Tjomsland-show i lørdagens V75 på Biri

Derbyvinneren Nordsjø Odin blir gedigen favoritt i V75-1 på Biri lørdag sammen med sin trener og kusk Øystein Tjomsland. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Det er en strålende V75-omgang vi har foran oss på Biri lørdag. Det er kun kaldblodsløp som skal kjøres og det er en rekke storløp på menyen. Biri oppdretningsløp (300 000 kr til vinneren), Vintillatravet (125 000 kr til vinneren), DNT's 5-åringsløp for både hopper (125 000 kr til vinneren) og åpen klasse (200 000 kr til vinneren) samt finaler i Veikle Balder Cup for 4-åringer både hopper og åpen klasse, begge med 125 000 kr til vinneren.

Nå skal vi dog rette blikket mot lørdagens V75 på Biri og når det er snakk om så mange klassiske løp for kaldblods, er naturligvis Norges kaldblodskonge Øystein Tjomsland meget aktuell. Tjomsland både trener og kusker de tre største favorittene lørdag og jeg lanserer to av disse som mine V75-bankere.

Derbyvinneren innfrir i V75-1?

Den første kommer ut allerede i V75-1 som er finale i Veikle Balder Cup for 4-åringer åpen klasse. Derbyvinneren 14 Nordsjø Odin blir den kanskje aller største favoritten i lørdagens V75 og i utgangspunktet hadde jeg tenkt å gardere denne med stallkompisen 7 Vestpol Kongen. Men denne er blitt strøket og da er Nordsjø Odin kvitt sin største konkurrent. Nå står riktignok Nordsjø Odin på 60 meter tillegg, men det tror jeg spiller mindre rolle. Hesten gjorde et helt makeløst seiersløp i Derby og hang i tredjespor i en evighet da. 14 Nordsjø Odin blir min første V75-banker og bankerspilles også i V5-spillet.

V75-1/V5-3: A: 14 B: 1-8-15 C: 6-13-2-11-10-4-2-12-3-9-5

Tjomslands Kriterievinner tar hjem Biri oppdretningsløp

Øystein Tjomsland og 4 Grisle Odin G.L. var som ventet overlegne vinnere av Kriteriet for en drøy måned siden. Til tross for dødens det meste av veien, kjørte Tjomsland seg til tet 500 igjen og kom alene til mål. Møter et par gode svensker i Biri oppdretningsløp lørdag, men har trukket et flott startspor og har vist seg som årgangens klart beste hest, til tross for at han kun ble tredje i det svenske Kriteriet. Jeg tror på ny seier lørdag og lanserer 4 Grisle Odin G.L. som min andre V75-banker på Biri lørdag og hesten blir også min DD-banker.

Rangering V75-6/V4-3/DD-1: A: 4 B: 2-6-8 C: 5-9-1-3-10-7

V75-2/V5-4 - Veikle Balder Cup finale. 4-årige hopper. 2100 meter voltestart.

Hele 125 000 kr venter vinneren av dette løpet og får Dag-Sveinung Dalen 1 Å.M. Luna avgårde feilfritt, blir denne vond å hanskes med. Tok fire seire og en andreplass på årets fem første starter, men har rotet seg bort på galopp i sine to siste. Trener og eier Åse Margrethe Øyo har ventet på dette løpet og Å.M. Luna blir mitt klare førstevalg.

2 Frk. Sjur har gjort tre starter i regi Frode Hamre. Det endte med disk første gang ut og i den andre starten gikk hoppa helt greit til fjerde. To uker senere smalt så Frk. Sjur til med overlegen seier til 22 ganger pengene. Stod da alene på strek i et fireårsløp, mens topphestene Rappstjernen og Reime Kongen stod på 60 meter tillegg. Frk. Sjur la inn 25.3 siste 500 meter og var langt foran de to 60-meters hestene i mål og landet på 26.3/1640 meter voltestart. Kan helt sikkert ned mot 27.0 på denne distansen og blir et klart andrevalg for meg.

