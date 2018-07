V75-jackpot med 1,5 millioner ekstra

Det blir galopp fra Gøteborg i lunsjen denne søndagen, og V4-1 starter kl.12.45. Åmål byr så på en helt strålende V75-jackpot, og det ligger altså over 1,5 millioner ekstra i sjuerpotten. V75-1 begynner kl.15.50. Som om ikke dette var nok så blir det også JACKPOT fra Sørlandet, og her ligger det 576 426 ekstra i sekserpotten. V65-1 er i gang kl.18.15.

Åmål står for dagens V75-omgang, og det er altså JACKPOT i V75-spillet. Omgangen som venter er svært spennende, og alt annet enn veldig lettløst. Etter å ha vært i tenkeboksen en god stund landet vi på 2 Victor A.U. som dagens beste banker. Bør få gratis tet, den bør få dempe, og da skal dette være over. ALL IN! Gå ikke glipp av følgende:



V75-1 : 8 Dugur – Må være spennende i innledningsløpet. Den har nemlig vært merkbart forbedret etter pausen, og den ligger veldig i skorpen. Avsluttet solid etter galopp nest sist, og da skal man huske på at den er hakk i hel på bedre hester enn hva den møter nå. Nå sist ble det egentlig feil for den, men den leverte et luftig oppløp, og varslet igjen full form. Kan opplagt vinne dette ikke så altfor tøffe løpet, og vi må bare varsle skarpt!

V75-2 : 4 Welcome – Ble det helt feil for sist (11,5 f 1000m), og det løpet kan man bare se bort fra. Nå er den billigere ute, den kommer seg normalt foran, og leverer den på sitt beste, ja, da kan dette dreie seg om TET OG SLUTT! Må bare spilles med perfekte betingelser som dette.

V75-3 : 2 Victor AU – Åpningen kostet for mye sist, og den fikk dermed syre tilslutt. Her blir det normalt tet igjen, og på en bane som Åmål er det ofte ekstremt avgjørende. Her er det dessuten få som tåler å gå frem å lage noe tempo, og vi blir alt annet enn overrasket om Torbjörn Jansson får dirigere dette litt som han vil. VI TROR HARDT!

V75-4 : 9 Mon Amie Lane – Åpent løp med ferske 3-åringer, og det er aldri lett å vite hvordan de vil opptre når de skal gå motsatt vei for første gang i karrieren. Vår ide kommer ut etter vel tre mnd pause, og det er mulig at den trenger en blåser før formen er der. Man skal dog være OBS på at denne møtte mye bedre hester enn hva den møter nå i løpet sist + nest sist. Kaj Widell opp er også spennende. Overrasker?

V75-5 : 3 Garbo Boko – Er veldig kjapp fra start, og sist fulgte den bilen til tet. Slapp så, og fikk rygg leder. Gikk ut i dødens mot siste sving, og avgjorde sikkert mot mål. Her burde den igjen få tet, og får den bare dempe litt da, ja, da renner den fort unna mot en svært overkommelig gjeng. SPILLES!

V75-6 : 5 Zolo Sensation – Er en bra hest, og det er snakk om en motivert tipsener. Den var god i nederlaget nest sist, mens den sist ikke likte skoløs på alle fire. Nå går man tilbake til den gamle balansen, rapportene på den går i dur, og det er helt OK at den står først på ranken. Blir dog kolossalt hardt betrodd, og akkurat det kjøper vi ikke. Motivert, men…

V75-7 : 5 Digital Circle – Småskummel finale med mye formløst på farten. Hesten vi plasserer først har heller ikke vist superform i 2018, mens den i 2017 var meget god. Fullførte dog godkjent sist, og det på en god tid. Har vunnet 1 av 2 på denne banen, og skal ikke ha problemer med profilen. Offensive Magnus Jakobsson burde passe bra, og vi setter den altså frekt først i dønn riktige omgivelser.