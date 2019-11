V75-fest med Brækken

Golden Dream M.E. og trener og kusk Noralf P. Brækken tok en overlegen seier i Bergens treårsfestival. Lørdag blir ekvipasjen Nettavisens V75-banker på Jarlsberg. . Foto: Morten Skifjeld/hesteguiden.com

Det er en strålende V75-omgang vi har foran oss på Jarlsberg lørdag. Sportslig er det en rekke storløp på menyen. DNT's høstfinale for 3-årige varmblods, Nils Østbys minneløp for 4-årige kaldblods, tradisjonsrike Arnt Haakestads minneløp for kaldblodseliten og Th Martinsens æresløp for varmblodseliten. Spillemessig ser det som alltid interessant ut når det er V75, jeg finner min banker i DNT's høstfinale for varmblods som er V75-6.

Ny kanon fra Brækken

Noralf P. Brækken har til tross for sin lille stall i Trøndelag levert elitehestene Shan Rags, Robin Rags og Juliano Rags. I treårige Golden Dream M.E. har Brækken en ny kanon på gang. Buzzin Brian-sønnen galopperte seg riktignok bort i Kriteriekvalifiseringen, men vant så et stort treårsløp på hjemmebanen Leangen 28. september med 125 000 kr i førstepremie. Deretter tok Brækken turen til Vermo i Finland og EM for treåringer. Da ledet Golden Dream M.E. i det lengste, men ble tatt ned av Ecurie D. mot mål. 30 000 euro i andrepremie var det i det løpet. Så tok Brækken turen til Bergen travpark og Bergens treåringsfestival. Fra tet vant hesten meget enkelt og nye 150 000 kr inn på konto. Lørdag er det spor åtte bak bilen i DNT's høstfinale, men til tross for det tror jeg på topp vinnersjanse. Normalt sittet hesten tidlig i tet og det er usikker form og dårlige spor på hovedutfordrerne. 8 Golden Dream M.E blir min V75-banker lørdag og bankerspilles også i DD-spillet.

Rangering V75-6/V4-3/DD-1: A: 8 B: 12-6 C: 10-2-3-11-7-9-1-5-4

Tea garderes

Kaldblodsdronninga Ulsrud Tea blir nok lørdagens største V75-favoritt i V75-3. Jeg hadde en lang prat med Svein Ove Wassberg fredag morgen og han har naturligvis god tro på seier. Wassberg hadde gitt grønt lys dersom det var sprint, men over 2100 meter er den fare for at hun kan bli for stri. Normalt hadde Svein Ove ønsket seg ryggløp, men i lørdagens løp er han "tvunget" til å kjøre foran. Så er det avhengig av hvordan tempoet blir underveis. 5 Ulsrud Tea er naturligvis en motivert favoritt, men jeg dobler mine V75-forslag med 1 Troll Solen. Denne var med i sprintløpet som Odd Herakles vant på Bergen travpark sist og Ulsrud Tea ble toer. Hadde vært tredje i mål da uten en liten oppløpsgalopp. Blir garantert overfløyet fra start lørdag, men 2100 meter er en fordel for Troll Solen. Så får vi se hvordan Magnus Teien Gundersen legger opp løpet underveis, men skulle Tea bli stri som Svein Ove Wassberg frykter, er det økende vinnersjanse for Troll Solen. I V5-spillet er det dårlig med bankerkandidate, ergo blir 5 Ulsrud Tea min V5-banker.



6 Kleppe Slauren hadde vært et opplagt garderingskryss, men Djøseland-traveren har ikke vist gamle takter hittil denne sesongen og får kun plass systemspillene.

Rangering V75-3/V5-5: A: 5 B: 1 C: 6-8-4-3 D: 2-7

V75-1/V5-3 - Varmblodshester. 2600 meter voltestart.

14 hester til start i V75-innledningen og hester over tre distanser og langløp. Tilsynelatende litt uoversiktlig, men jeg står på fire hester på samtlige V75-forslag.

