V75 med Gulljackpot på Leangen

En jublende glad Magnus Teien Gundersen vinner Norsk travderby med Gretzky B.R. Lørdag blir hesten omgangens største V75-favoritt på Leangen. Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Vi har en fantastisk fin travhelg foran oss med V75 og Gulljackpot på Leangen lørdag og stor V75-søndag på Solvalla med både Kriteriet og Kriteriestoet. På Leangen dobler altså Rikstoto førstepremiepotten og det er en meget fin omgang vi har foran oss, både sportslig og spillemessig. Det er samtidig en bane undertegnede i årevis har levert sterke tips til og så sent som forrige løpsdag, ble det klaff igjen.

V4-klaff til femsifret utbetaling 17. september

Med dobbeltbanker i V4-1 på storfavoritten 5 Easy On The Eye og 3. valget 1 Locamotion ble grunnlaget lagt i V4-1, der Locamotion ledet hele veien. Heldekk i V4-2 med 1,8 prosenteren 4 Gjølmes Mai Schuva i V4-2, så dobbeltbanker på 6-11 i V4-3 der favoritten 11 DerbyD'Estino vant overlegent og i V4-4 ble det seier til 7 Balder Halbak (3-valg). Leirvågs V4-forslag på Nettavisen med innl.pris kr 480 satt klokkerent og betalte tilbake meget pene 11 759 kr.

Nedenunder følger et knippe utvalg av mine treffere på Leangen de siste årene:

V75 Leangen lørdag 23. juni 2017

Da ble det fullklaff for hele elleve av andelslagene med navn "SisteLeirvågGull" Andelene på disse bongene kostet kr 200, kr 332, kr 500 og kr 899. Utbetalingen ble fra 24 796 kr til 25 711 kr. I tillegg ble det også fullklaff for to andelslag under lagnavn "LeirvågsGullLeangen" begge med fire andeler a kr 899. Disse betalte begge tilbake kr 25 085. Totalt ble det altså klaff for 13 andelslag og ca 325 000 kr tilbake. Ellers ble det en bråte med seksere og femmere på de øvrige V75-forslagene og totalt spilte jeg inn ca 440 000 kr av en V75-omsetning på 150 000 kr på Leangen den lørdagen.

Kanonåpning på 2018

Leangen hadde V65-omgang på 1. nyttårsdag i år. Da fanget vi halve sekserpotten og her er en oppsummering: V65-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 864 betalte tilbake kr 26 661.

På Eksperten ble det treff for følgende andelslag:

2 andelslag ti andeler a kr 100 – kr 26 661 per stk

4 andelslag fire andeler a kr 250 – kr 26 661 per stk

2 andelslag fem andeler a kr 200 – kr 26 661 per stk

2 andelslag fem andeler a kr 300 – 27 759 kr per stk

3 andelslag fire andeler a kr 500 – kr 53 791 per stk (disse tre andelslagene fikk to ganger seks rette og dobbelt opp da jeg hadde markert for ni hester i V65-2, her startet det til slutt kun sju hester, og siden 2. valget vant ble det dobbel glede)

1 andelslag (systemspill) – fire andeler a kr 1000 – 30 792 kr

Totalt innspilt V65 kr 460 941 – total innsats Eksperten kr 23 975

Best ever 24. januar 2015

Den dagen ble det storeslem så det holder for mine V75-tips på Leangen. Hele 46 andelslag på Eksperten gikk inn med sju rette og hadde en snittutbetaling på 26 000 kroner. I tillegg ble det selvsagt også klaff for det største V75-forslaget her på Nettavisen (innl.pris kr 1440). Totalt ble det drøye 1,2 millioner kroner innspilt.

