V75-jackpot med Magnus Teien Gundersen i hovedrollen

Grude Kalle og kusk Magnus Teien Gundersen blir også største favoritter i V75-omgangen på Bjerke. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En høyinteressant onsdag står foran oss. På Øvrevoll skal Nettavisens galoppeksperter følge opp søndagens fantastisk tipssuksess i V75-omgangen på Bro Park. Onsdag kveld er det så duket for jackpotomgang i V75 Bonus på Bjerke der det venter hele 975 708 kr ekstra i sjuerpotten.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

Nettavisen har lagt bak seg en strålende helg og søndag tok våre galoppeksperter voldsomt for seg under V75-løpene på Bro Park og lørdag fanget Rolf Lerum flere solide gevinster under V75-løpene på Färjestad.

29 andelslag inn med sju rette - ca kr 20 000 på hvert av dem

Våre galoppeksperter knallet til med tre bankere til V75-løpene på Bro Park. Og alle vant. V75-forslaget på Nettavisen med innl. frist på kr 864 satt klokkerent og betalte tilbake herlige 18 084 kr. Totalt ble det klaff for 29 andelslag på Eksperten:

6 andelslag (fire andeler a kr 250)- utbetaling per stykk - kr 18 084

5 andelslag (fem andeler a kr 200) - utbetaling per stykk - kr 18 084

2 andelslag (ti andeler a kr 100)- utbetaling per stykk - kr 18 084

5 andelslag (fem andeler a kr 300) - utbetaling per stykk - kr 19 088

8 andelslag (fire andeler a kr 500) - utbetaling per stykk - kr 21 617

3 andelslag (fire andeler a kr 750) - utbetaling per stykk - 22 518

Over 600 000 kr i gevinster

I tillegg ble det en rekke gevinster på de minste andelslagene, mens vi dessverre manglet utgang på systemspillene. Totalt omsatte Nettavisen for 94 071 kr på Eksperten, mens samlet gevinstsum ble formidable 604 987 kr.

Nesten SUPERGEVINST og bra V75-tips fra Lerum på Färjestad 21. september!

Dexter Brick (2-valg) innfridde, og den ble banket på flere bonger. Bossy Alley (6-valg) ble det servert SUPERINFO på, og den var undertegnedes 2-valg. Odd Herakles (1-valg) innfridde naturligvis som dagens beste banker. På slike stordager som dette har vi alltid flere typer systemer, og det ble veldig fine penger på flere av disse systemene.

Spesielt på FOLKESYSTEMET (20 andeler a Kr.300) kunne det blitt det helt store denne lørdagen. Usain Henna (7-valg) så nemlig helt klink ut i finalen mot oppløpet, men ble dessverre plukket ned av en smygkjørt tilslutt. Hadde Usain Henna tatt seg av finalen (ble altså nummer to), ja, da kunne tyve stykker ha delt VOLDSOMME ca syv millioner (med seksere og femmere). Nå ble det kun en trøstegevinst, men den var likevel på meget fine kr 154 068,-.

Sjekk ut følgende fra lørdagen på Färjestad:

Folkesystem (20 andeler a kr 300) betalte ut storfine kr 154 068.

Folkesystem (20 andeler a kr 200) betalte ut kr 18 112.

To store systemer (4 andeler a kr 1 995) betalte ut kr 18 112 hver seg.

Tre av våre systemer (4 andeler a kr 1 000) betalte ut kr 18 112 hver seg.

Et av våre siste info systemer (4 andeler a kr1 250) betalte ut kr 33 960

Men nå retter vi fokus for onsdagens store jackpotomgang i V75 Bonus på Bjerke. Det venter hele 975 708 kr ekstra i sjuerpotten og Magnus Teien Gundersen sitter opp bak de beste bankeralternativene og blir også min bankerkusk i V75-4 .