13 Orlando Classic pådrar seg et ganske klart favorittstempel og er en motivert favoritt. Femåringen stod med ti strake og var ubeseiret, da han galopperte på vei mot tet som favoritt i V75-finalen på Bjerke for to måneder siden. Kom strålende tilbake til andre i det løpet, men skuffet en del som tung favoritt på Klosterskogen nest sist. Der ble det tredjeplass uten at hesten på noe tidspunkt var seiersfarlig. Tilbake som en vinner sist på Bergen travpark etter ledelse hele veien. Lørdag er det 40 meter tillegg og det er mange hester å runde. Det er dog varierende klasse på løpet, så bra seierssjanse er det npk.

1 Gaius B.R. står forlokkende til som en av to strekhester. Var brenngod i seiersløpet på Bjerke fjerde sist, og har bekreftet form i startene etterpå. Ledet garantert V75-1 i det lengste. 6 Makalo gjorde en knallsterke norgesdebut for sin trener Morten A. Pedersen. Måtte gjøre jobben selv fra dødens da, men vant likevel meget enkelt. Jeg var i kontakt med Morten torsdag kveld og han er usikker på hvordan startsiden går. Fjerdesporet i volta var det siste han ønsket seg og Orlando Classic fra lengste tillegg, kan være forbi allerede på startsiden. Nå meldte Morten til meg at han ikke hadde følt seg sjanseløs med Makalo selv om han stod likt med favoritten. Den påstånden får stå for Mortens regning. Men Makalo er uansett løpets klare outsider.

9 Siberian Justice står i et flott spor på 20 meter tillegg og formen er slett ikke verst. Skulle Gaius B.R. røre på startsiden, er det ikke utenkelig at Marius Høitomt sitter tidlig i tet. Min fjerde og siste hest på V75-forslagene. Det er ellers en rekke minioutsidere i løpet, men så lenge jeg kun spiller med en banker må jeg stå på fire i V75-1.

V75-1/V5-3: A: 13 B: 1-6-9 C: 7-3-12-8-14-11-5-4-2-10

V75-2/V5-4 - Nils Østbys minneløp. 4-åringer. 2100 meter voltestart.

En lang fireårssesong går mot slutten og til tross for kun ni hester med i anerike Nils Østbys minneløp, er det ingen sjanseløse i dette løpet.

Min frekke favoritt heter 6 Vill Jerven. Seiersmaskinen fra Trøndelag var svak i Derbykvalifiseringen, men ellers har hesten stort sett levert bunnsolide løp hele året. Har startet hele 24 ganger, men holder koken strålende og kommer fra to strake seire på Leangen. Var også strålende treer i Veikle Balder Cup finalen på Biri tredje sist og står ganske fint til i dette løpet.

1 Hauan Mina var fantastisk opplagt i debuten for Sigbjørn Kolnes på Bjerke for drøye to uker siden. Ledet hele veien da og kom i mål på flotte 27.0/2140 meter voltestart. Har kanskje enda litt å gå tidsmessig og står spennende til på strek lørdag. Fra lengste tillegg blir Derbyfinalistene 9 Våler Nikolai og 8 Møller Tor mye betrodd. Men ingen av dem har vist overvettes toppform i det siste og får meg er begge kun garderingskryss. 5 Reime Kongen har gjort hyggelige løp i regi Trond Anderssen, men heller ikke mer. Har et fint løp på papiret og tas med på de fleste V75-forslagene.

På de to største V75-forslagene finner jeg også plass til 7 Ard og 3 Solmyr Arvid. Ard holder bra form og fikk en fortjent V75-seier på Bjerke for drøye tre uker siden. Men står på lengste tillegg og rankes derfor litt ned på rangeringen. Så er det oppkomlingen 3 Solmyr Arvid som stort sett har vært matchet i grunnlagsløp denne sesongen. Holder strålende form og jeg Kihle-hesten en viss vinnersjanse og stopper på disse sju.

4 Alfa Betty og 2 Lykkje Cornelius er heller ikke helt sjanseløs, men disse fikk jeg ikke råd til.

Rangering V75-2/V5-4: A: 6 B: 1-9-8-5-7-3 C: 4-2

V75-4/V4-1 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Det er ikke rare varmblodseliten her hjemme om dagen og tradisjonsrike Th Martinsens æresløp har sett bedre utgaver enn årets.

