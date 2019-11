To V75-bankere i Østersund

Ulf Ohlsson (her med Tekno Eld) kusker den ene av Nettavisens to V75-bankere i Østersund søndag. Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Sportspills øvrige søndagsmeny:

V64 Øvrevoll: Øvrevoll med sesongavslutning og stor V64-jackpot

V75 Østersund: To V75-bankere i Østersund

Tippetips: Vi gir ikke Frankrike full tillit på søndagskupongen

Spillsenteret: Vi har vurdert søndagens viktigste kamper

Oddssingel EM-kvalik: Portugal går ut i hundre

Oddssingel EM-kvalik: Ny fest mellom Kosovo og England

Det er en herlig søndag vi har foran oss. Den innledes med sesongavslutning på Øvrevoll og en herlig internasjonal V64-omgang med jackpot og 245 945 SEK ekstra i sekserpotten. Litt senere på ettermiddagen er det så klart for en spillemessige strålende V75-omgang fra Østersund. Og søndag kveld er det klart for stor jackpotomgang på Sørlandets travpark der det er internasjonal V65 med hele 630 585 kr ekstra i sekserpotten.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

I denne artikkelen skal det heretter handle om V75-løpene i Østersund. Det er noen norske hester til start, men kanskje hadde man ventet enda flere.

Rolf Lerum er på en velfortjent weekendtur, således er det Nettavisens svenske samarbeidspartner Snoken som er tipsansvarlig og derfor blir det kun omtale av bankerne i denne artikkelen. Artikkelen er redigert og tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Snoken byr på to bankere i omgangen.



Overlegen på kapasitet

Den første bankeren kommer ut i V75-2 og det dreier seg om treårige 3 Duke Snapper. Det er en meget kapabel hest som dog har slitt med endel galopper. Nå er det opp med Ulf Ohlsson og på kapasitet er dette uten tvil feltets beste hest. Trener Markus Pihlström er opp på sin hest og motstandsmessig er det mildt sagt overkommelig. 3 Duke Snapper i V75-2 blir vår ene banker i Østersund søndag.

Trives med Lindqvist

Vår andre banker og hovedbanker i omgangen, kommer ut i V75-6 som er et kaldblodsløp. 4 Don Viking har allerede vunnet seks løp i år, de fleste med Ove A. Lindqvist som kusk. Vant nest sist med samme kusk og er den beste hesten i dette løpet. En viss galopprisiko er det nok, men hesten trives samtidig svært godt sammen med Ove A, og trolig er Don Viking også god nok til å vinne fra dødens om nødvendig. Don Viking starter også i DD-spillet og blir naturligvis også vår DD-banker.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.