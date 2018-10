V75-fest i Bergen - du kan vinne 13 millioner

Per Oleg Midtfjeld og Ferrari B.R. Lørdag kommer de ut i Bergen. . Foto: Anders Kongsrud / hesteguiden.com / NTB scanpix (NTB scanpix)

V75-tipsene til undertegnede satt bra på Momarken sist lørdag, og vi var ikke veldig langt unna å gjøre rent bord da. Den lille bongen på Kr.160 fikk to seksere og en drøss med femmere. På Eksperten ble det fullklaff for totalt 16 lag, og disse betalte ut fra Kr.12 920 til Kr.18 211,-. Prisen på lagene var fra Kr.1 000 til Kr.8 000,-.

Gangen før, lørdag 13. oktober, var det Leirvåg som serverte solide V75-vurderinger, og også da ble det fullklaff for en rekke lag/systemer på Eksperten. To flate bonger (fire andeler a Kr.899) betalte ut Kr.29 521 hver seg. Samtlige systemer satt (fire andeler a Kr.2 000 / fire andeler a Kr.1 000 / 20 andeler a Kr.200). Disse betalte ut fra Kr.29 379 til Kr.34 601,-.

På Bergen Travpark lørdag fortsetter jakten på ytterligere en opptur i V75-spillet, og det er rent ut en knallfin omgang vi har å glede oss til mellom de syv fjell. Topphester som Ferrari BR, Cathrine's Chevy, og Odd Herakles rammer inn det som er en av de fineste V75-omganger som er kjørt på Bergen Travpark.

Når det gjelder bankervalget så landet vi på 3 Odd Herakles (V75-3). Den har et skreddersydd løp foran seg, og vi tror hardt på tet og slutt!

Dagens beste objekt hadde kun 11,1% av innsatsene på seg når vi la ut tipset fredag, men går løpet som vi tror, ja, da kan hjemmehesten 1 Ulisse Kronos (V75-7) være helt klink!

Alt om lørdagens V75/V5-omgang finner du litt lengre ned i artikkelen.

Her er lørdagens V75/V5 tekst til løpene i Bergen:



V75-1 : 5 Jarand – Er den som skal stå først i V75-1, og den har også en bra sjanse om den bare fungerer som best. Gikk et helt morskt løp etter en grov galopp i Derby sist, og vi er fakta spent på om det løpet kan ha kostet mer enn det smakte. Romtveit mener ikke det, og han kan trossalt hesten best. Klar tipsener mot helt riktig motstand. 3 Tangen Frikk – Er variabel, men hadde en av sine bedre dager sist. Var da klin overlegen i billige omgivelser, og leverte et av de beste løpene i karrieren. Dukker opp der foran med tilsvarende innsats. 1 Grude Kalle – Har løftet seg mye, men er enda under en bratt utvikling. Har vært helt overlegen to ganger på rappen, og det virker til å være mye å gå på. Om den kan en 28-tid blir den alt annet enn enkel å fange på en kjapp bane.

9 Kos Odin – Kom tilbake fra Stall Hamre som en «ny hest», og den har fungert fint siden. Nå sist ble det feil for den, og det var ikke sluttsolgt over mål. 60m tillegg er aldri optimalt, men et lite felt hjelper på. Er en av flere som kan vinne dette. 7 Briskebytrikken – Holder en noe usikker form, og den har ikke vært på topp de siste gangene. Er ikke så verst på sitt beste, og den er aktuell om den leverer som den skal. 8 Komnes Bork – Er den siste vi ser med sjanse i løpet. Fikk trolig maks sist, men denne er fakta såpass grunnkapabel at den ikke gjør seg bort om den har en av sine bedre dager. Er opplagt skrell-aktuell da. Disse seks skiller seg klart ut.

Vår rangering : A : 5 B : 3-1-9-7-8 C : 2-6-4

V75-2 : 9 L’amour Bonanza – Er en hest vi holder høyt i dette grunnlaget, og den burde være HET i et løp som dette. Var syk i Sverige sist, men har ellers ikke gjort mye feil før det. Kan få dette sydd opp, og med tempo blir den alt annet enn enkel å stå i mot. Vår tipsener. 5 Draco Braz Minto – Kommer til Bergen i en ny behandlet utgave, og det har nok gjort godt. Er veldig «seig» om den skulle komme seg foran, og fra tet kan løpet være kjørt… DOBBELT A-VALG.



7 Red Shankly R.S. – Har vært en skuffelse i år, og den har ikke innfridd de forventningene vi hadde til den. Var dog tapper i nederlaget sist, men det løpet kostet nok også en hel del. Fra dette sporet er det dessuten vingelrisk, og vi tror ikke den vinner fra dødens. Outsideren. 10 Sao Paulo – Står gunstig inne i dette løpet, og den er dessuten bedre enn raden. Nå sist fikk den aldri sjansen, og den ble sittende bom fast med krefter igjen. Er ikke så verst på sitt beste, og den kan være en artig skrell å ha med på bongen. 4 Bellatrix – Er det fin kapasitet i, og den har regelrett slått en hest som 7 Red Shankly R.S. tidligere (02.06.2018). Kommer nå ut etter en liten pause, og med litt form kjører nok Roald Hamre til. Skal med om man går utover de vi tror mest på.