To hester skiller seg ut på forhånd og jeg gir tipset til 7 Hickothepooh. Vallaken var enorm i seiersløpene på vårparten, men ble så skadet. Har ikke helt kommet tilbake på nivået fra tidligere i år, og trøtnet litt mot mål sist etter et tøft løp utvendig for Gigant Invalley. Men er på oppadgående og settes først.

3 Patent Leather burde vel strengt tatt vunnet i sitt siste løp på Leangen. Kom seg foran etter 700 meter, men ble tatt ned av lederyggens Always On Time. Var veldig vinner fra dødens nest sist og fireåringen til Frode Hamre har vært litt opp og ned hele sesongen. Her er det tetsjanse om ikke 2 Rafolo mot formodning testes i tet.

7 Hickethepooh og 3 Patent Leather står alene på de to minste V75-forslagene, men det hefter litt usikkerhet ved begge. Derfor tar jeg med meg "gamlingen" 1 Pebbe Simoni (maks sist, men har drømmesporet nå) og 9 Thai Navigator (god tredje sist og får smyge med her) på de to største V75-forslagene.

Rangering V75-4/V4-1: A: 7 B: 3-1-9 C: 2-5-4-8

V75-5/V4-2 - Kaldblodshester. 2100 meter voltestart.

Svært ujevn klasse på dette kaldblodsløpet der jeg synes tre hester skiller seg klart ut. 12 Kaptein Kuling er garantert beste hesten, men Jan Rune Gaustads formsterke vallak har trukket bakspor på 20 meter tillegg. Møter uansett klart overkommelig motstand og er en mulig bankerkandidat.

6 Dæmro Kjempen var ifølge Eirik Høitomt bedre enn noensinne i seiersløpet nest sist, men ikke i nærheten av like bra sist. Er uansett det første motbudet til den store favoritten. 2 Trons Vilje ble spilt til sensasjonelt lave 1,4 i odds som favoritt i et V65-løp på Klosterskogen sist. Det endte med galopp i sluttfasen da, uten at hesten var seiersfarlig. Ødegaard-hesten 20 meter foran min favorittduo lørdag og kan sitte tidlig i tet. Løpets klare outsider. Jeg synes vel egentlig at disse tre skal gjøre opp om seieren, men tar likevel med meg kapable 8 Spydomann Ø.K. på de to største V75-forslagene. Han ikke vært allverden i det siste, men det er en lunefull hest som kan slå til når man minst aner det.

Rangering V7-5/V4-2: A: 12 B: 6-2-8 C: 9-5-11-4-1-3-7

V75-7/V4-4/DD-2 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Fire hester skiller seg klart ut i V75-avslutningen. 4 Best Of All pådrar seg et tungt favorittstempel og skulle Hamre-traveren innfri, kan det gå mot en favorittpreget omgang på Jarlsberg. Treårshoppa gjorde sine to første starter i Hamre-regi i Sverige. Debuterte med 2. plass på Åby, mens hoppa via siste indre tok en knepen seier for Thomas Uhrberg nest sist. Hadde så en flott oppgave foran seg i V75-1 på Bergen travpark i siste starten og leder hele veien da. The Best of All er en motivert favoritt, men støter på et par tre solide motstandere og er ingen banker i mine øyne.

9 Ixelle Bolets har vært knakende god i regi Øystein Tjomsland etter å ha kommet fra Nederland. Har vært på trippelen i samtlige sju starter her til lands og vunnet fem. Svepte feltet ned siste langsiden i seiersløpet på Bjerke sist og var strålende. Første motbud til den store favoritten. 5 Given gjorde uten tvil sitt beste løp her til lands da han fra dødens tok hjem seieren i et V65-løp på Jarlsberg. Det skal sies at motstanden var billig, men det å vinne fra dødens er sterkt nesten uansett motstand. Tredjevalget.

Fra spor elleve markerer jeg også for 11 Vivienne. Hoppa til Kim Pedersen opptrer ujevnt, men toppnivået er høyt. Sammen med alltid spillbare Dag-Sveinung Dalen krysser jeg også for denne.

Dermed dropper jeg 1 Harmke Schermer på forslagene. Kolnes-hoppa er bra, men jeg tror ikke hun er god nok til å vinne mot disse, til tross for det alltid fordelaktige innersporet.

Rangering V75-7/V4-4/DD-2: A: 4 B: 9-5-11 C: 1-2-3-8-6-10-7-12