Enormt forbedret i regi Heidi Moen

Det er ikke noe nytt at Heidi Moen er en meget dyktig travtrener og med fireårige 6 Grude Kalle har hun igjen gjort en solid trenerjobb. Vant direkte i hennes regi på Biri 20. august og fulgte opp med en råsterk V75-seier på Bjerke for to uker siden. Magnus Teien Gundersen kjørte da frem i dødens på storfavoritten Tom Odin snaue runden igjen og knakk denne regelrett mot mål. Det var en imponerende prestasjon. Det er ingen Tom Odin med i kveld og motstandsmessig ser det meget overkommelig ut. Meget velkjørende Magnus Teien Gundersen brenner svært sjelden med storfavoritter og 6 Grude Kalle blir min soleklare jackpotbanker i V75-spillet på Bjerke i kveld i V75-4.

Rangering V75-4: A: 6 B: 10-4-3 C: 1-7-8-2-9-5-11

Magnus har mer på lager

Magnus Teien Gundersen sitter også opp bak favoritten i V75-7/V5-3/DD-2 og nå handler det om stallhesten 1 Faust Boko. Pappa og trener Geir Vegard har stor tro på at vallaken forsvarer sitt innerspor i kveld og da er trolig løpet kjørt. Faust Boko har levert en rekke toppløp denne sesongen og var knallgod toer bak Patent Leather i eliteløpet på Sørlandet for ti dager siden. Blir min klare favoritt og også min banker i DD-spillet.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

Men støter på et par fine konkurrenter, og derfor tar jeg først og fremst med 3 Bålsta Palema. Denne norgesdebuterte i regi Jenny Thygesen med en sterk 2. plass under stayerløpet på Bjerke på Klasseløpssøndagen. Skal være bra fra start, men jeg tror ikke hesten er god nok til slå Faust Boko fra dødens. Så er det 7 Kicking Classic som vant direkte i comebacket etter skade for to uker siden. Da satt hesten i tet underveis og noe tet blir det ikke i kveld fra et sjanseartet sjuendespor. Er dog så grunnkapabel at jeg tar den med på det største V75-forslaget.

Rangering V75-7/V5-3/DD-2: A: 1 B: 3-7 C: 2-9-8-5-4-6-10

V75-1 - Kaldblodshester. Hoppeløp. 2140 meters voltestart.

Med kun åtte hester til start, må det være klar fordel de to 40-metershestene i V75-innledningen. 7 Åsrud Vilja har en veldig fin oppgave på papiret og blir da også ganske klar spillefavoritt. Men hun skal ikke tøyse veldig mye for at ikke 8 Brenne Blissi er på alerten.

De to hoppene skiller seg litt ut, men jeg tar med kapable 6 Trø Hera på de to største V75-forslagene.

Rangering V75-1: A: 7 B: 8-6 C: 4-1-5-3-2

V75-2 - Varmblodshester. 2600 meter autostart.

Et veldig fint spilleløp venter i V75-2 og her tar jeg med seks hester på samtlige V75-forslag.

Fra et ypperlig førstespor må jeg teste 1 Encore Un Sisu som mitt førstevalg. Hammersborg-traveren har hatt veldig mye dårlige spor, men kapasiteten er det lite å utsette på. Nå blir nok hoppa overflydd fra start, men over 2600 meter vil det nok løse seg underveis. Onsdag formiddag ser 5 Princess Corner ut til å bli stor favoritt. Seiersmaskinen til Kjetil Helgestad skal naturligvis sees med vinnersjanse, men møter gode konkurrenter i kveld og jeg setter henne ned som andrevalg.

11 Anthony Downs var strålende som toer bak en opplagt Karamell Hill på Bjerke forrige onsdag. Det var vallakens første løp på tre måneder og da var det sprint. 2600 meter er ikke noe minus for Gottling-hesten. 2 Mikkel H.R. vant på distansen tredje sist og holder uforandret fin form. Kan selvsagt vinne også i kveld. Jeg tar også med 4 Wanda Classic (fast i Hoppe-Derby) og 8 High Into The Sky (har hevdet seg flott mot sterkere motstand enn dette tidligere i år, men sjanseartet spor trekker ned i kveld) på samtlige V75-forslag.

Rangering V75-2: A: 1 B: 5-11-2-4-8 C: 9-7-12-10-6

V75-3 - DNT's 4-åringsserie. Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Kun åtte hester stiller til start i dette fireårsløpet, og det er et kjelkete løp å finne ut av. Jeg tar med fire hester på de fleste forslagene og seks hester på det største og lanserer en frekkis som min favoritt.

