V75-jackpot med 2,5 millioner ekstra i Drammen

Siv Emilie Løvvold og Rapido. Lørdag kommer de ut i Drammen. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Det store HØYDEPUNKTET denne uken skjer naturligvis i Drammen lørdag hvor det er V75-jackpot med over 2,5 millioner ekstra i sjuerpotten. Noen av løpene er litt tynne, men dermed er det ikke sagt at dette trenger å bli veldig enkelt. Vi skal nemlig prøve å felle et par av dagens tyngste favoritter, og i tillegg skal bongene krydres med godbiter. Dagens i særklasse beste banker kommer ut i V75-4, og dette løpet taper ikke 2 Ness Tjo Edel om alt går riktig for seg.



Her er dagens tekst til løpene i Drammen:



V75-1 : 1 Ulsrud Tea – Fikk endelig vinne NM igjen sist, og den var god fra tet da. Har hatt nok et utrolig sterkt år, og nesten alle tror på tet og slutt lørdag. Vær dog OBS på at den hadde spor en i dette løpet i fjor også, og da havnet den i fjerde innvendig. Da var det raskere hester utvendig, men sporet trenger ikke å være noe pluss. Har en stor sjanse om den bare ikke blir fast, men helst skulle vi hatt den i spor 4-5 (har pleid å løse raskere ut når den står i spor litt ute) om vi skulle ha banket den… 3 Ådne Odin – Blir nok et stort skrik denne lørdagen, og også vi velger å varsle skarpt. Gikk et helt spinnvilt løp i Sverige etter galopp sist, og da hadde vi 19,4/1400m på klokken etter galoppen. Er for alvor på vei til å vokse inn i eliten, og den skal regnes tidlig fra et nydelig spor.

2 Tekno Jerken – Har trengt noen løp i kroppen etter et lengre avbrekk, men den er nå på riktig vei. I NM sist var den hakk i hel på gode hester, og det er billigere i mot nå. Fikk det optimale sporet, og med tempo blir den tung tilslutt. 6 Ingbest – Kommer ut på sin beste distanse nå, Frode Hamre er fornøyd med den i jobbene, og den får stå som en outsider etter at den ikke var på topp sist. 8 Galileo – Gikk sterkt etter galopp i NM sist, og den ble tilslutt sittende bom fast over mål i kulissene. Hadde vært HELAKTUELL fra et bedre spor, men fra dette sporet ranker vi den litt ut.

Vår rangering : A : 1 B : 3-2-6-8-4 C : 7-5-10-9

V75-2 : 2 Rapido – Har fått to løp i kroppen etter pause, og den er perfekt matchet inn mot dette løpet. Gikk fullt godkjent i DK sist, den er god på 800m baner, og den får opp en knallgod rytter som dessuten kjenner hesten sin veldig godt. Kan fort få løpet her, og vi iler til med tipsnikken. 1 Rainbow Bonanza – Ble toer sammenlagt i årets Biri Allround, og den var også god til tredje i montedelen. Følger bilen fra start, og har ikke løpene på Biri sist knekket den så kan den vinne dette fra både tet/rygg leder. Vi er dog usikker på hvor mye løpene sist kostet, og er litt inne på at den kan få en reaksjon nå.



6 Jefferson Dotcom – Er en annen som er lynrask fra start, og her vil nok Hande klemme til direkte. Var godkjent toer bak knallgode Flashing Boko sist, og den er billigere ute nå. Står pengemessig ypperlig inne i dette løpet, og den er en av tre hester som skiller seg ganske klart ut. 4 Welcome S.E. – Vant den motsatte veien i Åmål sist, og den var god. Har dog vært noe bedre over sprint, og distansen her trenger ikke å være noe pluss. Er dessuten ikke stabil, og galoppen er aldri langt unna. 10 Javier Palema – Er stadig bedre enn raden, og den har kapasitet som i hvertfall gjør den trippelaktuell. Skal bli spennende å se med Kvasnes på lørdag.

