Svært spennende V75-omgang på Axevalla

Helene Kolle og Match Queen. Søndag kommer de ut på Axevalla. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Lerum med 66-oddser på Solvalla 29. oktober - Kr.180 ble til Kr.7 520!

Undertegnede gjorde rent bord på Solvalla denne kvelden, og i V64-spillet var tipsene SVÆRT STERKE! På den minste bongen til Kr.180 (betalte ut Kr.7 520) innfridde bankerne Zenit Brick og Gargamel Sisu. Stjernesmellen Princess Kei'em (66,43 i odds/1,3%) slo til som en SJOKKERENDE GODBIT, og følgende info ble gitt:



12 Princess Kei’em (V64-2) – Kan være noe for de som leter på dypet. Fullførte klart bra sist, mens den kom solid tilbake etter galopp nest sist. Har fått tre løp i kroppen etter pause, den utvikler seg fint, og gjør seg ikke bort med litt flyt på veien.

Lerums lille V5-BONG på Kr.168 betalte ut Kr.12 322 i Harstad 26. oktober!

Det ble servert helt fantastiske tips i V5-spillet til Harstad lørdagskveld, og ALT av bonger satt i V5-spillet! Den MINSTE bongen til kun Kr.168 betalte ut STORFINE Kr.12 322,-. Stjernesmellen Camillo (4,3%) var med på kun to hester på den lille bongen, og følgende info ble gitt:

5 Camilio (V65-5) – Er egentlig god nok i massevis, og hadde vært HET med form. Nå er formen usikker, og den er derfor kun en liten gardering.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Axevalla byr på en UTFORDRENDE V75-OMGANG denne søndagen, og dette er vi veldig inne på at kommer til å gi svært godt betalt. Dagens beste banker dukker opp etter et lengre avbrekk, men det er veldig gode rapporter på den, og vi kan derfor ikke gjøre annet enn å tro MYE på 1 Amusing (V75-4). Ellers har vi jobbet frem flere bortglemte smellkarameller, og vi anbefaler deg å ta rygg på følgende:

V75-1 : 1 Bravivivicimo – Vi prøver oss med en skrell i innledningsløpet, og vi liker strekhester i løp som dette. Vår ide spurtet sterkt sist, og kom til mål med krefter igjen. Det var første løpet etter pause, og den er fort ytterligere forbedret til løpet nå. Husk på at den tredje sist gikk 12,9/2160mv, og var ikke tom på det. Fra tet på en kjapp bane trenger den ikke å bli enkel å fange, og vi roper et varsko. Med på bongene skal også 5 Wild Love, 8 Miss Sober, og 6 Stonewashd Diamant.

V75-2 : 5 Match Queen – Går opp en klasse nå, men den har sett såpass ENORM ut etter pause at vi ikke kan gjøre annet enn å prøve oss med den her. Var kolossalt imponerende sist, og var klink overlegen da. Virker til å ha MYE å gå på, og distansen her er kun et stort pluss. Senker alt? 3 Fairplay Pellini – Var strålende sist, men blir for hardt betrodd nå, og for oss er det kun en gardering.

V75-3 : 9 Alhambra Mail – Debuterer for Magnus Dahlen, og det kan dreie seg om en sikker vinner direkte. Denne stallen går som toget for tiden, og seirene kommer tett. Vår ide dukker opp i særdeles billige omgivelser, den er trolig betydelig bedre enn grunnlaget sitt, og her skal man være på vakt. SPILLES! Leter man litt på dypet så er 8 Beethoven en hest som kan bedre enn vist, og som fakta har en god del inne. 5 Poesi Kloster spurtet meget sterkt sist etter at man rykket skoene, og kan også være litt spennende.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V75-4 : 1 Amusing – Har imponert noe veldig i de tre løpene den har gjort, og vært klink overlegen med krefter igjen hver gang. Løste enormt bra ut bak bilen i debuten, og sjansene for at den forsvarer sitt innerspor er absolutt til stede. Er uansett såpass god at den kan vinne dette løpet fra andre posisjoner også. Kommer her ut etter et lengre avbrekk pga man måtte fikse knærne, men rapportene går i DUR, og Bo Falsig er opp på sin springer. Taper neppe dette om den leverer i nærheten av sitt beste, og det er snakk om en motivert favoritt.

V75-5 : 9 Rapide Cash – Kan være noe for dem som jakter en skrell. Raden er ikke den beste, men sist gikk den fullt godkjent i kulissene, og vi hadde 12,5 s 800m på klokken med krefter igjen. Står spennende til for å smyge med nå, distansen er intet minus, og det lange oppløpet på Axevalla vil den også like. OBS! 7 Jockes Abbot – Har gradvis blitt bedre etter den kom inn på stallen til Robert Bergh, og sist kom seieren. Taktet da voldsomt om etter sene luker, og det ble egentlig veldig enkelt med krefter igjen. Er trolig ytterligere forbedret nå, og den er selvskreven på bongen.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V75-6 : 5 Angle Of Attack – Har fått tre løp i kroppen etter pause, og storformen er der nå. Sist var den veldig oppløftende, og da skal man huske på at den var ute mot noen av de beste i Sverige. Var for eksempel foran Ringostarr Treb i mål. Er langt billigere ute nå, den burde komme seg tidlig foran, og siden er vel dette over? 4 Carabinieri – Er en KANON som dukker opp etter et lengre skadeavbrekk. Nå har den dog trent veldig fint over en lengre periode, og Peter Untersteiner forventer en bra innsats. Dette er hesten i mot favoritten. Disse to høyer seg klar over de andre.

V75-7 : 14 Vikens Dome – Er egentlig en VELDIG bra hest i grunnlaget, men har altså slitt med helt feile betingelser på slutten, og ikke fått betalt for sin flotte form. Nå dukker den opp i helt riktige omgivelser, den vil dra stor nytte av det lange oppløpet, og ekstra spennende : I DAG BLIR DET BIKE FOR FØRSTE GANG! Dette løfter hester som takler det med minst 20m, og da er i hvertfall vi på vakt! Slår til som en godbit i finalen? 7 Mellby Guard – Fikk vinne igjen sist, og den rader opp med flotte innsatser. Motstanden skremmer nok ikke veldig her, og favoritten er selvskreven på bongen.