14 Voje Maren skuffet i Hoppederby og ble kun femte der. Var tilbake som en vinner på Bjerke for halvannen uke siden og er faktisk favorittspilt fredag kl 12. Skal hente 60 meter på de ovennevnte strekhestene, og det blir alt annet enn en enkel oppgave. Min outsider. Gunnar Austevoll var meldt på både 1 Å.M. Luna og 10 Alfa Betty, men valgte å kuske Alfa Betty. Det synes jeg var overraskende, men det betyr uansett at Austevoll tror på Alfa Betty som har hatt en enorm utvikling i år. Jeg tar henne med på alle V75-forslag.

På det aller største V75-forslaget tar jeg også med 13 Glade Tider. Fra 60 meter tillegg, tror jeg hun er avhengig av at noen av favorittene roter seg bort. Hun skal helst ikke klive i sporene, det vet naturligvis Eirik Høitomt veldig godt. Med maksimalt smygløp underveis og at det løser seg, kan hun kanskje vinne løpet.

V75-2/V5-4: A: 1 B: 2-14-10-13 C: 15-9-12-5-6-11-4-3-7-8

V75-3/V5-5 - DNT's 5-åringsløp - Hopper. 2140 meter voltestart.

125 000 kr venter vinneren av dette hoppeløpet og her står jeg på fem hester på de fleste V75-forslagene.

Som i V75-2 gir jeg et klart vinnertips til Dag-Sveinung Dalen, nå med 1 Rive Ruska. Dalen er ikke den som som sprer om seg med stor optimisme på forhånd, men her tror han veldig på sin hest. Rive Ruska har voldsom kapasitet og legger hun seg til fra start og kommer tidlig foran, tror jeg ikke hun taper. Hun er en klar bankerkandidat, men møter mange gode tilleggshester nå og har ikke råd til å galoppere.

10 Lille Olga har hatt en fantastisk sesong og tok sesongens femte seier på Färjestad sist. Er vant til å møte bedre hester til vanlig, men står samtidig på 40 meter tillegg og skal jo ha løpene på sine premisser. 9 Eikjærva var sensasjonelt god i seiersløpet på Klosterskogen nest sist og gjentar hun den prestasjonen er hun meget seiersfarlig her. Står 20 meter foran Lille Olga og hun skal tidlig med.

13 Lykkje May klarte ikke å hente 20 meter på Lille Olga på Färjestad sist og står 20 meter bak også lørdag. Fra lengste tillegg må det klaffe optimalt for at Lykkje May skal vinne, men hun tas med på samtlige V75-forslag. Jeg tar også med lite spilte 4 Komnes Anna på samtlige forslag. Kommer ut skoløs lørdag og trener og kusk Jan Rune Gaustad er stor optimist, og tror hun vinner om hun er på sitt beste.

På det aller største V75-forslaget finner jeg også plass til 8 Kleppe Elfina. Gikk et bra seiersløp i Årjäng sist, men møtte da billig motstand. Med maks klaff kan hun kanskje vinne dette.

V75-3/V5-5: A: 1 B: 10-9-13-4-8 C: 14-12-11-5-6-3-7-2

V75-4/V4-1 - DNT's 5-åringsløp. 2600 meter voltestart.

200 000 kr venter vinneren i dette løpet og det er blitt et fenomenalt fint spilleløp. Jeg er ikke lei av Øystein Tjomsland og prøver meg på en frekkis her. 2 Troll Sterk Viking smalt til med seier direkte i regi Øystein Tjomsland på Bjerke for en måned siden og vant enkelt etter å ha lagt inn 24.5 siste 500 meter. Denne femåringen har ikke mye penger på konto i forhold til sin kapasitet og er garantert forbedret med løp i kroppen. Merk også at Tjomsland har matchet mot dette løpet. Står nydelig til på strek.