Vår rangering : A : 2-1-6 B : 4-10-5 C : 3-7-8

V75-3 : 6 Thankful – Er en hoppe vi liker, og vi liker også utviklingen som den har hatt. Spurtet strålende bak «umulige» Hillary BR sist, og den var en knallgod toer. Får den løpet er den veldig giftig, og med Tengsareid opp er også hesten i de beste hender. SPILLES! 8 Cathrine’s Chic – Var den beste bak Hillary BR før i år, men har vel kanskje ikke utviklet seg som man ønsket? Nå tar man av det helstengte hodelaget, og setter på den draskylapper. Skal kjøres i rygg, og den skal bli spennende å se den med et slikt opplegg.



2 Blueridge Sun – Mistet stilen når den vant nest sist, og den var under pari sist. Blir hardt betrodd nå, men hvordan er egentlig formen, og hvordan vil den takle en bane som Drammen? Vi nøyer oss med å plassere den på outsiderplassen. 4 Delight Classic – Har vært DUM bak bilen de siste gangene, og det trekker ned. Gikk et svett løp etter startgalopp nest sist, og på ren kapasitet gjør den seg ikke bort. Til denne starten skal Malmin justere utstyret, og det blir ikke et åpent hodelag på lørdag. På med et stengt hodelag for å få den mer fokusert, og feilfritt kan den opplagt vinne. OBS!

Vår rangering : A : 6 B : 8-2-4 C : 5-3-7-1

V75-4 : 2 Ness Tjo Edel – Var ikke noe spesielt fin i forsøket nest sist, mens den sist var utrolig god fra dødens på Stjärnblomster. Etter at 4 Stjärnblomster er blitt strøket i dette løpet så ser det utrolig billig ut for Ness Tjo Edel, og det må nesten et uhell til om den skal tape. Blir normalt sluppet gratis til tet, og siden er dette løpet over. Dette er dagens beste banker. 3 Skeie Stjerna – Er under en flott utvikling, og den feilet fra seg en tredjeplass sist. Nest sist spurtet den sterkt til andre bak Stjärnblomster. Er kjapp i vei, den er sikret et bra opplegg, og er en HET trippelkandidat.

Vår rangering : A : 2 B : 3 C : 5-6-1

V75-5 : 9 Let’s Take A Selfie – Er vi veldig inne på denne lørdagen, og for oss er dette et av dagens klart beste objekter. Den spurtet strålende i finalen sist på Jarlsberg, og vi hadde altså 06,7 s 300m via fjerdespor i den siste svingen. Det gikk altså ikke å hente noe tilslutt. Her har den trukket en nydelig rygg fra start, den vil komme fint gjennom, og det ser veldig riktig ut på forhånd. EN BANKER FOR DE FREKKE! 4 Grace BR – Så veldig fin ut i årsdebuten tredje sist, men har slitt med luftveisinfeksjoner de to siste gangene. Er blitt behandlet for dette, og den vil garantert være MILEVIS forbedret på lørdag. Skal passes!



1 Normadie Royal – Forsvarer normalt ikke sitt innerspor, og da er storfavoritten i trøbbel. Vi er også veldig inne på at Frode Hamre ikke ønsker å tømme sin springer såpass tett opp mot kval til Hoppe-Derby, og at det kan bli passivt om han først blir overflydd. Denne favoritten MÅ garderes. 5 Lady Lara – Er en spesialsprinter som fort kan fly til tet, og lede dette løpet rundt om. Holder uforandret bra form, og spor fem bak bilen passer perfekt. Er en naturlig gardering. 8 Kamperhaugs Dina – Oleg tenker Hoppe-Derby, og bakker ned i køen? Har vært bunnsolid på slutten, den trenger en blåser i kroppen, og er ikke «STEKHET» fra dette sporet…

Vår rangering : A : 9 B : 4-1-5-8 C : 6-2-10-7-3-11

V75-6 : 2 A Brave Heart – Gjør nesten bare bra løp, og den var også klart godkjent på Jarlsberg sist. Nå står den perfekt til spormessig, den er veldig kjapp i vei, og Gunnar Austevoll har klare ambisjoner om å lede dette hele veien. Motivert. 7 Ghazi B.R. – Ble treer i fjorårets Kriterium, men har floppet i år. Nå kommer den ut i regi Stall Hamre, rapportene på den er sterke, og dette er en av de mest spennende hestene på lørdag. Tilbake på sitt beste kan den vinne et løp som dette enkelt fra dødens. STOR OUTSIDER!

