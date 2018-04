Utfordrende V75-omgang på Romme

Jörgen Westholm er aktuell i dagens V75-omgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige søndagsmeny:

V4 Årjäng: Sesongpremiere på grensebanen

Oddsdobbel 1: Rosenborg tar seg sammen

Oddsdobbel 2: Eventyrlig oppsving for Real Madrid

Oddsdobbel 3: Åsane kommer ned på jorden igjen

Oddssingel OBOS-ligaen: Sandnes Ulf får det ikke lett på Sotra

Tippetips: Brann får tillit på søndagskupongen

Lerum med lukefest i lunsjen 6. april - Kr.240 ble til Kr.12 405,-!

Tipsene sitter veldig bra for tiden, og undertegnede hadde en ny stor dag på travbanen fredag! I lunsjen til Örebro ble nemlig lukene tømt, og vi håper du var med på spillfesten! I V65-spillet ble det fullklaff for vår største V65-bong på Kr.1 944, og den betalte ut meget solide Kr.60 906,-. I V4-spillet satt alt, og her betalte vår minste bong på Kr.240 ut herlige Kr.12 405,-. På Eksperten ble det naturligvis fullklaff for samtlige V4-bonger.



Lerum med nye fulltreffere - denne gangen på Solvalla 3. april!

Det ble herlig klaff for fire av undertegnedes alternative kupongoppsett på Eksperten denne tirsdagen. Sjekk ut følgende:

Ett andelslag med fire andeler a kr 729 - utbetaling kr 27 729

Ett andelslag med fire andeler a kr 429 - utbetaling kr 25 595

To andelslag med fire andeler a kr 500 - utbetaling kr 26 341



Lerum med knallsterke tips på Momarken 2. april!

På Momarken 29. mars serverte undertegnede MH Herkules (2-valg / vår alternative banker), Ingemar Palema (2-valg / vår DD-banker), og Arnspik (2-valg) i en uløselig V65-omgang. Bare noen dager senere på samme bane, 2. april, så ble det dog "kling i kassen", og igjen var tipsene knallsterke. Det store V65-systemet (fire andeler a Kr.1 000) satt som spikret, og betalte ut storfine Kr.27 030,-. I V5-spillet ble det fullklaff for samtlige bonger på Eksperten, og Nettavisens bong på Kr.432 betalte ut herlige Kr.5 340,-. DD-forslaget på fire rekker hadde med storskrellen Kamperhaugs Dina på kun to hester, og gav en odds på solide 31,64.



Lerum med lukefest på Forus 27. mars – Kr.960 ble til Kr.14 750!

Det ble servert SVÆRT STERKE tips til Forus denne tirsdagen, og det ble en herlig opptur i både V65 + V5-spillet! På vår store V65-bong med en innleveringspris på Kr.960 var storskrellene You Love (4,3%) + Vestpol Il (2,1%) begge med. Utbetalingen på denne bongen ble storfine Kr.14 750,-. I V5-spillet ble det også fullklaff for vår store bong. Den kostet Kr.1 170, og betalte ut Kr.9 260,-.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Romme byr på en særdeles utfordrende V75-omgang, og det er en krone rekken som gjelder. Vi jakter storcashen med flere frekke bud, og vil du ha et stort forsprang på salen, ja, da tar du rygg på følgende:



V75-1 : 6 Antonio America – Kan være en banker for de som ønsker å gå tynt. Vi snakker nemlig om den beste hesten i innledningen, den er bedre enn raden, og nå sitter sjefen seg selv opp. Skal stå først, men vi tør ikke å gå ALL IN. PS. 11 Walle West – Var god etter pause sist, den er på vei mot formen, og den er spennende med tempo. OBS!

V75-2 : 3 Global Upfront – Har fått tre løp i kroppen etter pause, og den blir stadig bedre. Nå sist ble den sittende fast under maning, og var ikke helt tom over mål. Blir solid kuskeplusset med Oskar J nå, den står spennende til spormessig, og den skal tas på alvor. Overrasker?

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V75-3 : 3 Segie Phefirst – Et elendig løp venter, og her er det dårlig klasse på de fleste hestene. Vår klare ide var god etter pause sist, og den vant veldig enkelt med masse krefter igjen. Har en nydelig oppgave foran seg nå, og feilfritt må sjansene være store. Motivert.

V75-4 : 5 Sundbo Samuraj – Spurtet fint nest sist, mens den nå sist ble plukket ned på streken. Er i sin absolutt beste form, og den skal bli utrolig spennende å følge nå. Hadde kun 6% av innsatsene på seg når vi la ut tipset, og det er altfor lite. SE OPP!

V75-5 : 5 Glide Street – Har løftet seg, og den ligger i skorpen. Kevin Oscarsson advarte faktisk litt for den sist, og da stod den til 40x flesket. Feilet da fra start, tapte mye, men satt likevel bom fast over mål i kulissene med masse krefter igjen. Står ikke tilbake for disse om den leverer på sitt beste, og den kan overraske. OBS!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V75-6 : 4 Tahiti Journey – Er ingen dum hoppe, og den var klart positiv i årsdebuten. Ble da sittende bom fast over mål, og den svarte hetten var urørt. Skal normalt være ytterligere forbedret til denne starten, den har et fint spor bak bilen, og den skal helt klart passes. TAS MED PÅ ALT!

Dagens beste banker:

V75-7 : 11 Man At Work – Var knallgod til seier etter pause nest sist, mens det ble tidlig galopp på en oppjaget sprint sist. Vi er klart inne på at sjansene for seier må være knallgode om det bare klaffer litt på veien, og for oss er dette dagens beste banker i en særdeles utfordrende omgang. ALL IN!