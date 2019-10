V75-kveld med to bankere

Frøyu Pelle og kusk Gunnar Austevoll blir den ene av Nettavisens to V75-bankere på Bjerke i kveld. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Det er som vanlig duket for galopp til lunsj og V75 Bonus på Bjerke til kvelds onsdag. Denne onsdagen skal vi Gøteborg for galoppen og det er som vanlig både V4 og V5 på menyen. Onsdag kveld byr så Bjerke på en herlig V75-omgang, her er det spillestopp kl 19.00.

Og det er nettopp Bjerke og kveldens V75 Bonus det heretter skal handle om i denne artikkelen. Det er alt annet enn en lettløst omgang som venter i kveld og det vil ikke overraske om det blir sekssifret utbetaling for sju rette. Jeg velger uansett å lansere to bankere, da det vrimler av krysskrevende løp.

Gaveløp for Killingmos hoppe

Det er svært sjelden at poengjakter får plass innenfor V75-veddemålet, men i V75-3 i kveld er løpet stengt for hester med mer enn 400 startpoeng og førstepremien i løpet er på skrøpelige 10 000 kr. Det betyr meget svak klasse på feltet og det må være en drømmeoppgave for 6 Lovato America og Erik Killingmo. Den USA-fødte hoppa norgesdebuterte for Erik Killingmo på Jarlsberg for tre uker siden. Feilet da grovt fra start, men kom bra tilbake til femte. Møter slett motstand i kveld og her må det være en flott vinnersjanse. 6 Lovato America blir den ene av mine to V75-bankere i kveld i V75-3.

Rangering V75-3: A: 6 B: 12-4-1 C: 8-2-3-7-5-9-11

Flyten fortsetter for Austevoll

Gunnar Austevoll er inne i en bra seiersstim om dagen og innfridde meget enkelt med min V65-banker Djarpur Dry i V65-1 på Momarken i går kveld. Austevoll har flere fine vinnersjanser også i kveld, ikke minst med 1 Frøyu Pelle V75-4. Etter at hesten har hatt en liten formdupp nå i sommer, har det vært bedring i det siste. Sist mandag vant Frøyu Pelle V65-1 på enkleste vis på Klosterskogen etter ledelse fra start til mål. Da var distansen 2100 meter, det er den også i kveld. Møter moderat motstand og har igjen trukket et perfekt startspor bak bilen. Det meste ligger til rette for at Gunnar Austevoll får dirigere i front og det er ikke veldig mange tøffinger med i løpet. Jeg tror Gunnar Austevoll styrer løpet fra start til mål og lanserer 1 Frøyu Pelle i V75-4 som min andre V75-banker i kveld i V75-4.

Rangering V75-4: A: 1 B: 9-12-4-10 C: 3-11-6-2-8-5-7

V75-1 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Det er flott klasse på kveldens første V75-løp og her er det mange vinnerkandidater. Tross åttendespor og klart skjerpet motstand, lanserer jeg 8 Merkulov som min favoritt. Hesten gjorde en gnistrende debut for Erlend Rennesvik i et V5-lunsjløp i Drammen fpr to uker siden. Til tross for at en dårlig start, blåste kapasitetshesten rundt konkurrentene i sluttfasen og vant meget enkelt.

2 Gaius B.R. vant uforskammet enkelt etter ledelse hele veien nest sist. Det var et V75-løp på Bjerke. Sist kunne ikke hesten stå imot gode Four on the Floor mot mål, men gjorde påny et flott løp til andre. Står flott til i andrespor bak bilen i kveld og kan være tethesten. Andrevalget. 4 Dream Creation har galoppert seg bort i to av sine tre siste starter, men treåringen besitter flott kapasitet. 7 Pantini tok karrierens første seier sist etter ledelse hele veien. Sjanseartet sjuendespor i kveld, løser det seg noenlunde underveis kan Hamre-traveren legge på til to strake.

På de to største V75-forslagene betaler jeg også for 11 Hepburn B.R. (solid sist etter å ha brutt ut i siste sving) og 1 Dani's Princess (drar fordel av innersporet og kan vinne med maks klaff herfra). På det aller største V75-forslaget tar jeg også med 3 Lastmanstanding (usikker form etter litt pause, men har bra kapasitet) og 10 Writing Queen (slår til med pangløp fra tid til annen).

Rangering V75-1: A: 8 B: 2-4-7-11-1 C: 3-10-6-5-12-9

V75-2 - Kaldblodshester. Monteløp. 2100 meter autostart.

Kun åtte hester stiller til start i dette monteløpet, men lettløst er det såvisst ikke. Lunefulle 7 Haugestad Arne blir klar spillefavoritt, men dette er ikke en hest å gå all-inn på. Vant meget overraskende sammen med Dag-Sveinung Dalen på Bjerke forrige onsdag, etter å ha fått et smørløp underveis. To strake andreplasser i monte i startene før det. Jeg setter hesten først, men tar med tre hester til på samtlige V75-forslag.

5 Mintor er litt samme type hest som favoritten. Ikke den enkleste å vinne med og skal helst ha det litt servert underveis. Har kun startet sporadisk i monteløp, men skal være blant de bedre her. 2 Rem Odin har ikke vunnet på en evighet, men har en svært billig oppgave foran seg i kveld og Siv Emilie Løvvold er blant de klart beste rytterne i dette løpet. 8 Tekno Teddy debuterer i monte og det kan gi nytenning for vallaken.

