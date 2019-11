To bankere i kveldens V75 på Bjerke

U.R. Amazing gjorde en mektig norgesdebut for trener Anders Lundstrøm Wolden og vant Momarken Høstmaraton etter en råsterk avslutning. Kusk Åsbjørn Tengsareid med rød drakt bak U.R. Amazing Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Her ser du onsdagens V75-omgang fra Bjerke gratis. Sendingen starter kl 17.45:



Onsdagen byr som vanlig på galopp til lunsj og V75 på Bjerke til kvelds. Denne onsdagen er det Bro Park som er vertskap for galoppløpene og det er både V4 og V5 på menyen. Onsdag kveld er det som vanlig en herlig V75 Bonus som venter på Bjerke.

I denne artikkelen skal vi konsentrere oss om V75-løpene på Bjerke. Det er som vanlig en flott meny som venter og sist onsdag ble det saftige 513 020 kr i utbetaling for sju rette. Det til tross for at tre førstevalg vant, deriblant kveldens soleklart største favoritt Solmyr Arvid i V75-3. Jeg spiller med to bankere denne onsdagen og min hovedbanker starter i V75-6.

Gnistrende norgesdebut

Det handler om 2 U.R. Amazing som leverte en strålende norgesdebut for sin trener Anders Lundstrøm Wolden. Det var V75-1 på Momarken tradisjonsrike Høstmaraton med grunndistanse 4140 meter. U.R. Amazing stod på 60 meter tillegg sammen med kusk Åsbjørn Tengsareid og kom til i fjerde utvending underveis. Tengsareid satte inn angrepet mot siste sving og dro med seg Faust Boko i rygg. Tok ny sats utpå oppløpet og rakk igjen rømlingen C.C. Sugar, mens Faust Boko ikke klarte å henge på. Onsdag er det 2100 meter og vallaken har trukket et ypperlig andrespor bak bilen. Trener Wolden er stor optimist og selv om det er bra hester imot, tror jeg på ny seier. 2 U.R. Amazing blir den ene av mine to V75-bankere onsdag og bankerspilles også i både V5 og DD.

Rangering V75-6/DD-1/V5-3: A: 2 B: 4-10 C: 3-7-5-1-6-9-8

Revansje for Troll Svenn

Min andre V75-banker i kveld dukker opp i omgangens monteløp, som er V75-3. Seiersmaskinen Troll Solen galopperte seg bort i striden i sin siste start på Biri for en snau måned siden. Men var under press av 8 Solkongen på det tidspunktet. Da var det sprint, i kveld er distansen klart mer passende 2200 meter. Det er en klar fordel for hesten. Helene Kolle rader opp seire i monte og søndag vant hun med Match Queen i V75 på Axevalla. Jeg tror 9 Troll Svenn er tilbake som en vinner i kveld og bruker denne som min andre V75-banker.

Rangering V75-3: A: 9 B: 8-6 C: 5-7-3-1-2-4

V75-1 - DNT's unghestserie. Kaldblodshopper. Treårige. 2140 meter voltestart.

30 000 kr venter vinneren av dette treårsløpet og jeg spiller fire hester på de to minste V75-forslagene og seks hester på de to største forslagene på Nettavisen.

6 Lyngås Alfa imponerte i seiersløpet på Färjestad sist og gjorde en flott debut i regi Erik Killingmo. La inn 30.5 siste tusen i det løpet og så ut til å ha mer å gå på. Bra startspor på 20 meter tillegg med voltespesialist Vidar Hop og spillefavoritten blir også min favoritt. 3 Stjerna Mi hadde ingen problemer med å avvise gode Magnums Philiokus i seiersløpet på Drammen forrige torsdag. Tidsmessig har hun garantert mer å gå på og hun blir et like klart andrevalg for meg. 2 Haslistjerna var med i et av kvalifiseringsløpene til Hoppekriteriet og ble fjerde der etter innvendig løp. Var helt nede på 28.1 i det løpet, men tiden må sees i lys av hvilket løp hun deltok i. Kommer nå tilbake etter en liten pause. Mitt tredjevalg.

Øystein Tjomsland trener nevnte Haslistjerna, men velger selv å kuske 8 Sjø Stjerna som står 20 meter bak. Sjø Stjerna har møtt klart bedre hester i de siste løpene, men det skal uansett klaffe på veien fra lengste tillegg. Fra lengste tillegg får jeg plass til ytterligere to hester på de to største V75-forslagene. 9 Tangen Lea kommer ut i regi Lars O. Romtveit og har vist fine takter tidligere, mens 7 Rappoda som allerede har vunnet to løp også en en mulig seierskandidat.

Rangering V75-1: A: 6 B: 3-2-8-9 C: 7-4-1-5

V75-2 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Det er svak klasse på V75-2 og på de tre største V75-forslagene gjør jeg kort prosess og helgarderer, mens fire hester får plass på det minste forslaget.

2 Jocose Boy vant i årsdebuten på Sørlandets travpark så langt tilbake som 13. januar. har kun startet fem ganger etter det og har vist fin form med to 3. plasser i sine to siste løp. Står også bra til spormessig i kveld og får mitt vinnertips. 10 Royal Unibrew er kanskje den beste hesten, men hemmes av bakspor. Klaffer det på veien for Martine Sørvik kan fireårsvallaken ta karrierens første seier. 7 Fougueux kunne kjøre rett fram på innerspor hele veien i norgesdebuten for Anders Lundstrøm Wolden til 2. plass bak storfavoritten Esperanza Trunoise og ga et bra inntrykk da. Sist ble det startgalopp. Fra sjuendespor blir det neppe innerfila i kveld og fireåringen er vanskelig å sette inn i dette løpet. Mitt tredjevalg.

