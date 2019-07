To bankere mot V75-cashen

Egon og kusk Magnus Teien Gundersen. Søndag kommer de ut i Åmål. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Under nattravet til Kalmar serverte undertegnede meget solide vurderinger, og det ble en ordentlig opptur for dem som "rygget" den store bongen til Kr.1 920,-. Her kunne man nemlig hente ut meget fine Kr.11 414,-. Reddington innfridde som dagens beste banker, og godbiter som Virgin Maiden (2-valg) og Tengil Face (2-valg) ble servert som herlige tipsenere. Følgende info ble servert på godbitene:

V65-1 : 7 Virgin Maiden – Småskummelt innledningsløp som ikke er helt lettløst. Vær også OBS på at dette er et forsøk til en finale som kjøres kl.23.45. Vår ide så vi i varmingen sist, og den varmet opp som en klink vinner. WOW, for et inntrykk! I selve løpet pangstartet den fra tillegget, og fikk rygg leder. Der ble den sittende bom fast med vinnerkrefter over mål. Vi likte denne såpass skarpt at den bare må prøves nå!

V65-5 : 5 Tengil Face – Har en meget fin oppgave foran seg her, og vi liker dessuten at den får opp Kevin Oscarsson i «jollen». Tengil Face har gjort flere sterke løp over stayerdistanse, og blitt matchet i ganske tøffe omgivelser. Nå er det relativt billig i mot, og blir den bare ikke fast på innersporet må sjansene være gode. Vi banker på den lille bongen.

Det store høydepunktet søndag skjer på galoppen, og det er altså TRIPPEL V64-JACKPOT i lunsjen som starter kl.12.45. Det betyr at det ligger hele 932 000 ekstra i sekserpotten! Deretter skal vi til Åmål hvor V75-1 starter til fast tid - kl.15.00. Sørlandet avrunder søndagen med en internasjonal V65-omgang kl.18.15.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.



Åmål kjører "The Right Way" denne søndagen, og akkurat det må man være litt OBS på. Når det gjelder dagens omgang så er ikke den lettløst, og flere av løpene er svært åpne. Det finnes dog to solide bankere i omgangen, og både 3 Peder Mykla (V75-1) samt 6 Egon (V75-3) står alene på våre flate bonger. Gå ikke glipp av følgende:



V75-1 : 3 Peder Mykla – Var OK fra tet etter pause sist, og det i langt tøffere omgivelser enn dette. Er normalt ytterligere forbedret med det løpet i kroppen, og fra tet her burde dette være over. Veldig motivert favoritt som også vi tror mye på!

V75-2 : 4 Matadore – Solgte seg dyrt fra tet sist, mens den lekte hjem løpet fra tet nest sist. Har funnet en knallbra form, og skulle den igjen komme seg foran så er dette hesten å slå. 6 Lady LS – Var svært god til seier sist, og den virker i det hele tatt å ha funnet en ordentlig toppform. Benzon opp er et pluss, den er kjapp i vei, og med klaff på startsiden kan det opplagt gå veien.

V75-3 : 6 Egon – Er dagens i særklasse beste banker, og dette skal dreie seg om tet og slutt. Tapte riktignok sist, men den gjorde en bunnsolid sisterunde, og på klokken stod det 23,2 s 1000m… I dag blir det gratis tet, det finnes ikke hester i feltet som er god nok til å trykke opp noen fart, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro hardt på tet og slutt. ALL IN!





V75-4 : 3 Trilly Of Nando – Fikk maks i debuten for Joakim Elfving sist, og var kun helt grei. Vær dog OBS på at banen den dagen var elendig, og det kan ha felt den. Nå har den fått dette løpet under vesten, den er normalt forbedret, og det kan helt klart dreie seg om tet og slutt. 12 Kom Leia – Kan være storskrellen. Den har sett utrolig formsterk ut på slutten, og den har spurtet knallbra etter sene luker to ganger på rappen. Har form til å sjokke, og som nesten uspilt plukkes den med.

V75-5 : 3 Cici Moseby – Gikk et strålende løp etter en veldig grov galopp sist, og er på vei mot superformen. Er litt skjev utover så dette er en hest som vil passe perfekt når den nå får trave motsatt vei. Er verdt et forsøk i et ellers veldig jevnt løp. 1 Listas Marion – Debuterte for Magnus Jakobsson sist, og var helt strålende. Ble sjenert til galopp vel runden igjen, men kom voldsomt tilbake, og vi hadde 11,8 s 800m på klokken med krefter igjen. Innersporet på denne banen er normalt et minus, og vi er usikker på hvor den havner. Duger dog godt om det bare løser seg.





V75-6 : 8 Delamain – Nytt småskummelt løp, og et nytt løp hvor det kan være smart å plukke med en del hester. Det er ikke enkelt å sveive inn hester fra sport 8 på en oppjaget sprint, men vi gjør uansett et forsøk. Delamain er nemlig utrolig formsterk, og i finalen sist ble den sittende bom fast som fulltanket. Har neppe vært bedre enn hva den er nå, og den gjør seg ikke bort om det bare klaffer litt på veien.

V75-7 : 9 Carbureightr – Er i en ordentlig bra form, og den fortjener virkelig en seier igjen. Spurtet bra sist, og kom til mål med krefter igjen. Går litt skjevt utover, og den vil normalt komme veldig godt til sin rett når vi kjører den motsatte veien i dag. Dette er et jevnt løp, og vår tipsener er ikke noe dårligere enn de andre her. SKRELLER OM DET BARE KLAFFER LITT?