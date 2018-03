Tea er ustoppelig

Ulsrud Tea og Svein Ove Wassberg har feiret utallige triumfer sammen. Lørdag blir ekvipasjen blytunge favoritter i V75-1 i Drammen. Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Det er Drammen travbane som er vertskap for lørdagens V75-omgang og landets eneste 800-meters bane byr på en flott meny både sportslig og spillemessig. Arne Sems minneløp i V75-1 og Ludvig Nilsens minneløp i V75-6 er de to største sportslige løpene og det er i disse to løpene, jeg også finner mine to V75-bankere i omgangen.

Tea er ustoppelig?

65 seire på 141 starter er den helt utrolige statistikken for Ulsrud Tea som står med sju seire og tre andreplasser på sine ti siste løp. I fjor ble det akkurat 800 000 kr innkjørt og alt tyder på et nytt kanonår i 2018. Var helt nede på 23.0/2080 meter volte i seiersløpet i V75 nest sist og lørdagens oppgave må være av enkleste oppgavene hun har hatt i V75 hoppeløp de siste årene. Møter stort sett svært overkommelig motstand og selv om hun som vanlig står på 60 meters tillegg i disse løpene, skal det ikke være snakk om saken. 14 Ulsrud Tea blir V75-omgangens største favoritt og blir naturligvis min hovedbanker og bankerspilles også i V5-spillet.

V75-1/V5-3: A: 14 B: 2-3-7 C: 1-12-5-9-8-6-11-13-10-4

Seiersmaskinen er tilbake

Også i hovedløpet for varmblods, spiller jeg banker. 4 Bruno Di Quattro hadde en høst litt under pari, men har innledet det nye året med to seire. Først med en litt intetsigende seier på Sørlandet for en måneds siden, men imponerte stort i V76-seieren på Bjerke for drøye to uker siden. Måtte da dra opp angriperne, men hadde likevel full kontroll i sluttfasen. Har et bra startspor lørdag og skal ha en flott vinnersjanse. Jeg bankerspiller også 4 Bruno Di Quattro i lørdagens V75 og bankerspiller også Hamre-hesten i både DD og V4-spillet.

Rangering V75-6/V4-3/DD-1: A: 4 B: 6-7-10 C: 1-3-2-9-8-5

V75-2 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

3 Well Made var god tredje sist, litt under pari nest sist og tilbake i toppslag som solid vinner igjen på Klosterskogen i sin siste start. Blir ikke favoritt i V75-2, men står fint til og er under flott utvikling.

2 Bongo blir stor spillefavoritt. Var helt sjanseløs og fikk maks som fjerde i V75-løpet som Red Bar vant på Jarlsberg for to uker siden, men havnet da i køen underveis i et overpacet løp. Det er enklere imot lørdag, men for meg er Bongo kun en garderingshest. Det er også 6 El Rey som er min tredje og siste hest i løpet. Det er ganske bra klasse i denne femårsvallaken til Hans Wilhelm Storås og kommer hesten noenlunde på det fra spor seks, står ikke El Rey tilbake for noen i dette løpet.

Bak min utvalgte trio er det jevnt,men jeg synes disse tre skiller seg noe ut.

Rangering V75-2/V5-4: A: 3 B: 2-6 C: 8-12-5-7-9-4-1-11-10

V75-3 - Kaldblodshester. 2100 meter voltestart.

Vidåpent kaldblodsløp der jeg spiller åtte hester på samtlige V75-forslag.

Det er ingen tvil om at 11 Krovar er den beste hesten og selv om 20 meter tillegg, ikke er noe pluss, setter jeg denne først. Han blir neppe favoritt, galopprisikoen er fortsatt klart til stede, men har Krovar tak i dem mot oppløpet, blir han lei å stå imot.

3 Stian har høy kapasitet og skulle Flåten-traveren mot formodning komme seg feilfritt rundt, er det mange i dette feltet med bedre kapasitet og fart enn Stian. 9 Solstad Stjernen er dog blant dem, men han har ikke vært som best i det siste og i tillegg galoppert mye. 4 Il Sokken blir spillefavoritt, trolig mest fordi Magnus Teien Gundersen overtar tømmene fra Per Johansen. Legger hesten godviljen til, kan det bli seier.

13 Tinas Odin galopperte seg bort i årsdebuten med Lars Anvar Kolle som kusk. Lørdag er trener Øystein Tjomsland tilbake som tømmefører. Vinnerhesten blir lite spilt, men er normalt mer enn god nok til å vinne et slikt løp. 1 Hugo Bäck blir vesentlig mer spilt og står fint til på strek. Uten galopp kan Antonsen-traverenv være med her. med på gardering blir også tilleggshestene 8 Heimstad Lomen (bra spurt sist, verre nå med innerspor på 20 meter tillegg) og 12 Stina Mi (fart nok, men er formen like bra nå?)

