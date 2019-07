V75-fest med ubeseirede Hillary B.R.

Hillary B.R. imponerte enormt da hun vant det ene kvalifiseringsløpet til Jarlsberg Grand Prix hoppeavdeling på 09.9 forrige mandag. Lørdag blir stall Gundersens ubeseirede fireårshoppe den ene av våre to V75-bankere på Jarlsberg. Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

En strålende trav- og galopphelg står foran oss med sommertravet på Jarlsberg som det soleklare høydepunktet. Det er V75 både lørdag og søndag og storløpene står i kø. Lørdag er det Jarlsberg Grand Prix hoppeavdeling som er det største sportslige oppslaget, og ellers holder V75-løpene jevnt over høy klasse. Siden ingen spillere klarte sju rette i Halmstad torsdag kveld, blir det også ekstra jackpotpenger i lørdagens V75-omgang med 351 615 kr ekstra i sjuerpotten.

Omgangen er slett ikke lettløst, men mine to bankere blir begge hardt betrodd. Stall Gundersen har vinnersjanser også lørdag og ubeseirede Hillary B.R. blir min hovedbanker i V75-6.

Nekter å tape

Superhoppa 2 Hillary B.R. måtte ned 09.9 for å ta seg forbi en meget tapper Thankful i det ene kvalifiseringsløpet til JGP Hoppeavdeling forrige mandag. Inn på oppløpet så det faktisk ut som ledende Thankful skulle vinne, men jernhoppa Hillary B.R. nekter som kjent å tape og festet grepet kort før mål og vant tilslutt enkelt. Måtte altså ned på enorme 09.9 for å vinne det løpet. Stod i åttendespor bak bilen i kvalen, lørdag er det andrespor bak bilen. Jakter sin trettende strake seier lørdag og blir min soleklare hovedbanker og bankerspilles naturligvis også i V4 og DD-spillet.

Rangering V75-6/V4-3/DD-1: A: 2 B: 1-3 C: 5-4-10-6-7-8-9

Taper ikke eliteløpet

Lars O. Romtveits elitetraver Odd Herakles er tilbake på sitt aller beste. Tok en herlig seier under eliteløpet på OGP-søndagen etter ledelse fra start til mål og tok altså turen til Finland 22. juni og vant storløpet der etter ledelse hele veien og tok med seg gigantiske 486 175 kr i seierssjekk hjem til Norge. Odd Herakles vant Eliteløpet på Jarlsberg også under Jarlsberg-helgen i fjor og var helt nede på 19.8 da. Fra førstespor med offensive Tom Erik Solberg i sulkyen skal det være tetgaranti lørdag. 2 Roli Eld har riktignok hevet seg mye de siste månedene, men en tetløpende Odd Herakles er ikke lett å bryne seg på. Jeg spekulerer ikke og bruker 1 Odd Herakles i V75-4 som min andre banker denne lørdagen og bankerspiller også i V4-spillet, der jeg bruker samlebonger.

Rangering V75-4/V4-1: A: 1 B: 2-6-3 C: 8-4-10-7-5-9





V75-1/V5-3 - Kaldblodshester. Hoppecupen. 2100 meter voltestart

Småskummelt hoppeløp innleder lørdagens V75 og her lanserer jeg 6 Trø Yr som mitt objekt. Stod iskaldt til i tolvtespor bak bilen i "comebacket" etter en liten pause på Klosterskogen for to uker siden og fikk en fin gjennomkjøring. Står spennende til på strek lørdag og kan sitte tidlig i tet. På en rask Jarlsberg-bane kan det bety ledelse hele veien.

12 Osen Expressa infridde meget enkelt som vår V75-banker på Momarken forrige lørdag. Da ledet Jan Roar Mjølnerøds seiersvante hoppe stort sett hele veien. Står dog mer vrient til nå med 20 meter tillegg. Kapasitetsmessig er hun nok best, men ingen gitt vinner lørdag. 7 Lille Olga var toer i V75-løpet som Osen Expressa vant på Momarken. Står 20 meter bedre til lørdag, uten at det har særlig betydning. Lille Olga må ha løpene på sine premisser og her lukter det rygg leder. Er hun på sitt beste, kan hun vinne.

1 Gyldenlinn var også med i Osen Expressas seiersløp sist lørdag og i likhet med Lille Olga står også Gyldenlinn 20 meter bedre til. Har vist flott formstigning i det siste og får Gunnar Austevoll henne feilfritt avgårde, er hun ikke ueffen. 11 Osen Prinsessa kommer også fra stall Mjølnerød. Hun har neppe mye dårligere kapasitet enn stallvennina, men hun er betydelig mer usikker. Så er det 14 Lykkje May som har vært variabel i det siste. Har dog en fin oppgave på papiret lørdag og kan er en klar garderingshest. De seks ovennevnte bør være et bra lås i V75-1.

V75-1/V5-3: A: 6 B: 12-7-1-11-14 C: 13-9-2-3-10-5-4-15-8

V75-2/V5-4 - Varmblodshester. Hoppeløp. 2100 meter autostart.

5 Jetske Beemd er mitt klare førstevalg i dette meget fine hoppeløpet. Treårshoppa til Frode Hamre var meget tapper fra dødens sist og Hamre er optimist. Står bra til spormessig og har vist at hun tåler å gjøre jobben selv. I en meget "guffen" V5-omgang lanserer jeg 5 Jetske Beemd som min V5-banker.



