Untersteiner viser veien mot V75-cashen

Johan Untersteiner er meget sentral i dagens V75-omgang. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Mens de fleste nyter sin siste fridag i påsken byr vi i Nettavisen på tips til tre baner denne dagen. Det blir lunsj til Hagmyren, og kl.12.45 begynner V4-1. Halmstad byr så på V75 kl.15.50, før Momarken avrunder med en internasjonal V65-omgang kl.18.15.



Lerum med lukefest på Forus 27. mars – Kr.960 ble til Kr.14 750!

Det ble servert SVÆRT STERKE tips til Forus denne tirsdagen, og det ble en herlig opptur i både V65 + V5-spillet! På vår store V65-bong med en innleveringspris på Kr.960 var storskrellene You Love (4,3%) + Vestpol Il (2,1%) begge med. Utbetalingen på denne bongen ble storfine Kr.14 750,-.



I V5-spillet ble det også fullklaff for vår store bong. Den kostet Kr.1 170, og betalte ut Kr.9 260,-.



Det kan bli MYE Untersteiner i dagens V75-omgang til Halmstad. Johan kjører nemlig begge våre bankere i dagens omgang, og vi blir fakta overrasket om han taper med noen av dem. 3 The Muffin Man (V75-4) imponerte sist, og er dagens første banker. 1 Day Or Night In (V75-6) er normalt bare best, og dette er dagens beste banker. Ellers finnes det flere godbiter i omgangen, og her er det bare å ta rygg på følgende snadder:



V75-1 : 1 Super War Horse – Er en traver vi liker ordentlig godt, og den så rålekker ut i årsdebuten. Fikk aldri sjansen fra tilslutt da, og den var ordentlig spenstig/fin i målgangen. Innledet veldig lovende tidlig som 3-åring, men greide ikke å følge opp. På sitt beste er denne fryktelig bra, og med inntrykket sist friskt i minnet så må den bare prøves til bra odds i lukene. Kan vinne dette fra tet/rygg leder. OBS!

V75-2 : 6 Garnsey Boko – Har Petri Puro fått i orden, og da kan det bli mye moro for det som er en ordentlig grunnkapabel hest. Avgjorde enkelt etter pause sist, men den var tung i kroppen, og vi forventer den mye forbedret til denne starten. Feelingen er at den er betydelig bedre enn grunnlaget sitt, og den skal ikke bli enkel å ha med å gjøre i «vanlige» løp fremover. MÅ BARE SPILLES!

V75-3 : 3 Kerstin Of Africa – Har en veldig fin oppgave foran seg, og er den som tredje sist, ja, da dreier fort dette seg om tidlig tet og slutt. Er dog utrolig variabel, og det er kusken også. Skal stå først, men vi tør ikke å banke den. PS. 2 Veiled – Spurtet fint sist, og den virket forbedret. Jepson opp er spennende, og fra et fint spor skal den passes.

V75-4 : 3 The Muffin Man – Vi liker strekhester, og spesielt i den tiden vi går inn i med lynraske vårbaner. The Muffin Man vant i årsdebuten sist, og den var meget god. Kom ubrukt til mål, og den fikk et klart pluss i kanten. Er normalt ytterligere forbedret nå, den får gratis tet, og da taper den ikke et løp som dette om bare aksjonen henger sammen. Dette er dagens beste banker.

V75-5 : 2 Perfect Model – Er dagens i særklasse beste skrellobjekt, og for oss er det en gåte at den ikke blir mer spilt. Løpet sist ser vi bort fra da den var ute i monte. Nest sist var den fakta positiv på en upassende lang distanse, og den fullførte klart bra. Nå har den et drømmeløp foran seg, og vi håper det blir skorykk som nest sist. Går en lav 12-tid fra tet, og den skal bli utrolig vrien å plukke ned på en lynrask bane! Kan være en banker for de som virkelig ønsker å ta en sjanse denne mandagen!

V75-6 : 1 Day Or Night In – Er en fryktelig bra hest, og dette er dagens beste banker. Den imponerte oss ved flere anledninger i Frankrike i vinter, og sist var den fakta brenngod mot tøff motstand. Føk til tet, fikk trykk det meste av veien, og den passerte på 08,6/10,4. Vant likevel sikkert, og det var en knallsterk prestasjon. Kan muligens ikke svare 5 Harry Haythrow om Peter Untersteiner sitter fyr på den, men vi tror uansett på tidlig tet for Day Or Night In. Kommer dessuten ut på racerbalanse, og feelingen er at dette vil gå unna. ALL IN! PS. 7 Djali Boko – Er motbudet, men det er så mye rør med den hesten at vi sitter den på venteliste. På kapasitet er den dog god nok til å utfordre.

V75-7 : 4 Foxy Brown – Helskummel finale, og her garderer vi bredt. Hesten vi plasserer knepent først fikk vinne sist, den var forbedret, og vil dessuten dra fordel av sprint som det er i dag. Er variabel, men den er god nok om den leverer på sitt beste. Bak denne er det vidåpent, og her kan det altså skrelle til!