Vår rangering : A : 9-5 B : 7-10-4 C : 6-2-1-8-3

V75-3 : 3 Odd Herakles – Har et gaveløp foran seg på lørdag, og vi kan ikke spekulere mot den her. Er så god at den vinner dette løpet fra dødens om nødvendig. Her blir det dog tet, og uansett hvor mye trykk den får på seg så er det ingen i dette feltet som er god nok til å spurte den ned. Var kanskje ikke helt på topp på Färjestad sist, men fullt godkjent, og den gikk trossalt 21,5/2140ma. Kan ikke få bedre betingelser enn dette, og på våre bonger/systemer står denne altså alene. 6 Ulsrud Tea – Har en fantastisk fin form, og den har altså kammet med seg tre strake seire. Vinner ikke fra dødens på Odd Herakles, og det skal bli spennende å se hvordan Svein Ove Wassberg legger opp dette. Motbudet, og den skal med om man velger å bruke en banker et annet sted.

Vår rangering : A : 3 B : 6 C : 4-1-5-9-7-8-2

V75-4 : 6 Cathrine’s Chevy – Er årgangseneren, og den var helt enorm i Norsk Kriterium nest sist. Feilet da like etter start, kom så frem i dødens, knakk 2 Noble Superb som en fyrstikk, men ble selv speedet ned på streken av Stoletheshow. I Frankrike sist var nok ikke Chevy’en helt på topp, for da skulle den ha holdt til andre fra tet bak kanonen Face Time. Fra tet er den klink, men den kan naturligvis også vinne dette fra dødens. Motivert.



2 Noble Superb – Var OK i finalen sist, men var altså helt sjanseløs å svare utvendige Cathrine’s Chevy. Vi er spent på hvordan Magnus Teien Gundersen tenker om det skulle bli tet igjen, for blir den igjen plukket ned så kan det begynne å sette seg i psyken, og det ønsker man ikke på en fersk 3-åring. Er dog et klart motbud fra et langt bedre spor. 4 L.A. Magic Moment – Hadde vi solid tro på tidligere i sesongen, men den har ikke utviklet seg som ønsket. Er dog veldig aktuell for tredjeplassen.



5 Eye Of The Tiger – Er en lillebror til Born In The USA, og også denne er det fin kapasitet i. Har dessverre oppført seg litt dumt de siste gangene, og det gjør oss usikker. På ren kapasitet er den ikke verst, og begynner man først å gardere, ja, da er den aktuell.

Vår rangering : A : 6 B : 2 B : 4-5-1-7

V75-5 : 4 Stumne Fyr – Var veldig lovende som unghest, og den har MYE ugjort i løpsbanen. Sist var den ute mot LANGT tøffere motstand enn dette, og da ble den altså sittende bom fast som ubrukt. Vi gav den et STORT PLUSS i kanten, og likte det vi fikk se. Nå er den langt billigere ute igjen, og får den bare travet sitt til å stemme så duger den godt her. 3 Ask Viking – Var lekker etter et lengre avbrekk sist, og den bare danset rundt banen. Hadde nok uansett veldig godt av det løpet i kroppen, og den godeste Gudmestad har nok siktet litt på denne oppgaven for sin springer. Er ganske kjapp ut, og skulle den komme seg foran har den naturligvis en stor sjanse. DOBBELT A-VALG!



5 Bokli Stjernen – Er det store hjemmehåpet, og en hest som mange i Bergen kommer til å spille. Magnar Nornes har igjen gjort en strålende jobb, og Bokli Stjernen virker finere/mer regulerbar nå enn hos tidligere trenere. Vant sprettlett sist, og feilfritt er ikke mange bedre enn den i grunnlaget. Disse tre hestene skiller seg veldig klart ut, og vi stenger butikken der. 6 Rappnor – Var OK sist, og blir nok mye spilt pga en god tid fra løpet da. Her møter den tøffe hester i grunnlaget, og vi tviler på om den er noe mer en maks trippelaktuell.

Vår rangering : A : 4-3 B : 5 C : 6-2-8-9-11-10-13-1-12-14-7

V75-6 : 8 Ferrari B.R. – Gjør comeback etter at han tidligere i år ble skadet, og vi gleder oss utrolig MYE til å få se den igjen. Har startet 21 ganger, og det har blitt 17 seire. Satte verdensrekord på 09,9/2100ma i mai i fjor, og det er en ordentlig blåser når den står på fire friske bein. Dette er altså en hest man har nevnt Elitloppet, og Frankrike med… Oleg varsler om en hest som skal være godt forberedt, og selv om det nok ikke er noen toppform der enda så må sjansene være SOLIDE! Har dessuten blitt strøket inn to spor, og da ligger det til rette for at det vil bli laddet fra start. Vi er klart inne på at comebacket ender med seier, og den står soleklart først på vår rank.