Vår rangering : A : 2 B : 7 C : 3-8-6-9-1-4-5

V75-7 : 4 Vesle Maia – Har vært helt enorm i Sverige på slutten, og den kommer ut i dette løpet i sitt livsform. Den sjokket, og var brenngod til seier tredje sist. Fulgte opp med å spurte strålende i kulissene nest sist, mens den var klin overlegen sist. Står bra inne i dette løpet grunnlagsmessig, og går den som i Sverige på slutten må den være HELAKTUELL! 6 Emil Mollyn – Sliter med allergi, og er derfor variabel i sommerhalvåret. Var under pari sist, men leverer denne på sitt beste igjen, ja, da er den HET i et løp som dette. Skal inn i a-gruppen, og dette er også en hest som må passes.



1 Art Miklagard – Er Svein Ove Wassberg ordentlig fornøyd med for tiden, og den rader opp med sterke prestasjoner. Kan åpne, men blir likevel overflydd? Duger om den bare ikke blir fast. 9 Tyri Loke – Vant enkelt nest sist, mens den trakk seg litt etter en tøff åpning sist. Et løp bakfra kan bli riktig, og den er en av flere meget aktuelle hester som skal med om løpet garderes. 8 Frøyu Petter – Fikk syre etter en tøff åpning sist. Nå er den fakta ganske hardt ute, og det lukter dessuten en ganske krevende innledning. Kan vinne, men da må det løse seg billig fra et elendig spor.

Vår rangering : A : 4-6 B : 1-9-8-2 C : 12-7-5-3-10-11

Litt om V5-1 + V5-2 :

V5-1 : 3 Obrigado Brazz – Var meget god i langt tøffere omgivelser enn dette sist, og det er i det hele tatt en bra montehest. Står spennende til nå, den er kjapp ut, og dette ser veldig riktig ut på forhånd. Vår klare favoritt. 10 Trespasser – Har vært bra under sal, og den har vært positiv to ganger på rappen i den stilarten. Her er den motstandsmessig helt riktig ute, og den er aktuell om det bare klaffer litt fra et dårlig spor. 8 Tiffany T.G. – Er egentlig ikke så verst i denne stilarten, og den gikk bra i kulissene etter galopp sist. Kan overraske om det bare klaffer litt underveis. Outsideren. 6 Key To Candy – Var strålende opplagt under sal tredje sist, den kom ubrukt til mål da, og den er naturligvis spennende med Kristine Kvasnes. Motivert, og tidlig.

Vår rangering : A : 3 B : 10-9-6-5-1-7 C : 8-4-2

V5-2 : 7 Uncle Wise AS – Var det veldig gode rapporter på før den skulle debutere i monte nest sist, men da skuffet den stort, og var neppe frisk. Var positiv med vogn sist, og formen skal være bra. Har fungert bra under sal i jobb, og på sitt beste duger den normalt godt i et løp som dette. OBS! 9 S.M.K. Smashing – Er en ganske bra hest i grunnlaget, og den skal bli spennende å se under sal denne lørdagen. Rapportene på den er fine, rytteren er rutinert, og for oss er dette løpets klare outsider. 1 Valiant Dalimo – Var veldig bra i monteløpet femte sist, og da tapte den kun for en såpass god montehest som Even’s First Boy. Møter ikke noen i nærheten av et slikt kaliber her, og viser den bare litt form skal den være HET med en såpass god rytter som Siv Emilie Løvvold.

Vår rangering : A : 7 B : 9-1-4-10 C : 3-8-6-5