V75-3/V5-5: A: 11 B: 3-9-4-13 C: 1-8-12-10-14-15-7-5-2-6

V75-4/V4-1 - Varmblodshester. 1700 meter autostart.

Meget interessant sprintløp der jeg krysser for fire hester på det minste V75-forslaget og fem hester på de tre største V75-forslagene.

Lite spilte 1 Lighthouse West blir min frekke favoritt. Vallaken fikk ledende Fabian B.R. midt i fleisen når denne slo på galoppen midt på siste bortre i V75-løpet på Jarlsberg for 14 dager siden og dermed var den dagen ødelagt. Vallaken har ellers vist flott form i de siste månedene og er ganske bra fra start. Løser det seg underveis, er det seierssjanse.

5 Norwegian Pine blir heller ikke av de mest betrodde, men er tetfavoritten i løpet. Trives meget bra i Drammen og har tre seire på kun seks starter på banen. Sprint er definitivt ikke moe minus og kusk Dag-Sveinung Dalen kjører i voldsom medvind om dagen. Høy kapable 9 Fabian B.R. galopperte i tet sist, og det er vanskelig å si hvor mye hesten hadde igjen på det tidspunktet. Bakspor trekker naturligvis ned, men denne er god nok til å vinne fra de fleste posisjoner. 2 Super Orlando var knallgod på slutten av fjoråret, men har variert mer i det siste. Sprint er et minus, men han skal med på gardering.

3 Andova er i knallform og løser det seg noenlunde underveis med posisjonene, er det langtfra utenkelig at hun kan spurte inn til seier.

Rangering V75-4/V4-1: A: 1 B: 5-9-2-3 C: 10-4-6-7-8

V75-5/V4-2 - Kaldblodshester. Hoppeløp. 2100 meter autostart.

Fin-fint hoppeløp venter i den femte V75-avdelingen der jeg streker for fire hester på de tre minste V75-forslagene og for seks hester på det aller største V75-forslaget.

Jeg er rimelig overbevist om at 4 Smedtulla er den beste hesten. Olav Mikkelborg syntes hoppa var mer kjørbar enn før sist i seiersløpet på Biri, og holder denne seg unna galoppen, blir hun vanskelig å hanskes med.

Smedtulla eies og trenes av Torbjørn Smedsrud fra Fåberg som også har min nestfavoritt 10 Thale med her. Thale har nå gått sju løp i regi Smedsrud og fortsatt ikke vært dårligere enn toer i mål. Var kraftig oppmeldt i V75-løpet sist og holdt flott til andre da. Lørdag er det "mer normal" motstand igjen og Thale er en klar vinnerkandidat. 11 Mine er forholdsvis klar favoritt på markeringsoversikten i tolvtiden fredag. Bakspor er er minus for denne dama som ikke gjør mer enn hun må, men det har vært nok i de fleste løpene hittil (seks seire på kun ni starter).

Fra innersporet tar jeg også 1 Adelinn med på alle forslag. Hun matcher nok ikke de tre ovennevnte, men innerspor og smyg kompenser en god del. Kommer luken til slutt, kan det bli seier.

På det største V75-forslaget betaler jeg også for 5 Stjerne Åsa (totalt bortkjørt nest sist og bra etter galopp sist) og 8 Tangen Elvira (klart bedre enn raden og ikke umulig med full klaff fra åttendesporet bak bilen)

Rangering V75-5/V4-2: A: 4 B: 10-11-1-5-8 C: 9-3-12-2-7-6

V75-7/V4-4/DD-2 - Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

Bra spilleløp venter i lørdagens aller siste V75-løp, der jeg markerer for fem hester på det aller største V75-forslaget, men går tynnere på de mindre forslagene.

Arnt-Sverre Rørens seiersmaskin 5 Vetle Petter slo til med ti seire på tjue starter i 2017 og har innledet 2018 solid. Til tross for et meget tungt løp ble det tilslutt en komfortabel seier i V76-5 på Bjerke forrige onsdag. Det er bedre motstand lørdag, men Vetle Petter settes likevel alene på det aller minste V75-forslaget.

12 Wellek måtte strekke våpen for meget gode konkurrenter fra tet i V75 i sin siste start. B.B. Terje T. vant det løpet. Løvdal-hesten møter mer overkommelig motstand nå, men tolvtespor trekker litt ned. Likevel det største motbudet til favoritten. 3 Torvald slo Vetle Petter og vant V65-5 på Bjerke 9. februar. Ikke like god i V75-løpet sist der Wellek var fjerde, men står fint til her og må regnes forholdsvis tidlig.

2 Solbakken Jerv var tilbake som en vinner på Leangen sist, etter å ha galoppert seg bort fra tet i V75 nest sist på Biri. Står gunstig til spormessig nå og skal med på gardering. På det største V75-forslaget betaler jeg også for 9 Neslands Tron som vant tredje sist og som var uheldig sist.

Rangering V75-7/V4-4/DD-2: A: 5 B: 12-3-2-9 C: 11-8-4-10-7-6-1