Toppfin V75-omgang på Axevalla

Magnus Jakobsson er aktuell i dagens V75-omgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Axevalla serverer en helt strålende V75-omgang denne søndagen, og kvaliteten på løpene er smellbra. Vi går for to bankere, og både 8 Great Winner (V75.2) samt 6 A Sweet Dance(V75-7) står alene på våre bonger. Gå ikke glipp av følgende:



Axevalla byr på en KNALLFIN V75-omgang søndag, og det er solid kvalitet på løpene! Vi byr på to bankere, og både 8 Great Winner (V75-2) samt 6 A Sweet Dance (V75-7) står alene på bongene. Gå ikke glipp av følgende:



V75-1 : 6 Coktail Fortuna – Er en kanon som vant 8 av 12 løp i fjor. Nå har den fått trene på, og sett veldig fin ut de siste ukene før dette løpet. Blir merkelig nok veldig undervurdert, og når vi la ut disse tipsene så hadde den kun 6,4% av innsatsene på seg. Får bare Isabella Bergh til styringen så duger den, og den er verdt et forsøk direkte!

V75-2 : 8 Great Winner – Velger vi å banke i et ikke så altfor tøft løp. Etter at man endret balansen så har fremgangene kommet, og den var strålende til seier sist via 12,9 s 1000m på en subbete bane. Her er det billig imot, distansen er kun et pluss, og skjer det bare ikke noe spesielt underveis så må dette dreie seg om en TOPP MULIGHET! ALL IN!

V75-3 : 4 Eastandwest – Er egentlig EKSTREMT kapabel, men rører det til for seg, og raden er derfor dårlig. Vi er veldig inne på at dette er feltes klart beste hest, rapportene går i dur, og feilfritt tror vi ikke den taper. Må bare prøves i et dårlig løp som dette. SE OPP!

V75-4 : 15 Queen Of Sand – Vant i Danmark sist, og utvikler seg til å bli en stadig bedre hest. Hadde varslet superform både nest + tredje sist, og seieren sist var derfor fortjent. Her møter den en ganske tøff gjeng, men vi er inne på at draget vårt bare er best, og det kan dreie seg om en banker for de som ønsker å gå tynt!

V75-5 : 10 Vikens High Yield – Er trolig den beste hesten på ren kapasitet, og den innfridde som et supersjokk sist. Skal normalt bare bli bedre og bedre fremover, og nedover det lange oppløpet på Axevalla plukker den mange. Går den som sist har den en stor sjanse igjen, og vi iler til med tipsnikken!

V75-6 : 9 Grand Diva Sisu – Delte seieren sist, men var steingod, og faktisk overraskende god med tanke på at treneren lå litt lavt før det løpet. Har normalt gått MYE frem med en blåser i kroppen, og fra dette sporet kan det fort bli veldig riktig. Har en voldsom toppfart i kroppen sin, og blir det bare litt tempo er vi inne på at den feller alt. SE OPP!

V75-7 : 6 A Sweet Dance – Er dagens beste banker. Den var utrolig tapper i årsdebuten nest sist, mens den nå sist ble bortkjørt. Viste 10,3 s 800m i kulissene, men ble altså helt feil disponert. Er trolig ytterligere forbedret til denne starten, distansen er normalt kun et pluss, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro hardt. ALL IN!