Unionstrav med superpott - du kan vinne 24 millioner i V75

Odd Herakles og Kleppe Slauren i et herlig nappetak. Lørdag kommer de ut igjen, og da i V75-6. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

En herlig weekend venter, og det er liten tvil om hvor det STORE høydepunktet skjer denne helgen. Färjestad klemmer til med en GEDIGEN V75-omgang lørdag, og her kan du altså vinne 24 millioner i den svensk/norske V75-omgangen. Når det gjelder dagen i dag så er det Bergsåker som er først ut, og her begynner V65-1 kl.12.45. Deretter skal vi til Tønsberg og Jarlsberg hvor det er JACKPOT i V65-spillet. Kr.382.026 ligger ekstra i sekserpotten, og her er man i gang kl.18.55. Kalmer er sist ut med en topp V64-omgang kl.19.30.

Her skal det dreie seg om et av årets store høydepunkt - nemlig den gedigne V75-omgangen på Färjestad lørdag. Her er det altså GIGAPOTT hvor du kan vinne svimlende 24 millioner kroner. Omgangen som venter er åpen, og spennende med en fin blanding av norske og svenske hester.

Vi var lenge i tenkeboksen rundt lørdagens beste banker, og den første tanken var 4 Handsome Brad (V75-1). Knallgod hest, men ble likevel vraket som hovedbanker. Vi ble nemlig forelsket i 2 Global Trust (V75-5) etter et lengre avbrekk sist, for dette var en helt annen hest enn hva vi har sett tidligere. Mye rettere, mye mer spenstig, hodestangen er fjernet, og vi lot oss imponere. Den står alene på våre bonger.

Det er altså en ordentlig SUPEROMGANG dette, og vi har derfor lagt ut litt dyrere lag på Eksperten enn hva vi pleier å gjøre. Vårt største EKSKLUSIVE V75-SYSTEM (var tre andeler igjen på det når denne saken ble lagt ut), ja, der koster andelene hele Kr.3 750 per andel, og her håper vi å være med i jakten på millionene.

Ellers vrimler det av spillmuligheter i alle prisklasser, og vi håper MYE på å hjelpe nettopp deg til lukene denne lørdagen. Alt om lørdagens V75-omgang finner du litt lengre ned i artikkelen.

Her er dagens V75-tekst til løpene på Färjestad:



V75-1 : 4 Handsome Brad – Har fått to løp i kroppen etter pause, og den holder flott form. Fikk maks i Jubileumspokalen nest sist, men travet trossalt 11,3/2140ma. Nå sist trykket den seg etter hvert til tet, og vant etter en tett oppløpsstrid mot formbomben Moni Viking. Spor fire bak bilen på Färjestad er optimalt, og sjansene for tidlig tet og slutt må være store. VI TROR HARDT!



3 Zoko Lane – Fullførte bra sist, og den er fakta i en veldig fin form. Nå har den fått dette løpet i kroppen etter pause, den står ikke tilbake for lørdagens motstand, og som for lite spilt er i hvertfall vi på vakt. Skal med om Handsome Brad garderes. 9 Hickothepooh – Avgjorde sikkert nest sist, og slo da Stepping Spaceboy etter en avslutning i 08-fart. Nå sist ble den sittende fast for lenge, og gikk pigg i mål. Møtte da deler av eliten i Norge. Står i et spennende smygspor nå, og med tempo har den form til å overraske.



11 Magic Win – Har fått et løp i kroppen etter pause, og den var fullt godkjent da. Var helt enorm på forsommeren, og med slike takter her, ja, da er den naturligvis aktuell. Vi blir dog overrasket om formen er såpass bra som tidligere i år med kun et løp i kroppen etter opphold. 6 Ragazzo Da Sopra – Feilet seg bort sist, mens den var KNALLGOD bak kapable Carabinieri nest sist. Er klart bedre enn raden, og det kan være en artig skrell med Björn Goop.