6 Chaperon Rouge har vist lite, men fireårshoppa til Per Oleg Midtfjeld er faktisk favorittspilt i formiddagstimene onsdag. Det forteller det meste om dette løpet og at spillerne famler i blinde og derfor tar jeg med alle ti hestene på de tre største V75-forslagene.

Rangering V75-2: A: 2 B: 10-7-6-1-4 C: 3-5-9-8

V75-4/V5-1 - Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

Tre hester skiller seg noe ut i dette kaldblodsløpet der 2 Frøyu Pelle er en motivert favoritt. Hesten innfridde som min V75-banker på Bjerke nest sist og var strålende fra dødens sist. 2100 meter er ikke ønskedistansen, men han vant på denne distansen nest sist og kommer garantert til å lede i det lengste.

En feilfri 6 Best Ruggen kan dog bli tøff å stå imot. Best Ruggen vant sist (i løpet Frøyu Pelle ble toer) og han vant lett. Det var på sprint, normalt er 2100 meter en enda bedre distanse for Ruggen. 8 Grislefaksen G.L. årsdebuterte først 27. september etter langt skadeavbrekk. Det gjorde Mjølnerød-traveren med stil i et femårsløp på Bergsåker. Gikk så ut i DNT's femårsløppå Biri, der det ble en liten startgalopp. Hang deretter bra med til sjette. Ble kjørt på sjanse på Momarken sist, til tross for at han var favoritt. Mjølnerød fant åpningen i den siste svingen og hesten vant lett. I kveld trekker åttendesporet ned, men på kapasitet er han mer enn god nok.

På de to største V75-forslagene betaler jeg også for høykapable 7 Vollanfaks. Per Ludvig Nilsens tøffing har ikke vist storform i det siste, men pleier å finne formen på denne tiden av året og motstandsmessig er det ikke avskrekkende.

Rangering V75-4/V5-1: A: 2 B: 6-8-7 C: 5-10-1-4-12-9-3-11

V75-5/V5-2 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Fire hester skiller seg klart ut i dette løpet og jeg tar streker for disse på samtlige V75-forslag.

10 Diesolo De La Luna blir min favoritt. Den Jo Svenstad-trente vallaken var rågod i seiersløpet sist på Jarlsberg og tåler å gjøre mye selv. 4 Icarus B.R. skuffet fra tet tredje sist og galopperte seg bort nest sist. Sist ledet treåringen hele veien. Blir veldig stor favoritt i kveld, men motstanden er skjerpet fra seiersløpet sist.

11 Daisy Va Bene vant på lette ben i debuten for stall Anderssen nest sist og ble spilt til 1,3 i vinnerodds i et lunsjløp i Drammen sist. Mistet travet i den siste svingen da i klar ledelse og galopperte. Hadde blitt lettet i balansen til det løpet, i kveld blir det samme balanse som i seiersløpet nest sist. Løpets klare outsider.

7 Selma's Revenue slo seg lett forbi Icarus B.R. når de møttes 11. september. Vallaken gjorde så et råsterkt seiersløp i et lunsjløp på Bjerke uken etter. Har ikke startet siden det løpet, men fungerte ifølge kusk Magnus Teien Gundersen flott i et hurtigarbeid nylig. Sjuendespor er sjanseartet, men han skal uansett med på kupongforslagene og blir min fjerde og siste hest i V75-5.

Rangering V75-5/V5-3: A: 10 B: 4-11-7 C: 9-1-3-5-12-6-2

V75-7/V5-4/DD-2 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Det er bra klasse på V75-finalen der jeg synes to hester skiller seg litt ut og lar disse stå alene på de tre minste V75-forslagene.

6 Zlatan Classic gjorde regelrett hakkemat av storfavoritten og Bjørn Goop-trente Thai Ming (spilt til 1,64 i vinnerodds) i seiersløpet på Färjestad for en måned siden. Kristian Malmin satt seg til utvendig for storfavoritten og knakk denne lett og vant meget uanstrengt. I starten før var Zlatan Classic strålende toer bak storfavoritten Coktail Gun M.E i et V75-løp på Sørlandet. Zlatan Classic blir min favoritt i V75-7.

10 Djarpur Dry er dog en tøff nøtt å knekke. Erik Skaugs vallak har vært brenngod de siste månedene og sist knakk han regelrett meget gode Four on the Floor fra dødens. Seks seire på ni starter er det blitt i år og spillefavoritten er det klare motbudet til min favoritt.

Jeg tror klart mest på de to ovennevnte, men tar med meg ytterligere to hester på det største V75-forslaget. 4 Such A Night er den trolige tethesten i løpet og Kolnes-traveren og er kanskje god nok til å lede hele veien, slik han har gjort i de fleste av sine fire seiersløp i år. 7 Four on the Floor ble regelrett tatt ned av Djarpur Dry sist, men trav er ikke matematikk og Hamre-traveren har såpass bra kapasitet at han kan være tilbake som en vinner i kveld.

Rangering V75-7/V5-4/DD-2: A: 6 B: 10-4-7 C: 5-2-1-11-8-12-9-3