Kjempetips i V65 mandag 25. mai 2015

Amanda Robertsen innfridde den mandagen med min V65-banker forrige på Nettavisen, når hun red 7 Seaborn Simona inn til seier i V65-3. Men også min alternative banker, 5 J.J. Funkies innfridde i V65-6. To systemspill og to andelslag (fire andeler a kr 500) brukte Seaborn Simona som banker, og inkludert ca 18-20 femmere ble det ca 90 000 kroner tilbake på hvert av de fire andelslagene. I tillegg ble det klaff for fire andelslag på Eksperten som brukte 5 J.J. Funkies som banker i V65-6. Disse andelslagene var tre lag med fem andeler a kr 200, og ett andelslag på fire andeler a kr 200. For 200 kr kunne altså disse andelshaverne hver seg kvittere ut hhv 17 800 kroner (de med fem andeler) og 22 250 kroner (de med fire). I tillegg ble det fire femmere på en drøss andre andelslag og totalt ble det ca 750 000 kroner innspilt forrige mandag.

Det får være nok for denen gang, nå skal vi konsentrere oss om lørdagens V75-omgang, der jeg endte med å bankerspille det som nok blir omgangens aller største V75-favoritt. Men i en omgang med flere millioner ekstra i sjuerpotten, er ikke det så farlig. Det er fortsatt slik at treffer ikke med bankeren, så blir det aldri full pott.

Derbyvinneren innfrir

Det handler om den ferske Derbyvinneren Gretzky B.R. i V75-4. Gundersen-traveren var min tipsener i Derby (3. valget i spillet da) fordi jeg hadde god tro på at hesten ville forsvare sit innerspor og det viste seg å være avgjørende for utfallet av løpet. Nå står riktignok startraske 2 Crackajack på innsiden lørdag, men sindige Andre H. Stensen er ikke kusken som forsvarer tet i tide og utide. Jeg tror Magnus Teien Gundersen kjører seg tidlig til tet og derfra er det topp vinnersjanse igjen. Min V75-banker lørdag heter 3 Gretzky B.R. i V75-4.

Rangering V75-4/V4-1: A: 3 B: 8-5-7 C: 2-4-1-6

V75-1/V5-3 - Varmblods. Hoppedivisjonen. 2140 meter autostart.

V75-omgangen innledes med et ujevnt hoppeløp, der jeg står på kun to hester på de tre minste V75-forslagene og tar med ytterligere to til på det aller største.

5 Roxy Lady er garantert den beste hesten og dersom det hadde blitt "gitt ut" fortjente seire i travløp, hadde Roxy Lady fått seieren sin lørdag. Monika Fremstads flotte fireårshoppe har fått dårlig betalt det meste av karrieren og ble taklet ut av premiekampen i finalen av Norsk Hoppederby. Det er ingen tvil om at 5 Roxy Lady er en bankerkandidat i lørdagens V75-omgang og kanskje jeg spiller hoppa banker på noen av Siste-info andelslagene på Eksperten. Men på V75-forslagene her på Nettavisen, garderer jeg litt.

Først med 7 Tahiti Lady. Dette er jevn og flink hoppe som har utviklet seg fint det siste halvåret. Har tatt et par seire i noen billige lunsjløp, men V75-1 holder heller ikke allverdens klasse, så Tahiti Lady får plass på samtlige V75-forslag. På det aller største forslaget betaler jeg også for 9 Nika. Hoppa er i bra slag, men bakspor og full vei er klare minusfaktorer. Jeg betaler også for lite betrodde 10 Exciting Chip. Asgeir Rambjørs andre hoppe i løpet (han eier også Tahiti Lady) var favorittspilt i et V75-løp på Bergen travpark 10. februar i år mot noenlunde samme motstand som hun møter her. Galopperte seg bort da og mistet formen utover våren. Har kommet tilbake nå i høst og vant et lunsjløp på Jarlsberg sist. Klaffer det

litt på veien fra bakspor, er det ikke helt utenkelig med ny seier.

Rangering V75-1/V5-3: A: 5 B: 7-9-10 C: 6-8-4-11-12-3-2-1

V75-2/V5-4 - Kaldblods. Hoppecupen. 2140 meter voltestart.

V75-omgangens store spillenøtt og jeg markerer 13 hester på de fleste V75-forslagene, men nøyer meg med fem strekhester på det minste.