Vår rangering : A : 4 B : 3-9-11-6 C : 5-1-10-7-8-2-12

V75-2 : 11 Claude Debussy – Er en ordentlig tøffing som blir for lite spilt, og når vi la ut dette tipset hadde den 2,9% av innsatsene på seg. Nå sist havnet den utvendig leder, og var med i en slags seierskamp helt hjem. Tøffingen Indra’s Secret vant det løpet fra andre utvendig… Den feilet fra seg en 12-tid nest sist, mens den tredje sist var stor i nederlaget mot knallgode O’man Flax. Jepson opp liker vi, og med tempo skal ikke denne bli enkel å stå i mot. OBS!



3 Grandfather Bill – Har vunnet 5 av 7 ganger, og den har ikke gjort mange feil i karrieren sin. Har mye inne, og den vant veldig enkelt sist. Til denne starten blir det på med en YANKERVOGN, og det vil normalt løfte den ytterligere. Motivert, og tidlig. 2 Faust Boko – Vant enkelt sist etter å ha vist 11,9 s 800m med krefter igjen. Er veldig bra når den bare henger sammen i aksjonen sin, og den får stå som en stor outsider.

5 Green Keeper U.S. – Gikk vi i mot sist, og serverte Wreckless M.M. som en godbit. Vi er vel ikke blitt veldig imponert av Green Keeper U.S., og for oss er dette kun en liten gardering. 9 Hip Hurray Boko – Kommer ut fra formstallen til Johan Untersteiner, den har vist solid form på slutten, og er perfekt matchet inn mot dette løpet. Pappa Peter kjører, og fra et optimalt smygspor i en startrask rygg skal den med om løpet garderes med noen hester.

Vår rangering : A : 11 B : 3-2-5-9 C : 1-7-8-12-6-10-4

V75-3 : 6 Racing Mange – Blir vi bare mer og mer imponert av. Nå sist var den bedre enn noen gang etter et løp utvendig, trykket seg så til tet på siste bortre, og jogget altså 11,1/2140ma med proppene i, og draskylappene oppe… I dette løpet så OSER det stor fart, og får bare Racing Mange gå med i rygger er den supergiftig. Vårt klare førstevalg. 4 Love Matters – Er noe variabel, men knallgod når den er som best. Ble kjørt dønn ned i kjelleren nest sist, og den hadde ikke en av sine bedre dager da. Nå sist var den tapper fra dødens. Kan vinne, men den må levere på sitt beste.



10 On Track Piraten – Kommer tilbake etter en liten pause pga sykdom. Nå rapporteres den å trene bra, det er snakk om en hest som er herdet mot de beste, og i en billig gulldivisjon skal den ikke undervurderes. Vi liker også skarpt at Erik Adielsson får sjansen som kusk. Løpets store outsider. 2 Beau Mec – Er 11-år, men still going strong. Var solid i nederlaget nest sist, mens den sist ble sittende fast. Er kjapp i vei, den har trukket et bra spor, og den kan vinne med klaff.



1 Photo Lavec – Avsluttet som en vind etter veldig sene luker sist, og knep seieren. Står interessant til nå, og fra rygg leder/tredje innvendig, kan den overraske med tempo. 9 Deep Sea Dream – Var den moralske vinneren mot nettopp Photo Lavec sist, og den var stor i nederlaget. Første gang med PISK er trolig et stort pluss for denne. Går nemlig og bremser litt tilslutt i løpene, og da vil en pisk hjelpe på at den tar i helt hjem. Kan være en storskrell for de som virkelig vil ha en på dypet.

