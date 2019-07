V75-fest med Hugo Åbergs

Propulsion og kusk Örjan Kihlström. Tirsdag kommer de ut på Jägersro. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Den fineste tirsdagen i året venter, og i kveld skal vi altså få oppleve Hugo Åbergs Memorial med 1,6 millioner til vinneren! Fra Norge har vi med topphester som Lionel og Gretzky B.R., og de møter på blant andre verdensstjernen Propulsion. V75-1 begynner kl.19.10, mens hovedløpet begynner kl.21.06. Vi skal dog i gang mye tidligere på dagen, og allerede kl.12.20 venter en knallfin V4-omgang til Umåker. Forus står for den norske V65-omgangen med start kl.18.55. På Forus er det en bitteliten JACKPOT med 175 000 ekstra i sekserpotten.



Lerum med DD-FEST på Färjestad 29. juli!

DD ble ranket ut på EN rekke denne mandagen, og oddsen ble meget fine 10,56. Sjettevalget Dayenne Lane var det en god del spillere som "sov" på, men oss lurte dem ikke. Fikk du med deg vår info? :



V64-6 : 7 Dayenne Lane – Er det soleklart beste objektet i dagens V64-omgang, og en hest som må være spennende. Gikk riktignok kanskje ikke helt på topp sist, men var likevel OK. Gangen før satt den bom fast som fulltanket i et løp som knallgode Velvatter vant, og hadde man plassert sistnevnte inn her, ja, da hadde den blitt en av dagens tyngste favoritter. Det blir ikke Dayenne Lane, og når vi la ut dette tipset hadde den kun 6,6% av innsatsene på seg. MÅ MED PÅ ALT!



Lerum med knallsterke V65-tips til Kalmar 27. juli - Kr.1 920 ble til Kr.11 414!

Under nattravet til Kalmar serverte undertegnede meget solide vurderinger, og det ble en ordentlig opptur for dem som "rygget" den store bongen til Kr.1 920,-. Her kunne man nemlig hente ut meget fine Kr.11 414,-. Reddington innfridde som dagens beste banker, og godbiter som Virgin Maiden (2-valg) og Tengil Face (2-valg) ble servert som herlige tipsenere.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.



Jägersro byr på en knallfin V75-omgang denne tirsdagen, og det er naturligvis Hugo Åbergs de fleste snakker om. Der skal vi gjøre et forsøk å felle Propulsion, og vår banker kommer ut litt tidligere på dagen. 6 Ike Schermer har vunnet 7 av 9 løp i karrieren, og den virker bare til å bli bedre og bedre. Nå kommer det trolig en ny seier, og vi går altså ALL IN! Ta rygg på følgende til kveldens pangomgang på Jägersro:



V75-1 : 1 Zabul Fi – Tet og slutt? Ble for hissig over stayerdistanse sist, men holdt likevel klart bra. Gangen før gikk den 11,0 fra dødens etter en åpning i 08-fart. Går nok en 10-tid om nødvendig i kveld, og det skal ikke bli enkelt å straffe fra et utvendig par. Vi er veldig inne på at fremgangene for Jepson fortsetter, og for oss er Zabul Fi en ganske klar tipsener i innledningsløpet. 2 Stoletheshow – Kan være skrellen. Den skal lettes i balansen nå, har trukket et nydelig spor, og er en av de beste i årgangen til Norge. Er en klar luring med Erlend Rennesvik. Glem ikke å spille litt på tvillingen 1-2.

V75-2 : 6 Ike Schermer – Har en STOR sjanse i et ikke så altfor tøft løp. Har vunnet 7 av 9 løp i karrieren sin, og på Bjerke sist gikk den 13,6/2100ma på en bløt bane. Kan nok 12,5 i kveld, og hvem skal egentlig straffe det? Er litt bedagelig, og at den får ha pisken med seg igjen er et solid pluss. Vi tror på en flott mulighet for denne vinnermaskinen, og lanserer den som dagens beste banker.

V75-3 : 1 Muscle Valky – Er en hest som Svante Båth holder høyt, og i kveld blir det skorykk på alle fire for første gang i karrieren. Akkurat det er meget spennende. Ble ikke kjørt ned i kjelleren etter hinder på veien sist, og den var også klart godkjent i storløpet nest sist. Blir gradvis bedre, den kan åpne, og med «racerbalanse» er i hvertfall vi på vakt. KAN OVERRASKE! 5 Acciaio – Blir hardt spilt her, men denne imponerte altså ikke sist, og har dessuten vært syk i etterkant. Er muligens den beste hesten på ren kapasitet, men det hjelper lite om ikke formen er helt på topp. Er dog motivert og tidlig.

