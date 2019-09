V75-omgang med stort potensial

Oskar J. Andersson er aktuell i dagens V75-omgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige søndagsmeny:

V64 Jägersro: V64-galopp med jackpot

Tippetips: Glimt slår tilbake på Aspmyra

Spillsenter søndag: Vi har vurdert søndagens viktigste kamper

Oddssingel PL: Bournemouth og King jakter sesongens første hjemmeseier

Oddssingel PL: Feit odds på sliteseier for Arsenal

Oddssingel Eliteserien: Brann har aldri vunnet i Kristiansund i Eliteserien



Lerum med supertips på Färjestad 9. september - kr 960 ble til kr 16 879!

Undertegnede var på hugget under V64-omgangen på Färjestad, og det meste satt som det skulle. Odds Indicator innfridde som en banker av STÅL, og Global Skipper (2-valg) samt Neslands Trine (5-valg) stod først på ranken. V64-forslaget på Nettavisen med innl.pris på kr 960 satt som den skulle, og betalte ut knallfine 16 879 kr.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Det OSER storutbetaling i dagens V75-omgang, og dette er en omgang med et gedigent potensial. Den beste bankeren kommer ut i V75-3, og her spekulerer vi ikke mot 3 Mellby Galanga som det er knallsterk info rundt. Ellers er det ikke mange bankerkandidater, og flere av løpene er dessuten veldig åpne. Vi skal til lukene med følgende snadder:



V75-1 : 8 Banzai Merci – På Romme har man vinklet vinge, og dermed blir ikke de dårlige sporene så dårlige. Draget vårt er dessuten blitt strøket inn et spor, og den er kjapp i vei. Var veldig fin etter pause sist, og den spurtet ordentlig bra etter hinder på veien. På klokken stod det 13,0 s 800m, og det var krefter igjen på tanken. Kommer her ut i et veldig jevnt løp hvor det ikke skiller så mye, og som veldig lite spilt burde den være spennende. Vår ide i et løp som vi ellers velger å plukke med en del hester i.

V75-2 : 3 Zorn – Er litt spennende i dette kaldblodsløpet. Den har fått to løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og storformen er der nå. Sist fikk den aldri fritt frem tilslutt, og hadde tilsynelatende mye krefter igjen over mål. Gikk 28,2/2140ma på en ikke helt optimal bane da. I dag er den kuskeplusset med Kaj Widell, og fra eventuelt tidlig tet trenger ikke denne bli enkel å fange. Plasseres foran 6 Gnistas Filur.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V75-3 : 3 Mellby Galanga – Blir TUNGT betrodd her, men det er også med det rette. Dette er en traver som Oscar Berglund holder SKYHØYT, og det skal bli spennende å se den under sal. Har fungert strålende under sal i trening, og Emilia Leo har vært lyrisk til den. Om det ikke skjer noe helt spesielt her så lar denne seg ikke slå, og det er snakk om en soleklar banker i en ellers veldig åpen V75-omgang.

V75-4 : 10 Louise – Er en talentfull hoppe under en rivende utvikling. Den har sett utrolig fin ut de siste gangene, og den avgjorde veldig sikkert sist. Dukker opp mot en relativt overkommelig gjeng, og den er på foto i et løp som dette om alt går riktig for seg. Settes knepent foran storfavoritten 6 Västerbo Jolene.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V75-5 : 1 Herclus T. – Interessant løp hvor det er veldig jevnt blant de beste. Vår ide har stått iskaldt til på slutten, men gikk fakta klart bra i kulissene sist. En lav 11-tid lar seg dessuten høre. Er kjapp i vei, den står VELDIG riktig til, og blir den bare ikke fast så duger den svært godt i et løp som dette. Settes frekt først!

V75-6 : 10 Queen Roc – Har vært veldig tøft matchet, og egentlig radet opp med fine løp. Gikk også OK sist, og dette er en traver som er herdet. Har en veldig riktig oppgave foran seg når det gjelder motstand her, og den blir livsfarlig om den leverer på sitt beste i et løp som dette. Prøves som et frekt objekt i et ellers småskummelt løp.

V75-7 : 11 Keycard – Helskummelt, og et knallfint hoppeløp. Her skal vi spille frekt, og vår ide likte vi skarpt etter pause sist. Gikk da helpigg i mål etter litt sene luker, og den var alt annet enn tom over mål. Er fort ytterligere forbedret til denne starten, den er veldig spurtsterk, og med flyt duger den godt. SKAL MED PÅ ALT! 9 Elsa Mearas – Satt blant de siste sist, før den kom via sporene knappe runden igjen. Kjørte seg så fast mot mål, og vi likte det vi fikk se. PASSES HER! 12 Fröken Sting – Havnet for langt bak sist, men avslutningen var av beste merke. Hentet MYE og var ikke tom over mål. Spurtet også meget bra nest sist. Er i superform, og også denne må med på alt!