Vår rangering : A: 6 B : 4-10-2-1-9 C : 5-11-12-8-3-7

V75-4 : 4 Bo C. – Er trolig den beste hesten i feltet, den er klart billigere ute nå, og er verdt et forsøk. Var brenngod i et forsøk til Svenskt Travderby nest sist, og ble kun plukket ned på streken av Son Of God (ble treer i årets Derby). I finalen sjanset man på å rykke skoene, og det var ikke akkurat vellykket. Glem ikke at vi her snakker om en hest som ble trykket ned til 10x i årets Derby, og når den ikke er favoritt i et vanlig grunnlagsløp så er i hvertfall vi på vakt. 3 Heart Of Steel – Er et like klart motbud. Var helt enorm fra dødens sist (10 s 800m), og den var ikke langt etter over mål. Gangen før lekte den hjem løpet fra tet. Tåler å bli brukt underveis, den er kjapp i vei, og også denne skal i a-gruppen.

11 Wellino Avenue – Er en skadeforfulgt kapasitet-hest som vant på denne dagen i fjor, og da gikk den 10,7/1640ma. Kommer nå ut etter pause, man har siktet litt på denne oppgaven, og det er ingen tvil om at dette er løpets store outsider. 9 The Real Star – Ble det feil for sist, mens den var GOD treer bak veldig gode hester som Transcendence/Alcoy nest sist. Dahlen pleier å ha hestene sine klare når det er viktige løp, og fra et perfekt smygspor får den stå som en aldri så liten luring.

8 Laser Tile – Hentet MYE på 2 Rapide Frecel sist, og den var stor i nederlaget etter pause. Er normalt ytterligere forbedre med den blåseren i kroppen, og får den bare flyt fra et elendig spor så gjør den seg ikke bort. 6 Handsome Hank – Har Tor Olaf Halle gjort en strålende jobb med, og i Derby sist spurtet den fint til femte. Var da hakk i hel på gode hester, og på klokken stod det 12,0 s 800m. Er en mulig skrell med litt klaff. Ellers er dette løpet veldig jevnt, og det skiller lite på ranken.

Vår rangering : A : 4-3 B : 11-9-8-6 C : 2-1-5-7-10-12

V75-5 : 2 Global Trust – Kom ut etter et lengre avbrekk sist, og den var kastrert i pausen. Så rett og slett fantastisk fin ut i banen, og hodestangen som den tidligere har gått med var tatt av. Så ut som en ren kanon, og den jogget 12,4 s 800m til en overlegen seier. Kunne nok gått et par sekunder fortere den dagen om det hadde vært nødvendig. Er kjapp i vei, sporet passer nok perfekt, og denne favoritten må ha en stor sjanse. VI TROR HARDT!



5 Arsenal – Holder sin knallform, og den leverte et spinnvilt oppløp fra køen sist. Har blitt tøft matchet, og den duger godt i omgivelser som dette. Kan utfordre favoritten om den skulle ha en dårlig dag. 9 Speedmeister – Satt bom fast med krefter igjen mot tøff motstand i Norge sist. Gangen før speedet den inn til seier, og da viste klokken 09 s 800m. Står i et ypperlig smygspor, og med et høyt oppdrevet tempo kan denne storskrelle. 7 Ferrari River – Hestene fra stallen til Lugauer er variable, men knallgode når de først leverer. Ferrari River er en av de beste hestene i feltet, og den holder for tiden toppform. Fra dette sporet lukter det dog en tøff reise, og vi blir fakta overrasket om den vinner et såpass tøft løp som dette fra dødens….



1 Output Pressure – Har vært ute i Derby, og spesielt i forsøket var den klart bra. Er en bra hest for klassen, og skulle den få et innvendig smygløp med luker tilslutt så kan den fakta overraske. 8 Dom Perignon – Har bra kapasitet, og den varmet opp i en fin stil før løpene sist. Da ble det imidlertid galopp. Trenger flyt fra dette sporet, men helt borte trenger den ikke å være.