På det aller største V75-forslaget betaler jeg også for 3 H.C. Blesen (har vist fremgang i det siste (men klart slått av Haugestad Arne på Klosterskogen 12. september i monte) og 1 Furderud Svarten (kun gjort en start i monte og har vist fin form i trav i det siste).

Rangering V75-2: A: 7 B: 5-2-8-3 C: 1-6-4

V75-5/V5-1 - Kaldblodshester. 2140 meter voltestart.

Variabel klasse på dette kaldblodsløpet som også innleder V5-spillet. Jeg står på fire hester på samtlige V75-forslag.

Jeg tror 7 Bragevinn er den beste hesten og får Dag-Sveinung Dalen fireåringen feilfritt rundt, tror jeg han sitter bak en vinner. Kom aldri inn i løpet fra tillegg nest sist på Leangen og galopperte seg bort i Drammen sist. Billig oppgave i kveld og min favoritt.

2 Brødsjø Brisa radet opp med fire seire på vårparten i år, men deretter har hoppa gått mer på det jevne. Viste dog klar formstigning igjen sist, men galopperte da to ganger underveis. Sagholen er optimist på forhånd, men det er klar galopprisiko. Det er det også for 9 Odins Zamurai, men også denne kan mye på sitt beste. Får Gunnar Austevoll denne feilfritt rundt, skal fireårsvallaken være med i seierskampen i kveld. Siste hest jeg tar med er 1 Romhus Tiril. Den 11 år gamle hoppa gjorde sin første start på tre år, da hun ble femte i et lunsjløp i Drammen for to uker siden. Holder nok ikke kapasiteten til mine tre ovennevnte, men favoriseres av et bra startspor og kan være mye forbedret med løp i kroppen.

Rangering V75-5/V5-1: A: 7 B: 2-9-1 C: 10-5-4-6-11-8-3

V75-6/V5-2/DD-1 - Varmblodshester. 1609 meter autostart.

Kveldens soleklare sportslige høydepunkt der jeg låser løpet på to hester. Jeg velger å sette nestfavoritten 2 Gigant Invalley først da jeg tror denne kommer seg foran. Desserud-traveren har hatt en fantastisk sesong og var et lekkert skue i comebacket på Klosterskogen forrige mandag. Er garantert ikke noe dårligere med den blåseren i kroppen. I en svært spennende DD-omgang lanserer jeg 2 Gigant Invalley som min DD-banker.



Det er kanskje tøft å spille mot 5 Madelen L.T.C. siden denne har vært helt enorm i sine to siste løp. Men har vært på skadelisten siden det fantastiske seiersløpet under Klasseløpshelgen og det kan ha satt henne litt tilbake. Uansett tror jeg ikke hun klarer å ta en lengde på Gigant Invalley fra start. Men på V75-forslagene tar jeg selvsagt med 5 Madelen L.T.C. på samtlige forslag.

Det betyr også at jeg setter 3 Ferrari B.R. utenfor V75-forslagene. Hesten har ikke klart å komme tilbake på sitt ypperste nivå og selv om Midtfjeld-traveren står mye bedre til spormessig i kveld, tror jeg ikke han rår på favorittduoen.

Rangering V75-6/V5-2/DD-1: A: 2 B: 5 C: 3-4-1-9-8-7-6

V75-7/V5-3/DD-2 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Som vanlig på disse V75-onsdagene på Bjerke, så kommer det beste spilleløpet i V75-finalen. Det er ikke mange sjanseløse hester med i dette løpet og på de to største V75-forslagene tar jeg med ti av de tolv startende.

Under tvil setter jeg tøffingen 11 Harley D. først. Hamre-traveren har fått mange tøffe løp denne sesongen, men sist onsdag spurtet han strålende til fjerde etter å ha sittet langt bak underveis. I kveld får nok femåringen drahjell underveis og kan spurte ned alle. 2 Karamell Hill er på tetjakt og når trolig teten. Vant sprettlett sist da på sprint. 2100 meter er kanskje et lite minus, men hester i form går som kjent de fleste distanser.

6 Norma B. har blitt disket for galopp i to av sine tre siste løp, men feilfritt er hun ei meget tøff dame. Tredjevalget. 4 Alpha Scarlett R.R. er en treåring av rett sort. Kunne ikke nå igjen Montego Bay sist, men leverte en solid avslutning. Mikkelsen-duoen 9 Red Shankly R.S. og 1 Highland Breeze er begge gode nok på sitt beste. Det er også 7 Massive Speed dersom Tengsareid-traveren kommer inn i løpet fra det sjanseartede sjuendesporet bak bilen.

Med på videre gardering blir også kapable 10 Anthony Downs (travet dårlig sist, men kanongod nest sist), 8 Dream Builder (må ha maks klaff herfra, men tåler å gjøre jobb underveis) og 12 Aida Mae (veldig vrien utgangsposisjon, men har knallform).

Rangering V75-7/V5-3/DD-2: A: 11 B: 2-6-4-9-1-7-10-8 C: 12-5-3