Vidar Hop han varslet at han hadde svært god tro på 1 T.M. Stjerna i forkant av V75-løpet på Forus sist. Hop han kjørte på klokka og vant såre enkelt etter tet hele veien. T.M. Stjerna har utviklet seg flott det siste halvåret, står flott til på strek igjen her og blir min favoritt.

6 Myrviks Amor er og blir en banditt. Nest sist slo han nesten kloa i storfavoritten Eik Odin etter en flott siste 500 meter. Gjentar Myrviks Amor den prestasjonen, så er det en utregningsvinner her. Men hoppa er notorisk ustabil og kan galoppere når som helst. 3 Makita har uten tvil den største farten i feltet. Det lange Leangen-oppløpet er ikke til hennes fordel, men får hun sitte i det lengste, kan det bli seier.

4 Mia Melis fikk en fortjent seier sist og var meget god. Da var det sprint, nå er det 2100 meter og det er normalt ingen fordel for Walsøe-hoppa. Men det kan bli seier igjen. 2 Lauvås Emma var helt utenfor på Biri sist, men slik kan gjerne hopper være. Hadde vært god i flere løp på Leangen før det.

V75-2/V5-4: A: 1 B: 6-3-4-2 C: 7-5-14-13-10-11-15-8-9-12

V75-3/V5-5 - Varmblodshester. 2640 meter. Autostart.

Ubeseirede 6 Creek's Superline var i ferd med å gå på sitt første nederlag i den siste starten på Leangen for snaue 14 dager siden. Galopperte da under angrep 650 meter fra mål, tapte anslagsvis 50 meter, men kom likevel tilbake og vant løpet. Det skal dog tillegges at motstanden var meget begrenset den dagen, slik den egentlig har vært i alle seks seiersløpene, bortsett fra nest sist. Blir ganske klar favoritt her, men jeg velger å ta med to tilreisende hester.

10 Cry Wolf ga et mektig inntrykk i seiersløpet på Bjerke forrige onsdag. Tross et tøft løp og at hesten ble brukt underveis, slo han seg forbi bra motstandere til seier på fine 15.9/2100 meter. Dersom ikke unge Vemund Madsen Drolsum blir for ivrig underveis her og brenner kruttet for tidlig ( det er tross alt snakk om 2640 meter), skal treåringen være klart kapabel til å gi favoritten kampm om seieren.

Den tredje jeg betaler for er 8 Hardy B.R. Ottersen-traveren innfridde som storfavoritt i et billig lunsjløp sist og tok sin første seier i den sjette starten. Jeg innbiller meg dog at Hardy B.R., kanskje ikke er helt på nivå med min favorittduo på kapasitet. Men jeg kan ta feil, og ikke minst styrer Eirik Høitomt og han er som kjent i en annen klasse enn Veronika Bugge og unge Drolsum. De tre hestene bør være et bra lås i V75-3.

Rangering V75-3/V5-5: A: 6 B: 10-8 C: 2-12-1-11-4-9-5-7-3

V75-5/V4-2 - Varmblodshester. 2140 meter autostart.

To hester på samtlige V75-forslag er mitt lås i V75-5 der 11 Seaborn Titanic ligger an til å bli like stor favoritt som min V75-banker Gretzky B.R. er i V75-4.

I dette løpet kommer at mine store drag i omgangen og det er 10 Little Red Corvette. Hesten vant direkte første gang ut i ny regi for Siri Sprauten Slettås og gjorde et veldig bra inntrykk da. Sist stod Little Red Corvette vrient til spormessig og kusk Thomas Mjøen var tvunget til å gi hesten et passivt løpsopplegg. Satt fast i det lengste da, men spurtet som en vind ute i banen og hadde åpningen kommet før, hadde storfavoritten Freaky Friday fått kamp om seieren. Lørdag er det bakspor igjen, men motstandsmessig er det enklere enn sist. Thomas Mjøen er optimist på forhånd og jeg deler hans optimisme.