Vår rangering : A : 2 B : 5-9-7-1-8 C : 3-6-10-4-11-12

V75-6 : 9 Odd Herakles – Er den beste hesten, og den plasseres først selv fra bakspor. Den går sprint, den går mellomdistanse, og den går stayerdistanse. Den er lynrask fra start, og den er speedig. Vi snakker om en mildt sagt komplett traver som dessuten kommer til Sverige med storform. Vant veldig enkelt på Bjerke sist, og da jogget den 20,9. Blir det bare litt tempo er vi veldig inne på at den plukker ned alt til slutt. SPILLES!



3 Kleppe Slauren – Er hakket under vår klare tipsener. Dette er også en hest som rader opp med bra prestasjoner, men der Odd Herakles vinner pleier Kleppe Slauren å bli 2/3. Har trukket et bedre spor enn favoritten, og kanskje er det revansjedags for Slauren? 6 Tekno Odin – Vant i debuten for Persson sist, men aksjonsmessig har vi sett denne stjernen bedre tidligere. Nå har Persson brukt ytterligere en mnd på han, og vi tror aldri at han hadde plukket den ut i dette tøffe løpet uten at den begynte å nærme seg formen. Løpet som den gjorde denne dagen i 2016 glemmer vi ikke så lett, og da kom den altså alene til mål etter å ha åpnet første 1000m på 17,4… Tekno Odin er en av de hestene vi er mest spent på å få se denne lørdagen, og la oss håpe den fungerer som best, for da kan dette nemlig bli moro.

5 Odin Tabac – Fikk maks bak Månprinsen A.M. sist, men nå drar den fordel av distansen, og på sitt beste er den ikke helt ueffen. 4 Lome Brage – Var under pari sist, men det er slik denne kan være. Tilbake på sitt beste er den ikke borte, og selv om den nok er best på sprint er den aktuell for de som ønsker å spekulere litt.

Vår rangering : A : 9 B : 3-6-5-4 C : 10-8-1-7-2

V75-7 : 6 Counterfighter – En VIDÅPEN finale venter, og her plukker vi med oss en god del hester. Draget hadde 0,4% av innsatsene på seg når tipset ble lagt ut, og den vil ikke bli spilt. Vær dog OBS på at vi her snakker om en ganske grunnkapabel hest som dessuten er betydelig bedre enn raden. Nå sist satt den bom fast som pigg i kulissene, og det løpet ble vunnet av knallgode Carabinieri foran Monark Newman. Nest sist kom den via tredjespor vel 800m fra mål, og tapte kun for kapable Dartagnan Sisu som fikk et mer behagelig opplegg enn Counterfighter. En innvendig smyger, og med de rette lukene = da har denne form til å supersjokke! 1 Racing Ribb – Ligger stadig litt i skorpen, den har blitt matchet i tøffe omgivelser, og har nå en spennende oppgave foran seg. Sist gikk den 11,1 s 800m, og da var den også litt utav det i siste sving. Er kjapp i vei, og det er ikke utenkelig at Adrian Kolgjini har ambisjoner å lede fra start til mål…



11 Young Da Vinci – Var fullt godkjent til tredje i et forsøk til Svenskt Travderby sist. Er ordentlig bra de dagene den går feilfritt, og distansen er normalt kun et pluss. Regnes fra et perfekt spor på tillegget. 14 Victory Kåsgård – Feilet i et småskummelt angrep ned mot siste sving sist, og formen virker å være veldig bra. Har en fin sjanse om det bare klaffer litt, men det er ikke enkelt på en bane som Färjestad å vinne fra 40m tillegg.



12 Lord Flax – Tapte ytterst knepent sist, men var uansett god i nederlaget. Springsporet betyr normalt en fin start, og på sitt beste duger Lord Flax. Er en av flere som kan vinne dette. 13 Ola Montana – Ble det helt feil for etter pause sist, og tilslutt satt den bom fast med alt igjen. Går ALLTID gode løp når den står på fire friske bein, og med løp i kroppen etter pause er den fort ytterligere forbedret til denne starten. OBS!

Vår rangering : A : 6-1 B : 11-14-12-13-5-2-15 C : 9-10-8-7-3-4