinthia Knight. 12 Viscount Barfield tror vi er beste skandinav.

V75-7/V4-4/DD-2: 5 Arctic Waltz blir vår favoritt. Har vært god i storløp i år, og sist kom den første seieren. 3 Silver Express trenes av Daniel Reden, og han spurtet storstilt sist. Tysktrente 4 Kiss the Wind ser god ut, og 8 Heros Kalejs er nesten alltid med i striden.