14 Professor Ø.K. blir stort sett alltid favorittspilt når han kommer til start, så også lørdag. Skal hente 40 meter på gode strekhester og har også kvalifiserte motstandere på samme distanse. Distansen er uansett ikke noe minus. Andrevalget. 10 Grislefaksen G.L. hadde en flott fireårssesong, men har vært lenge skadet og årsdebuterte først på Bergsåker for to uker siden. Det endte med seier på direkten etter tet/lederrygg underveis. Slikt løpsopplegg blir det ikke lørdag. Mjølnerød-traveren er løpets store outsider.

13 Brenne Banker har vunnet seks løp i år og gjort det veldig bra. Strålende i seiersløpet sist på Bjerke hvor han landet på råsterke 22.0/1609 meter auto. Nå er det helt andre forutsetninger med 40 meter tillegg og langløp. Har ikke vært like bøs når han må gå bakfra, men jeg tar Hamre-hesten med på samtlige V75-forslag. Også 1 Ask Major blir med på samtlige V75-forslag. Det kan være at hesten er over den største formtoppen, men fra strek synes jeg han fortjener et kryss.

Jeg liker å spille strekhester i denne type løp og tar derfor også med meg 3 Frøyu Birk på de to største V75-forslagene. Var uheldig sist og har vist oppadgående form i det siste.

V75-4/V4-1: A: 2 B: 14-10-13-1-3 C: 12-15-6-11-8-5-7-4

V75-5/V4-2 - Hoppeløp. 2140 meter autostart.

Det eneste V75-løpet på lørdag som har under 125 000 kr i førstepremie, i dette hoppeløpet er det "kun" 50 000 kr til vinneren.

Øystein Tjomsland er stor favoritt også her og jeg setter altså Tjomsland først på ranken i fire av lørdagens sju V75-løp. 7 Tangen Elvira har alltid vist skyhøy kapasitet, og når har det virkelig løsnet. Fire seire på de fem siste både nest sist og sist har det vært karrierebeste. Presterer hun på samme nivå lørdag, er det trolig ikke snakk om saken. Men jeg velger likevel å ta med et par formsterke hopper til.

8 Hvatt Ronja er i hysterisk form og spurtet strålende til andre bak Åsrud Vilja sist. Åttendespor er ikke like mye drawback på Biri. Så er det 5 Lykkje Embla som viste voldsom moral i seiersløpet sist til tross for full distanse. Skulle Tangen Elvira enten rote seg bort eller underprestere, synes jeg disse to står nærmest til å overta.

Rangering V75-5/V4-2: A: 7 B: 8-5 C: 10-2-1-12-4-3-6-9-11

V75-7/V4-4/DD-2 - Vintillatravet. 2600 meter voltestart.

125 000 kr venter vinneren av årets Vintillatrav og Frode Hamre sitter opp bak favoritten. 14 Troll Solen har hevet seg enormt de siste månedene og allerede løpt inn 635 000 kr i år. Etter to bunnsolide seiersløp tredje sist og nest sist, gjorde Troll Solen er nytt toppløp til tredje bak Odd Herakles og Roli Eld under Unionstravet på Färjestad sist. Lørdag har hesten bakspor på 20 meter tillegg og motstanden er kvalifisert.

Det er den definitivt også for kaldblodsdronninga 15 Ulsrud Tea som står ytterligere 20 bak Troll Solen. Det må løse seg underveis med ryggene da, men hun har som kjent minst ni liv denne dama. 11 Myhreng Jerker gjorde sin første start på fem måneder etter skadefravær på Klosterskogen tre uker siden og vant på direkten. Mikkelborg-traveren må betegnes som løpets klare outsider.

På de to største forslagene betaler jeg også for 2 Horgen Lynet (spennende forutsetninge fra strek lørdag og er i form) og 9 G. Jerken (solid nest sist, svært uheldig sist). På det aller største tar jeg med ytterligere to hester. Fra strek kan 4 Moe Tjalve overraske. Han er variabel denne seksåringen, men toppnivået er høyt. Så er det kapable, men akk så usikre 10 Pave Faks som også holder et veldig bra nivå, de få gangene han traver feilfritt.

V75-7/V4-4/DD-2: A: 14 B: 15-11-2-9-4-10 C: 7-1-5-12-13-3-6-8