To formsterke damer fra stall Andersen er de første motbudene. 1 Mega Classic klarte ikke å hente en sensasjonelt god Writing Queen på Jarlsberg forrige mandag, men holdt farten strålende til andre. 6 Indiana Fortuna galopperte seg bort fra start sist, men har ellers vist flott form i det siste. 10 Harmke Schermer slet med en halsinfeksjon sist, men var veldig god i løpene forut. Blir min fjerde og siste hest på V75-forslagene.

Rangering V75-2/V5-4: A: 5 B: 1-6-10 C: 2-8-7-11-3-4-9-12

V75-3/V5-5 - Thor Tholfsens minneløp. 2100 meter autostart.

Tradisjonsrike Thor Tholfsens minneløp er et av de største løpene for de stallansatte og har blitt et meget fint løp.

4 Eddie Arctous holder toppform og lørdag utstyres hesten med helstengt hodelag. Det kan bety tet og det kan være løpsavgjørende. Min knepne favoritt. 1 Into The Sun kan ikke forsvare sitt innerspor, men med Magnus Teien Gundersen som kusk løser det seg nok underveis. Har ikke helt innfridd for stall Hamre selv om det ble seier sist, men på kapasitet er det ingen tvil om at det er beste hesten.

2 Down And Dirty holder flott form og spurtet fin til tredje bak Gretzky B.R. på Leangen sist. Blir trolig favorittspilt og hører med på tidlig gardering. I tillegg tar jeg med 7 Amazing Dream. Gjorde et greit løp i Bergen sist, og er behandlet etter det løpet. trener Erlend Rennesvik kan fortelle at hesten er satt opp for dette løpet. Velkjørende Ragnhild Bjørnbeth får sjansen som kusk. Kommer hesten inn i løpet fra et sjanseartet sjuendespor, er han god nok til å legge dette feltet på rygg. Jeg velger å låse V75-3 på disse fire.

Rangering V75-3/V5-5: A: 4 B: 1-2-7 C: 3-6-11-8-5-10-12-9

V75-5/V4-2 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

4 Brage Hindø har sett knakende fin ut i tre strake seiersløp og pådrar seg et ganske klart favorittstempel i V75-5. Gjorde trolig karrierebeste da han vant V75-løp på Forus sist og landet på råsterke 12.8/2140 meter. Den dagen kusket Magnus Teien Gundersen. Lørdag sitter treneren Kjetil Djøseland selv i sulkyen. Er meget kvikk bak bilen, men det er ikke gitt at han når teten her. Uansett en motivert favoritt.

2 Harbour Eightysix stod med tre strake seiersløp, alle med Eirik Høitomt som kusk, før hesten gjorde et godkjent løp med Henning Nygård som kusk i et V75-løp for stallansatte sist på Bjerke. Lørdag er Høitomt tilbake som kusk og startsporet er ypperlig. Første motbud til favoritten. Jeg velger å stå på disse to på de to minste V75-forslagene.

På de litt større forslagene betaler jeg også for 11 Ibra Boko. Denne skuffet kanskje litt med å ikke å holde unna for Zizou under langløpet på Bjerke OGP-lørdagen. Imponerte stort i tre seiersløp før det. Fra ellevtespor må det selvsagt klaffe litt underveis. Kapasitetshesten 7 Gonzales B.R. vant direkte i regi Trond Anderssen tredje sist, galoppert seg bort nest sist og gjorde et flott løp til andre sist. Er kvikk i vei, så får nok en bra posisjon direkte fra sjuendesporet bak bilen.

På det største V75-forslaget betaler jeg for ytterligere fire hester. 9 Roberto Brazz (holder stadig uforandret fin form), 12 Noble Tile (ble offensivt kjørt sist, blir nok kjørt mer på vent nå), 1 Hendrix B.R. (svak sist, men fint spor nå) og 3 Wanda Classic (står bra til spormessig og holder fin form).

Rangering V75-5/V4-2: A: 4 B: 2-11-7-9-12-1 C: 3-8-5-10-6

V75-7/V4-4/DD-2 - Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

Et meget fint kaldblodsløp avrunder lørdagens V75-omgang der jeg synes fem hester skiller seg litt ut.

6 Brenne Banker imponerte stort i seiersløpet sist på Forus der han avviste Professor Ø.K. mot mål. Har hevet seg i det siste og blir mitt knepne førstevalg. 3 Bråtnesfaks rader ikke opp seire slik han gjorde i 2017, men henger fortsat veldig bra med. Avsluttet bra til fjerde mot gode hester i Ole Uttisruds minneløp forrige lørdag og er som vanlig en outsider feilfritt. 2 Emil Mollyn feilet seg bort i Uttisruds-løpet, men har velkjent kapasitet og står mye bedre til spormessig denne lørdagen.

8 Magnums Othello var imponerende finalevinner på Bjerke i mai og holdt da lett unna for Emil Mollyn. Fra åttendespor er det sjanseartet denne lørdagen, men det er vinnerskalle i Tjomsland-hesten. 1 Remix står fint til og blir min femte og siste hest på V75-forslagene.

Rangering V75-7/V4-4/DD-2: A: 6 B: 3-2-8-1 C: 5-12-9-11-4-10-7