V75-4 : 1 Hurricane River – Er en banker for de som ønsker å spille litt frekt. Den gikk et voldsomt oppløp fra en beskjeden posisjon sist, og den hentet MYE på 2 Guillaume Boko nedover oppløpet. Etter å ha stått i spor 10-11-10 står den endelig i et perfekt spor, den er lynrask fra start, og vår klare feeling er TET OG SLUTT! Dette skal være et bra spill i omgangen, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro mye på denne. 11 Staro Mcmillan – Ble kjørt veldig passivt med sist, og blir det fra en dårlig utgangsposisjon igjen? Vi er nemlig veldig inne på at man tenker Derby med denne, og da ønsker man ikke å tømme den ca en mnd før det braker løs.

V75-5 : 6 Cobbys Olifant – Virker ikke helt å bli tatt på alvor i kveld, og den hadde kun 2,8% av innsatsene på seg når vi la ut dette tipset. Det mener vi er veldig feil. Den trykket seg ut i finalen på Solvalla nest sist, ble disket, men spurtet voldsomt til femte. Hadde gått ca 12,0 om den ikke hadde blitt disket. Nå sist bankerspilte Uhrberg seg i V75’en, men da ble det galopp i en veldig trang situasjon på den første svingen. Er rett og slett en veldig bra hest som er MILEVIS bedre enn raden! Kan også åpne skikkelig bak bilen. Skrellseier for hjemmehesten? 3 Vaprio – Svepte feltet i Cesena sist, og jogget altså helenkelt 13,4/2080mv. Virket til å ha enormt mye inne, og får stå som en stor luring. Med på bongen blir naturligvis 2 Ultimaluna Grif selv om vi er litt inne på at den kan få kjørt seg litt som storfavoritt her.

V75-6 : 9 Propulsion – Vant dette løpet i 2016 (08,9), 2017 (08,1), og i 2018 (09,4). Blir det så den fjerde strake seieren? Det meste kan opplagt tyde for akkurat det, men fra dette sporet trenger den fart på forestillingen for å rekke frem. Viste form i Boden sist, og selv om hestene til Reden kanskje ikke har vært like «monster» over en periode nå så plasseres Propulsion først. Dog vil vi varsle litt for 1 Ringostarr Treb. Denne slet med aksjonen tidligere i år, men har gradvis sett bedre ut. På Jarlsberg sist passerte den mål som HELPIGG og FULLTANKET, og så ekstremt mye bedre ut enn på veldig lenge. Følger bilen fra start, og greier den å svare 2 Pastore Bob, ja, da blir ikke Ringostarr Treb enkel å ha med å gjøre. 4 Nadal Broline – Var igjen forbedret sist, etter at den var svak på Bjerke nest sist. Er i bunn og grunn god nok, og med «umulige» Goop som sjåfør er den naturligvis tidlig aktuell. Av de norske tror vi mest på 3 Lionel fra et perfekt spor. Vi blir dog overrasket om det blir norsk seier i kveld.

V75-7 : 2 Panamera – Er kveldens beste skrellobjekt, og en hest som skal med på ALT! Hadde faktisk kun 2,4% av innsatsene på seg når vi la ut dette tipset, og det er 100% feil. Dette er nemlig en ordentlig bra stayer, og med to løp i kroppen etter pause er den på vei mot superformen igjen. Ble brukt hardt innledningsvis sist før den etter hvert fikk rygg leder. Spurtet voldsomt etter sene luker, og hadde Sjunnesson fått tak i snoren til proppene litt før, ja, da hadde den vunnet. WOW, hvor bra den var! Har en veldig riktig oppgave foran seg nå, og hvorfor denne er så lite spilt vites ikke. VI TROR MYE PÅ DENNE SKRELLEN! 13 Reckless – Goop pleier å være «umulig» i disse stayerløpene, og ingen bedømmer tempoet bedre enn han. Reckless er på vei mot formen, og skal med på gardering. 8 Illuminati – Regner vi med at hjemmetrener Joakim Lövgren har satt i stand, og på ren kapasitet er den god. Løpets outsider.