8 Emerick er en mil bedre enn raden og trolig den med størst kapasitet i løpet. Var ikke god nok til å kvale til Derby, men møter helt annen motstand i kveld. Skulle Glittum-traveren holde seg til rett gangart underveis, tror jeg på bra vinnersjanse. 4 Tearsofthesun gjorde et helt greit løp som tredje i V75 sist på Bjerke, men heller ikke mer. Fikk et fint løp underveis da, men fikk likevel maks som tredje og det løpet holdt ikke særlig høy klasse. Det gjør forsåvidt heller ikke kveldens løp, så fireårshoppa skal naturligvis regnes tidlig.

5 New Action er i fremgang og var fjerde i samme løp som Tearsofthesun sist. Galopperte kort tidlig da og kan kanskje være tethest i kveld. Tredjevalget. 2 Amazing Surprise er ingen stjerne, men hun er travsikker og har trukket et bra spor. Det rekker langt i kveldens omgivelser. På det største forslaget betaler jeg også for 1 Nonesuch Genius og 3 Like No Other. Ingen av disse har foreløpig vunnet løp, men begge har fine startspor i kveld og møter svært overkommelig motstand.

Rangering V75-3: A: 8 B: 4-5-2-1-3 C: 7-6

V75-5/V5-1 - Stallansatte. Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Adrian Solberg Akselsen og Magnus Teien Gundersen er de to klart mestseirende kuskene blant stallpersonalet og i dette løpet sitter de i tillegg opp blant de to klart mest betrodde hestene.

Jeg velger å sette Adrian først med 3 Jetske Beemd da Frode Hamre som trener treåringen, tror hun får tet. Da kan mye være gjort, men samtidig kan hun ikke være like stri i tet som hun var i løpet på Bjerke nest sist. Da holdt det nesten til mål. 5 Such A Knight er nok også på tetjakt. Kolnes-vallaken ledet hele veien på Åby sist og var toer på samme bane nest sist. Tetkampen kan være avgjørende for hvem av disse som vinner.

Likevel tar jeg med en tredje hest på de tre største V75-forslagene. 1 Dancing Queen ble uforholdsmessig mye betrodd sist, selv om hun stod på 20 meter tillegg. Den Frode Hamre-trente fireårshoppa er nok avhengig av å gå i rygger i det lengste og således skal innersporet i kveld være perfekt for henne. Lars Fredrik Kolle kan sitte bak vinneren i V75-5. De tre hestene synes jeg skiller seg ganske klart ut i V75-5.

Rangering V75-5/V5-1: A: 3 B: 5-1 C: 4-7-6-9-12-8-2-10-11

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.





V75-6/V5-2/DD-1 - Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

Til tross for dokumentert toppform og en serie gode løp, inkludert V75-seire både tredje sist og nest sist, blir ikke 3 Valle Grim favorittspilt i V75-6. Det synes jeg er merkelig. Vallaken gjorde også et strålende løp sist som toer i grunndivisjonsfinalen der han kun tapte for en meget opplagt Tangen Elvira.

Spillerne velger heller å sette favorittstempelet på 7 Reime Kongen. Denne gjorde et fint løp til andre bak overraskelsen Frk. Sjur på Bjerke forrige onsdag og viste ytterligere fremgang. Men fra et sjanseartet spor, synes jeg helt klart det er fordel 3 Valle Grim. Så er det 5 Trø Yr som i kveld skal kuskes av Eirik Høitomt. Det kan gi en ekstra veksel, selv om Åsbjørn Tengsareid er en like god kusk. Kan kanskje få tet i kveld og trives veldig bra i den posisjonen.

På de to største V75-forslagene, betaler jeg også for 11 Osen Expressa til tross for at hun ga seg fra tet forrige onsdag. Kanskje passer det bedre med ryggløp og på kapasitet er hun i stand til å vinne et slikt løp. De fire hestene skal normalt rekke veldig langt i V75-6.

Rangering V75-6/V5-2/DD-1: A: 3 B: 7-5-11 C: 1-4-9-12-10-6-2-8