11 Seaborn Titanic blir slik jeg ser det, overraskende stor favoritt. Har tatt to strake seire på Leangen i det siste, men holdt på å bli spurtet ned av Diani Dixi i seiersløpet sist på Leangen. Har etterpå det vært ute i et tøft V75-løp i Østersund. Der ble det meste feil underveis og hesten måtte nøye seg med en mindre premie. 10 Little Red Corvette og 11 Seaborn Titanic ser ut som et bra lås i V75-5. Disse to blir også mitt lås i V4-spillet, der jeg tar meg råd til å gardere 3 Gretzky B.R. i V4-1.

Rangering V75-5/V4-2: A: 10-11 B: 4-1 C: 3-6-9-12-8-5-7-2

V75-6/V4-3/DD-1 - Varmblodshester. 2140 meter autostart.

Tradisjonsrike KN Stensruds æresløp er blitt et riktig fint felt og kan by på 60 000 kroner til vinneren.

Jeg setter hjemmehesten 3 Looking Superb først på min rangering og står på tre hester på samtlige V75-forslag. Looking Superb har tatt et steg dette året og kommer nå fra to meget sterke prestasjoner i Sverige. Dessverre er Blekkan-traveren litt langsom fra start, men han står uansett bedre til spormessig enn mine to andre hester i løpet.

7 Moni Viking har kommet strålende tilbake etter skadeavbrekket. Nå ble det meste feil på Hagmyren i det siste løpet, men denne tøffingen tar normalt ikke skade av slike løp. Moni Viking tåler å gjøre grovarbeidet selv og kan kanskje til og med vinne et slikt løp fra dødens. 12 Cash Okay hadde vært min klare tipsener fra spor i første rekke bak bilen, men tolvtespor er et klart minus. Så meget fin ut på Bjerke sist og har jo kapasitet til å blåse et slikt felt. Jeg står på disse tre i V75-6.

Mye spilte 2 Always So Easy er i kanonform, men merk at kusk Høitomt kun betrakter hesten som en outsider nå, da motstanden er vesentlig skjerpet. Jeg istemmer Høitomt og dropper Always So Easy fra mine V75-forslag.

Rangering V75-6/V4-3/DD-1: A: 3 B: 7-12 C: 2-10-11-8-4-5-1-9-6

V75-7/V4-4/DD-2 - Kaldblodshester. 2140 meter autostart.

Et herlig kaldblodsoppgjør avslutter lørdagens V75-omgang og vi får blant annet et gledelig gjensyn med Tor Wollebæk. Han har kun kjørt ni løp i år og det er med hhv Lannem Silje og Kaksen, samt et oppsitt med Silkespika i Sverige.

I dette løpet setter han seg opp bak Reidun Bøhns 10 Kaksen, slik han har gjort i to strake seiersløp i svensk V75. Hyperkapable hadde en kanonsesong i fjor, men falt ut av stilen og ble lenge borte. Eier og oppdretter Reidun Bøhn har gjort svenske av seg og flyttet til Årjäng. Kaksen vant først til 12 ganger pengene i Gävle, før det ble råsterke V75-seier på Solänget i den siste starten. Kaksen er med andre ord tilbake i toppform og blir min favoritt i V75-7 og blir ikke favoritt i spillet. Dermed setter jeg også 10 Kaksen som min meget spennende DD-banker på Leangen lørdag.



2 Remix ble sittende bom fast over mål som stor V76-favoritt på Bjerke forrige onsdag. Jomar Blekkan valgte fornuftig nok å slippe ned Søyset Kaiser runden fra mål, men med Alsaker Blest togende i tredjespor kom aldri åpningen for storfavoritten. Ser ut til å bli ganske stor favoritt i V75-7 og hører naturligvis hjemme på alle V75-forslagene.

På de to største V75-forslagene betaler jeg også for 6 Eidshaugdjerven som fortsatt holder koken på imponerende vis og jeg betaler også for alltid undervurderte 4 Søyset Kaiser som kan vinne igjen.

Rangering V75-7/V4-4/DD-2: A: 10 B: 2-6-4 C: 5-8-9-1-12-7-3-11