1 Donatomite – Har null fordel av distansen, men den er på vei mot formen igjen, og sist satt den altså fast på en 10-tid. Er OK fra start, men ikke veldig kjapp. Er uansett den første som skal med om Ferrari B.R. garderes. 2 Photo Lavec – Var svak sist, og den er behandlet etter det løpet. Har trukket et nydelig spor, den er normalt sikret en bra reise, og den er tidlig aktuell om man først begynner å gardere. 4 BBS Sugarlight – Er behandlet, og trener fint. Vant dette løpet på en imponerende måte i fjor, og viser den «gamle takter» så trenger den ikke å være borte.



3 Sejr Gammelsbæk – Geir Mikkelsen kjørte 100% uten ambisjoner mot Donatomite nest sist, gav bort løpet, og fikk da som fortjent. Vant deretter i skrotomgivelser sist. Er i en veldig fin form, men over denne distansen blir vel det passivt igjen om den først skulle komme seg foran? Trippelaktuell. 6 Deep Sea Dream – Så ikke noe fin ut i Sverige sist, og den slet fra start til mål. Nå melder Gaute Lura at den snørret etter løpet, og kan derfor være usikkert startende. Vi likte den uansett ikke sist, og ranker den derfor langt ut.

Vår rangering : A : 8 B : 1-2-4-3-6 C : 10-9

V75-7 : 1 Ulisse Kronos – Er en TOPPHEST, og en banker for de frekke i finalen. Man har satt hesten opp for denne oppgaven, og den lekte hjem løpet etter pause sist. Skulle ha en blåser i kroppen før denne oppgaven. Dette er en traver som vi holder veldig høyt, og innerspor bak bilen på sprint i Bergen er et klart pluss. Fra tet taper den neppe, og dette er dagens beste objekt.



4 Allaway G.T. – Holder veldig bra form, og den er KJAPP ut når den løser som best. Er dog variabel fra start, og løste for eksempel ikke noe spesielt bra ut nest sist. Leverte en bunnsolid sisterunde sist, og rapportene fra trenerhold er også oppløftende. Skal med om man bruker flere enn en hest. 8 Always On Time – Er svært bra på denne distansen, og den avgjorde sikkert etter å ha fått det sydd opp sist. Nå passer distansen bedre, den er blitt strøket inn et spor, og får stå som en klar outsider. 5 Tip Esterel – Er kanskje den beste hesten i feltet, og den har en drømmeoppgave foran seg i finalen. Fungerte dog dårlig sist, og det gjør oss veldig usikker. Er aktuell, men da må den fungere igjen.



6 Southwind Gizzel – Holdt godkjent på en for lang distanse sist, og formen virker veldig bra. Det må løse seg på startsiden om denne skal være veldig HET, og vi ranker den derfor litt ut fra et sjansebetont spor. 7 Rapide Frecel – Mistet travet tilslutt sist, og det gjør oss noe usikker. Nå passer distansen bedre, og dette er en hest som virkelig kan flytte på beina. Er en av mange som kan vinne en jevn finale. 10 Orlando Knick – Mistet travet sist, men er nok blitt fikset på før denne oppgaven. Distansen er ikke noen fordel, og den trenger et høyt oppdrevet tempo skal den rekke frem. Er en helt ute på kanten for de som virkelig spekulerer.

Vår rangering : A : 1 B : 4-8-5-6-7 C : 10-9-3

Litt om V5-1 + V5-2:

V5-1 : 10 Kaptein Kuling – Har overlegne fartsressurser i V5-innledningen, og feilfritt taper den normalt ikke. Står med to strake nå, men enda er det MYE å gå på. Dette er en hest som er betydelig bedre enn grunnlaget sitt, og det er i første rekke galoppen i mot. Motivert favoritt. 13 Spang Kosila – Kan være en luring for de som jakter litt på dypet. Den har fått et par løp i kroppen etter en liten pause, og formen er ikke så verst. Lørdag blir den dessuten KRAFTIG kuskeplusset med Gunnar Austevoll, og da er i hvertfall vi på vakt. MÅ MED OM FAVORITTEN GARDERES. 12 I.T. Jaros – Rader opp med jevne/fine prestasjoner, og den var en klart bra toer bak meget gode Ask Viking sist. Møter ikke en hest av et slikt kaliber her, og den er derfor tidlig.

Vår rangering : A : 10 B : 13-12-3-5-1-7-4 C : 6-8-2-11-9

V5-2 : 6 Global Undefeded – Har startet åtte ganger etter den kom til Bergen, og det har blitt åtte seire. Nå sist avsluttet den i 10-fart, og det er ingen tvil om at den kan flytte på seg. Runder normalt til seier igjen, og den er veldig motivert. 1 Lagrain – Kan være litt spennende, og den skal med om man spekulerer. Gikk et ganske sterkt løp etter galopp sist, og da fungerte den heller ikke som best. Fungerer denne som best, ja, da går den 17 fra strek, og da er den ikke ueffen. Eirik Høitomt opp er også spennende. 10 Cavaca – Er en hurtig nykommer som fikk maks fra rygg leder i Danmark sist. Ove er flink med disse nykommerne, og ingen skal bli overrasket om den er forbedret. Løpets klare outsider.



Vår rangering : A : 6 B : 1-10 C : 5-9-11-8-7-12-2